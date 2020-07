Die russisch-chine­si­schen Bezie­hungen gestern – heute – morgen

Seit Juni 2019 trat die stra­te­gi­sche Part­ner­schaft zwischen Russ­land und China in eine neue Ära. Die Über­ein­kunft wurde von Wladimir Putin und Xi Jinping in Moskau besie­gelt. Zu jenem Zeit­punkt hatte der Handels­krieg zwischen USA und China noch nicht seinen Höhe­punkt erreicht. China wollte daher nur von „Handels­stö­rungen“, doch nicht von einem Handels­krieg spre­chen. Es bestand noch Hoff­nung auf dem Verhand­lungsweg zu einer Eini­gung zu gelangen.

Tatsäch­lich konnte am 15.1.2020 ein für die ameri­ka­ni­sche Seite vorteil­haftes Handels­ab­kommen der Phase I mit China abge­schlossen werden. Inzwi­schen hatten sich die Anführer der Massen­un­ruhen von Hong­kong nach Washington begeben, um in den Räum­lich­keiten des US Außen­mi­nis­te­riums und US Kongresses ihre Pläne zur Loslö­sung von Hong­kong weiter voran­zu­treiben. Zuvor noch am 17.11.2019 ließen die USA ein Gesetz zum Schutz der Demo­kratie und Bürger­rechte für Hong­kong – analog zu dem gegen Russ­land gerich­teten Magnitsky Gesetz – verab­schieden. Die offene Unter­stüt­zung atlan­ti­scher Kräfte zu den Kommu­nal­wahlen in Hong­kong sollte zum Sieg der Oppo­si­tion beitragen. Parallel wurde US Unter­stüt­zung auch taiwa­ne­si­schen Poli­ti­kern zuteil, die in ähnli­cher Weise auf die Tren­nung von China hinar­beiten. Gestie­gene US Waffen­lie­fe­rungen und gemein­same Mili­tär­ma­növer im Verbund mit der 7. US Flotte waren die unmit­tel­baren Folgen.

Die aggres­sive Vorge­hens­weise wurde nur noch von Trumps Worten zur Corona-Krise über­troffen. Dem US Präsi­dent scheint zu gefallen eine Vendetta gegen das Reich der Mitte anzu­führen. Trump wirft China vor die Pandemie ausge­löst zu haben. US Sammel­klagen gegen die Volks­re­pu­blik werden parallel dazu geltend gemacht. Das Weiße Haus geht daran bestehende wirt­schaft­liche, wissen­schaft­liche und huma­ni­täre Zusam­men­ar­beit einzu­frieren und damit die Basis des bila­te­ralen Bezie­hungs­ge­flechts der letzten Jahr­zehnte aufzu­lösen.

Die Radi­ka­lität der Maßnahmen zerstreute letzte Zweifel, dass es sich nur um anti­chi­ne­si­sche Reflexe des US Estab­lish­ments gehan­delt haben könnte. Peking zog den eindeu­tigen Schluss: Es geht nicht mehr um Handels­kon­flikte, sondern einen Kalten Krieg gegen die chine­si­sche Zivi­li­sa­tion. Die Schluss­fol­ge­rung waren unmiss­ver­ständ­liche Stel­lung­nahmen des chine­si­schen Außen­mi­nis­te­riums gepaart von Demons­tra­tionen mili­tä­ri­scher Stärke.

Die wich­tigsten Entschei­dungen wurden im Juni dieses Jahres im Zuge des chine­si­schen Volks­kon­gresses getroffen, um sich auf einen lang­fris­tigen Konflikt einzu­stellen. Man rückte von bishe­rigen Wachs­tums­er­war­tungen ab und ließ den Schwer­punkt auf die Bedürf­nisse des Binnen­marktes sowie den Ausbau der Infra­struktur verla­gern. Zugleich wurde die Entschei­dung für ein natio­nales Sicher­heits­ge­setz für Hong­kong getroffen, welches die Antwort aus China auf das Gegen­stück aus Washington zum Schutz der Demo­kratie und Bürger­rechte darstellt.

Am 26. Juni dieses Jahres sprach Xi Jinping in seiner Funk­tion als Ober­be­fehls­haber der chine­si­schen Streit­kräfte vor dem Natio­nalen Volks­kon­gress und dort versam­melten Mili­tärs, die er auffor­derte alle notwen­digen mili­tä­ri­schen Maßnahmen unver­züg­lich zu ergreifen.

Die neue Norma­lität in den Bezie­hungen zwischen Peking und Washington beein­flusst auch das Verhältnis zu Moskau. Nach dem sino-russi­schen Gipfel des Vorjahres zeigte Russ­land entspre­chende Reak­tionen: Nach sorg­fäl­tiger Prüfung wurde an China die Tech­no­logie des Rake­ten­an­griffs-Früh­warn­sys­tems (SPRN) ausge­lie­fert. Russi­sche und chine­si­sche stra­te­gi­sche Bomber flogen zusammen in Rich­tung der US-Stütz­punkte in Südkorea und Japan. Ange­sichts der wach­senden Bedro­hung beider Länder sind weitere gemein­same Maßnahmen ange­sagt. Nicht umsonst hat die USA Russ­land und China in ihrem Natio­nalen Sicher­heits­kon­zept schon im Jahr 2017 als stra­te­gi­sche Rivalen bezeichnet.

Zurzeit lassen die Präsi­dent­schafts­kanz­leien Russ­lands und Chinas die Doku­mente für das kommende Gipfel­treffen vorbe­reiten. Es soll im September zum 75. Jahrestag des Endes des Zweiten Welt­kriegs statt­finden. Für den Gipfel stehen zwei Szena­rien zur Dispo­si­tion. Das erste beinhaltet die Weiter­füh­rung der Zusam­men­ar­beit im bishe­rigen Tempo. Das zweite Szenario soll für die beschleu­nigte Umset­zung der stra­te­gi­schen Part­ner­schaft in allen Schlüs­sel­be­rei­chen sorgen. Es betrifft vor allem Handel und Inves­ti­tionen, die hinter der mili­tä­risch-tech­ni­schen Zusam­men­ar­beit stark nach­hinken.

Der Wirt­schafts­krieg gegen beide Länder und ein Ende der Covid-Krise lassen eine Umfor­ma­tie­rung des Welt­marktes in Makro­re­gionen erwarten: Dazu gilt es die Frage der Einbe­zie­hung Chinas in die Makro­re­gion EAEU (Euro­asia­ti­sche Wirt­schafts­union) zu klären. Unter­schied­liche Währungs­sys­teme stehen als Hindernis einem solchen Schritt entgegen.

Ein zweites Hindernis stellt das gegen­sei­tige Miss­trauen unter den poli­ti­schen und wirt­schaft­li­chen Eliten beide Länder dar, die zum Teil noch vom neoli­be­ralen Wirt­schafts­pro­gramm – dem soge­nannten Washington-Konsens – herrühren. Es trägt auch zur Stim­mung unter den einfa­chen Leuten bei. In Russ­land bestehen Befürch­tungen, dass China Ansprüche auf „Sibi­rien und den Fernen Osten“ erheben könnte. Dazu wird von China eine histo­risch umstrit­tene Version bezüg­lich der Anne­xion Sibi­riens und des Fernen Ostens vermeint­lich unter­stützt. Dies hat zu Gefühls­aus­brü­chen in den sozialen Netz­werken Chinas im Zuge des 160. Jahres­tages der Grün­dung von Wladi­wostok geführt: In Beiträgen wurde der Pekinger Vertrag von 1860 als ungleich und die russi­sche Hafen­stadt als Hais­henwei bezeichnet.

Derar­tige histo­ri­sche Frage­stel­lungen gilt es aufzu­ar­beiten. Aufklä­rungs­kam­pa­gnen in beiden Ländern könnten die Unver­letz­lich­keit bestehender Grenzen thema­ti­sieren, um die gewalt­freie, terri­to­riale Abgren­zung beider Staaten, die noch nie gegen­ein­ander gekämpft hatten, zu propa­gieren. Ein neuer Grund­la­gen­ver­trag könnte zur Über­win­dung solcher Diffe­renzen weiter beitragen.

Der derzeitig gültige Vertrag über gut nach­bar­schaft­liche Bezie­hungen zwischen der Russi­schen Föde­ra­tion und der Volks­re­pu­blik China wurde am 16.7.2001 für den Zeit­raum von 20 Jahren abge­schlossen. Eine Verlän­ge­rung ist geplant, doch der Vertrags­ab­lauf im nächsten Jahr ermög­licht es, über ein neues Doku­ment nach­zu­denken. Der neue Vertrag könnte die bestehende Staats­grenze über seine ganze Länge aner­kennen und dazu beitragen vorhan­dene letzte Phan­tom­schmerzen dauer­haft zu besei­tigen.

Auch ohne Abschluss eines formellen Mili­tär­bünd­nisses könnte der neue Vertrag gemein­same Heraus­for­de­rungen adres­sieren, wie beispiels­weise die mögliche gemein­same Antwort auf einen Atom­an­griff auf nur einen der beiden Staaten. Die chine­si­schen und russi­schen Streit­kräfte werden in der Lage sein ihre Sicher­heit zu Lande, zu Wasser, in der Luft sowie auch im Welt­raum inklu­sive Cyber­space zu garan­tieren.



SCO Anti-Terro­risten-Manöver Foto: Xinhua

Drama­tisch geän­derte Umstände werden die Regie­rungen Russ­lands und Chinas veran­lassen, eine Analyse der globalen und bila­te­ralen Bezie­hungen vorzu­nehmen und ihre Lang­zeit­pläne aufein­ander abzu­stimmen, um den unver­meid­li­chen Lauf der Geschichte in den Dienst ihrer natio­nalen Inter­essen zu stellen. Dazu sind Moskau und Peking berufen als wich­tige Garanten zur globalen Stabi­lität und Sicher­heit verstärkt beizu­tragen.

Yuri Vadi­mo­vich Tavrovsky – Professor und Orien­ta­list, Vorstand des Exper­ten­zen­trums Chine­sisch-Russi­scher Ange­le­gen­heiten

Über­set­zung aus dem Russi­schen: Conti­nental Council / Fried­rich P. Ost

