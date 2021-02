Trotz des verfas­sungs­wid­rigen Verbotes der regie­rungs­kri­ti­schen Proteste, versam­melten sich am heutigen Sonntag (31.01.2021) zehn­tau­sende Menschen in Wien und demons­trieren für „Frieden, Frei­heit und keine Diktatur“! Diese, um Frei­heits­rechte und Demo­kratie besorgte Bürger ließen sich jedoch nicht abschre­cken trotzdem ihr Recht auf eine Demons­tra­tion in Anspruch zu nehmen. Das von der türkis-grünen Regie­rung ausge­spro­chene Verbot griff demnach nicht wie von den Feinden der Meinungs- und Rede­frei­heit erhofft, bzw. erwünscht. Und das trotz eines Groß­auf­ge­botes von Polizei.

Bewe­gungs-und Reise­frei­heit untersagt

Während die Anreise mit dem Auto relativ problemlos vonstat­ten­ging, sah die Lage für Busrei­sende offenbar anders aus: Schon vormit­tags erreichten Info-DIREKT mehrere Meldungen, dass Reise­busse mit großem Poli­zei­auf­gebot ange­halten wurden. So wurde beispiels­weise ein Bus in der West­ein­fahrt von zehn Poli­zei­bussen gestoppt.

Das verfas­sungs­wid­rige Demons­tra­ti­ons­verbot konnte nicht verhin­dern, dass zehntausende

anstän­dige Bürger gegen die Regie­rung demons­trieren. Bild: Alois Endl

Auch FPÖ-Abge­ord­nete unter den Protestierenden

Auch die FPÖ war vor Ort: Die Abge­ord­neten Dagmar Bela­ko­witsch und Chris­tian Hafen­ecker beob­achten das Geschehen. Der FPÖ-Natio­nal­rats­ab­ge­ord­nete Chris­tian Hafen­ecker kriti­siert den Umgang mit den fried­li­chen Demons­tranten, die grundlos einge­kes­selt und fest­ge­halten werden im Inter­view mit Info-DIREKT scharf. Das ganze Inter­view sehen Sie neben einer Fülle von Videos auf dem Tele­gram­kanal des Maga­zins.

Polizei kapi­tu­lierte vor gewal­tigen Menge der Vertei­diger der Rechtsstaatlichkeit

Wie unser Öster­reich-Korre­spon­dent vor Ort berich­tete, teilten sich die Demons­tranten in mehrere Gruppen auf, was die Polizei vor kaum lösbare logis­ti­sche Probleme stellte. Immer wieder fuhren Konvois von Strei­fen­wagen dorthin, wo man gerade glaubte die Frei­heits­lie­benden stoppen zu müssen.

Nachdem die Teil­neh­mer­zahl auf etwa zwan­zig­tau­send Personen ange­stiegen war und die einzelnen Demons­tra­ti­ons­gruppen sich auf der Ring­straße verei­nigten, ließ man die Bürger dann unge­hin­dert ziehen. Die Stim­mung war in keiner Weise aggressiv oder ange­spannt so wie es uns jetzt die „seriösen Medien“ einreden wollen. Dort wird natür­lich von Rechts­ra­di­kalen und gewalt­tä­tigen Hooli­gans gespro­chen, sogar die obli­gaten Nazis seien natür­lich dabei gewesen hätten die Demo­kratie in höchster Gefahr gebracht.

Anm.: Dazu bedarf es mitt­ler­weile keiner „Nazis“ mehr – das besorgen inwi­schen Kurz und seine grünen Jasager!

Antifa-Faschisten natür­lich vor Ort

Dass natür­lich auch die Stie­fel­truppe der Funk­ti­ons­eliten, die Antifa-Schläger vor Ort aufkreuzten, versteht sich von selbst. Ebenso, dass diese Krimi­nellen auch versuchten fried­liche Demons­tra­ti­ons­teil­nehmer anzu­greifen. Coura­gierte Bürger konnten diese wider­li­chen Elemente jedoch in die Flucht schlagen. Unser Korre­spon­dent konnte beob­achten, wie dieses feige Gesindel dann flucht­artig davonlief.

Polizei verhielt sich weit­ge­hend korrekt

Natür­lich gab es auch einige unschöne Vorkomm­nisse, wie die kurz­fris­tige Fest­set­zung des Chef­re­dak­teurs von Info-DIREKT, jedoch konnte man fest­stellen, dass die einzelnen Poli­zei­be­amten sich nicht von der Hetze der Regie­rung gegen fried­liche Bürger aufbringen ließen. Und so standen die Beamten nach dem anfäng­li­chen Aufmarsch einer Spezi­al­ein­heit teils mit abge­nommen Helmen fried­lich neben und unter den Demons­trie­renden. Selbst eine Poli­zei­staffel mit bellenden und Zähne flet­schenden Kampf­hunden zog rasch ab.

Sieg für Anstand, Frei­heit und Demokratie

Alles in allem muss man sagen, dass die Kund­ge­bung ein Sieg für Anstand, Frei­heit und Demo­kratie war und später, wenn dieses weitere dunkle Kapitel unserer Geschichte ein Ende gefunden haben wird, wird man stolz sagen können: „Wir haben nicht geschwiegen“.

Aktu­elle Demo-Termine für ganz Österreich.