Wie wir bereits berich­teten, ereig­nete sich im deut­schen Schwein­furt ein schier unglaub­li­ches Beispiel von Poli­zei­ge­walt und das kurz nach Weih­nachten. Offenbar auf Anord­nung des Minis­ter­prä­si­denten Markus Söder höchst­per­sön­lich und aus Rache an den spon­tanen Kund­ge­bungen in München und im sons­tigen Bundes­ge­biet zehn­tau­sender Menschen, agierte die Polizei bei einem fried­li­chen Spazier­gang mit unglaub­li­cher Bruta­lität gegen die Teil­nehmer, inklu­sive Schlag­stock-Einsatz und Pfef­fer­spray-Atta­cken. Nun meldete sich die im Video ersicht­liche Erst­hel­ferin via dem Anwalt der Familie, deren Baby mit Pfef­fer­spray atta­ckiert wurde, zu Wort.

Polizei zielte gezielt auf Kinderwagen

„Hallo, ich bin die Frau die man auf dem Video erkennt, die das Kind versorgt, ich bin nicht die Mutter! Ich stand direkt neben dem Kinder­wagen. Wir waren alle eine ruhige Gruppe und wollten hinter dem Bus raus, der Vater schob den Kinderwagen.

Die Mutter, keine Ahnung wo sie war, plötz­lich war eine Wand von Polizei da, aggressiv, und rich­teten gezielt auf mich, andere und direkt in den Kinder­wagen , Pfef­fer­spray. Was sie in Einsatz brachten. Ich habe mich auf das Kind gebeugt um es zu schützen, was die Polizei sah und mich dann in Pfef­fer­spray gebadet hat, meine Haut schmerzt noch immer. Das Kind hat enorm viel mitbe­kommen. Der Vater hat nichts mehr sehen können und ich sah auf dem rechten Auge nur noch, so habe ich versucht dem Kind irgendwie zu helfen.

Wir sind zuerst in eine Türecke am Haus um Mithilfe von Wasser auszu­spülen. Ich bat einen Poli­zisten um Wasser, das gab er, aber auch mit bitte um einen Rettungs­wagen, das verwei­gerte er. Mein Mann und unser erwach­sener Sohn wollten uns helfen, sie wurden aber abge­wiesen. Mein Mann hat dann tele­fo­nisch den Rettungs­wagen bestellt. Als der Rettungs­wagen Vorort war ‚hat man uns dann geholfen. Ich bin mit der Mutter in Kontakt und als Zeugin verfügbar.

Die Mutter war getrennt in der Menge mit ihrer 8 Jahre alten Tochter. Die Tochter hat auch Pfef­fer­spray abbe­kommen. Die Polizei war sehr gewalt­be­reit. Wir hatten keine Chance. Es waren viele Fami­lien mit Kindern spazieren. Die Polizei war sehr gewalt­be­reit. Ich bin selbst Mutter und es hat mich sehr tief scho­ckiert. Ich habe nur versucht dem Kind zu helfen.“

Heuchelei um Kinder auf Demonstrationen

Ebenso schänd­lich wie das Verhalten der Polizei ist auch jenes der Main­stream-Presse, die nun panik­artig und bösartig versucht, die Schuld an dem Vorfall der Mutter in die Schuhe zu schieben. Diese hätte ihr Kind vorsätz­lich in Gefahr gebracht und verletzt, so die absurde Argumentation.

Frei­lich keinen Aufschrei gibt es, wenn Linke seit Jahr­zehnten Kinder auf Demons­tra­tionen zerren und es dort häufig von Seiten der Demons­tranten zu gewalt­tä­tigen Ausschrei­tungen kommt.

Hier etwa die SPD-Poli­ti­kerin Hanne­lore Kraft, die bei einer Demons­tra­tion 2017 in Köln mit einem Klein­kind posierte. Oder die grüne Außen­mi­nis­terin Baer­bock, die selbst angab, immer wieder mit ihren Kindern auf Demons­tra­tionen zu sein: