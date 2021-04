Gast­bei­trag von István Hein­rich *

Der Hamilton-Moment

Ein blen­dender Kerl dieser Hamilton. So konnten die Zeit­ge­nossen über Alex­ander Hamilton (1755–1804) etwa 1780–1790 als über einen der Grün­der­väter Amerikas denken. Er brachte es mit großer Bega­bung fertig, ohne je eine öffent­liche Schule besucht zu haben als gebil­deter und allge­mein aner­kannter Mann zu gelten. Als Mitglied einer progres­siven Gruppe war er Autor der „Federa­list Papers“. Die Mitglieder der Gruppe der Föde­ra­listen traten entschlossen dafür ein, Amerika von einem lockeren Staa­ten­bund in einen starken Bundes­staat zu verwan­deln. Als erster US-Finanz­mi­nister 1790 hatte Hamilton kurz nach der Grün­dung der USA, die Schulden der Einzel­staaten zu Bundes­schulden gemacht.

Das war also die Geburts­stunde der Verei­nigten Staaten von Amerika.

Hans-Werner Sinn (1948-), einer der bekann­testen deut­schen Volks­wirt­schaftler, lang­jäh­riger Präsi­dent des berühmten ifo-Insti­tuts, schil­dert diesen Vorgang – und dessen Folgen – ausführ­lich in der Einlei­tung seines neuesten Buches Der Corona-Schock (2020). Wie er schreibt, argu­men­tierte Hamilton so, dass „die Schulden seien im ameri­ka­ni­schen Unab­hän­gig­keits­krieg gegen die Briten entstanden und müssen nun auch gemeinsam getragen werden. Sie seien „Zement“ zur Festi­gung des neu gegrün­deten Staates“. Der Histo­riker Harold James hat in der Fest­schrift für Michael Bordo 2015 dazu lako­nisch bemerkt, Hamilton habe dem neuen Staat nicht Zement, sondern Spreng­stoff geliefert.

Olaf Scholz (SDP), der derzei­tige deut­sche Finanz­mi­nister, griff im Mai 2020 zu einem geschicht­li­chen Vergleich. Als histo­ri­sches Vorbild nannte er die Entschei­dung Hamil­tons. In einem Inter­view in der Zeit sagte er zu den Aspekten des soge­nannten „Wieder­auf­bau­fonds“, die eine Kredit­auf­nahme der EU im Umfang zunächst 500, derzeit bereits 750 Milli­arden Euro notwendig machte, dass im Zuge einer tieferen Inte­gra­tion der EU sollte eine zeit­wei­lige Aufnahme der Schulden auf euro­päi­schen Ebenen kein Tabu sein.

Vom Staa­ten­bund zum Bundesstaat

Krisen­zeiten, genauso wie Kata­stro­phen und Kriege sind poli­tisch verfüh­re­risch. Finan­zi­elle Begehr­lich­keiten können sich plötz­lich leichter durch­setzen. Alte poli­ti­sche Ideen lassen sich als neue Lösungs­wege verkaufen. Sach­liche und juris­ti­sche Bedenken können mit dem Hinweis auf die Ausnah­me­si­tua­tion über­gangen werden. Sie zwingt die Entschei­dungs­träger zu wählen zwischen Spreng­stoff und Zement.

So ist es auch in der gegen­wär­tigen Situa­tion. Rainer Hank, ein Wirt­schafts­jour­na­list spricht eine drin­gende Warnung in seinem Aufsatz Von guten und schlechten Euro­päern aus. Dort heißt es: Eine durch Corona hervor­ge­ru­fene Fiskal­union, welche die Schwelle vom Staa­ten­bund zum Bundes­staat über­schreiten würde, würde zu einem höchst gefähr­li­chen Resultat führen.

Die Schul­den­union ist keine Lösung für Europa. Und dieje­nigen, die diese Warnung ausspre­chen, sollten sich nicht als schlechte Euro­päer beschimpfen lassen. Im Gegen­teil: Es ist eine Warnung vor künf­tigem Hass und Zwie­tracht.

Davon gibt es in Europa seit der Finanz- und Euro­krise schon viel zu viel.

Aber diese Warnung hat nicht nur fiska­li­sche, sondern auch demo­kra­tie­theo­re­ti­sche Argu­mente auf ihrer Seite: „Denn die demo­kra­ti­sche Legi­ti­ma­tion der EU ist bis heute sehr schwach, anders als die auf Souve­rä­nität des Volkes beru­hende Legi­ti­ma­tion der Nationalstaaten“.

Warum ist der von Olaf Scholz heran­ge­zo­gene Vergleich schief und gefährlich?

Das erklärt Hans-Werner Sinn sehr präzise. Zunächst hat Europa anders als seiner­zeit die USA, keinen gemein­samen Staat gegründet. Darüber hinaus: Was lehren die schlechten Erfah­rungen, die die USA nach 1790 mit der Schul­den­union machten? – Die unkon­trol­lierte Kredit­auf­nahme, die aus Hamil­tons Schul­den­union folgte, führte zu einer Blase, die in der zweiten Hälfte der 1830er Jahre platzte.

Die Blase entstand, weil die Gläu­biger sich zunächst ange­sichts der Rücken­de­ckung durch den Bund sicher wähnten und mit weniger Zinsen begnügten. Die normale Schul­den­bremse, die daraus resul­tiert, dass die Gläu­biger aus Angst vor dem Verlust ihrer Forde­rungen immer höhere Zinsen verlangen, wenn die Schuldner sich nicht mäßigen wollen, war außer Kraft gesetzt. Wie immer ließ sich die Schul­den­orgie gut an. Es wurde kräftig in die Infra­struktur inves­tiert, Straßen, Brücken, Kanäle wurden gebaut. Das schuf Jobs für die Bauar­beiter. Doch waren nicht alle Projekte rentabel. Die Eisen­bahn, die in den 1830er Jahren aufkam, ließ die teuren Kanäle obsolet werden. Immer mehr Inves­toren und Gläu­biger befürch­teten Verluste. Sie stoppten ihre Projekte oder wollten sie ihr Geld zurück. Es kam zu vielen Privat­kon­kursen, denen staat­liche Konkurse folgten.

„In den fünf Jahren von 1837 bis 1842 mussten neun der damals exis­tie­renden 29 Staaten und Terri­to­rien der USA ihre Zahlungs­un­fä­hig­keit erklären.

Der Zentral­staat hatte zwar anfangs versucht, die Lasten zu über­nehmen, doch fehlten ihm die Mittel, weil die Geld­geber auch ihm miss­trauten. Nichts als Hass und Streit war durch die Schul­den­union entstanden“. (H‑W. Sinn)

Es gab außerdem noch eine bittere Lehre für die Ameri­kaner: Man kann eine direkte Linie zu dem Jahre später einset­zenden Sezes­si­ons­krieg ziehen. Die unlös­bare Schul­den­pro­ble­matik hat zu den Span­nungen beigetragen, die sich in diesem Krieg entluden. Die Ameri­kaner haben ihre Lektion gelernt. Sie reagierten darauf, indem sie strikte Schul­den­grenzen für die Einzel­staaten beschlossen und der Schul­den­so­zia­li­sie­rung ein Ende bereiteten.

Die EU-Wieder­auf­bau­fond und das Bundesverfassungsgericht

In einem relativ aktu­ellen Beitrag Deutsch­land haftet schreibt Heike Göbel: „Der Bundestag gibt einen Teil seiner Finanz­ho­heit an die EU. Der Wieder­auf­bau­fonds wird als Ausnahme bezeichnet. Doch dabei wird es kaum bleiben.“

Nur einen Tag später erschien ein zweiter Artikel zu dem glei­chen Thema aus der Feder von Nikolas Busse in der Frank­furter Allge­meinen Zeitung mit dem Titel Die EU als Staat? Der Autor weist darin auf die Defi­zite der euro­pa­po­li­ti­schen Debatten in Deutsch­land hin. In der Tat kann man nur als eine Unter­las­sungs­sünde der CDU und CSU samt der FDP bezeichnen, dass sie es versäumt hatten noch vor dem Beschluss des Corona-Sonder­haus­haltes im Mai vorigen Jahres über den Wieder­auf­bau­fonds eine breite Diskus­sion zu führen. Derzeit erkennt man, dass die heute sicht­bare Schwäche der CDU und CSU schon von dem dama­ligen Zeit­punkt an die Parteien heran­schlei­chen begann. Ihnen war bereits damals bekannt, dass SPD, Grüne und Linke schon lange das Wort einer EU-Haftungs­ge­mein­schaft reden. Auch in Brüssel und Paris freute man sich über den „histo­ri­schen Moment“.

Wie bereits ausge­führt sprach Bundes­fi­nanz­mi­nister Scholz von einem neuen Hamilton-Moment für die EU, dem nach aus gemein­samen Schulden ein gemein­samer Staat entstehen wird.

Somit wurde der EU-Wieder­auf­bau­fonds ein Fall für das Bundes­ver­fas­sungs­ge­richt. Vor dem Gericht liegen erste Klagen vor. Juristen bezwei­feln, dass die Beschlüsse vom Grund­ge­setz gedeckt sind. Der Bonner Professor Matthias Herdegen erklärte in der F.A.Z., dass

für die Folgen fremden Willens­ent­schei­dungen deut­sche Steu­er­zahler nicht haften dürfen.

Jeden­falls läuft schon seit langer Zeit ein gericht­li­cher Streit über die Kompe­tenzen der Euro­päi­schen Zentral­bank, der bislang nicht die erhoffte Klar­heit brachte.

„Der Streit über die Befug­nisse der EU und ihre Währungs­union muss daher poli­tisch offen ausge­fochten werden. Ökono­mi­sche Gesetz­mä­ßig­keiten sollte die Politik dabei lieber nicht igno­rieren. Die Hand­lungs­fä­hig­keit der EU hängt davon ab, ob sie ihre Schulden nach der Pandemie wieder in den Griff bekommt.“ (Heike Göbel)

*) Der Autor, Prof. Dr. István Hein­rich ist Agrar­ökonom i.R.

Dieser Beitrag erschien zuerst bei UNGARNREAL, unserem Partner in der EUROPÄISCHEN MEDIENKOOPERATION.