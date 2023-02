Die Rede von Wladimir Putin zur Lage der Nation – Teil II

Präsi­dent Wladimir Putin zur Lage der Nation

am 21.2.2023 im Gostiny Dvor, Moskau | Teil II



Liebe Kolle­ginnen und Kollegen!

Wie Sie wissen, exis­tiert gemäß Erlass des Präsi­denten der Plan für den Aufbau und die Entwick­lung der Streit­kräfte für die Jahre von 2021 bis 2025. Die Arbeiten zur Umset­zung dieses Plans sind im Gange, die notwen­digen Anpas­sungen werden vorge­nommen. Ich möchte betonen, dass unsere weiteren Schritte zur Stär­kung des Heeres und der Marine bzw. die laufende und künf­tige Entwick­lung der Streit­kräfte auf jeden Fall die realen Kampf­erfah­rungen, die wir bei der spezi­ellen Mili­tär­ope­ra­tion sammeln konnten, mitbe­rück­sich­tigen müssen. Dies ist extrem wichtig, ja – sogar von unschätz­barem Wert.

Zurzeit beläuft sich z.B. der Ausrüs­tungs­grad der russi­schen nuklearen Abschre­ckungs­kräfte mit neuesten Systemen auf über 91 – oder exakt 91,3 Prozent. Ich wieder­hole, ange­sichts der Erfah­rungen, die wir machten, müssen wir jetzt ein gleich hohes Quali­täts­ni­veau für alle Kompo­nenten der Streit­kräfte sicherstellen.

Die Offi­ziere und Unter­of­fi­ziere, die sich als kompe­tente, moderne und entschlos­sene Befehls­haber bewährt haben und das sind viele, werden vorrangig in höhere Ränge beför­dert und auch an höhere Mili­tär­aka­de­mien entsandt, um als starke Kader­re­serve den Streit­kräften zu dienen. Zugleich müssen sie auf allen Ebenen der Regie­rung gefragt sein. Ich möchte meine Kollegen darauf hinweisen und das ist sehr wichtig: Die Menschen müssen sehen, dass ihr Beitrag zur Vertei­di­gung des Vater­landes überaus geschätzt wird.

Wir werden aktiv die fort­schritt­lichsten Tech­no­lo­gien einführen, die das quali­ta­tive Poten­zial von Armee und Marine verbes­sern werden. Wir verfügen über Entwick­lungen an Waffen­mus­tern und Systemen über alle Bereiche. Viele davon sind auslän­di­schen Vergleichs­waffen deut­lich über­legen. Unsere Aufgabe besteht nun darin, die Seri­en­pro­duk­tion in Gang zu setzen. Wir erhöhen ständig das Tempo der Reali­sie­rung, und zwar auf unserer eigenen – ich möchte das betonen – russi­schen wissen­schaft­li­chen und indus­tri­ellen Basis, durch die aktive Betei­li­gung kleiner und mitt­lerer High-Tech-Unter­nehmen zur Erfül­lung staat­li­cher Verteidigungsaufträge.

In unseren Fabriken, Konstruk­ti­ons­büros und Forschungs­gruppen arbeiten heute sowohl erfah­rene Spezia­listen wie auch eine wach­sende Zahl junger, talen­tierter Kräfte, die nach oben streben und getreu der Tradi­tion russi­scher Waffen­schmieden bereit sind, alles tun, um zu siegen.

Wir werden auf jeden Fall Garan­tien für die Beleg­schaften verstärken. Das gilt auch für Löhne und die soziale Absi­che­rung. Ich schlage vor, ein spezi­elles Programm für Vorzugs­miet­woh­nungen für Arbeit­nehmer in der Rüstungs­in­dus­trie aufzu­legen. Der Miet­preis für sie wird deut­lich unter dem Markt­preis liegen, da ein erheb­li­cher Teil der Miete vom Staat über­nommen wird.

Wir haben diese Frage natür­lich mit der Regie­rung abge­spro­chen. Ich beauf­trage Sie, alle Einzel­heiten dieses Programms auszu­ar­beiten und unver­züg­lich mit dem Bau der Miet­woh­nungen zu beginnen, natür­lich vor allem in Städten, in denen sich unsere wich­tigen Verteidigungs‑, Indus­trie- und Forschungs­zen­tren befinden.

Die Urheber der Sank­tionen im Westen bestrafen sich selbst

Liebe Kolle­ginnen und Kollegen, meine Damen und Herren!

Wie ich bereits ausführte, hat der Westen nicht nur eine mili­tä­ri­sche, infor­ma­tio­nelle, sondern auch eine wirt­schaft­liche Front gegen uns eröffnet. Aber er hat nichts erreicht und er wird auch nichts errei­chen. Außerdem bestrafen sich die Initia­toren der Sank­tionen selbst: Sie haben damit in ihren eigenen Ländern Preis­stei­ge­rungen, Arbeits­platz­ver­luste, Geschäfts­schlie­ßungen und eine Ener­gie­krise provo­ziert, doch erzählen ihren Bürgern – wir können es gut vernehmen -, dass Russen an allem schuld wären.

Welche Mittel wurden bei dieser Sank­ti­ons­ag­gres­sion gegen uns einge­setzt? Man hat versucht, die wirt­schaft­li­chen Bezie­hungen zu russi­schen Unter­nehmen zu kappen und das Finanz­system von den Geschäfts­ka­nälen abzu­na­beln, um unsere Wirt­schaft zu ersti­cken, uns den Zugang zu Export­märkten zu verwehren und unsere Einkünfte zu drücken. Dazu gehört auch der Dieb­stahl – man kann es nicht anders nennen – unserer Devi­sen­re­serven mit dem Versuch, den Rubel abstürzen zu lassen und eine verhee­rende Infla­tion zu provozieren.

Noch einmal: Die Anti­russ­land-Sank­tionen sind nur Mittel zum Zweck. Das Ziel ist, wie west­liche Führer es selbst erklären – Zitat: „unsere Bürger leiden zu sehen… sie leiden zu lassen“ – was für Huma­nisten! Sie wollen die Menschen leiden sehen und damit unsere Gesell­schaft von innen heraus destabilisieren.

Doch ihr Kalkül ist nicht aufge­gangen – die russi­sche Wirt­schaft und das russi­sche Regie­rungs­system haben sich als viel stärker erwiesen als vom Westen erwartet. Dank der gemein­samen Anstren­gungen der Regie­rung, des Parla­ments, der russi­schen Zentral­bank, der Föde­ra­ti­ons­re­gionen und natür­lich der Wirt­schaft und Gewerk­schaften haben wir die Nach­hal­tig­keit der wirt­schaft­li­chen Struk­turen sicher­ge­stellt, unsere Bürger geschützt, Arbeits­plätze gerettet, Engpässe am Markt, auch bei lebens­wich­tigen Gütern verei­telt, das Finanz­system und alle Unter­nehmer unter­stützt, die in die Entwick­lung ihrer Unter­nehmen und zugleich in die Entwick­lung unseres Landes investierten.

So haben wir im vergan­genen März ein Maßnah­men­paket zur Unter­stüt­zung der Unter­nehmen und Wirt­schaft im Wert von rund einer Billion Rubel auf den Weg gebracht. Ich möchte betonen, dass dies nicht einer Emis­si­ons­po­litik folgt – nein – alles in unserem Land geschieht auf der soliden Basis des Marktes.

Ende 2022 ist das Brut­to­in­lands­pro­dukt gesunken. Minis­ter­prä­si­dent Mischustin hat mich ange­rufen und sagte, ich möge darüber spre­chen. Ich meine, diese Infor­ma­tion wurde gestern pünkt­lich veröf­fent­licht – alles läuft nach Plan: Man hat uns einen Konjunk­tur­rück­gang von 20 bis 25 Prozent voraus­ge­sagt – zumin­dest zehn Prozent. Wir selbst erwar­teten einen Rück­gang von 2,9 Prozent – ich sagte es Ihnen. Später wurden es 2,5 Prozent – am Ende ist das Brut­to­in­lands­pro­dukt für das Jahr 2022 um nur 2,1 Prozent gesunken – das sind die letzten Daten. Gleich­zeitig darf ich erin­nern, dass im Februar und März letzten Jahres, wie ich schon sagte, der Zusam­men­bruch der Wirt­schaft vorher­ge­sagt wurde.

Die russi­sche Wirt­schaft hat die Logistik neu geordnet und Bezie­hungen zu verant­wor­tungs­vollen und bere­chen­baren Part­nern ausge­baut und davon gibt es eine ganze Menge auf der Welt.

Ich möchte darauf hinweisen, dass sich der Anteil des russi­schen Rubels an unserem inter­na­tio­nalen Zahlungs­ver­kehr im Vergleich zum Dezember 2021 verdop­pelt und ein Drittel erreicht hat, was zusammen mit den Währungen befreun­deter Länder mehr als die Hälfte ausmacht.

West­liche Reser­ve­wäh­rungen verlieren univer­sellen Appeal

Wir werden weiterhin mit unseren Part­nern zusam­men­ar­beiten, um ein stabiles und sicheres System des inter­na­tio­nalen Zahlungs­ver­kehrs zu errichten, unab­hängig vom Dollar und anderen west­li­chen Reser­ve­wäh­rungen, die ange­sichts der Politik der west­li­chen Eliten und Macht­haber unwei­ger­lich ihren univer­sellen Charakter verlieren werden. Sie schaffen das alles mit ihren eigenen Händen! Sie tun sich das alles mit ihren eigenen Händen an! Wir sind nicht dieje­nigen, die Trans­ak­tionen in Dollar oder anderen soge­nannten Univer­sal­wäh­rungen redu­zieren – sie machen das alles selbst – mit ihren eigenen Händen!

Wie Sie wissen, lautet eine Maxime: Kanonen statt Butter. Natür­lich genießt unsere Landes­ver­tei­di­gung oberste Prio­rität, aber bei der Lösung der stra­te­gi­schen Aufgaben in diesem Bereich dürfen wir nicht die Fehler der Vergan­gen­heit wieder­holen und unsere eigene Wirt­schaft zerstören. Wir haben alles, was wir brau­chen, um sowohl unsere Sicher­heit zu gewähr­leisten als auch die Voraus­set­zungen für den steten Fort­schritt in unserem Land zu sorgen. Wir handeln nach dieser Logik, und werden es weiterhin tun!

So haben viele Schlüs­sel­in­dus­trien, ich betone, des zivilen Sektors der Volks­wirt­schaft bei weitem keinen Rück­gang erlebt, sondern ihre Produk­tion im vergan­genen Jahr erheb­lich stei­gern können. Der Umfang der fertig­ge­stellten Wohnungen hat zum ersten Mal in der modernen Geschichte 100 Millionen Quadrat­meter überstiegen.

Die land­wirt­schaft­liche Produk­tion verzeich­nete im vergan­genen Jahr zwei­stel­lige Wachs­tums­raten. Ich danke Ihnen sehr! Wir sind unseren land­wirt­schaft­li­chen Erzeu­gern sehr dankbar. Die russi­schen Land­wirte haben eine Rekord­ernte einge­bracht – über 150 Millionen Tonnen Getreide, davon über 100 Millionen Tonnen Weizen. Bis zum Ende der Agrar­saison, d.h. bis zum 30. Juni 2023 werden wir unsere Getrei­de­ex­porte auf 55–60 Millionen Tonnen steigern.

Vor nur 10 oder 15 Jahren schien dies einem Märchen gleich zu kommen – ein absolut undurch­führ­barer Plan. Wenn Sie sich erin­nern, und ich bin sicher, dass sich einige daran erin­nern – der frühere stell­ver­tre­tende Minis­ter­prä­si­dent und Land­wirt­schafts­mi­nister sind hier -, haben unsere Land­wirte noch bis vor kurzem insge­samt 60 Millionen Tonnen in einem Jahr ernten können, während jetzt 55–60 Millionen allein das Export­po­ten­zial ausmacht. Ich bin über­zeugt, dass wir auch in anderen Berei­chen alle Chancen für einen ähnli­chen Durch­bruch besitzen.

Wir haben nicht nur verhin­dert, dass der Arbeits­markt zusam­men­brach. Im Gegen­teil, es ist uns in der gegen­wär­tigen Lage gelungen, die Arbeits­lo­sig­keit sogar zu senken. Ange­sichts der großen Heraus­for­de­rungen von allen Seiten, steht der Arbeits­markt heute sogar noch besser da als früher. Sie erin­nern sich viel­leicht daran, dass die Arbeits­lo­sen­quote vor der Pandemie 4,7 Prozent betrug, doch jetzt bei 3,7 Prozent liegt. Wie lautet die Zahl, Herr Mischustin? 3,7 Prozent! Das ist ein histo­ri­scher Tiefstand!

Ich möchte wieder­holen, auch dies­be­züg­lich hat die russi­sche Wirt­schaft die vorhan­denen Risiken gemeis­tert. Natür­lich war es unmög­lich, vieles davon vorher­zu­sehen, und wir mussten buch­stäb­lich „aus dem Stand“ handeln und uns mit den Problemen befassen, sowie sie auftraten. Sowohl der Staat als auch die Unter­nehmen mussten schnell reagieren. Ich möchte betonen, dass die privaten Akteure unserer KMU, bei diesen Bemü­hungen eine wesent­liche Rolle spielten – das wollen wir nicht über­sehen. Wir vermieden es, über­mä­ßige Regu­lie­rungen einzu­führen bzw. die Wirt­schaft aufgrund einer größeren Rolle des Staates verzerrt zu haben.

Die russi­sche Wirt­schaft folgt grund­sätz­lich neuen Strukturen

Was gibt es sonst noch zu sagen? Die Rezes­sion war auf das zweite Quartal 2022 beschränkt, während die Wirt­schaft im dritten und vierten Quartal gewachsen ist. Tatsäch­lich ist die russi­sche Wirt­schaft in einen neuen Wachs­tums­zy­klus einge­treten. Experten gehen davon aus, dass sie sich auf ein grund­le­gend neues Modell und eine neue Struktur stützen wird. Neue, viel­ver­spre­chende globale Märkte, darunter der asia­tisch-pazi­fi­sche Raum, haben Vorrang und ebenso der heimi­sche Markt, dessen Forschung, Tech­no­logie und Arbeits­kräfte nicht mehr auf den Export von Rohstoffen, sondern auf die Herstel­lung von Gütern mit hohem Mehr­wert ausge­richtet ist. Dies wird Russ­land helfen, sein immenses Poten­zial in allen Berei­chen und Sektoren zu entfalten.

Wir erwarten bereits in diesem Jahr einen soliden Anstieg der Binnen­nach­frage. Ich bin davon über­zeugt, dass die Unter­nehmen diese Gele­gen­heit nutzen werden, um ihre Produk­tionen auszu­weiten, die gefrag­testen neuen Produkte herzu­stellen und Markt­ni­schen zu besetzen, die von west­li­chen Unter­nehmen im Zuge ihres Rück­zugs geräumt wurden oder noch geräumt werden.

Heute sehen wir klar, was vor sich geht und verstehen die struk­tu­rellen Probleme, die wir in den Berei­chen Logistik, Tech­no­logie, Finanzen und Human­res­sourcen zu bewäl­tigen haben: In den letzten Jahren haben wir viel und ausführ­lich über die Notwen­dig­keit der Umstruk­tu­rie­rung unserer Wirt­schaft gespro­chen. Jetzt wurden diese Verän­de­rungen zur unab­ding­baren Notwen­dig­keit und zum Wende­punkt, und zwar zum Besseren. Wir wissen, was getan werden muss, um Russ­land in die Lage zu versetzen, stete Fort­schritte zu erzielen und sich unab­hängig von jegli­chem Druck oder Bedro­hungen von außen zu machen, während gleich­zeitig unsere natio­nale Sicher­heit und Inter­essen gewahrt werden.

Ich möchte darauf hinweisen und betonen, dass der Kern unserer Aufgabe nicht darin besteht, sich den Umständen anzu­passen. Unsere stra­te­gi­sche Aufgabe besteht darin, unsere Wirt­schaft an neue Ufer zu führen. Alles verän­dert sich jetzt, und zwar extrem schnell. Dies ist nicht nur eine Zeit der Heraus­for­de­rungen, sondern auch eine Zeit der Chancen. Das ist heute tatsäch­lich so! Und unsere Zukunft hängt davon ab, wie wir diese Chancen nützen. Wir müssen – und das möchte ich betonen – allen Konflikten zwischen den Behörden, in der Büro­kratie bzw. Miss­ständen sowie Doppel­zün­gig­keit und jedem anderen Unsinn ein Ende setzen. Alles, was wir tun, muss darauf ausge­richtet sein, unsere Ziele zu errei­chen und Ergeb­nisse zu erzielen. Das ist es, worauf wir abzielen müssen!

Russi­schen Unter­nehmen und kleinen Fami­li­en­be­trieben die erfolg­reiche Erschlie­ßung des Marktes zu ermög­li­chen, ist an sich schon ein Sieg. Der Bau hoch­mo­derner Fabriken und kilo­me­ter­langer neuer Straßen ist ein Sieg. Jede neue Schule, jeden neuen Kinder­garten, den wir bauen, ist ein Sieg. Wissen­schaft­liche Entde­ckungen und neue Tech­no­lo­gien – das sind natür­lich eben­falls Siege. Wichtig ist, dass alle von uns zum gemein­samen Erfolg beitragen.

Auf welche Bereiche sollten wir die Part­ner­schaften zwischen Staat, Regionen und heimi­scher Wirt­schaft konzentrieren?

Zunächst werden wir viel­ver­spre­chende Außen­wirt­schafts­be­zie­hungen ausbauen und neue Logis­tik­kor­ri­dore schaffen. Es wurde bereits beschlossen, die Schnell­straße Moskau-Kasan nach Jeka­te­rin­burg, Tschel­ja­b­insk und Tjumen und schließ­lich nach Irkutsk und Wladi­wostok mit Abzwei­gungen nach Kasach­stan, der Mongolei und China zu verlän­gern. Dadurch können wir unsere Bezie­hungen zu den südost­asia­ti­schen Märkten erheb­lich ausbauen.

Wir werden die Häfen am Schwarzen Meer und am Asow­schen Meer ausbauen. Beson­deres Augen­merk werden wir auf den inter­na­tio­nalen Nord-Süd-Korridor legen, wie dieje­nigen wissen, die tagtäg­lich daran arbeiten. In diesem Jahr werden Schiffe mit einem Tief­gang von bis zu 4,5 Metern den Wolga-Kaspi­sches Meer-Kanal passieren können. Dies wird neue Wege für die wirt­schaft­liche Zusam­men­ar­beit mit Indien, Iran, Paki­stan und den Ländern des Nahen Ostens eröffnen. Wir werden diesen Korridor weiter ausbauen.

Zu unseren Plänen gehören die beschleu­nigte Moder­ni­sie­rung der östli­chen Eisen­bahnen – der Trans­si­bi­ri­schen Eisen­bahn und der Baikal-Amur-Eisen­bahn (BAM) – und die Erschlie­ßung des Poten­zials des Nörd­li­chen Seewegs. Damit wird nicht nur zusätz­li­cher Güter­ver­kehr geschaffen, sondern auch eine Grund­lage für die Errei­chung unserer natio­nalen Ziele zur Entwick­lung Sibi­riens, der Arktis und des Fernen Ostens.

Die regio­nale Infra­struktur und Entwick­lung der Infra­struktur, einschließ­lich Kommu­ni­ka­tion, Tele­kom­mu­ni­ka­tion und Eisen­bahn, werden einen starken Impuls erhalten. Im nächsten Jahr 2024, werden wir mindes­tens 85 Prozent aller Straßen in den größten Metro­polen des Landes sowie über die Hälfte aller regio­nalen und kommu­nalen Straßen in einen ordnungs­ge­mäßen Zustand bringen. Ich bin mir sicher, dass wir dies errei­chen werden.

Wir werden auch unser Programm zur kosten­losen Vertei­lung von Gas fort­setzen. Wir haben bereits beschlossen, es auf soziale Einrich­tungen – Kinder­gärten und Schulen, Ambu­lanzen und Kran­ken­häuser sowie Zentren der medi­zi­ni­schen Grund­ver­sor­gung – auszu­weiten. Dieses Programm wird unseren Bürger ab sofort dauer­haft zur Verfü­gung stehen und sie können jeder­zeit den Anschluss an das Gasver­tei­lungs­system beantragen.

In diesem Jahr werden wir ein umfang­rei­ches Programm zum Bau und zur Instand­set­zung von Wohnungen und Versor­gungs­sys­temen auflegen. In den nächsten zehn Jahren planen wir, mindes­tens 4,5 Billionen Rubel in dieses Programm zu inves­tieren. Wir wissen, wie wichtig dies für unsere Bevöl­ke­rung ist und wie sehr dieser Bereich vernach­läs­sigt wurde. Es ist notwendig, diese Situa­tion zu verbes­sern, und wir werden es tun! Es ist wichtig, dem Programm einen kraft­vollen Start zu verleihen. Deshalb möchte ich die Regie­rung ersu­chen, dafür eine stabile Finan­zie­rung sicherzustellen!

Zwei­tens, müssen wir die Produk­ti­ons­ka­pa­zi­täten unserer Wirt­schaft erheb­lich ausbauen und die inlän­di­schen Indus­trie­ka­pa­zi­täten weiter erhöhen.

Es wurde ein Instru­ment für Indus­trie­hy­po­theken geschaffen: Darlehen mit kurzer Lauf­zeit können jetzt nicht nur für den Kauf von Produk­ti­ons­an­lagen, sondern auch für deren Bau oder Moder­ni­sie­rung aufge­nommen werden. Der Umfang solcher Darlehen wurde mehr­fach disku­tiert, und es gab Pläne, es zu erhöhen. Für einen ersten Schritt gibt es einen anstän­digen Betrag: Bis zu 500 Millionen Rubel. Er ist zu einem Zins­satz von 3 oder 5 Prozent für bis zu sieben Jahre abrufbar. Das hört sich nach einem sehr guten Programm an und sollte sinn­voll genutzt werden.

In diesem Jahr sind neue Bedin­gungen für Indus­trie­cluster in Kraft getreten, darunter eine gerin­gere Steuer- und Verwal­tungs­last für ansäs­sige Unter­nehmen sowie lang­fris­tige staat­liche Aufträge und Subven­tionen zur Förde­rung der Nach­frage ihrer inno­va­tiven Produkte, die gerade erst auf den Markt kamen.

Schät­zungen zufolge werden diese Maßnahmen bis 2030 Projekte hoher Nach­frage im Wert von über 10 Billionen Rubel nach sich ziehen. Allein in diesem Jahr werden Inves­ti­tionen in Höhe von etwa 2 Billionen erwartet. Bitte beachten Sie, dass es sich hierbei nicht um Prognosen, sondern um bestehende Bezugs­werte handelt.

Daher möchte ich, dass die Regie­rung den Start dieser Projekte beschleu­nigt, den Unter­nehmen unter die Arme greift und syste­mi­sche Unter­stüt­zungs­maß­nahmen, einschließ­lich steu­er­li­cher Anreize, vorschlägt. Ich weiß, dass die Finanz­in­sti­tu­tion nur ungerne Anreize setzt, und ich teile diesen Ansatz zum Teil: Das Steu­er­system muss kohä­rent sein und soll keine Nischen oder Ausnahmen ausweisen, aber in diesem beson­deren Fall ist ein krea­tiver Ansatz notwendig!

So können russi­sche Unter­nehmen ab diesem Jahr ihre Ertrags­steuern senken, wenn sie fort­schritt­liche inlän­di­sche IT-Lösungen und KI-gestützte Produkte beschaffen. Außerdem werden diese Ausgaben mit dem Andert­halb­fa­chen der tatsäch­li­chen Kosten ange­rechnet: Es bedeutet, dass jeder Rubel, der in den Kauf solcher Produkte inves­tiert wird, zu einem Steu­er­abzug von 1,5 Rubel führt.

Ich schlage vor, diese Abzüge auf den Kauf aller Arten russi­scher High-Tech-Ausrüs­tung auszu­weiten. Ich würde mir wünschen, dass die Regie­rung eine Liste solcher Ausrüs­tungen nach bestimmten Bran­chen gemäß einem solchen Verfahren zur Gewäh­rung von Abzügen vorlegt. Dies ist eine gute Lösung, um die Wirt­schaft weiter anzukurbeln.

Drit­tens: Ein entschei­dender Punkt unserer wirt­schaft­li­chen Entwick­lungs­agenda betrifft neue Quellen zur Finan­zie­rung von Inves­ti­tionen, über die wir viel sprachen.

Dank unserer starken Zahlungs­bi­lanz muss Russ­land keine Kredite im Ausland aufnehmen, buckeln oder um Geld betteln, um dann lange Diskus­sionen führen zu müssen, was, wie viel, zu welchen Bedin­gungen zurück­zu­zahlen sei. Die russi­schen Banken arbeiten stabil, nach­haltig und verfügen über eine solide Absicherungsmarge.

Im Jahr 2022 ist das Volumen der Bank­kre­dite für den Unter­neh­mens­sektor gestiegen, ich wieder­hole, gestiegen. Es gab erheb­liche Bedenken, aber wir haben einen Zuwachs erzielt, einen Zuwachs von 14 Prozent, also mehr als wir 2021, vor der Mili­tär­ope­ra­tion, gemeldet hatten. Im Jahr 2021 waren es 11,7 Prozent, im letzten Jahr waren es 14 Prozent. Der Hypo­the­kar­be­stand ist um 20,4 Prozent gestiegen. Wir sind in einem Wachstum begriffen!

Im vergan­genen Jahr hat der Banken­sektor insge­samt einen Gewinn erwirt­schaftet. Er fiel zwar nicht so hoch wie in den Vorjahren, aber dennoch beträcht­lich aus: 203 Milli­arden Rubel. Dies ist ein weiterer Indi­kator für die hohe Stabi­lität des russi­schen Finanzsektors.

Nach unseren Schät­zungen wird sich die Infla­tion in Russ­land im zweiten Quartal dieses Jahres der Ziel­größe von 4 Prozent nähern. Ich möchte Sie daran erin­nern, dass die Infla­ti­ons­rate in einigen EU-Ländern 12 -, 17 – und 20 Prozent erreicht hat. Unsere Zahl liegt bei 4 oder 5 Prozent; die Zentral­bank und das Finanz­mi­nis­te­rium disku­tieren noch über die Zahl, aber sie wird nahe am Ziel­wert liegen. Ange­sichts dieser posi­tiven Dynamik und anderer makro­öko­no­mi­scher Para­meter schaffen wir objek­tive Bedin­gungen zur Senkung der lang­fris­tigen Zins­sätze für die Wirt­schaft. Es bedeutet, dass Kredite für den Sektor der Real­wirt­schaft attrak­tiver werden!

Lang­fris­tige Erspar­nisse von Bürgern sind welt­weit eine wich­tige Grund­lage als Inves­ti­ti­ons­mittel. Wir müssen auch die Attrak­ti­vität im Inves­ti­ti­ons­be­reich stimu­lieren. Ich möchte, dass die Regie­rung die Vorlage von Geset­zes­ent­würfen an die Staats­duma beschleu­nigt, um das entspre­chende staat­liche Programm noch im April dieses Jahres zu starten!

Es ist wichtig, zusätz­liche Bedin­gungen zu schaffen, um die Menschen zu ermu­tigen, im eigenen Land zu inves­tieren und verdienen. Gleich­zeitig muss die Sicher­heit der Inves­ti­tionen der Menschen in die frei­wil­lige Alters­vor­sorge gewähr­leistet sein. Wir sollten hier einen Mecha­nismus schaffen, der mit dem der Versi­che­rung von Bank­ein­lagen vergleichbar ist. Ich möchte Sie daran erin­nern, dass solche Erspar­nisse bis zu einem Wert von 1,4 Millionen Rubel durch den Staat als Garan­tie­ein­lagn versi­chert sind. Ich schlage vor, den Betrag auf 2,8 Millionen Rubel für die frei­wil­lige Alters­vor­sorge zu verdop­peln. Ebenso müssen wir die Inves­ti­tionen der Bürger in andere lang­fris­tige Anla­ge­instru­mente schützen, auch gegen den mögli­chen Konkurs von Finanzmaklern.

Es müssen geson­derte Entschei­dungen getroffen werden, um Mittel für schnell wach­sende Hoch­tech­no­logie-Unter­nehmen zu beschaffen. Wir werden eine Unter­stüt­zung für die Plat­zie­rung ihrer Aktien auf dem inlän­di­schen Akti­en­markt geneh­migen, einschließ­lich Steu­er­vor­teilen sowohl für Unter­nehmen als auch für die Käufer jener Aktien.

Die Frei­heit des Unter­neh­mer­tums ist ein wesent­li­ches Element der wirt­schaft­li­chen Souve­rä­nität. Ich wieder­hole: Vor dem Hinter­grund der Versuche von außen, Russ­land einzu­dämmen, haben private Unter­nehmen ihre Fähig­keit bewiesen, sich schnell an das sich verän­dernde Umfeld anzu­passen und unter schwie­rigen Bedin­gungen wirt­schaft­li­ches Wachstum zu reali­sieren. Daher sollte jede unter­neh­me­ri­sche Initia­tive, die dem Land zugu­te­kommt, unter­stützt werden!

Ich halte es für notwendig, in diesem Zusam­men­hang auf die Über­ar­bei­tung einer Reihe von Straf­rechts­normen in Bezug auf die wirt­schaft­li­chen Seite von Krimi­na­lität zurück­zu­kommen. Natür­lich muss der Staat das Geschehen in diesem Bereich kontrol­lieren. Wir sollten hier keine „Alles-Geht“-Haltung zulassen, aber wir sollten auch nicht zu weit gehen. Es ist notwendig, die von mir ange­spro­chene Entkri­mi­na­li­sie­rung schneller voran­zu­treiben. Ich hoffe, dass die Regie­rung diese Arbeit zusammen mit dem Parla­ment, den Straf­ver­fol­gungs­be­hörden und den Wirt­schafts­ver­bänden konse­quent und ernst­haft weiterführt.

Gleich­zeitig möchte ich die Regie­rung bitten, in enger Zusam­men­ar­beit mit dem Parla­ment zusätz­liche Maßnahmen auszu­ar­beiten, um besagte Entkri­mi­na­li­sie­rung der Wirt­schaft zu beschleu­nigen. Unter­nehmen, vor allem solche, die in Schlüs­sel­sek­toren und ‑indus­trien tätig sind, sollten unter russi­scher Recht­spre­chung stehen – das ist ein Grundprinzip!

90er Jahre: Was passiert, wenn man west­li­chen Bera­tern folgt

Liebe Kolle­ginnen und Kollegen, in diesem Zusam­men­hang möchte ich einen kleinen philo­so­phi­schen Exkurs machen.

Das möchte ich herausgreifen:

Wir erin­nern uns, mit welchen Problemen und Ungleich­ge­wichten die sowje­ti­sche Wirt­schaft in ihrer späteren Phase zu kämpfen hatte. Deshalb begann das Land nach dem Zusam­men­bruch der Sowjet­union und ihrer Plan­wirt­schaft in den Wirren der 1990er Jahre, seine Wirt­schaft nach markt­wirt­schaft­li­chen Gesichts­punkten und auf der Grund­lage von Privat­ei­gentum aufzu­bauen. Im Großen und Ganzen war dies der rich­tige Weg. Die west­li­chen Länder waren in dieser Hinsicht weit­ge­hend ein Beispiel, dem man folgen wollte. Wie Sie wissen, gab es gab Berater wie Sand am Meer, und es schien zu genügen, deren Modelle einfach zu kopieren. Ja, ich erin­nere mich, dass sie sich noch unter­ein­ander stritten – die Euro­päer stritten mit den Ameri­ka­nern darüber, wie sich die russi­sche Wirt­schaft künftig zu entwi­ckeln habe.

Die Reformen waren auf Westen & schnelle Profite abgestellt

Und was geschah im Endergebnis? Unsere Volks­wirt­schaft wurde weit­ge­hend auf den Westen ausge­richtet: Zum größten Teil als Rohstoff­lie­fe­rant. Natür­lich gab es unter­schied­liche Nuancen, aber insge­samt wurden wir als Rohstoff­quelle ange­sehen. Die Gründe dafür liegen eben­falls auf der Hand: Die neuen russi­schen Unter­nehmen, die sich heraus­bil­deten, waren natür­lich in erster Linie darauf ausge­richtet, Profit zu machen, und zwar in erster Linie schnelle und einfache Profite. Womit konnte das erzielt werden? Natür­lich durch den Verkauf von Ressourcen, wie z.B. Öl, Gas, Metallen und Holz.

Nur wenige Menschen dachten über andere Möglich­keiten nach, oder sie hatten viel­leicht nicht die Möglich­keit, lang­fristig zu inves­tieren. Das ist der Grund dafür, dass andere, komple­xere Indus­trien nicht sehr weit gekommen sind. Es hat Jahre gedauert – andere Regie­rungen haben das deut­lich erkannt -, bis wir diesen nega­tiven Trend durch­bre­chen konnten. Wir mussten unser Steu­er­system anpassen und umfang­reiche öffent­liche Inves­ti­tionen tätigen.

„Das Kapital begann in den Westen abzufließen…“

Wir haben einen echten und sicht­baren Wandel erreicht. Die Ergeb­nisse sind in der Tat sichtbar, aber auch hier sollten wir uns die Umstände vor Augen halten, unter denen sich unsere großen Unter­nehmen entwi­ckelten. Die Tech­no­lo­gien kamen aus dem Westen, auch billi­gere Finan­zie­rungs­quellen und lukra­tive Märkte gab es im Westen und auch das Kapital begann in den Westen zu fließen.

Doch anstatt die Produk­tion auszu­weiten und Anlagen und Tech­no­logie zu kaufen, um neue Arbeits­plätze in Russ­land zu schaffen, gaben sie ihr Geld für auslän­di­sche Villen, Yachten und Luxus­im­mo­bi­lien aus.

Später begannen sie, in die Wirt­schaft zu inves­tieren, aber zunächst floss das Geld zu Konsum­zwe­cken schnell in den Westen. Und da ihr Geld dort war, wurden ihre Kinder dort ausge­bildet, dort war ihr Leben, ihre Zukunft. Für den Staat war es sehr schwierig und fast unmög­lich, diese Entwick­lungen zu verfolgen und zu verhin­dern, da wir in einem Para­digma des freien Marktes lebten.

Die Fata Morgana: Mit Kapital aus Russ­land im Westen zu leben

Die jüngsten Ereig­nisse haben deut­lich gemacht, dass das Bild des Westens als sicherer Hafen für Kapital aus Russ­land eine Fata Morgana ist. Dieje­nigen, die das nicht recht­zeitig erkannten, die Russ­land nur als Einkom­mens­quelle sahen und haupt­säch­lich im Ausland zu leben planten, haben viel verloren. Sie wurden dort einfach ausge­raubt und erlebten, wie man ihnen sogar ihr legi­times Geld abnahm.

Irgend­wann habe ich einen Witz gemacht – viele erin­nern sich viel­leicht noch daran -, indem ich russi­schen Geschäfts­leuten sagte, sie würden es leid sein, Staub zu schlu­cken, um von Gerichts­saal zu Gerichts­saal – von Büro zu Büro west­li­cher Verwalter zu eilen, um ihr Geld zu retten. Genauso ist es dann auch gekommen!

Als Natio­nal­ver­mögen an neue Eliten verschleu­dert wurde…

Wissen Sie, ich werde etwas sagen, das ganz einfach ist, aber wirk­lich sehr wichtig: Glauben Sie mir, kein einziger normaler Bürger in unserem Land hat Mitleid mit denje­nigen, die ihr bei auslän­di­schen Banken geparktes Vermögen oder ihre Jachten, Paläste und mehr im Ausland zuletzt verloren haben. Bei unseren Gesprä­chen am Küchen­tisch haben wie alle uns an die Priva­ti­sie­rungen der 1990-er Jahre erin­nert, als Unter­nehmen, die von unserer ganzen Nation aufge­baut worden waren, für fast nichts verschleu­dert wurden, doch die soge­nannten neuen Eliten im verschwen­de­ri­schen Lebens­stil prassen konnten.

Dazu versuchte der Westen Nach­bar­staaten in Brand zu setzen

Es gibt noch weitere wich­tige Aspekte. In den Jahren nach dem Zusam­men­bruch der Sowjet­union hat der Westen unab­lässig versucht, die post­so­wje­ti­schen Staaten in Brand zu setzen und vor allem Russ­land als den größten über­le­benden Teil der histo­ri­schen Ausdeh­nung unseres Staates zu besei­tigen. Sie ermu­tigten inter­na­tio­nale Terro­risten, uns anzu­greifen, schürten regio­nale Konflikte entlang unserer Grenzen, igno­rierten unsere Inter­essen und versuchten, unsere Wirt­schaft einzu­dämmen und niederzudrücken.

Vom Ausland abhän­giges Groß­ka­pital wird zur Gefahr fürs Land

Ich sage dies, weil Groß­ka­pital in Russ­land stra­te­gi­sche Unter­nehmen mit Tausenden von Arbeit­neh­mern kontrol­liert, die das sozio­öko­no­mi­sche Wohl­ergehen vieler Regionen und damit die allge­meine Lage bestimmen. Wenn also Führungs­kräfte oder Eigen­tümer solcher Unter­nehmen von Regie­rungen abhängig werden, die eine russ­land­feind­liche Politik betreiben, stellt dies eine große Gefahr für uns und eine Gefahr für unser Land dar. Dies ist eine unhalt­bare Situation!

Sie werden im Westen immer nur Fremde zweiter Klasse sein

Ja, jeder hat seine Wahl: Einige ziehen es viel­leicht vor, in einer beschlag­nahmten Villa mit einem gesperrten Konto zu leben und sich einen Platz in einer scheinbar attrak­tiven west­li­chen Haupt­stadt, in einem Feri­enort oder an einem anderen bequemen Ort im Ausland zu suchen. Jeder hat das Recht, dies zu tun, und wir werden dieses Recht niemals antasten. Aber es ist an der Zeit zu erkennen, dass diese Menschen im Westen immer Fremde zweiter Klasse waren und immer sein werden, mit denen sie nach Gutdünken verfahren werden können, und dass ihr Geld, ihre Verbin­dungen und selbst erwor­bene Titel, wie von Grafen, Adligen oder Bürger­meis­tern ihnen nicht helfen werden. Sie müssen verstehen, dass sie dort nur Menschen zweiter Klasse sind!

Es gibt noch andere Möglich­keiten: Die Zukunft im Vaterland

Es gibt noch eine andere Möglich­keit: in der Heimat zu bleiben, für seine Lands­leute zu arbeiten, nicht nur um neue Unter­nehmen zu eröffnen, sondern auch um das Leben in den Städten und im ganzen Land zu verän­dern. Wir haben eine ganze Reihe solcher Geschäfts­leute, echte Kämpfer unserer Geschäfts­welt, und wir verbinden mit ihnen die Zukunft unseres Unter­neh­mens. Jeder muss wissen, dass die Quellen seines Wohl­stands und seiner Zukunft nur hier liegen können, in seinem Heimat­land Russland.

Wenn sie das tun, werden wir eine sehr starke und autarke Wirt­schaft erschaffen, die in der Welt nicht abseits stehen wird, sondern alle ihre Wett­be­werbs­vor­teile nutzen wird können. Das russi­sche Kapital, das hier verdiente Geld, ist für unser Land, für unsere natio­nale Entwick­lung einzu­setzen. Wir sehen heute ein riesiges Poten­zial in der Entwick­lung der Infra­struktur, des verar­bei­tenden Gewerbes, des heimi­schen Tourismus sowie in vielen anderen Branchen.

„Mit der Mütze in der Hand um sein eigenes Geld betteln…“

Ich möchte, dass dieje­nigen, die sich mit den räube­ri­schen Sitten des Westens abzu­plagen haben, hören, was ich zu sagen habe: Mit der Mütze in der Hand herum­zu­laufen und um sein eigenes Geld zu betteln, macht keinen Sinn und vor allem bringt es nichts – vor allem hier und heute, nachdem man nun weiß, mit wem man es zu tun hat! Hört auf, Euch an die Vergan­gen­heit zu klam­mern und den Rechtsweg zu beschreiten, um wenigs­tens etwas zurück­zu­be­kommen. Ändern Sie Ihr Leben und Ihre Arbeit, denn Sie sind starke Menschen – ich wende mich jetzt an unsere Geschäfts­leute, von denen ich viele seit Jahren kenne und die wissen, worauf es im Leben ankommt!

Starten Sie neue Projekte, verdienen Sie Geld, arbeiten Sie hart für Russ­land, inves­tieren Sie in Unter­nehmen und Arbeits­plätze, unter­stützen Sie Schulen und Univer­si­täten, Wissen­schaft und Gesund­heits­wesen, Kultur und Sport. Auf diese Weise werden Sie Ihren Reichtum vermehren und auch den Respekt und die Dank­bar­keit des Volkes für eine kommende Gene­ra­tion gewinnen. Der Staat und die Gesell­schaft werden Sie mit Sicher­heit unterstützen!

Betrachten wir dies als eine Botschaft für Ihr Unter­nehmen: Bewegen Sie sich in die rich­tige Richtung!