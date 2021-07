Von Szabolcs Ritó



Seit elf Jahren arbeitet die Fidesz-KDNP-Regie­rung an der Entwick­lung einer fami­li­en­freund­li­chen Politik, die von den Führern aller Länder gelobt wird, die die Lösung der demo­gra­fi­schen Probleme nicht in der Migra­tion sehen.

Zsuz­sanna Márton, Vorsit­zende des Verbandes der Fami­li­en­or­ga­ni­sa­tionen im Karpa­ten­be­cken, sprach mit Magyar Nemzet darüber, was die Fami­li­en­po­litik der Regie­rung Orbán für die unga­ri­schen Fami­lien im Ausland bedeutet, und sagte auch, dass sie das unga­ri­sche Anti-Pädo­philen-Gesetz, das die Rechte der Eltern zum Schutz der Kinder stärkt, voll unterstützen.

- Für uns ist das Fami­li­en­un­ter­stüt­zungs­system der unga­ri­schen Regie­rung, das 2018 über die Grenzen hinaus ausge­weitet wird, von größter Bedeu­tung, sagte Zsuz­sanna Márton, Vorsit­zende des Verbands der Fami­li­en­or­ga­ni­sa­tionen des Karpa­ten­be­ckens. Sie betonte, dass Fami­lien mit unga­ri­scher Staats­an­ge­hö­rig­keit, die außer­halb der Grenzen Ungarns leben, das Köldökz­sinór-Programm bis zu sechs Monate nach der Geburt ihres Kindes bean­tragen können.

- Zsuz­sanna Márton betonte, dass die im Ausland lebenden unga­ri­schen Fami­lien nicht im Stich gelassen werden, und dass Ungarn auch den Fami­lien in den annek­tierten Gebieten zur Seite steht. Sie wies darauf hin, dass die fami­li­en­freund­liche Politik Ungarns einzig­artig ist und zuneh­mend von den Führern der Nach­bar­länder aner­kannt wird.

Es ist klar, dass in Ungarn und den Nach­bar­län­dern die Migra­tion nicht als repro­duk­tive Lösung gesehen wird, aber sie versu­chen auch, das rich­tige Fami­li­en­för­de­rungs­mo­dell zu finden. Er erin­nerte auch daran, dass die unga­ri­sche Regie­rung vor zehn Jahren den Grund­stein für Subven­tionen wie das staat­liche Wohnungs­bau­för­der­pro­gramm und die Wohnungs­re­no­vie­rungs­för­de­rung gelegt habe und dass die Rabatte den Fami­lien vieler unga­ri­scher Mitglieds­or­ga­ni­sa­tionen geholfen hätten, ein geeig­netes Zuhause zu finden.

Wir fragten die Präsi­dentin der Orga­ni­sa­tion auch nach dem Anti-Pädo­philen-Gesetz, das in den letzten Wochen hitzige poli­ti­sche Debatten ausge­löst hat, und sie sagte, dass sie jedes gesetz­liche Instru­ment, das Kinder schützen soll, als Wert ansehe – sei es die Regu­lie­rung oder Einschrän­kung der Medien, der Propa­ganda oder die Gewähr­leis­tung der Sicher­heit von Arbeits­plätzen, an denen die körper­liche, geis­tige und mora­li­sche Entwick­lung unserer Kinder durch eine miss­brau­chende Person geschä­digt werden könnte.

Zsuz­sanna Márton betonte, dass sie die Ansicht nur unter­stützen kann, dass unge­eig­nete Inhalte für unsere Kinder solche sind, die Sexua­lität als Selbst­zweck darstellen, die Abwei­chung von der Iden­tität des Geburts­ge­schlechts betonen, Geschlechts­um­wand­lung und Homo­se­xua­lität fördern und darstellen.

Sie glaubt, dass unsere Nation auf der effek­tiven Insti­tu­tion der Familie gegründet ist, die sowohl die ganze Familie als auch die Familie einer Mutter oder eines Vaters umfasst, die ihr Kind allein aufziehen müssen.

In Bezug auf die Sensi­bi­li­sie­rungs­ak­ti­vi­täten der LGBTQ-Lobby wies die Vorsit­zende des Verbandes auch darauf hin, dass wir als Eltern auf die Heraus­for­de­rung des 21. Jahr­hun­derts vorbe­reitet sein müssen, wenn wir LGBTQ-Menschen auf der Straße, in öffent­li­chen Verkehrs­mit­teln oder in einem Einkaufs­zen­trum in Gesell­schaft unserer Kinder begegnen.

- Wir müssen unsere eigenen Antworten haben. Wir müssen jedoch deut­lich machen, dass es das Recht der Eltern ist, dieses Thema anzu­spre­chen. Und das Gesetz ist nicht gegen sie, sondern zu unserer Vertei­di­gung“, betonte sie.

Dabei müssen die christ­lich-konser­va­tiven Kräfte ihr Enga­ge­ment deut­li­cher zeigen als bisher.

Quelle: Magyar Nemzet