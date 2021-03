Von David Engels

Seit die Euro­päi­sche Union am 11. März 2021 zur “LGBTQ-Frei­heits­zone” erklärt wurde, ist die Debatte um die “LGBTQ”-Ideologie in den Medien allge­gen­wärtig – und damit auch die Kritik an jenem “into­le­ranten” und “auto­ri­tären” Polen, in dem Homo­se­xu­elle angeb­lich stän­dige Angriffe auf ihre “Rechte” und sogar ihre körper­liche Unver­sehrt­heit erleiden. Abge­sehen von den zahl­rei­chen Absur­di­täten, die aus der bewussten Verdre­hung der Tatsa­chen selbst resul­tieren, finden wir im Kern dieser Debatte einen Mangel an Unter­schei­dungs­ver­mögen, der ganz typisch für unsere heutige Welt ist: den zwischen der Person und der Ideologie.

Zwar war Polen eines der ersten Länder in Europa, das die Homo­se­xua­lität entkri­mi­na­li­siert hat (1932; Deutsch­land im Vergleich dazu erst 1969), aber zwischen der Tole­ranz der freien Gestal­tung des Privat­le­bens einer­seits und der Gleich­stel­lung hetero- und homo­se­xu­eller Bezie­hungen ande­rer­seits liegt ein gewal­tiger Schritt, den die Mehr­heit der polni­schen Bevöl­ke­rung und damit auch ihr Parla­ment und ihre Regie­rung nicht zu gehen bereit sind. Es geht in der aktu­ellen Debatte also keines­wegs um den bloßen “Schutz von Minder­heiten”, denn diese Minder­heiten haben schon heute von der Gesell­schaft oder dem Staat absolut nichts zu befürchten. Im Gegen­teil, es handelt sich um eine funda­men­tale ideo­lo­gi­sche Entschei­dung mit schwer­wie­genden Folgen für die gesamte Gesell­schaft, und aus diesem Grund müssen wir von einer echten “LGBTQ-Ideo­logie” spre­chen, die untrennbar mit dem gesamten “poli­tisch korrekten” Univer­sa­lismus verbunden ist.

Dieser Ideo­logie zufolge ist die sexu­elle Iden­tität eines Menschen eine bloße “soziale Konstruk­tion” ohne realen Bezug zu seiner körper­li­chen Konsti­tu­tion, und die Frei­heit des Indi­vi­duums besteht darin, ständig ein anderes “Geschlecht” und damit andere sexu­elle Rollen annehmen zu können. Dies impli­ziert nicht nur die Forde­rung nach der Ehe für alle, die Libe­ra­li­sie­rung des Adop­ti­ons­rechts, die Verharm­lo­sung von Geschlechts­um­wand­lungs­the­ra­pien und ‑opera­tionen, die Forde­rung nach reprä­sen­ta­tiven “Quoten” in allen denk­baren Körper­schaften und die Einfüh­rung von LGBTQ-Themen bereits in der Grund­schule oder sogar im Kinder­garten, sondern auf lange Sicht, wie wir sehen werden, auch die Auflö­sung des Begriffs der natür­li­chen Familie selbst. Als ein auf jeder Stufe zentrales Argu­ment erscheint hier (abge­sehen von den rein rheto­ri­schen Appellen an den Respekt vor der “Liebe”) die Kunst­figur des “klei­neren Übels”, das beständig die (schäd­li­chen) Folgen geschei­terter hete­ro­se­xu­eller Bezie­hungen mit den (nütz­li­chen) erfolg­rei­cher homo­se­xu­eller Verbin­dungen vergleicht: das “klei­nere Übel”, dass Kinder besser bei liebenden homo­se­xu­ellen Eltern aufwachsen als bei unglück­li­chen hete­ro­se­xu­ellen Eltern; das klei­nere Übel,dass homo­se­xu­elle Paare bessermit dem Segen der Kirche heiraten als dem Glauben„entfremdet“ werden; das “klei­nere Übel”, dass die Ehe für alle zusammen mit der finan­zi­ellen Stabi­lität auch die poli­ti­sche Inklu­sion homo­se­xu­eller Paare garan­tiert; usw. Aber wie üblich fehlt in dieser rein indi­vi­dua­lis­ti­schen und ratio­na­lis­ti­schen Glei­chung der Gedanke an die Inter­essen der Gesell­schaft als einer Gesamt­heit, denn was für einige wenige Indi­vi­duen ein “klei­neres Übel” sein mag, kann die Grund­lagen einer ganzen Zivi­li­sa­tion destabilisieren.

Natür­lich liegt das Problem nicht (oder nicht nur) auf der Ebene einer drohenden “Rela­ti­vie­rung” der natür­li­chen Familie, da sich die beiden Konzepte (noch) nicht in einer unmit­tel­baren Konkur­renz­si­tua­tion befinden: Nur wenige Hete­ro­se­xu­elle würden ihre sexu­elle Orien­tie­rung ändern, um von den recht­li­chen Vorteilen einer homo­se­xu­ellen Bezie­hung zu profi­tieren oder umge­kehrt. Nein, das Problem ist ein grund­sätz­li­ches: Von dem Moment an, wo nicht mehr das Natur­recht und der Respekt vor den grund­le­genden histo­ri­schen Insti­tu­tionen die Konstruk­tion der Familie und der Erzie­hungs­ein­heiten bestimmt, auf denen unsere Gesell­schaft beruht, sondern der reine soziale Konstruk­ti­vismus, werden auch alle anderen Grenzen früher oder später fallen. Sobald die Ausnahme unter dem Deck­mantel des “Minder­hei­ten­schutzes” auf das gleiche Niveau wie die Norm gehoben wird, verliert letz­tere jegliche Bedeu­tung, und die Gesell­schaft implo­diert schnell in eine Viel­zahl von Paral­lel­ge­sell­schaften, in denen nicht mehr der Konsens aller, sondern die stärkste Minder­heit den Rest domi­niert (was natür­lich nicht nur für sexu­elle Minder­heiten gilt, sondern auch für ethni­sche, kultu­relle, reli­giöse oder poli­ti­sche Gruppen).

Denn die Sexua­lität, losge­löst von ihrem­ei­gent­li­chen physi­schen Träger und ihrer natür­li­chen Rolle als Mittel der Fort­pflan­zung, wird notwen­di­ger­weise zu einer Art Zeit­ver­treib, den zu begrenzen oder auf die eine oder andere Weise zu regu­lieren absurd wäre: Und wenn die verschie­denen Vari­anten der Homo­se­xua­lität nicht nur tole­riert, sondern der tradi­tio­nellen Familie gleich­ge­stellt werden, gibt es auch kein logi­sches Argu­ment mehr, die Lega­li­sie­rung poly­gamer, inzes­tuöser oder gar pädo­philer bzw. zoophiler Konstel­la­tionen zu verbieten, wie sie von der Linken und den Grünen spätes­tens seit den 1968er Jahren gefor­dert wird. Schlimmer noch: Die Inte­gra­tion des Sozi­al­kon­struk­ti­vismus in die Defi­ni­tion von Paar und Familie birgt nicht nur die Gefahr, dass es früher oder später zu einer Trivia­li­sie­rung und damit zur Ausbrei­tung von grund­sätz­lich unge­sunden, ja krimi­nellen Prak­tiken kommt, sondern diese Ideo­logie zeichnet sich gera­dezu durch ihre Feind­schaft gegen­über dem etablierten hete­ro­se­xu­ellen Modell aus. Die Linke begnügt sich nicht damit, sie als eine Option unter vielen mögli­chen Kombi­na­tionen über­leben zu lassen, sondern asso­zi­iert die tradi­tio­nelle Familie, die durch die Bana­li­sie­rung von Schei­dungen und das Aufkommen der Patch­work-Familie bereits auf eine harte Probe gestellt wurde, mit einem vermeint­lich unter­drü­cke­ri­schen, reak­tio­nären, ja “faschis­to­iden” “patri­ar­cha­li­schen” Modell, wie schon Hork­heimer und Deleuze betont hatten.

Weit davon entfernt, die Rechte einer winzigen “bedrohten” Minder­heit gegen eine große unter­drü­cke­ri­sche Mehr­heit zu vertei­digen, unter­gräbt diese komplexe und zutiefst anti­hu­ma­nis­ti­sche Ideo­logie derzeit die letzten Grund­lagen eines Fami­li­en­mo­dells, das von allen Seiten ange­griffen wird. Indem sie versu­chen, die abend­län­di­sche Gesell­schaft von ihren letz­ten­na­tur­recht­li­chen und tradi­tio­nalen Grund­lagen abzu­kop­peln, agieren LGBTQ-Akti­visten also nur als “nütz­liche Idioten” in einem ideo­lo­gi­schen Kampf, dessen volles Ausmaß ihnen wahr­schein­lich nur selten selber voll bewusst ist. Es ist daher verständ­lich, dass jede wirk­lich konser­va­tive Regie­rung früher oder später sehr klare Grenzen setzen muss, um ihre Werte zu vertei­digen und einen Unter­schied zu machen zwischen der Duldung der persön­li­chen Entschei­dung einzelner Indi­vi­duen und der formalen Lega­li­sie­rung einer Ideo­logie, die droht, das, was von der west­li­chen Iden­tität noch übrig­ge­blieben ist, voll­ends zu unter­höhlen. Polen, und mit ihm viele Länder Osteu­ropas, hat diese Wahl getroffen, und West­eu­ropa, dessen Regie­rungen die gegen­wär­tige Euro­päi­sche Union domi­nieren, scheint seine eigene am 11. März 2021 mit Unter­stüt­zung der „Christ­de­mo­kratie“ eben­falls gefällt zu haben. Die Zukunft wird deut­lich zeigen, welche Folgen diese Entschei­dung für die Stabi­lität, den Wohl­stand und die Gesund­heit der jewei­ligen Gesell­schaften haben wird…

David Engels ist ein belgi­scher Histo­riker, der derzeit am Zachodni-Institut in Posen (Polen) arbeitet. Als Spezia­list für alte, insbe­son­dere für römi­sche und seleu­ki­di­sche Geschichte ist er auch ein Denker des euro­päi­schen Konser­va­tismus, der sich seit über einem Jahr­zehnt mit Fragen der Iden­tität, vor allem in der fran­zö­sisch- und deutsch­spra­chigen Presse, befasst. 2013 veröf­fent­lichte er Le Déclin, wo er die derzei­tige Euro­päi­sche Union und die rück­läu­fige Römi­sche Repu­blik metho­disch verglich. 2019 veröf­fent­lichte er Reno­vatio Europae: Plädoyer für einen hespe­ria­lis­ti­schen Neubau Europas, gefolgt von Que faire?, Zwei Werke, die sich der Zukunft Europas zuwandten; das erste befasste sich mit der Reform der Insti­tu­tionen und das zweite wandte sich an die einzelnen Menschen.

