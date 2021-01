Ein bemer­kens­werter Artikel von Péter Techet, der eben auf dem unga­ri­schen Webportal Azonnali.hu erschienen ist:

Am 28. Dezember 2020 veröf­fent­lichte die leni­nis­ti­sche Tages­zei­tung Junge Welt eine bezahlte Anzeige mit einem Geburts­tags­gruß an Peter Göring, einen ehema­ligen DDR-Grenz­schützer. Die Gruß­bot­schaft wurde von mehreren Orga­ni­sa­tionen der Linken unterzeichnet.

Göring wäre am 28. Dezember 2020 80 Jahre alt geworden. Am 23. Mai 1962 wollte Göring den Ostber­liner Wilfried Tews daran hindern, in die West­zone zu fliehen, und erschoss ihn. Der DDR-Soldat wurde daraufhin von einem West­ber­liner Poli­zisten erschossen, auf den Göring selbst das Feuer eröff­nete hatte. Das Gedenken in der Jungen Welt brachte hingegen nur ganz einseitig zum Ausdruck, dass der DDR-Soldat den Grenz­schutz des kommu­nis­ti­schen Staates „vorbild­lich“ reprä­sen­tiert habe.

„Er meldete sich frei­willig bei der DDR-Bereit­schafts­po­lizei und war ein Beispiel für den Grenz­schutz.“ Ferner wird positiv verzeichnet, dass der Grenz­schutz­be­amte „Grenz­ver­let­zungen verhin­dern wollte“.

Es ist nicht das erste Mal, dass die Junge Welt den ehema­ligen DDR-Grenz­schutz­be­amten ihren Respekt zollt. Am 13. August 2011 dankte sie auf der Titel­seite in großen Lettern zum 50. Jahrestag des Baus der Berliner Mauer; dem Blatt zufolge „schützte“ die Berliner Mauer die Ostdeut­schen vor Arbeitslosigkeit: