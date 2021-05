Polen geht es im Vergleich zu anderen Ländern der Euro­päi­schen Union ange­sichts der durch die Gesund­heits­be­schrän­kungen verur­sachten Krise – mit einem BIP-Rück­gang von nur 2,8 % im Jahr 2020 und einem prognos­ti­zierten Wachstum von 3,1 % in diesem Jahr bzw. 5,1 % im Jahr 2022 (laut Prognosen der Euro­päi­schen Kommis­sion) –wirt­schaft­lich recht gut. Von der gesamten EU schnitt nur Litauen mit einem BIP-Rück­gang von 0,9 % im Jahr 2020 besser ab. Zwei weitere EU-Länder hatten eine Rezes­sion unter 3%: Schweden und Estland.

Diese vorteil­hafte Posi­tio­nie­rung Polens ist nicht nur darauf zurück­zu­führen, dass es nie so strenge Beschrän­kungen wie in anderen euro­päi­schen Ländern (mit der bemer­kens­werten Ausnahme Schwe­dens) wie Groß­bri­tan­nien, Frank­reich, Italien oder Spanien ange­wandt hat oder dass polni­sche Klein­un­ter­nehmer zu verschie­denen Tricks greifen, um trotz der Verbote weiter tätig zu sein, sondern auch auf das Gewicht seiner Indus­trie, die von den Beschrän­kungen weniger betroffen ist als Dienst­leis­tungen. Im Jahr 2019 lag der Anteil der Indus­trie (ohne Bauge­werbe) am BIP in Polen bei 25,1 %, vergli­chen mit 24,2 % in Deutsch­land, 19,6 % in Italien, 15,8 % in Spanien, 13,5 % in Frank­reich und 13,3 % in Großbritannien.

Im März war der Wert der Auftrags­ein­gänge polni­scher Indus­trie­un­ter­nehmen um 33,1 % höher als im März 2020, und der Wert der Export­auf­träge stieg um 37,7 %, aber es stimmt, dass der Früh­lings­stau Mitte März 2020 begonnen hatte, ein Monat, in dem die verkaufte Produk­tion der Indus­trie um 2,5 % im Vergleich zum glei­chen Monat des Jahres 2019 gesunken war.

Auch im März 2021 stieg die verkaufte Produk­tion der Branche um 18,9 % im Vergleich zum Vorjah­res­monat und damit um den größten Zuwachs seit 15 Jahren, nachdem sie im Februar 2021 um 2,7 % im Vergleich zum Februar 2020 gestiegen war. So stiegen die Umsätze der polni­schen Indus­trie im März wieder über das Niveau, das sich norma­ler­weise aus dem Aufwärts­trend vor der Pandemie ergibt, wie diese am 21. April von der Bank Pekao veröf­fent­lichte Grafik zeigt, die auf Daten des polni­schen Amtes für Statistik GUS basiert:

Zu den Faktoren, die das gute Abschneiden der polni­schen Indus­trie trotz der Pandemie unter­stützen, gehört die verbes­serte wirt­schaft­liche Lage in der deut­schen Indus­trie. Fast 30 % der polni­schen Exporte entfallen auf Deutsch­land (29 % im Januar-Februar 2021, vergli­chen mit 6,2 % für Frank­reich, 5,5 % für Tsche­chien, 4,9 % für Italien, 4,8 % für Groß­bri­tan­nien und 4,4 % für die Nieder­lande, um nur die wich­tigsten Märkte für polni­sche Exporte zu nennen).

Trotz der Krise setzen die gesamten polni­schen Waren­ex­porte ihre im letzten Jahr beob­ach­tete Aufwärts­dy­namik fort, mit einem Anstieg von 6,2 % auf 21,3 Mrd. € im Februar 2021 im Vergleich zum Februar 2020, d.h. vor den ersten Sani­tär­maß­nahmen. Gleich­zeitig stiegen die Importe um 6% (eben­falls in Euro). Polens Leis­tungs­bi­lanz ist daher weiterhin sehr positiv, wie diese von der Bank Pekao veröf­fent­lichte Grafik auf Basis von Daten der Zentral­bank (NBP) zeigt:

Die Dynamik der Exporte ist somit neben dem Wachstum der Indus­trie­pro­duk­tion ein zweiter wich­tiger Faktor, der die gute Leis­tung der Wirt­schaft in Polen in dieser Zeit der Pandemie erklärt. Diese Dynamik erklärt sich zum Teil aus der Tatsache, dass Polen nicht zur Euro­zone gehört und daher seine natio­nale Währung, den Zloty, floaten lassen konnte. Der durch­schnitt­liche Wert des Zloty lag vor der Pandemie bei 4,20–4,30 Zloty pro Euro und schwankt seit März 2020 zwischen 4,40 und 4,65 Zloty pro Euro.

Nach Sektoren betrachtet, schneidet das polni­sche Bauge­werbe schlechter ab als die Indus­trie, da das Bauge­werbe im März 2021 im Vergleich zum März 2020 um 10,8% zurück­ging. Wie die Indus­trie leidet auch dieser Sektor unter den stark gestie­genen Rohstoff­preisen (+4,5 % zwischen März 2020 und März 2021, bei einer Gesamt­in­fla­tion von 3,2 % im glei­chen Zeit­raum, davon 7,3 % allein für Dienst­leis­tungen und 1,9 % für Waren). Der Agrar­sektor hat zwar viele Probleme, aber nicht beson­ders unter der Pandemie selbst gelitten, und die polni­schen Lebens­mit­tel­ex­porte sind 2020 sogar um 7 % gewachsen, nach 6,9 % im Jahr 2019.

Im Dienst­leis­tungs­sektor boomten die Exporte von Unter­neh­mens­dienst­leis­tungen im Jahr 2020 mit einem Export­wachstum von über 10 % und einem Gesamt­ex­port­wert von über 28 Mrd. USD, während die gesamten Dienst­leis­tungs­ex­porte von 69,9 Mrd. USD im Jahr 2019 auf 67,2 Mrd. USD im Jahr 2020 sanken. Im Bereich der Unter­neh­mens­dienst­leis­tungen hat sich Polen als krisen­re­sis­tenter erwiesen als beispiels­weise Indien – ein großer Konkur­rent in diesem Sektor –, was zum Teil dem Niveau seiner Infra­struktur zu verdanken ist, die einen schnellen und naht­losen Über­gang zur Tele­ar­beit in den ersten Wochen der Sper­rung im Früh­jahr 2020 ermög­licht hat.

Für die Wirt­schaft insge­samt bleibt die Arbeits­lo­sen­quote in Polen die nied­rigste in der gesamten Euro­päi­schen Union, und der Durch­schnitts­lohn im Unter­neh­mens­sektor stieg zwischen März 2020 und März 2021 sogar um 8%. Die nach polni­scher Methodik berech­nete Arbeits­lo­sen­quote lag im März 2021 bei 6,4 %, vergli­chen mit 5,4 % im März 2020 und 6,2 % im Dezember 2020 sowie 6,5 % im Januar 2021. Aber nach den Krite­rien von Euro­stat berechnet, lag die Arbeits­lo­sig­keit in Polen im März nur bei 3,1 %, vergli­chen mit 3,2 % in der Tsche­chi­schen Repu­blik, 3,5 % in den Nieder­landen, 3,9 % in Ungarn und z.B. 4,5 % in Deutsch­land und 7,9 % in Frank­reich, bei einem EU-Durch­schnitt von 7,4 % und 8,1 % in der Eurozone.

Die Kehr­seite der Medaille ist die Infla­tion: Mit 4,3 % im Jahres­ver­gleich im April nach 3,2 % im März und mit Zinsen nahe der Null­linie frisst die Infla­tion die polni­schen Erspar­nisse auf, was den Anstieg der Immo­bi­li­en­preise weiter anheizt, da die Sparer versu­chen, ihr Geld zu inves­tieren – trotz der Rezes­sion im Jahr 2020. Die andere Kehr­seite sind die sich auswei­tenden öffent­li­chen Defizite.

Mit 161,5 Milli­arden Zloty (6,9 % des BIP, was dem EU-Durch­schnitt entspricht) hat sich das Defizit der öffent­li­chen Finanzen im Jahr 2020 verzehn­facht! Infol­ge­dessen ist die Staats­ver­schul­dung in nur einem Jahr von 45,6 % des BIP auf 57,5 % des BIP gestiegen, was aber immer noch viel nied­riger ist als in anderen großen euro­päi­schen Ländern, wobei der EU-Durch­schnitt bei über 90 % liegt.

Olivier Bault ist Fran­zose und lebt seit dem Anfang der 1990er Jahre in Polen; er ist der Korre­spon­dent in Polen für die Visegrád Post und die fran­zö­si­sche Tages­zei­tung Présent. Als frei­be­ruf­li­cher Jour­na­list, der das Geschehen in Polen und Europa aufmerksam verfolgt, veröf­fent­licht er auch auf Polnisch in der polni­schen Wochen­zei­tung Do Rzeczy und auf Englisch auf dem Portal Remix News.

Dieser Beitrag erschien zuerst bei der VISEGRÁD POST, unserem Partner in der EUROPÄISCHEN MEDIENKOOPERATION.