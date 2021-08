Von Ullrich Junker (Bodnegg)



Die Glocke der Gemeinde von St. Mariä Himmel­fahrt in Schildau/Wojanów kehrte nach fast einem Drei­vier­tel­jahr­hun­dert wieder an ihren ursprüng­li­chen Ort zurück.

1652 hatte Graf Chris­toph Leopold v. Schaff­gotsch eine zerbors­tene Kanone vom Kynast (eine Stan­des­herr­schaft im ehemals preu­ßi­schen Regie­rungs­be­zirk Liegnitz) der Gemeinde geschenkt, um ein neues Geläut gießen zu lassen.

1943 wurde die größere der beiden verblie­benen Glocken von den Nazis beschlag­nahmt und sollte als Rohstoff­lie­fe­rant für die Herstel­lung von Kriegs­waffen dienen. Glück­li­cher­weise über­stand die Glocke jedoch das Kriegs­ende auf dem soge­nannten Glocken­friedhof in Hamburg und entging so ihrer Zerstö­rung durch Einschmelzung.

Der Pfarrer Peters der katho­li­schen Pfarrei St. Johann Baptist in Myhl im Bistum Aachen konnte 1953 mit einem Leih­ver­trag die Schildauer Glocke nach Myhl holen, wo sie treu 62 Jahre ihren Dienst versah.

Aufgrund der schwie­rigen finan­zi­ellen Verhält­nisse war es in Schildau damals nicht möglich, neue Glocken für die zwei im Krieg abge­lie­ferten gießen zu lassen.

Der Wunsch, die alte im Krieg abge­lie­ferte Myhler Dona­tus­glocke mit ihren ursprüng­li­chen Inschriften wieder neu gießen zu lassen, ging im Jahre 2015 in Erfül­lung. Die Schildauer Glocke musste nun der neuen Donatus-Glocke weichen.

Walter Hornig aus Schildau hatte auf seiner Suche nach der Glocke von Schildau am 5. März 1986 vom Ausschuss für die Rück­füh­rung der Glocken e.V. in Berlin die Auskunft erhalten, dass die Schildauer Glocke seit 1953 im Geläut der katho­li­schen Kirche St. Johann Baptist in Myhl im Bistum Aachen ihren Dienst täte. Hornig schreibt am 12. April 1986 an die Kirchen­ge­meinde in Myhl, dass es ihm und als Heimat­be­treuer der Gemeinde Schildau sowie den noch lebenden etwa 300 früheren Einwoh­nern ein Herzens­wunsch gewesen wäre, die Glocke wieder­zu­finden. Er schreibt weiter, dass seit einigen Jahren ein freund­schaft­li­ches Verhältnis zur jetzigen polni­schen Kirchen­ge­meinde gepflegt würde. Der polni­sche Pfarrer habe auch ein gemein­same Andacht gehalten.

Es sollten nach dem Wieder­auf­finden der Glocke aber noch fast 30 Jahre vergehen, bis diese wieder an ihren ursprüng­li­chen Platz in die katho­li­sche Kirche zu Schildau/Wojanów zurück­ge­führt werden konnte.

Der Dank der Schildauer Gemeinde gilt der katho­li­schen Kirche St. Johann Baptist in Myhl, dass die Glocke wieder an ihren Ursprungsort zurück­ge­geben wurde. Die Fotos der Glocke wurden von Mitar­bei­tern des Pfarr­amtes in Myhl erstellt. Ganz herz­lich sei Herrn Norbert Sendke, Kirchen­vor­steher in Myhl, für die Doku­mente über die Glocke aus Schildau und die Doku­men­ta­tion zur Rück­füh­rung der Glocke gedankt.

75 Jahre nach Kriegs­ende ist dies ein Beitrag für ein gemeinsam gelebtes Europa. Möge der Glocken­schall diesen Frieden verkünden und zur christ­li­chen Gemein­sam­keit rufen.

Beschrei­bung der Glocke:

GEORG SCHREIBER

HIRSB: PER ANNOS

XXX PASTOR LOCI

Darunter zwischen zwei Stegen:

ICH RVF MIT MEINEM KLANG

ZV SAGEN GOTT DEM HERREN DANCK

VND LOCK DAS VOLCK ZV GOTTES WORT

WELCHS ZEV/GET AN DER HIMMELS/PFORT 1638

Rück­seite der Glocke:

Unter den zwei Wappen ein Schlag­ring aus drei Stegen, am Wolm steht zwischen Stegen in Antiqua:

PETER RVFFER KIRCHENSCHREIBER GEORG RITTER (Kitler?)

BALTHASAR WEIST KIRCHENVÄTER HEINRICH SIEGERT

SCHENCKE ANSTATT SCHVLTZENS ZV SCHILDAW BALTHA-

SAR BERTERMANN SCHVLTZ VND IACOB WIESNER SCHOEP-

PE VNTERM BOBERSTEIN GEORG STRECKENBACH SCHVLTZ

VND BALTHASAR WIESNER/SCHOEPPE ZV RVRLACH.

Quelle: m.jbc.jelenia-gora.pl