Die ganze Welt kann nicht gerettet werden

Ein Kommentar von Dr. Matevž Tomšič



Die Ereig­nisse in Afgha­ni­stan, wo die Taliban, eine der extremsten isla­mis­ti­schen Gruppen, die die Welt je gesehen hat, nach zwanzig Jahren wieder die Kontrolle über das Land erlangt haben, zeigen, wie weit wir vom „Ende der Geschichte“ entfernt sind, das Francis Fuku­yama einst voraus­sagte. Erin­nern wir uns: Dieser Autor hat nach dem Zusam­men­bruch der real­so­zia­lis­ti­schen Regime Osteu­ropas und dem Zerfall ihrer Mutter­ge­sell­schaft, der Sowjet­union, enthu­si­as­tisch verkündet, dass sich die west­liche Gesell­schafts­ord­nung mit Markt­wirt­schaft und parla­men­ta­ri­scher Demo­kratie durch­setzen würde.

Afgha­ni­stan ist bei weitem nicht das einzige Beispiel für die radi­kale Ableh­nung dieser „univer­sellen Ordnung“, aber es ist wahr­schein­lich das anschau­lichste. Nach 20 Jahren mili­tä­ri­scher Präsenz west­li­cher Länder unter Führung der USA (die zuvor die Taliban von der Macht vertrieben hatten) und nach Hunderten von Milli­arden Dollar, die in die zivile und mili­tä­ri­sche Infra­struktur inves­tiert wurden, gelang es den Taliban, das gesamte Land prak­tisch kampflos zu besetzen, sobald die Ameri­kaner ihre Truppen abzogen. Es ist offen­sicht­lich, dass der Prozess des Staats­auf­baus völlig geschei­tert ist. Das neue System, das zumin­dest aus der Ferne dem im Westen etablierten ähneln sollte, genoss keine ausrei­chende Legi­ti­mität – nicht einmal bei denje­nigen, die es vertei­digen sollten, also den Soldaten. Wäre dies nicht der Fall gewesen, hätten die Taliban nicht so leicht eine regu­läre afgha­ni­sche Armee besiegen können, die um ein Viel­fa­ches zahl­rei­cher und wesent­lich besser bewaffnet war.

Nun wird es natür­lich viel Kritik an der fehl­ge­lei­teten west­li­chen Politik geben, die zu dieser Kata­strophe geführt hat. Seit langem hören wir, dass die west­li­chen Länder, insbe­son­dere die USA, durch ihre Einmi­schung zur Desta­bi­li­sie­rung verschie­dener Regionen der Welt beitragen. Es stimmt, dass der Abzug der west­li­chen Streit­kräfte aus Afgha­ni­stan ein Muster­bei­spiel dafür war, wie man es nicht machen sollte, da sie es noch nicht geschafft haben, ihr Personal recht­zeitig zu evaku­ieren, geschweige denn, sich um ihre Lands­leute zu kümmern, die nun höchst­wahr­schein­lich ein sehr tragi­sches Schicksal erleiden werden (erin­nern Sie sich daran, wie in diesem Land nach dem Ende des Zweiten Welt­kriegs mit „Verrä­tern“ umge­gangen wurde).

Nur eine deut­liche Minder­heit akzep­tiert die Werte des Westens so, wie sie zu Hause sind

Aber wenn es um die Frage des west­li­chen Enga­ge­ments in Dritt­län­dern geht, ist die Situa­tion komplexer, als manche glauben. Das Dilemma, einzu­greifen oder nicht einzu­greifen, ist keines­wegs einfach. Tatsache ist, dass die Menschen im Westen (und in diesem Zusam­men­hang schließen wir natür­lich Slowe­nien mit ein) ein viel höheres Maß an Frei­heit und Wohl­stand genießen als die Menschen in der nicht-west­li­chen Welt. Und das hat natür­lich viel mit dem insti­tu­tio­nellen Gefüge zu tun, das sich hier im Laufe der Jahr­hun­derte entwi­ckelt hat. Der Gedanke, dass zumin­dest einige ihrer grund­le­genden Normen und Prin­zi­pien allge­mein aner­kannt werden sollten, ist also gar nicht so falsch. Und es ist auch eine Tatsache, dass unter­drü­cke­ri­sche Regime aller Art es verdienen, gestürzt zu werden (wer auch immer es tut). Aber vieler­orts wird das west­liche insti­tu­tio­nelle Modell einfach nicht akzep­tiert. Sie akzep­tieren keine poli­ti­sche Gleich­heit, keinen Plura­lismus, keine Rechts­staat­lich­keit, keine Menschen­rechte, mit anderen Worten, all das, was eine moderne Demo­kratie ausmacht. All dies ist Teil einer euro­päi­schen spiri­tu­ellen Tradi­tion, die es anderswo in der Welt nicht gibt. Was für uns selbst­ver­ständ­lich ist, ist für Menschen in Ländern wie Afgha­ni­stan etwas völlig Fremdes. Nur eine deut­liche Minder­heit, in der Regel die besser Gebil­deten, akzep­tiert zu Hause die Werte des Westens, die große Mehr­heit lehnt sie ab.

Der „Export“ von Demo­kratie und allem, was dazu gehört, hat eine begrenzte Reich­weite. Manche Umge­bungen sind kultu­rell so inkom­pa­tibel, dass sie sich einfach nicht durch­setzen können. Das soll nicht heißen, dass die Menschen auf der ganzen Welt nicht ein System verdienen, das ihnen so viel Frei­heit wie möglich lässt, aber sie müssen es selbst wählen. Europa und der Westen können ihnen dabei nur helfen. Aber man muss akzep­tieren, dass die gesamte Mensch­heit nicht gerettet werden kann.

