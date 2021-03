So sieht also die glor­reiche neue „Corona-Norma­lität“ für den entrech­teten und entmün­digten Bürger aus, zumin­dest im Bereich der Konsums, solange noch nicht nach Impf­status segre­giert wird: In Deutsch­land muss man bei bestimmten Kauf­häu­sern und Waren­ketten nun vorab Termine buchen, um dort über­haupt einkaufen zu dürfen.

Anstehen in der Kälte, samt Maske, um einkaufen zu dürfen

Mode­ketten wie C&A haben das soge­nannte „Click and Meet“ Konzept einge­führt, unter dem Motto „Endlich wieder shoppen!“. Dabei muss der konsum­ge­steu­erte Bürger vorab online einen Termin in einer Filiale buchen, um dort über­haupt in das Geschäft gelassen zu werden. Im Geschäft selbst hat man dann gnädige 45 Minuten Zeit, etwas zu kaufen.

Bund und Länder in Deutsch­land hatten sich vergan­gene Woche darauf geei­nigt, dass Einzel­han­dels­ge­schäfte ab einem fest­ge­legten Inzi­denz­wert per „Click & Meet“ öffnen dürfen. Pro 40 Quadrat­meter ist demnach ein Kunde zugelassen.

Kunden stehen bereits frei­willig Schlange

Wie Fotos und Videos eindrück­lich doku­men­tieren, machen die Menschen auch frei­willig diesen entwür­di­genden Wahn­sinn mit. Sie stehen vor den Geschäften in langen Schlangen, maskiert und in der Kälte.

Ich werde defi­nitiv nirgendwo einkaufen gehen wo ich irgend­einen Test vorzeigen muss, mir einen Termin machen muss, oder draußen in einer Schlange warten muss bis ich dran bin.🤦‍♀️🤦‍♀️ pic.twitter.com/BwOqpK9hLu — Rosel (@RoselS19) March 10, 2021

Und das Einkaufen nach Termin­ver­gabe könnte bald Schule machen, da immer mehr Geschäfte Inter­esse bekunden. Zumin­dest so lange, bis ohnehin nur mehr Geimpfte Personen einkaufen gehen dürfen…