In der deut­schen Stadt Würz­burg kam es heute zu einem Gewalt­ver­bre­chen. Und wie so oft in der jüngeren Krimi­na­li­täts­ge­schichte Deutsch­lands, ist auch diesmal ein Migrant der Täter. Genauer gesagt ein Nord­afri­kaner. Dieser schlach­tete offenbar wahllos drei Menschen in der Innen­stadt rund um den Barba­ros­sa­platz mit einem langen Messer ab und verletzte dutzende weitere.

Videos zeigen mit Messer bewaff­neten Nafri

Unbe­stä­tigten Meldungen in diversen sozialen Netz­werken zufolge handelt es sich um einen Nord­afri­kaner. Und auch Videos belegen die vermeint­liche Herkunft, da der Täter vom Erschei­nungs­bild als klas­si­scher „Nafri“ durch­gehen könnte.

Wie zu sehen ist, rennt der Migrant (vorbild­lich mit Mund­schutz!) mit einem Messer herum und bedroht Passanten, die ihn zu über­wäl­tigen versu­chen. Die erst spät ange­rückte Polizei über­wäl­tigte den Messer­mann durch Schuss­waf­fen­ge­brauch, wie es derzeit heißt: