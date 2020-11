„Ich sehe die Kirche des dritten Jahr­tau­sends von einer tödli­chen Plage namens Isla­mismus geplagt. Sie werden in Europa einmar­schieren. Ich sehe die Horden, die vom Westen in den Osten kommen: von Marokko nach Libyen, von Ägypten in den Osten“.

Dies ist die scho­ckie­rende Vision von Johannes Paul II.: Sie könnte dem Heer­lager der Heiligen von Jean Raspail entnommen sein. Subversiv auch in der Sprache.

Zeuge des Bekennt­nisses ist Monsi­gnore Mauro Longhi aus dem Pres­by­te­rium der Prälatur des Opus Dei, der während seines langen Ponti­fi­kats sehr oft in engem Kontakt mit dem polni­schen Papst stand.

Es war fantas­tisch, dass Wojtyla Begriffe benutzte, die heute von Publi­ka­tionen wie VoxNewws verwendet werden und die die Medien zur Massen­ab­len­kung als „rassis­tisch“ und Bergo­glio als „nicht-christ­lich“ defi­nieren würden: HORDEN.

Der tries­ti­ni­sche Monsi­gnore enthüllte die Episode in der Einsie­delei der Heiligen Petrus und Paulus in Bienno, im Val Camo­nica, bei einer Konfe­renz, die zum Gedenken an Johannes Paul II. am 22. Oktober des vergan­genen Jahres orga­ni­siert wurde, dem Tag, an dem die Kirche das litur­gi­sche Gedächtnis des Heiligen feiert.

Monsi­gnore Longhi ist ein verläss­li­cher Zeuge, da er die persön­liche Wert­schät­zung von Johannes Paul II. und Bene­dikt XVI. so sehr genoss, dass er 1997 in das vati­ka­ni­sche Dikas­te­rium der Kongre­ga­tion des Klerus berufen wurde.

Die Episode – so der Monsi­gnore – fand im März 1993 in der Einsie­delei der Heiligen Petrus und Paulus in Bienno, im Val Camo­nica, statt. Eine Anek­dote, die der öffent­li­chen Meinung bisher nicht bekannt war.

\„Ich hatte meine Augen auf ihn gerichtet, weil ich dachte, er könnte etwas brau­chen“ – erklärte Longhi, ein lang­jäh­riger Freund von Johannes Paul II. – „aber er bemerkte, dass ich ihn ansah; er hatte den Tremor in der Hand, es war der Beginn seiner Parkinson-Krank­heit“. „Lieber Mauro, es ist das Alter…“, worauf ich entgeg­nete: „Aber nein, Heilig­keit, Sie sind jung“. Dann die mysti­sche Vision des Papstes: „Daraufhin änderte Wojtyla Ton und Stimme – so führt der Monsi­gnore weiter aus – und indem er mich Teil einer seiner nächt­li­chen Visionen werden lässt, sagt er zu mir: „Richte das jenen aus, denen du in der Kirche des dritten Jahr­tau­sends begegnen wirst. Ich sehe, dass die Kirche von einer tödli­chen Seuche heim­ge­sucht wird. Tiefer, schmerz­hafter als die dieses Jahr­tau­sends. Man nennt ihn Isla­mismus. Sie werden in Europa einmar­schieren. Ich habe die Horden vom Westen in den Osten kommen sehen“. Wojtyla iden­ti­fi­zierte – nach Longhis Darstel­lung – auch die Nationen, aus denen diese Inva­sion statt­finden würde: Marokko, Libyen, Ägypten und andere Länder „bis ganz in den Osten“. Der Heilige Vater betonte gegen­über dem Monsi­gnore: „Sie werden in Europa einmar­schieren, Europa wird ein Keller­voll alter Reli­quien, Zwie­licht und Spinn­weben sein. Erin­ne­rungen an die Familie. Sie, die Kirche des dritten Jahr­tau­sends, werden die Inva­sion eindämmen müssen. Aber nicht mit Waffen, Waffen werden nicht genug sein, sondern Sie benö­rigen Ihren Glauben, der mit Inte­grität gelebt wird“.

Und genau das ist der Fall. Der schlimmste Feind sind wir selbst. Es ist die Unwil­lig­keit zu kämpfen. Diese verwir­rende Will­kom­mens­kultur gepaart mit ethni­schem Maso­chismus. Der wahre Feind ist die Perver­sion, die die Kirche heute durch­dringt, und die von Bero­glio getragen wird: das ist die Häresie des neuen Jahr­tau­sends, die Reli­gion der Will­kom­mens­kultur. Der reli­giöse und mora­li­sche Inde­ter­mi­nismus, den der neue Papst in den Herzen der Gläu­bigen verbreitet, macht sie unvor­be­reitet, auf die isla­mi­sche Inva­sion zu reagieren.

Monsi­gnore Longhi berichtet über Johannes Paul II.: „Er hatte die Gabe der Vision“, wie mir Kardinal Andrzej Deskur anver­traute. An diesem Punkt fragte ich ihn, was das bedeutet. „Er spricht mit dem mensch­ge­wor­denen Gott, Jesus, sieht sein Gesicht und sieht auch das Gesicht seiner Mutter.“ Seit wann? „Seit seiner ersten Messe am 2. November 1946, während der Erhe­bung der Hostie. Er befand sich in der Krypta des heiligen Leonard in der Wawel-Kathe­drale in Krakau, wo er seine erste Messe feierte, die Seelen­messe für seinen Vater. Monsi­gnore Longhi ergänzt, dass das Geheimnis, das ihm von Kardinal Deskur offen­bart wurde – jene Augen Gottes, die jedes Mal, wenn er den Kelch und die Hostie hebt, auf Wojtyla gerichtet sind -, durch die Lektüre der letzten Enzy­klika von Johannes Paul II, Ecclesia de Eucha­ristia, intuitiv erfasst werden kann. Hier, bei Nummer 59 des „Schlusses“, so wie sich der polni­sche Papst an den Moment seiner ersten Messe erin­nert, löst er schließ­lich das Geheimnis auf, das ihn sein ganzes Leben lang begleitet hat: „Meine Augen haben sich auf die Hostie und den Kelch konzen­triert, in denen sich Zeit und Raum irgendwie „zusam­men­ge­zogen“ haben und das Drama von Golgatha wieder lebendig geworden ist und seine geheim­nis­volle „Gegen­wart“ offenbart.

Unter den vielen Geschichten aus der Einsie­delei von Bienno, die Best­an­teile eines der vielen Spazier­gänge auf dem Gran-Sasso-Massiv sind, ist jedoch zwei­fellos die Episode über den Islam und Europa, die das Publikum am meisten beein­druckt hat. Bei dieser Gele­gen­heit hatten der Heilige Vater und Monsi­gnore Longhi sich offen­sicht­lich schneller als die anderen von der Gruppe abge­trennt, zu der – wie immer, wenn der Papst Rom verließ – sein beson­derer Sekretär Stanis­laus Dziwisz gehörte, der 2006 von Bene­dikt XVI. zum Kardinal ernannt wurde und der heute emeri­tierter Erzbi­schof der Diözese Krakau ist. Die Passage von Monsi­gnore Longhi (mit ihren Stadien der Annä­he­rung an die mysti­sche Vision des Papstes) sollte daher in ihrer Gesamt­heit berichtet werden: ab Minute 48 des YouTube-Videos können Sie die Passage, von der wir berichten, sehen.

Welch ein Unter­schied zu denen, die uns heute sagen, wir sollen die Leute auf den Booten will­kommen heißen! Zu denen, die in der Kirche „huma­ni­täre Korri­dore“ orga­ni­sieren wollen, um die von Johannes Paul II. befürch­tete und prophe­zeite Inva­sion zu erleichtern…

