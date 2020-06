Die (schein­bare) Irra­tio­na­lität an den Börsen in Q2/ 2020 – eine Analyse

Von ANREAS KUBIN, MBA | Zwischen 12.2.2020 und 28.2.2020 war der DJ vom Allzeit­hoch 29.550 Pkt. auf 25.500 einge­bro­chen. The black Thursday, March 12th 2020 war gekenn­zeichnet von gewal­tigen Einbrü­chen: DAX30 ‑12,5%, Euro Stoxx 50 ‑12,50 %, ATX ‑13,8 %, FTSE-100 (London) minus 9,12 %, DJ ‑10,91 % (20.976 Pkt.). Ich kann mich schwer­lich in den letzten beiden Dekaden nicht an solche extremen Einbrüche wich­tiger Indizes erin­nern.

Erste Reak­tionen der FED: Die US Noten­bank packt die Bazooka aus und schießt mindesten 1030 000 000 000 Milli­arden in den Markt.

Beim Pokern würde man sagen, die Fed geht schön langsam: „all in“. Am 23.März 2020 die Ankün­di­gung des Federal Reserve Banken­sys­tems: Original press release of the FED from March 23, 2020: Federal Reserve announces exten­sive new measures to support the economy……” closing with the last para­graph: “The Federal Reserve will continue to use it full range of tools to support the flow of credit to house­holds and busi­nesses and thereby promote its maximum employ­ment and price stabi­lity goals.”

Die Billio­nen­schleuder – beschlossen durch US-Reprä­sen­tan­ten­haus

Das US-Reprä­sen­tan­ten­haus beschloss Freitag, den 27.3.2020 ein Hilfs­paket gegen die Corona Krise über 2,2 Billionen Dollar.

Deutsch­land beschloss am 5.6.2020 ein 130 Milli­arden Konjunk­tur­paket!

DIE GEGENBEWEGUNG

DJ schießt in der Covid19 Krise nach oben – größter Tages­ge­winn seit fast 90 Jahren! Für den US-Leit­index Dow Jones (DJ) ist es in den Abend­stunden (MEZ) des 24. März 2020 der stärkste Anstieg an einem Tag. Der DJ hatte die heftigen Verluste einer ganzen Handels­woche an bloß einem Tag wieder wett gemacht. An der Wall Street gewann der Börsen­index DJ am Dienstag, 24. März 2020 ca. 11,4 Prozent und stieg damit auf 20.700 Punkte an.

Man beachte hier den Zusam­men­hang. 23. März die Ankün­di­gung (FED press release) und 24. März der Rekord-Börsen­an­stieg.

31.3.2020, wir hatten jetzt ein paar Tage Gegen­be­we­gung nach oben bei den Indizes. Manche Einzel­titel stiegen inner­halb weniger Tage sogar um bis zu vierzig Prozent. Hier heißt es cool bleiben und ja nicht zukaufen in diesen Tagen, denn korre­spon­die­rend mit den ökono­mi­schen Funda­men­tal­daten, muss der Markt wieder nach unten drehen.

MERKSATZ: Fast ausschließ­lich erfolgen in der gesamten Börsen­ge­schichte auf STEILE EINBRÜCHE IMMER STARKE ANSTIEGE.

Von vielen Experten wurde in diesen Wochen häufig über einen soge­nannten U‑förmigen Einbruch disku­tiert. Was ja heißt zuerst ein Einbruch, dann längeres Verhalten auf nied­ri­gerem Niveau und erst mittel­fristig wieder einen Anstieg. Danach sieht es auch diesmal nicht aus. Es wurde ganz deut­lich wieder ein V gebildet.

Beispiele: Auch am 19.3.2020 stürzten die Kurse extrem ab, manche Aktien zwanzig oder mehr Prozent. Ich schlug zu und kaufte ROYAL DUTCH SHELL‑A für 10,5 €/Aktie, es war ein Tief, das man bei Shell mehr als zwanzig Jahre nicht mehr sah. Nur zwei Wochen später lag der Kurs wieder stabil bei 18,– Euro. Pendelte sich aber dann wochen­lang bei rund 15,– €/Aktie ein, 3.6.2020 15,7 € im Tages­ver­lauf.

Shell war ja einer der Divi­denden high flyer der vergan­genen Jahre. Fool.com publi­ziert am 30. April 2020: Shell kürzt die Divi­dende um 66 % und pausiert sein Akti­en­rück­kauf­pro­gramm!

Manche Börsen­profis lehnen sich derzeit weit aus dem Fenster und prognos­ti­zieren einen größeren Börsen­krach im Herbst 2020. Das ist aber nicht in Stein gemei­ßelt.

SUPER-MERKSATZ: Wenn du auf den Absturz wartest, dann kommt er nicht!

Vor allem wird es davon abhängen wie die veröf­fent­lichten Zahlen zu Q2 2020 aussehen werden. Und ganz beson­ders wichtig, wie werden die Unter­neh­mens-Ausblicke auf das dritte und vierte Quartal 2020 aussehen im Zuge der Veröf­fent­li­chung der Geschäfts­zahlen für das zweite Quartal 2020.

Auf jeden Fall werden bei einer Viel­zahl an Kapi­tal­ge­sell­schaften die Zahlen für das zweite Quartal 2020 weit schlechter aussehen als im ersten Quartal 2020 abge­sehen von mehreren sowieso gut laufenden Phar­ma­kon­zernen wie beispiels­weise ABBOTT LABORATORIES ISIN: US0028241000, die nach dem Crash im März sogar ein neues all-time-high markierte und dzt. gut zehn Prozent darunter notiert. Das zweite Quartal wird aufgrund des LOCKDOWNS/shutdowns noch viel stärker betroffen sein als das davor­lie­gende Quartal.

Ich gehe von mind. zwei Szena­rien aus:

Die Quar­tals­zahlen in Q2 werden mau (schlecht) ausfallen und der Ausblick aufs dritte ev. vierte Quartal 2020 auch, dann sehen wir noch einen ordent­li­chen Crash.

Oder in der zweiten Vari­ante, die aber der Logik folgend auch nur Einbrüche in den Geschäfts­zahlen des zweiten Quar­tals beinhalten können, jedoch für das dritte oder vierte Quartal ein Verbes­se­rung des Geschäfts­aus­blicks erfolgen würde, dann gibt es weniger starke Kurs-Rück­gänge.

Hinzu kommen weitere Impon­de­ra­bi­lien:

Die Bezie­hungen zwischen den USA und China verschlech­tern sich wieder zuneh­mend.

Könnte eine Groß­bank fallen? etc. etc.

Wie man im chart von godmode-trader.de (5. Juni 2020) ganz unten sehen kann befindet sich der Dow Jones bereits wieder auf dem Niveau von Sept. und. Oktober 2019. Voriges Jahr gingen die Prognosen bzw. Ausblicke jedoch nicht von einer Pandemie aus. Alleine schon aus dieser Perspek­tive ist das derzei­tige Börsen­ni­veau ekla­tant über­be­wertet.

Ein Nach­kaufen bei der derzei­tigen Rallye ist höchst riskant. Wer jedoch den März Crash für Zukäufe nützte, soll diese Anteile auf jeden Fall weiterhin halten.

Die Wahr­schein­lich­keit ist sehr hoch, dass man nach dieser Rallye wird sagen können, wie gewonnen so zerronnen. Die Kurs­ge­winne dürften nicht von langer Dauer sein.

Wie sagte schon der 1999 verstor­bene Altmeister André Kosto­lany. Drei Dingen im Leben läuft man nicht nach; einer Stra­ßen­bahn, einer Frau und einer Aktie (Anm. A.K.: auch einem Index nicht). Oder gemäß Warren BUFFETT: „wir sind furchtsam, wenn anderer gierig sind“. Ich orte derzeit neuer­lich eine große Gier. Die jetzt auffällig hohen Handels­vo­lumen sind nicht wegen der Klein­an­leger, da stecken schon große Player wie insti­tu­tio­nelle Anleger dahinter.

Akti­en­an­teil der Schweizer Devi­sen­re­serven

Man kann derzeit schwer abschätzen, ob hinter den aktu­ellen Käufern auch Zentral­banken bzw. Natio­nal­banken stecken. Das würde das ganze Bild natür­lich sehr verzerren. Ein Blick in die Asset Allo­ca­tion für die Devi­sen­re­serven und die Fran­ken­an­leihen der Schweizer Natio­nal­bank (SNB) wies offi­ziell per 31. März 2020 einen inter­na­tio­nalen AKTIENANTEIL von 20 % aus (source: www.snb.ch/de/iabout/assets/id/assets_reserves). Darin abge­bildet sind unter anderem z. B. der komplette DJ und S&P 500. Man bedenke im September 2011 lag dieser bei „nur“ bei 10 % berich­tete die Frank­furter Allge­meine. Die Summe der Devi­sen­re­serven betrug damals 189 Mrd. Franken. Nicht einmal ein Jahr später Mai 2012 stiegen die Devi­sen­re­serven der SNB auf gewal­tige 303,77 Milli­arden Franken an. In der Bilanz der SNB sind nun per 31. Dezember 2019 bereits Devi­sen­an­lagen in Höhe von 794,015 Milli­arden Franken ausge­wiesen. Wir werden das weiterhin genau beob­achten. Die Schweizer Natio­nal­bank ist ein weiterer Garant für Stabi­lität an den Akti­en­märkten und sie ist dabei nicht alleine.

Was macht der „Federal Reserve“ (FED) Banken Verbund?

Was wird die FED tun, wenn die nächste Welle des Wuhan-Coro­na­virus in die Wirt­schaft rollt? FED-Vorsit­zendem Powell war klar, dass die Fed noch viel Muni­tion übrig hatte, aber alles läuft darauf hinaus, mehr Dollar zu drucken oder zu digi­ta­li­sieren. Die Bilanz des „Federal Reserve Banken Systems“ explo­diert zusammen mit der Geld­basis der USA und der US-Verschul­dung. Dies wird sehr wahr­schein­lich zu einer erhöhten Infla­tion, Abwer­tungen, einem geringen Wirt­schafts­wachstum und anderen nach­tei­ligen Faktoren führen.

Darüber hinaus sind meines Erach­tens einige entschei­dende Faktoren, die die Fed nicht wesent­lich beein­flussen kann, das Verbrau­cher­ver­trauen, die Unter­neh­mens­ge­winne und das allge­meine BIP-Wachstum. Ja, die Fed bietet beispiel­lose Impulse und ist derzeit eindeutig von Vorteil für die Vermö­gens­preise. Dennoch wird dieses „System“ höchst­wahr­schein­lich dazu führen, dass sich unbe­ab­sich­tigte Folgen wie Infla­tion, Geld-Entwer­tung, Blasen und andere schäd­liche Faktoren recht­zeitig entwi­ckeln.

Die Bilanz der FED ist bereits auf über 7 Billionen US-Dollar gestiegen, und die Geld­basis liegt bei rund 5 Billionen US-Dollar. Die Bilanz der Fed hat sich seit 2008 um das Acht­fache erhöht, und von hier aus dürfte sie erheb­lich steigen.

Einige Analysten sagen 10 Billionen Dollar bis Anfang 2021, einige Ökonomen sogar 11 Billionen Dollar. Meiner Einschät­zung nach könnte die Bilanz der Fed bis zu diesem Zeit­punkt im nächsten Jahr rund 12 Billionen US-Dollar errei­chen. Daher erwarte ich, dass viel Kapital nach attrak­tiven Markt­plätzen sucht, bestimmte Vermö­gens­preise wahr­schein­lich stark steigen und in Zukunft eine wesent­lich höhere Infla­tion zu erwarten ist, die Infla­tion zu galop­pieren beginnt.

Eine Analyse! Wie könnte es weiter­gehen?

Heben wir einige sehr wich­tige Fakten hervor und fassen zusammen:

WAS GILT ES ZU BEACHTEN NACH DEM CRASH IM März 2020? Einige Über­le­gungen und was dennoch für Aktien spricht!

Es war welt­weit in der Geschichte noch niemals so viel Geld in Umlauf! Niemals in den vergan­genen Jahr­zehnten gab es so wenig Zinsen für das Spar­buch und sind Staats­an­leihen so unsi­cher. Eine Infla­tio­nie­rung der Börsen bedeutet höhere Kurse – nicht nied­ri­gere! Auch wenn Egon von Greyerz jetzt Akti­en­markt­ver­luste von bis zu 95 % voraus­sagt (Titel: Total­ka­ta­strophe für das Währungs­system) kann es durchaus sein, dass wir nach zwischen­zeit­li­chen starken Einbrü­chen von 30 % oder mehr einer Infla­tio­nie­rung der Börsen, also stei­genden Kursen entge­gen­sehen.

Zuge­geben Vene­zuela ist ein krasses Beispiel von Hyper­in­fla­tion. Gewisse Rück­schlüsse lassen sich aber allemal daraus ziehen. Die „Neue Züri­cher Zeitung“ berich­tete am 6.12.2017 von einer Zunahme des Börsen­index in Vene­zuela im Jahr 2017 von 4.446 %. Was sich recht wild liest bedeutet eine Vervier­und­vier­zig­fa­chung des Indexes. Ein einsamer Welt­re­kord an den globalen Akti­en­märkten. Die Abwer­tung erklärt sich durch die hohe Infla­tion. „Die Zentral­banken haben immer mehr Geld in das System rein­ge­pumpt bei gleich­zei­tiger Zins­sen­kung, sodass wir heute die nied­rigsten Leit­zinsen aller Zeiten und gleich­zeitig die höchste Verschul­dung aller Zeiten haben. (Ernst Wolff – the Wolff of Wall Street – in einem Inter­view von Thorsten Wittman am 29.5.2020) Berück­sich­tigt man die Funda­men­tal­daten so sollten wir logi­scher­weise 2020 noch einige scharfe Kurs-Rück­setzer erleben, die man für selek­tive Einstiege nützen kann? Bis dahin ist es ratsam einen nicht unbe­trächt­li­chen Anteil an cash-Reserven zu halten. Jetzt gänz­lich d. h. mit allem aus den Akti­en­märkten aus zu steigen ist jedoch auch keine Option, denn die Alter­na­tiven für den Bargeld­be­stand sind begrenzt und auch deshalb, weil wir uns bereits in einer Infla­tio­nie­rung der Börsen befinden. AUTOMATISIERUNG: Die Auto­ma­ti­sie­rung war noch nie so weit fort­ge­schritten auf diesem Planeten. Wir werden in Zukunft einfach mit höherer Arbeits­lo­sig­keit leben müssen.

Der histo­ri­sche Ölpreis-crash am 20. April 2020

Der DAX am Morgen des 20. April 2020 noch leicht im Plus, drehte dann 2 % ins Minus. Den Ölpreis betref­fend wurde es ein super black Monday. WTI Öl stürzt massiv ab; um 19.52 h liegt der Kurs bei minus 95 % bzw. 0,9 US$/Barrel. So etwas habe ich in mehr als einem Vier­tel­jahr­hun­dert inten­siver Finanz­markt­be­ob­ach­tung noch nicht gesehen. Es kam aber an diesem Tag noch schlimmer, unvor­stellbar schlimmer. Wegen der Corona-Krise ist der Preis für einen Kontrakt, der eine physi­sche Öllie­fe­rung im Mai 2020 vorsah, erst­mals seit Aufnahme des Future-Handels im Jahr 1983 in den nega­tiven Bereich gefallen. In den späten Abend­stunden bzw. frühen Nacht­stunden MEZ, notierte der auslau­fende Mai Future WTI Öl bei minus – 37,63 US$ an der NYMEX. Wenn aber beim Ölpreis nicht bald eine Wende kommt, wird es für viele Staaten und Öl-Produ­zenten eng – es drohen „Kredit­er­eig­nisse“. Nicht nur in den USA drohten die Erdöl­lager, aus allen Nähten zu platzen.

Drohender Kauf­kraft­ver­lust für die Euro-Bürger!

Weitere Verwäs­se­rung der Kauf­kraft oder Wege in die Trans­fer­union, EU-Wieder­auf­bau­fonds!

Jetzt geht es um kolpor­tierte 500 Milli­arden Euro. Macron und Merkel sind sich bis dato einig, dass die 500 Milli­arden nicht von jenen Regionen zurück­zu­zahlen sind, die davon profi­tierten, sondern es soll einen Vertei­lungs­schlüssel geben, der an die EU-Beitrags­zah­lungen ange­lehnt ist. Öster­reich würde demnach 2,6 % also 13 Milli­arden zu leisten haben. Rück­zah­lungs­dauer gestreckt auf vierzig Jahre.

Knapp einein­halb Wochen später folgt Kommis­si­ons­prä­si­dentin „von der Leyen“ dem Vorschlag der beiden und fordert eine halbe Billion Euro an Trans­fer­gel­dern gegen die Coro­na­re­zes­sion, was in etwa 1,2 % der jährl. Wirt­schafts-Leis­tung von der gesamten EU entspre­chen würde! Man wirft jetzt nur so mit Geld um sich. Zusätz­lich sollen noch Hilfs­kre­dite ich Höhe einer viertel Billion Euro an Unter­nehmen weiter­ge­geben werden, welche über die Euro­päi­sche Inves­ti­ti­ons­bank verwalten werden sollen. Das nötige Geld will man über drei­ßig­jäh­rige Anlei­he­be­ge­bungen (Euro­bonds) auftreiben. Eine weitere Belas­tung für die nach­fol­gende Genera­tion – zumin­dest was den Trans­fer­an­teil von 500 Milli­arden betrifft. Nach­haltig wirt­schaften sieht anders aus. Das Credo lautet jetzt; „man verschiebe so viel wie möglich auf nach­fol­gende Genera­tionen“. Das ist die erschre­ckend trau­rige Realität und die Politik zeigt dabei nicht einmal ein schlechtes Gewissen.

Die Pandemie hat gewal­tige Inves­ti­ti­ons­lü­cken gerissen. Man hofft sie damit schließen zu können. Bis dato rechnet man schon alleine für 2021 und 2022 an zusätz­li­chen staat­li­chen u. privaten Inves­ti­tionen die nötig seien um Europa auf den Pfad einer nach­hal­tigen Erho­lung zu bringen.

4.6.2020: „Airbus der nächste Kahl­schlag“. Das Corona-Drama trifft nun auch Airbus voll. Es seien mindes­tens 14.000 Stellen über­flüssig. Der Flug­zeug­her­steller ging davon aus, dass die Produk­tion – gemessen an der dafür benö­tigten Arbeits­kraft – zwei Jahre lang, also bis 2022 unter dem Niveau vor der Pandemie verharren werde; berich­tete Reuters und beruft sich auf einen Insider. Die Aktie zog daraufhin kräftig an.

5.6.2020: Norwe­gian Airlines verkündet 98 % Passa­gier­zah­len­ein­bruch im Mai 2020.

Die immer wieder­keh­rende Frage des Inves­tors bzw. Anle­gers dreht sich um das Einsteigen oder Zuwarten? Bei mittel­fris­tigem Anla­ge­ho­ri­zont wäre es anzu­raten Kurs­ein­brüche im Herbst und Winter 2020 für selek­tive Zukäufe penibel ausge­wählter Anteils­pa­piere zu nutzen.

Ein großer Crash kommt fast immer ansatzlos aus dem Nichts

Wer häufiger agiert als nicht agiert, ist wahr­schein­lich eher auf der Verlie­rer­seite zu finden. Ein Asset gewinn­brin­gend zu erwerben erfor­dert eine eiserne Diszi­plin und die heißt in diesen Wochen und Monaten nun einmal WARTEN.

Quelle: godmode-trader.de, DJ twelve-month chart v. 6.6.2020, 27.086 Pkt.

Einige IMPLIKATIONEN des Autors:

Die in den vergan­genen Wochen zutage getre­tenen irra­tio­nalen, exor­bi­tanten Kurs­an­stiege und hohen Handels­vo­lu­mina beispiels­weise im DJ, DAX, NIKKEI und an weiteren inter­na­tio­nalen Börsen werfen Fragen auf, denn die vorlie­genden Funda­men­tal­daten sowie das makro­öko­no­mi­sche und mikro­öko­no­mi­sches Umfeld beim über­wie­genden Teil der Unter­nehmen recht­fer­tigen dies in keinster Weise, weder jetzt noch mit Ausblick auf die nächsten sechs Monate.

Die Börse nimmt ja norma­ler­weise ca. ein halbes Jahr vorweg. Man muss in Betracht ziehen, dass wir trotz der extremen Geld­men­gen­aus­wei­tung inner­halb der nächsten vier Monate eine weitere scharfe Korrektur an den Börsen erleben könnten. Der starke Anstieg, den wir in den beiden letzten Monaten gesehen haben steht auf sehr wacke­ligem Funda­ment. Ein kleiner Funke genügt und die großen Player steigen aus.

Zusätz­lich erhär­tete sich in den vergan­genen acht Wochen immer mehr der Verdacht, dass neben der Schweizer Natio­nal­bank (SNB) und der Bank of Japan weitere Zentral­banken bzw. Natio­nal­banken oder Groß­banken – wenn auch inof­fi­ziell – kräftig an den Akti­en­märkten mitmi­schen.

Zum Autor: Andreas Kubin, MBA ist seit mehreren Jahr­zehnten spezia­li­siert auf intern. Finanz­märkte, Wirt­schafts­po­litik sowie Funda­men­tal­ana­lysen über börsen­no­tierte Unter­nehmen und Privat­in­vestor.