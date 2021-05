Die Ruhe vor dem Sturm

15. Mai 2021: Kommt ein Brief­lein geflogen…

Nach dem ersten Kriegs­jahr gegen den unsicht­baren Feind, wie Donald Trump denselben tref­fend zu benennen pflegt, haben sich nun eine Viel­zahl oberster ameri­ka­ni­scher Mili­tärs aus ihrem Ruhe­stand zu Wort gemeldet. Sie haben über ihre Webseite Flag Offi­cers 4 America schwer­wie­gende Anklagen unter Verstößen gegen die US Verfas­sung in Form eines offenen Brief eindrucks­voll deut­lich gemacht:

Hier weiter­lesen im engli­schen Original.

Der Inhalt der Verlaut­ba­rung wird dazu beitragen, für eine gestei­gerte Panik unter den Prot­ago­nisten des Tiefen Staates gefolgt von einem heißen Sommer mit einem Klima­wandel der beson­deren Art zu sorgen. Glück­li­cher­weise zeigen insbe­son­dere die Reprä­sen­tanten des US-Mili­tärs als aufrechte und wahre Patrioten keinerlei Scheu, staats­feind­li­ches Verhalten und krimi­nelle Tatbe­stände des Tiefen Staates hinter und über der gegen­wär­tigen US-Admi­nis­tra­tion unter Ausfüh­rung der Demo­kraten, welche die natio­nale Inte­grität der USA zuneh­mend bedrohen, klar und unmiss­ver­ständ­lich zum rechten Zeit­punkt anzusprechen:

Der Aufruf und offener Brief der US Gene­räle und Admiräle

Unsere Nation schwebt in großer Gefahr. Wir befinden uns in unserem Über­le­bens­kampf als konsti­tu­tio­nelle Repu­blik, wie noch zu keiner anderen Zeit seit ihrer Grün­dung 1776. Es besteht ein Konflikt zwischen den Anhän­gern von Sozia­lismus und Marxismus gegen die Vertreter von konsti­tu­tio­neller Frei­heit und Unabhängigkeit.

Ein „Offener Brief höchster mili­tä­ri­scher Führer“ zur Wahl 2020, unter­zeichnet von 317 pensio­nierten Gene­räle und Admi­rälen machte bereits aufmerksam, dass die Wahl 2020 zur wich­tigsten seit der Grün­dung unseres Landes werden könnte: „Zumal die Demo­kra­ti­sche Partei Sozia­listen und Marxisten will­kommen heißt, steht unsere histo­ri­sche Lebens­weise auf dem Spiel.“ Unglück­li­cher­weise hat sich diese Aussage schnell bewahr­heitet – ange­fangen mit dem Wahl­pro­zess selbst.

Ohne faire und redliche Wahlen, die dem ‚Willen des Volkes‘ exakt entspre­chen, wäre unsere konsti­tu­tio­nelle Repu­blik verloren. Die Inte­grität des Wahl­pro­zesses verlangt sicher­zu­stellen, dass pro Bürger eine legale Stimme abge­geben und gezählt wird. Legale Stimmen werden durch Kontrollen erfasst, die von der Legis­la­tive des Bundes­staates geneh­migt sind, sei es durch behörd­liche Ausweise, veri­fi­zierte Unter­schriften etc. Heute werden viele solcher vernünf­tigen Methoden als „rassis­tisch“ verun­glimpft, um faire und redliche Wahlen zu verhin­dern. Die Verwen­dung rassis­ti­scher Begriffe zur Verhin­de­rung des Nach­weises der Wahl­be­rech­ti­gung, stellt ihrer­seits eine tyran­ni­sche Einschüch­te­rungs­taktik dar. Zusätz­lich gilt es ‚Rechts­staat­lich­keit‘ bei der Durch­füh­rung unserer Wahl­pro­zesse durch­zu­setzen, um die Inte­grität der Wahlen zu gewähr­leisten. Das FBI und der Oberste Gerichtshof haben sofort einzu­schreiten, wenn Wahl­un­re­gel­mä­ßig­keiten auftau­chen und dürfen diese nicht igno­rieren, wie im Jahr 2020 geschehen. Schließ­lich, würden (die Geset­zes­vor­lagen) H.R.1 & S.1, (falls ange­nommen), die Fair­ness der Wahlen zerstören und es den Demo­kraten ermög­li­chen für immer an der Macht zu bleiben, unsere Verfas­sung zu verletzen und unsere reprä­sen­ta­tive Repu­blik zu beenden.

Abge­sehen von der Wahl, hat die derzei­tige Regie­rung einen ausge­wach­senen Angriff auf unsere verfas­sungs­mä­ßigen Rechte auf dikta­to­ri­sche Art und Weise unter Umge­hung des Kongresses gestartet: Sie hat mehr als 50 Execu­tive Orders schnell unter­zeichnet und viel an wirk­samer Politik und Maßnahmen der vorhe­rigen Admi­nis­tra­tion umge­dreht. Darüber hinaus stellen die Maßnahmen zur Kontrolle der Bevöl­ke­rung, wie über­zo­gene Ausgangsperren, Schul- und Geschäfts­schlie­ßungen und am alar­mie­rendsten, die Zensur von schrift­li­chen und münd­li­chen Meinungs­äu­ße­rungen alle zusammen direkte Angriffe auf unsere Grund­rechte dar. Wir müssen Poli­tiker unter­stützen und verant­wort­lich machen, tätig zu werden, dem Sozia­lismus, Marxismus und der Reform­päd­agogik entge­gen­zu­treten, unsere verfas­sungs­mä­ßige Repu­blik zu unter­stützen und auf fiska­lisch verant­wor­tungs­volles Regieren zu bestehen und sich auf alle Ameri­kaner zu konzen­trieren, beson­ders auf die Mittel­schicht, und nicht auf spezi­elle Inter­es­sens- oder Extre­mis­ten­gruppen, die dazu benutzt werden, uns in krie­ge­ri­sche Frak­tionen aufzuspalten.

Zusätz­liche Fragen und Maßnahmen der natio­nalen Sicherheit:

Offene Grenzen gefährden die natio­nale Sicher­heit, indem sie den Menschen­handel, Drogen­kar­telle, das Eindringen von Terro­risten, Gefahren für die Gesund­hei­t/­Covid-19 und huma­ni­täre Krisen verstärken. Ille­gale über­schwemmen unser Land und verur­sa­chen hohe wirt­schaft­liche Kosten, Krimi­na­lität, sinkende Löhne und ille­gale Wahlen in einigen Bundes­staaten. Wir müssen die Grenz­kon­trollen wieder einführen und den Bau der Mauer (Anmer­kung der Redak­tion: An der Südgrenze zu Mexiko) fort­setzen, während wir unser enga­giertes Personal für Grenz­kon­trollen unter­stützen. Souve­räne Nationen müssen über kontrol­lierte Grenzen verfügen.

China ist die größte externe Bedro­hung für Amerika. Die Aufnahme koope­ra­tiver Bezie­hungen mit der Kommu­nis­ti­schen Partei Chinas ermu­tigt diese, ihren Weg zur Welt­herr­schaft mili­tä­risch, wirt­schaft­lich, poli­tisch und tech­no­lo­gisch fort­zu­setzen. Wir müssen mehr Sank­tionen und Einschrän­kungen verhängen, um ihr Ziel nach Welt­herr­schaft einzu­dämmen und Amerikas Inter­essen zu schützen.

Der freie Fluss von Infor­ma­tionen ist entschei­dend für die Sicher­heit unserer Repu­blik, wie die Rede- und Pres­se­frei­heit im ersten Zusatz­ar­tikel unserer Verfas­sung illus­triert. Die Zensur von Sprache und Meinungs­äu­ße­rung, die Verzer­rung der Sprache (Anmer­kung der Redak­tion: Gemeint Neusprech) und die Verbrei­tung von Desin­for­ma­tionen durch Regie­rungs­be­amte, private Einrich­tungen und die Medien ist eine Methode zur Unter­drü­ckung des freien Infor­ma­ti­ons­flusses, eine tyran­ni­sche Technik, die geschlos­sene Gesell­schaften charak­te­ri­siert. Wir müssen dem an allen Fronten entge­gen­treten, begin­nend mit der Aufhe­bung des Schutzes durch Sektion 230 für Big Tech. (Anmer­kung der Redak­tion: Legis­la­tive unter der soge­nannten Sektion 230 räumt US-Betrei­bern von sozialen Medien-Platt­formen Immu­nität gegen­über Inhalten Dritter ein. Die erwar­tete Netz­be­trei­ber­neu­tra­lität wurde von den Betrei­bern der sozialen Medien jedoch sträf­lich verletzt, wie die um sich grei­fenden Auswüchse breit ange­legter Zensur­maß­nahmen, vor allem gegen aber­tau­sende konser­va­tive Bürger­stimmen, eindrück­lich belegen. Nicht einmal der 45. Präsi­dent der USA konnte sich während seiner Amts­zeit den Zensur­maß­nahmen von Inter­net­mo­no­po­listen entziehen.)

Die Wieder­auf­nahme des fehler­haften Iran-Atom­ab­kom­mens würde dazu führen, dass der Iran Atom­waffen zusammen mit den Mitteln diese einzu­setzen, erwürbe, wodurch Frie­dens­in­itia­tiven im Nahen Osten gestört und eine terro­ris­ti­sche Nation unter­stützt würde, deren Slogans und Ziele „Tod für Amerika“ und „Tod für Israel“ heißen. Wir müssen uns dem neuen China/Iran-Abkommen wider­setzen und das Iran-Atom­ab­kommen nicht unter­stützen. Außerdem müssen wir die Frie­dens­in­itia­tiven im Nahen Osten, das „Abraham-Abkommen“ und die Unter­stüt­zung für Israel weiter fortsetzen.

Das Stoppen der Keystone-Pipe­line besei­tigt unsere erst kürz­lich erzielte Ener­gie­un­ab­hän­gig­keit und macht uns ener­gie­ab­hängig von Nationen, die uns nicht freund­lich gesinnt sind, während wert­volle US-Arbeits­plätze vernichtet werden. Wir müssen die Keystone-Pipe­line öffnen und unsere Ener­gie­un­ab­hän­gig­keit aus Gründen der natio­nalen Sicher­heit und wirt­schaft­li­chen Zwecken wiederherstellen.

Das US-Militär als poli­ti­schen Hand­langer mit Tausenden von Truppen rund um das US-Kapitol Gebäude einzu­setzen, um Zäune zu patrouil­lieren und gegen eine nicht exis­tie­rende Bedro­hung zu wachen. Dazu wird dem Militär eine poli­tisch korrekte spal­tende ‚Kriti­sche Rassen­theorie‘ (Anmer­kung der Redak­tion: Hinter­gründe zur Kriti­schen Theorie & Frank­furter Schule – hier weiter­lesen: Der Zivil­fa­schismus und seine Ziele in 5 Teilen) auf Kosten ihres Kampf­auf­trages aufge­zwungen, unter ernst­hafter Schwä­chung seiner Kampf­be­reit­schaft mit der Möglich­keit Kriege gegen unsere Nation zu gewinnen, was zu einem sehr ernsten Problem unserer Natio­nalen Sicher­heit führt. Wir müssen unser Militär und unsere Vete­ranen unter­stützen; uns auf die Kriegs­füh­rung konzen­trieren und die zerset­zende Infil­tra­tion von Poli­tical Correct­ness gegen unser Militär elimi­nieren, welche Moral und geballte Kampf­kraft ruiniert.

Der ‚Rechts­staat‘ ist funda­mental für unsere Repu­blik und Sicher­heit. Anar­chie, wie sie in einigen Städten zu beob­achten ist, kann nicht tole­riert werden. Wir müssen unsere Ordnungs­kräfte unter­stützen und darauf bestehen, dass Staats­an­wälte, unsere Gerichte und das DOJ (Depart­ment of Justice bzw. US Justiz­mi­nis­te­rium) das Gesetz gleich, fair und konse­quent gegen­über allen durchsetzen.

Die geis­tige und körper­liche Verfas­sung des Ober­be­fehls­ha­bers (Anmer­kung der Redak­tion: Gemeint ist die weiter fort­schrei­tende Demenz von Sleepy Joe Biden) kann nicht igno­riert werden. Er muss in der Lage sein, schnell und präzise Entschei­dungen zur Natio­nalen Sicher­heit zu treffen, bei denen es um Leib und Leben geht – bei Tag und bei Nacht. Die jüngsten Anfragen der Führung der Demo­kraten über Verfahren zu den Nukle­ar­codes senden ein gefähr­li­ches natio­nales Sicher­heits­si­gnal an nuklear bewaff­nete Gegner aus und werfen die Frage auf, wer die Befehls­ge­walt ausübt. Wir müssen immer eine unstrit­tige Befehls­kette ausweisen.

Unter einem Kongress der Demo­kraten und der derzei­tigen Regie­rung hat unser Land eine harte Links­kurve in Rich­tung Sozia­lismus und marxis­ti­scher Form einer tyran­ni­schen Regie­rung gemacht, der jetzt durch zu wählende Kandi­daten für Kongress und Präsi­dent­schaft zu begegnen ist, die bereit stehen zur Vertei­di­gung unserer verfas­sungs­mä­ßigen Repu­blik stets einzu­schreiten. Das Über­leben unserer Nation und ihre in Ehren gehal­tenen Frei­heiten, Unab­hän­gig­keit und histo­ri­schen Werte stehen auf dem Spiel.