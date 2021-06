Die Kroaten knieten nicht nieder, Lob aus Europa

Von Sara Kovac (Nova24tv)

Am Sonntag, 6. Juni 2021, fand ein Freund­schafts­spiel zwischen Belgien und Kroa­tien statt. Vor Spiel­be­ginn kniete die belgi­sche Mann­schaft nieder, währemd die Kroaten aufrecht standen. Im Internet erhielt die kroa­ti­sche Natio­nal­mann­schaft Lob und Unter­stüt­zung aus ganz Europa für ihre aufrechte Haltung. Fußball­fans gefiel die Tatsache, dass sich die kroa­ti­sche Natio­nal­mann­schaft der Poli­ti­sie­rung des Sports, die in den USA begann, wider­setzte. Unter­stützt wurden kroa­ti­sche Fußballer auch vom slowe­ni­schen Minis­ter­prä­si­denten Janez Janša, der unter das Foto „Respekt“ schrieb.

Kroaten schreckten nicht vor sinn­losen, falschen Initia­tiven und der Unter­stüt­zung der BLM-Bewe­gung (Black Lives Matter) zurück. Es ist mehr als offen­sicht­lich, dass gerade die Politik auch den Sport durch­dringt. Sitzen und Knien während der Hymne ist eine respekt­lose Sache, die ihren Ursprung in Amerika hat, und die Kroaten haben deut­lich gemacht, dass dies nicht nach Europa gehört. Aber sie haben auch gezeigt, dass sie ein Rück­grat haben und sich keiner neuen linken Bewe­gung unter­werfen werden.

Knien für BLM auch in Europa

Das Knien beim Spielen der ameri­ka­ni­schen Hymne hat sich seitdem bei anderen Sport­er­eig­nissen in den USA fort­ge­setzt, insbe­son­dere bei der NBA-Basket­ball­liga, der Frau­en­fuß­ball­liga und den Hoch­schul­sport­ligen. In Europa begann das Knien bei Spielen euro­päi­scher Fußball­ver­eine, zunächst in England, doch mitt­ler­weile knien sogar Nationalmannschaften.

Die Kroaten wehrten sich entschieden dagegen. Das Freund­schafts­spiel gegen die Belgier haben sie zwar mit 1:0 verloren, aber die Herzen der Fußball­fans haben sie sich erobert. Die Engländer verspre­chen derweil, vor Spiel­be­ginn weiter zu knien, was ihre Fans aber verärgert.

Dieser Beitrag erschient zuerst bei DEMOKRACIJA, unserem Partner in der EUROPÄISCHEN MEDIENKOOPERATION.