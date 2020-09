Hinter­grund Geschichte:

2015 kamen Boote mit über­wie­gend arabi­schen Migranten von türki­schen Küsten und die Schmuggler kehrten zurück, um mehr von ihnen mitzu­nehmen. Wir haben es mit unseren eigenen Augen gesehen. Zuerst kamen sie heim­lich, in der Nacht. Als die Schmuggler begriffen, dass es keinen Grenz­schutz gab, kamen sie tags­über. Die ille­galen Migranten über­rannten sogar kleine Kinder, die sich noch in den Booten befanden, und töteten sie, um als erste von unserer grie­chi­schen Hafen­be­hörde aufge­nommen zu werden.

Nach UNO-Statis­tiken waren die ersten Natio­na­li­täten der Ankömm­linge in Lesbos von Januar bis Oktober 2015 unter anderem 56% aus der Arabi­schen Repu­blik Syrien, 32% aus Afgha­ni­stan, 6% aus dem Irak, 2% aus Paki­stan. Gesamt­zahl der Ankünfte in Lesbos, 2015 (Januar ‑11. November): 379.000 (von 660.000, die nach Grie­chen­land gekommen sind). Die durch­schnitt­li­chen tägli­chen Ankünfte im November in Lesbos betrugen ca. 3.300 pro Tag. Daher konzen­trierten sich allein im Jahr 2015 57 % der Ankünfte auf Lesbos, gemessen an der Gesamt­zahl der Ankünfte in Grie­chen­land.

Wir müssen hier anmerken, dass die türki­schen Menschen­händler unter dem Schutz der türki­schen Regie­rungs­be­hörden standen, wie wir von unzäh­ligen Augen­zeugen erfahren haben, die Asyl­su­chenden selbst!

Wir, ein freund­li­ches und gast­freund­li­ches Volk, haben geholfen, so gut wir konnten. Wir sind mit der huma­ni­tären Krise allein gelassen worden; es gab weder Hilfe von der Regie­rung noch von der UNO oder dem EU-System. Später im Jahr 2015 beob­ach­teten wir eine Verän­de­rung in der Herkunft der Menschen, die unsere Küsten über­schwemmten. Jetzt kamen auch Menschen aus Paki­stan, Afgha­ni­stan, Bangla­desch, Marokko, Tune­sien, Indien, Alge­rien usw., aber zu unserer großen Über­ra­schung kamen später auch viele Menschen aus Afrika. Wir stellten fest, dass diese Menschen Konti­nente bereisten und viele Länder durch­querten, um auf unsere Insel zu gelangen. Wir erfuhren, dass die Türkei den Afri­ka­nern und anderen Afri­ka­nern durch billige Flüge aus ihren Heimat­län­dern nach Istanbul einen Preis von 50 Euro pro Flug ermög­lichte. Die türki­schen Flug­ge­sell­schaften schufen sogar plötz­lich mehrere Direkt­flüge pro Tag, zum Beispiel von Marokko in die Türkei. (Mit Shuttle-Diensten zur Küste, wie aus Augen­zeu­gen­be­richten hervor­geht, und wir fanden auch viele Flug­ti­ckets an unseren Ufern).

Viele Asyl­su­chende würden uns mitteilen, dass die billigste und sicherste Passage nach Europa Lesbos sei.

Außerdem fanden wir Tausende wegge­wor­fene Perso­nal­aus­weise und Direkt­flug­ti­ckets in die Türkei und Pässe an unseren Stränden. Sobald die Menschen an unseren Stränden landeten, warfen sie ihre Iden­ti­täten weg.

Wir waren in der Unter­zahl. Wir wurden zur abso­luten Minder­heit in unseren Dörfern, während die Asyl suchenden ille­galen Migranten zur Mehr­heit wurden.

Die ille­galen Migranten verwüs­teten unsere Insel.

Bald kamen die NGOs an. Wir wussten nicht, wer die meisten von ihnen waren. Uns wurde klar, dass sie mit den Menschen­händ­lern zusam­men­ar­bei­teten. Sie hielten sich an bestimmten Stellen an unseren Ufern auf, mit Walky-Talkies, und lenkten die aus der Türkei kommenden Schlep­per­boote mit Licht­si­gnalen. Sie wurden im Voraus über jedes Boot und die Anzahl der Migranten infor­miert, sie warteten mit Lebens­mit­tel­kisten, Tüchern und Decken.

Die NGO’s hatten keinen Respekt vor unseren Gesetzen, unseren Inter­essen, unseren Bräu­chen, sie taten so, als gehöre unsere Insel ihnen. Die über­wie­gende Mehr­heit der NGO’s hat uns auch belogen, sie haben uns nicht darüber infor­miert, wer sie sind, warum sie hier sind und worum es bei ihrer Agenda und Arbeit geht. In Molivos und Petra, dem touris­tischsten Ort der Insel, versuchten die NGO’s aggressiv, hier einen vorüber­ge­henden Aufent­haltsort für Asyl­su­chende zu schaffen.

Wir haben uns orga­ni­siert und uns gewei­gert, unsere Hotels zu vermieten. Gegen unseren Willen mietete das briti­sche Ehepaar Eric und Phil­ippa Kempson, NGO Hope Project , das nahe gele­gene Hotel „Elpis“ in Tsipouri, um Migranten aufzu­nehmen und Spen­den­gelder zu lagern. Wir kämpften auf recht­li­cher Ebene dagegen an, und ihr Projekt wurde für diesen spezi­ellen Zweck geschlossen.

Die in Austra­lien gebo­rene Melinda Mc Rostie grün­dete die NGO Star­fish, die eben­falls von der Open Society Foundations(siehe hier, und hier) finan­ziert wurde und Ende 2015 versuchte, mehrere Hot Spots (Lager für ille­gale Migranten und Asyl­su­chende) in unserem Dorf einzu­richten. Wir bekämpften sie erneut mit recht­li­chen Maßnahmen.

Die in NYC ansäs­sige NGO Inter­na­tional Rescue Committee (IRC), finan­ziert von Bill und Melinda Gates Foun­da­tion, der Ford Foun­da­tion und George Soros seiner Open Society Foun­da­tions sowie die Arabi­schen Stiftungen(siehe hier und hier) drängten uns, einen Platz außer­halb unseres Dorfes zuzu­weisen. Sie errich­teten ein riesiges Flücht­lings­lager in Therma in der Nähe von Sika­minia, einem Fischer­dorf, wo bereits zwei Lager von anderen NGOs einge­richtet wurden. Aber kurze Zeit später wurde dieses kosten­in­ten­sive Lager geschlossen und geräumt. Jetzt, 2020, ist es ein kleines Covid-Quaran­tä­ne­zen­trum für Neuan­kömm­linge.

Um ihren Asyl­an­trag zu regis­trieren, mussten die Menschen nach Myti­lini gehen. Von dort wurden sie in das Lager Moria geschickt, das im Voraus einge­richtet worden war, um weniger als 3000 Menschen aufzu­nehmen und zu beher­bergen.

Aber zur besten Zeit lebten im Dorf Moria ~40 000 ille­gale Migranten in der Nähe. Die ille­galen Migranten laufen immer noch durch die Straßen und das Dorf, dringen in privates Land ein und errich­teten wilde Camps rund um das offi­zi­elle Flücht­lings­lager, zerstören hunderte von alten Oliven­bäumen, stehlen Vieh, dringen in Häuser und Gärten, brechen ein, stehlen Privat­be­sitz. Die ille­gale Migra­tion wurde zu einer ernst­haften Sicher­heits­be­dro­hung für einhei­mi­sche Frauen, Mädchen, aber auch für Männer. Die Asyl­su­chenden zerstören und entweihen auch immer wieder unsere geliebten Kapellen und kleinen Kirchen, denn leider sind viele ille­gale Migranten Muslime, die offen­sicht­lich unsere Reli­gion und unsere Lebens­weise hassen. Die Dorf­be­wohner von Moria sehen sich auch stän­digen Bränden ausge­setzt, die von den Migranten selbst gelegt werden, während NGOs und die Medien fälsch­li­cher­weise berichten, dass die Brände von den Dorf­be­woh­nern gelegt werden, was nicht stimmt. Jetzt wird das Lager in Moria erwei­tert, ohne dass es geschlossen wird.

2020:

In diesem Jahr, Anfang 2020, erfuhren wir plötz­lich, dass ein zusätz­li­ches Lager einge­richtet werden sollte, um das über­be­völ­kerte Flücht­lings­lager Moria zu entlasten. Ein vorge­schla­gener „hot spot“-Standort war in den Bergen von Manda­mados, Karava. Der andere lag im Wald zwischen Kalloni und Myti­lini. Es hätte Millionen gekostet, denn es gab absolut keine Infra­struktur, kein Wasser, keine Elek­tri­zität, nichts. Diese Lager waren Teil des so genannten „Hotspot“-Konzepts, das die Euro­päi­sche Kommis­sion im Jahr 2015 entwi­ckelt hat und das sie Ende letzten Jahres als „Erfolg“ lobte.

Damals wurde uns klar, dass dieser Alptraum niemals enden würde. Es war auch der Moment, in dem sich die gesamte Insel dagegen aufstand. Wie unsere Nach­barn auf der Insel Chios. Geschäfts­leute, Land­wirte, jung und alt, gleich welcher poli­ti­schen Zuge­hö­rig­keit, Seite an Seite protes­tierten wir dagegen.

Trak­toren und Arbeiter kamen, um den vorge­schla­genen Raum zu roden und zu säubern, um das neue Lager zu bauen.

Die grie­chi­sche Regie­rung setzte speziell ausge­bil­dete Kampf­truppen (MAT) vom Fest­land ein – sowohl um unseren fried­li­chen Protest zum Schweigen zu bringen als auch um die Arbeiter zu schützen. Wir müssen das Bewusst­sein dafür schärfen, dass einige MATs nicht unsere grie­chi­sche Sprache spra­chen, sondern aus dem Ausland kamen und Spra­chen spra­chen, die wir nicht verstanden. Unsere Regie­rung hat getan, was die fran­zö­si­sche Regie­rung getan hat, um die Proteste des Gelben Westens in Frank­reich zunichte zu machen. Auch dort, so haben wir erfahren, setzte die fran­zö­si­sche Regie­rung Ausländer ein, um auf fran­zö­si­schem Terri­to­rium Gewalt gegen das eigene Volk anzu­wenden.

Aber wir waren entschlossen, die Arbeit vor Ort nicht zuzu­lassen. Bald eska­lierte die Situa­tion, drei Tage und Nächte lang kämpften wir gegen gut ausge­bil­dete weapa­ni­sierte Streit­kräfte, die Gasbomben und Tränengas warfen und uns schwer trafen, aber wir, das Volk von Lesbos, setzten uns durch. Das MAT wurde schließ­lich aufge­for­dert, zurück­zu­kehren und unsere Insel zu verlassen, und wurde nie wieder gesehen. Wir bleiben entschlossen; wir wollen kein weiteres Lager auf unserer Insel. Tatsäch­lich wollen wir, dass alle Lager geschlossen werden und alle ille­galen Migranten unsere Insel verlassen.

Dies ist unsere Insel, unsere Heimat.

Wir wollen gedeihen, im Tourismus oder auf unseren Feldern arbeiten, unsere Lebens­weise, einschließ­lich unserer Sicher­heit, fort­führen und aufrecht­erhalten – und in Frieden und Wohl­stand leben sowie unserer fried­li­chen Reli­gion und Lebens­weise treu bleiben.