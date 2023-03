Als Sir Thomas More seine gesell­schafts­po­li­ti­sche Satire über eine fiktive Insel­ge­sell­schaft in der Neuen Welt schrieb, gab er ihr den erfun­denen Namen Utopia, der aus dem Grie­chi­schen abge­leitet ist und „Nirgendwo“ bedeutet. Obwohl More seinem Publikum auf humor­volle Weise mitteilte, dass seine idea­li­sierte Gemein­schaft nirgendwo exis­tierte, haben Jahr­hun­derte von zentralen Planern, die der Fantasie von utopi­schen Gesell­schaften nach­jagten, den Witz nicht verstanden. Schlimmer noch, für jede fried­liche reli­giöse Gemein­schaft, die sich von der modernen Zivi­li­sa­tion abgrenzen will, gibt es einen macht­hung­rigen Tyrannen, der allen anderen seinen Willen aufzwingen will.

Es scheint keine Gene­ra­tion zu vergehen, in der sich nicht irgendein Größen­wahn­sin­niger erhebt und verkündet: „Wenn die Welt nur genau das tut, was ich verlange, werde ich euch hier auf der Erde das Para­dies bringen.“ In der Regel gehen diese Narzissten entweder als einge­bil­dete Possen­reißer oder blut­rüns­tige Tyrannen in die Geschichte ein – oft sogar beides.

Heute erhebt sich Klaus Schwab als Leiter des Welt­wirt­schafts­fo­rums (WEF) und verspricht einen „Great Reset“ für die Mensch­heit. Er stellt sich ein zukünf­tiges Utopia vor, das durch tech­no­lo­gi­sche Präzi­sion, eine zentra­li­sierte Verwal­tung der Ressourcen der Erde, eine sorg­fäl­tige Beob­ach­tung der Bürger, die Verschmel­zung von mensch­li­cher und künst­li­cher Intel­li­genz und die Mono­po­li­sie­rung der Regie­rungs­ge­walt durch eine kleine profes­sio­nelle Klasse mit aner­kanntem Fach­wissen erreicht wird. Obwohl das WEF die letzten 50 Jahre damit verbracht hat, Konfe­renzen zu orga­ni­sieren, poli­ti­sche Vorschläge zu veröf­fent­li­chen und die welt­weit führenden Köpfe in der Indus­trie, im Bank­wesen, in der Infor­ma­ti­ons­tech­no­logie, in der Nach­rich­ten­samm­lung, in der Mili­tär­stra­tegie und in der Politik zusam­men­zu­bringen, ist das Ziel seiner Mission bemer­kens­wert einfach: Die klügsten und besten Menschen der Welt sollten über alle anderen herrschen.

Abge­sehen von all seinen Anma­ßungen, die Welt vor unkon­trol­liertem Bevöl­ke­rungs­wachstum und der Klimaa­po­ka­lypse zu „retten“, ist das WEF nichts Neues. Seine Grund­lagen gibt es mindes­tens seit Platon, als der grie­chi­sche Philo­soph vor zwei­ein­halb Jahr­tau­senden vorschlug, dass der ideale Stadt­staat von „Philo­so­phen­kö­nigen“ regiert werden sollte. So wie Platon die Welt über­blickte und vorher­sehbar zu dem Schluss kam, dass Menschen seiner eigenen Beru­fung logi­scher­weise alle anderen regieren sollten, sind die globalen „Eliten“ des Welt­wirt­schafts­fo­rums zu einer verblüf­fend ähnli­chen Deter­mi­na­tion gekommen. Weit davon entfernt, etwas Zukunfts­wei­sendes oder Modernes voran­zu­treiben, wandeln Schwab und seine Gefolgs­leute in den Fußstapfen eines alten Grie­chen. Seit einem halben Jahr­hun­dert sind die Mitglieder des WEF auf der Suche nach der perfekten Welt­re­gie­rung ohne Mitspra­che­recht der wählenden Bevöl­ke­rung der west­li­chen Länder, und zur Über­ra­schung aller haben sich dieselben „Philo­so­phen­kö­nige“ selbst zu Regie­renden ernannt. Wie praktisch.

Wie fast alle Visionen von Utopien wird auch die neue Welt­ord­nung des WEF bemer­kens­wert zentra­li­siert sein. „Experten“ für den Klima­wandel werden bestimmen, welche Ener­gie­arten von Unter­nehmen und Verbrau­chern verwendet werden dürfen. „Experten“ für Nach­hal­tig­keit werden bestimmen, welche Lebens­mittel die Menschen (zumin­dest die nicht „elitäre“ Vari­ante) essen dürfen. „Experten“ für Desin­for­ma­tion werden bestimmen, welche Art von Nach­richten und welche Seite einer Debatte bekannt sein und geför­dert werden darf. „Experten“ für Gesund­heits­für­sorge werden bestimmen, wie oft jeder Bürger mit immer neuen „Impf­stoffen“ geimpft werden muss, ob Bürger „zu ihrem eigenen Besten“ im Lock­down gehalten werden müssen und ob Gesichts­masken getragen werden müssen, um zu beweisen, dass sie die Vorschriften einhalten. „Experten“ für Extre­mismus werden bestimmen, welche Art von Rede „schäd­lich“ ist. „Experten“ für Rassismus werden bestimmen, welche Gruppen in der Gesell­schaft unge­recht­fer­tigte „Privi­le­gien“ haben. „Experten“ für Ungleich­heit werden bestimmen, wessen Eigentum wegge­nommen werden muss und welche Gruppen der Staat belohnen soll. „Experten“ für alles, was der Staat verlangt, werden bestimmen, dass der Staat auf Schritt und Tritt vernünftig handelt. Gedan­ken­frei­heit, Rede­frei­heit, indi­vi­du­elle Rechte und andere persön­liche Frei­heiten werden jedoch in einer vom WEF konstru­ierten Zukunft, die auf von Philo­so­phen­kö­nigen gebil­ligtem Fach­wissen beruht, wenig bedeuten. Zu keinem Zeit­punkt dürfen die Bedürf­nisse, Wünsche oder Sorgen des Einzelnen das „höhere Gut“ behin­dern. Dies ist Schwabs düstere Vision von Utopia.

Sollten er und der WEF-Clan es schaffen, so werden sie Tech­no­logie nutzen, um die mensch­liche Rasse zu schwä­chen, anstatt sie zu stärken. Die Menschen haben sich bereits mit den neuen Bedin­gungen ihrer zukünf­tigen Verskla­vung vertraut gemacht. Die digi­talen Währungen der Zentral­banken werden es den Regie­rungen nicht nur ermög­li­chen, das Einkommen und die Kauf­his­torie jedes Bürgers in Echt­zeit zu verfolgen, sondern auch die Ausgaben einer Person zu begrenzen, je nach dem von der Regie­rung fest­ge­legten Sozi­al­punk­te­system, vermeint­li­chen Verstößen gegen das „Gemein­wohl“ oder viel­leicht dem unge­rechten Besitz von „syste­mi­schen Privi­le­gien“. Digi­tale Impf­pässe werden nicht nur eine univer­selle Verfol­gung der Bewe­gungen jedes Einzelnen ermög­li­chen, sondern auch dafür sorgen, dass künf­tige verpflich­tende Anord­nungen bei erklärten „Gesund­heits­not­fällen“ mit Zucker­brot und Peit­sche durch­ge­setzt werden. Persön­liche Kohlen­stoff-Fußab­drücke, die die „Schuld“ jedes Einzelnen am so genannten vom Menschen verur­sachten Klima­wandel messen, werden dazu führen, dass alles, was eine Person isst und wohin sie geht, aufge­zeichnet wird, während jeder Bürger ständig mit digi­talen Beloh­nungen oder Strafen („nudging“) dazu ange­halten wird, sein Verhalten in Rich­tung der von der Regie­rung bevor­zugten Stan­dards zu ändern. Es sollte sich von selbst verstehen, dass, wenn eine Regie­rung über solche allmäch­tigen Befug­nisse verfügt, die Eingriffe in die Privat­sphäre nur noch zunehmen werden, erklärte „Gesund­heits­not­fälle“ nur noch zahl­rei­cher werden und das „Nudging“ der Regie­rung nur noch aufdring­li­cher werden wird.

Wenn dies mehr nach Dystopie als nach Utopie und nach einem unge­wollten Gefängnis klingt, das von zügel­losen Regie­rungs­ver­tre­tern über­wacht wird, dann ist es genau das. Die Eiferer des WEF machen aus ihren Absichten keinen Hehl mehr und gehen bereits so weit, den Bau von „Smart Cities“ oder „Fünf­zehn-Minuten-Städten“ voran­zu­treiben, in die Dutzende Millionen Menschen umge­sie­delt werden können, Seite an Seite in kleinen Wohn­kom­plexen leben und sich durch ein stän­diges Laby­rinth von Ein- und Ausgängen bewegen, zu denen man nur über eine digi­tale ID-Über­prü­fung und Geneh­mi­gung Zugang hat. Das Ziel besteht im Wesent­li­chen darin, ein digi­tales Panop­tikum zu schaffen, in dem alle oben genannten Über­wa­chungs­pro­gramme umge­setzt werden, um den zukünf­tigen Herr­schern die abso­lute Kontrolle zu ermög­li­chen, während alle anderen in einem perma­nenten Zustand der gefü­gigen Einker­ke­rung verbleiben. Im Sprach­ge­brauch des WEF werden solche Systeme der totalen Über­wa­chung und Verhal­tens­än­de­rung eine „nach­hal­tige“ Zukunft für die Mensch­heit schaffen. Zwei­fellos fühlen sich Gefäng­nis­wärter ähnlich, wenn Sträf­linge hinter Gittern in Reihen von gesi­cherten Käfigen gehalten werden. Der Unter­schied ist, dass in der Utopie des WEF kein Verbre­chen begangen werden muss, um Schwabs unge­rechte „Beloh­nungen“ zu ernten.

Wenn die Menschen im Westen wüssten, was da auf sie zukommt, würden sie viel­leicht in Panik geraten und sich gegen die neue Welt­ord­nung des WEF wehren. Genau aus diesem Grund ist der wich­tigste Krieg, der heute geführt wird, einer, der in der Presse nie offen disku­tiert wird: der verdeckte Krieg um Infor­ma­tionen. Wenn es den Menschen erlaubt ist, Ideen im öffent­li­chen Raum offen zu disku­tieren (einschließ­lich des digi­talen Raums der sozialen Medien und Webseiten, die frei von Such­ma­schi­nen­sperren sind), wird dieser „freie Markt der Ideen“ dorthin gehen, wohin die Menschen, die diese Ideen disku­tieren, sie bringen. Damit die „Narra­tive“ der Regie­rung nicht nur über­leben, sondern auch alle abwei­chenden Meinungen domi­nieren können, müssen regie­rungs­nahe Platt­formen die Waage der freien Meinungs­äu­ße­rung zu ihren Gunsten kippen, indem sie die Gedanken und Worte Anders­den­kender lächer­lich machen, zensieren oder ganz krimi­na­li­sieren. Auf jedem anderen Markt würde eine solche vorsätz­liche Einmi­schung als wett­be­werbs­wid­rige Absprache betrachtet werden, die gegen das Kartell­recht verstößt. Da die Gefolgs­leute des Welt­wirt­schafts­fo­rums jedoch konkur­rie­rende freie Meinungs­äu­ße­rungen als gefähr­liche „Falsch­in­for­ma­tionen“ behan­deln, hat sich der „freie Markt der Ideen“ in einen kontrol­lierten „sicheren Raum“ für die Freunde der Regie­rung verwandelt.

Was passiert, wenn die Ambi­va­lenz der Regie­rung gegen­über der Rede­frei­heit mit der amora­li­schen tech­no­kra­ti­schen Kraft hinter den Plänen des WEF für eine globale Utopie kombi­niert wird? Nun, wie Herr Schwab kürz­lich auf dem World Govern­ment Summit in Dubai verkün­dete, als er über künst­liche Intel­li­genz (KI), Chat­bots und digi­tale Iden­ti­täten sprach: „Wer diese Tech­no­lo­gien – in irgend­einer Weise – beherrscht, wird der Herr der Welt sein.“ (Gilt die Eine-Welt-Regie­rung jetzt immer noch als „Verschwö­rungs­theorie“?) Wenn das WEF die digi­tale Welt kontrol­liert, dann wird es im Grunde die Menschen kontrol­lieren. Die Tech­no­kraten des WEF haben sogar einen Plan, einst Stoff für Science Fiction, sich in die Köpfe der Mitar­beiter zu „hacken“, indem sie ihre Gehirn­ströme über­wa­chen und entschlüs­seln.

Google ist bei einer solchen Gedan­ken­kon­trolle mit an Bord: Es hat seine Absicht erklärt, ein „Pre-Bunking“-Programm auszu­weiten, das die Menschen gegen das „immu­ni­sieren“ soll, was Google als „Propa­ganda“ oder „Falsch­in­for­ma­tion“ ansieht, indem es ahnungs­lose Inter­net­nutzer mit Googles eigener, selbst gebrauter, aber geneh­migter Propa­ganda indok­tri­niert. Durch die Mani­pu­la­tion der Google-Nutzer ohne deren Wissen kann der Such­ma­schi­nen­riese konkur­rie­rende Ideen abwehren – brillant!

Micro­soft-Gründer Bill Gates sieht das genauso. In einem Inter­view mit dem Handels­blatt argu­men­tiert der selbst­er­nannte Impf­stoff­ex­perte, dass KI-Tech­no­lo­gien als mäch­tige Werk­zeuge zur Bekämp­fung von „digi­taler Desin­for­ma­tion“ und „poli­ti­scher Pola­ri­sie­rung“ einge­setzt werden sollten. Dies folgt auf die jüngste Offen­le­gung, dass Micro­soft bereits eine briti­sche Denk­fa­brik, namens „Global Disin­for­ma­tion Index“ (GDI), benutzt hat, um konser­va­tive Medi­en­un­ter­nehmen in den Verei­nigten Staaten heim­lich auf eine schwarze Liste zu setzen und sie daran zu hindern, Werbe­ein­nahmen zu gene­rieren. Und der Clou? Das US-Außen­mi­nis­te­rium hat die „Desinformations“-Arbeit von GDI mit Steu­er­gel­dern an das „National Endow­ment for Demo­cracy“ und dessen eigenes „Global Enga­ge­ment Center“ finan­ziert, die dann an GDI weiter­ge­leitet wurden, bevor GDI die geschmack­lose Meinungs­dis­kri­mi­nie­rung hinter einem dünnen Schleier der „Objek­ti­vität“ an Micro­soft und andere Unter­nehmen zurückgab.

Dem WEF-Modell der Schaf­fung einer allmäch­tigen Part­ner­schaft zwischen Privat­wirt­schaft und Regie­rungs­be­hörden folgend haben Micro­soft und das Außen­mi­nis­te­rium heraus­ge­funden, wie sie abwei­chende Meinungen unter­mi­nieren können, indem sie die Dritt­or­ga­ni­sa­tion GDI veran­lassen, alle derar­tigen Äuße­rungen als „schäd­liche Desin­for­ma­tion“ auf ihrer „dyna­mi­schen Ausschluss­liste“ zu kennzeichnen.

Ebenso arbeiten öffent­lich finan­zierte Nach­rich­ten­sender in der gesamten west­li­chen Welt – einschließ­lich Deutsch­land, Kanada, der Schweiz und Belgien – zusammen, um „online-basierte Lösungen“ zu entwi­ckeln, um gegen „Hass­kom­men­tare und zuneh­mende Desin­for­ma­tion“ vorzu­gehen. Was kann schon schief­gehen, wenn staat­lich kontrol­lierte Insti­tu­tionen zusam­men­ar­beiten, um die Verbrei­tung von Infor­ma­tionen zu kontrol­lieren? Wie der ehema­lige „Trust and Safety“-Leiter von Twitter, Yoel Roth, vor dem Kongress aussagte, „führt die unein­ge­schränkte Rede­frei­heit para­do­xer­weise zu weniger Rede, nicht zu mehr.“ Ausge­hend von dieser orwell­schen Doppel­deu­tig­keit ist die klare Trenn­linie zwischen dem Schutz der freien Meinungs­äu­ße­rung und offener Zensur die Frage, ob der Redner Stand­punkte vertritt, die mit der herr­schenden WEF-Koali­tion aus Big-Tech-Titanen und Regie­rungs­be­hörden über­ein­stimmen oder nicht. In Schwabs Utopie gibt es keinen Platz für wahr­haft freie Meinungsäußerung.

Was passiert, wenn die Aufgabe der Zensur der Öffent­lich­keit voll­ständig in die digi­talen Hände der künst­li­chen Intel­li­genz gelegt wird? Obwohl einige führende Poli­tiker davor gewarnt haben, dass KI eine „exis­ten­zi­elle Bedro­hung“ für die Mensch­heit darstellen könnte, und obwohl Tech­no­lo­gie­pio­niere wie der ehema­lige Google-Chef Eric Schmidt zugeben, dass KI-gestützte Compu­ter­sys­teme genauso mächtig sind wie Atom­waffen, ist der Ansturm auf das von KI konstru­ierte Utopia unge­bremst. Das sollte jeden vernünf­tigen Menschen beun­ru­higen. Schließ­lich werden sich die kogni­tiven Vorur­teile von Big-Tech-„Eliten“ wie Gates, Schmidt und anderen mit ziem­li­cher Sicher­heit in digi­talen Vorein­ge­nom­men­heiten für jede künst­liche Intel­li­genz niederschlagen.

ChatGPT, eine KI-Soft­ware, die Ende letzten Jahres auf den Markt kam, versetzt die Menschen mit ihrer offen­kun­digen poli­ti­schen Vorein­ge­nom­men­heit bereits in Angst und Schre­cken. In einem Fall kam die KI zu dem Schluss, dass die Verwen­dung eines rassis­ti­schen Schimpf­worts schlimmer sei als die Vernich­tung einer Stadt durch eine Atom­bombe. In einem anderen Fall recht­fer­tigte die KI die Unter­drü­ckung von Trump-Wählern mit der Notwen­dig­keit, „die Demo­kratie zu vertei­digen“ und die Verbrei­tung „gefähr­li­cher Äuße­rungen“ zu verhin­dern, während sie gleich­zeitig argu­men­tierte, dass „KI nicht zur Unter­drü­ckung der freien Meinungs­äu­ße­rung“ von Biden-Anhän­gern einge­setzt werden sollte. Kaum hatten einige Expe­ri­men­ta­toren Zugang zu Micro­softs neuem KI-gesteu­erten Chatbot erhalten, begann das synthe­ti­sche Gehirn, Menschen zu bedrohen.

Diese beun­ru­hi­genden ersten Anzei­chen unter­mauern Schmidts Warnung, dass KI als ebenso gefähr­lich wie Atom­bomben ange­sehen werden sollte. Was ihn und andere mit dem WEF verbün­dete globale „Eliten“ jedoch von den am Manhattan-Projekt betei­ligten Wissen­schaft­lern unter­scheidet, ist ihr scheinbar drin­gender Wunsch, diese fantas­ti­schen KI-Waffen direkt gegen die Menschen im Westen einzusetzen.

Wenn Schwabs Welt­wirt­schafts­forum ein KI-gestütztes Utopia einführen will, in dem er der „Herr der Welt“ sein kann, dann hat er wenig Verwen­dung für Menschen. In einem sehr realen Sinne werden Menschen zu nichts weiter als „Dingen“, die gezählt, vermischt, kate­go­ri­siert, markiert, über­wacht, mani­pu­liert und kontrol­liert werden. Sie werden zu nichts weiter als Rädchen in der großen trans­hu­ma­nis­ti­schen, tech­no­kra­ti­schen Maschine des WEF – viel­leicht eine Zeit lang nütz­lich, aber letzt­end­lich eine Last, die es zu ernähren und unter­zu­bringen gilt, und logi­scher­weise entbehr­lich. Wenn künst­liche Intel­li­genz das Denken über­nehmen kann, das Schwab braucht, und die Ideen unter­stützt, die Schwab verehrt, dann ist der Mensch nur im Weg. Sollte das Welt­wirt­schafts­forum seine zentra­li­sierte Utopie bekommen, wird die „Dingi­fi­zie­rung“ der mensch­li­chen Rasse ein riesiger Schritt in Rich­tung ihrer endgül­tigen Besei­ti­gung sein.

Dieser Beitrag erschien zuerst bei GATESTONE INSTITUTE, unserem Partner in der EUROPÄISCHEN MEDIENKOOPERATION.

