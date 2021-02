Mitt­ler­weile ist es schmerz­lich offen­sicht­lich, dass die Euro­päi­sche Union bei der Koor­di­na­tion der Vertei­lung von Coro­na­virus-Impf­stoffen an die Mitglieds­staaten fast jeden mögli­chen Fehler gemacht hat, schreibt Magyar Nemzet-Kolum­nist László Néző.

Es war natür­lich vom ersten Tag an sichtbar, dass hier etwas nicht stimmt. Erin­nern Sie sich? Die erste Impf­stoff­lie­fe­rung wurde um Weih­nachten herum versprochen.

Was wir statt­dessen bekamen, war ein Liefer­wagen, der an der Grenze auftauchte. Zuerst dachte ich, dass es sich um eine Art Scherz handelte, dass dieser „Eiswagen“ sich verfahren hatte und die bekannte Melodie bald ertönen würde. Aber nein, der Eiswagen entpuppte sich als der Liefer­wagen mit unserer ersten Tranche einer von der Union beschafften Impf­stoff­lie­fe­rung. Und seither kommt der drin­gend benö­tigte Impf­stoff nur noch in kleinen Chargen an.

Ein Eiswagen ist nicht das, was Brüssel verspro­chen hatte. Statt­dessen wurde behauptet, dass die EU-Mitglieds­staaten schnell und in großen Mengen Zugang zu dem Covid-19-Impf­stoff haben werden, sobald er welt­weit verfügbar ist. Eine geeinte Union mit ihren fast 500 Millionen Einwoh­nern könne geschickter und effi­zi­enter mit den Phar­ma­kon­zernen verhan­deln, hieß es. Deshalb hätten die Mitglieds­staaten ihre eigene Beschaf­fung aufge­geben und einer Hand­voll inkom­pe­tenter Büro­kraten erlaubt, uns für dumm zu verkaufen.

Die 27-Nationen-EU steht in der Kritik für die lang­same Umset­zung ihrer Impf­kam­pagne. Der Block, in dem viele der reichsten Länder der Welt vertreten sind, schneidet im Vergleich zu Ländern wie Israel, Groß­bri­tan­nien und den Verei­nigten Staaten nicht gut ab.

Die kluge und effek­tive Verhand­lungs­stra­tegie des Komi­tees hat dazu geführt, dass unser Dritt­land-Nachbar Serbien die EU-Staaten bei den Impf­quoten mitt­ler­weile deut­lich über­trifft. Propor­tional gesehen haben unsere serbi­schen Freunde bereits dreimal so viele Menschen geimpft wie der EU-Durch­schnitt. Was ist das, wenn nicht ein Skandal? Natür­lich ist es kein Problem, wenn Serbien die Epidemie bald über­windet. Wir drücken ihnen natür­lich die Daumen, genauso wie den Briten, die bereits aus der Union ausge­treten sind, oder Israel; beide haben auch besser mit den Phar­ma­her­stel­lern verhandelt.

Das Problem ist, dass die Union von uns erwartet, dass wir einfach auf den Impf­stoff warten, den sie bekommen werden, und uns nicht trauen, mit irgend­je­mandem zu verhan­deln, weil wir uns dazu bereit erklärt haben. Wir können natür­lich mit den Russen und den Chinesen verhan­deln, aber deren Impf­stoffe werden von der EU selbst diskre­di­tiert. Die unga­ri­sche Oppo­si­tion führt eine Kampagne gegen den Kauf von Impf­stoffen aus dem Osten, als ob sie Aktio­näre einer west­li­chen Phar­mafa­brik wären. Menschen­leben sind ihnen egal, sie wollen nur eine Regie­rung stürzen.

Das Problem ist, dass es hier nicht nur um eine verschwom­mene Rechts­staats­de­batte geht, denn die Beschaf­fung von Impf­stoffen kann nicht Gegen­stand näch­te­langer pseu­do­in­tel­lek­tu­eller Debatten sein. Hier geht es um Menschen­leben. Jeden Tag sterben in Europa Tausende aufgrund von Verzö­ge­rungen. Und bevor jemand denkt, dass die Ungarn wieder die Queru­lanten sind, sollte man sich die Empö­rung führender Poli­tiker von Bayern bis Öster­reich, von Polen bis Slowe­nien anschauen.

Alle erwägen, die EU-Beschaf­fung zu umgehen und zu versu­chen, einen Impf­stoff zu bekommen, auch wenn er teurer ist, so schnell wie möglich, und wenn möglich aus dem Osten. All dies zeigt die drin­gende Notwen­dig­keit, die gesamte EU zu überdenken.

Da die Büro­kraten in Brüssel für nichts und niemanden verant­wort­lich sind, gibt es keine Rechen­schafts­pflicht. Jeder Premier­mi­nister, jedes Staats­ober­haupt, weiß, dass es seine oder ihre grund­le­gende Pflicht ist, alles für das Land zu tun, das er oder sie führt, nicht wegen poli­ti­scher Vorteile, sondern weil es ihr Job ist und warum sie gewählt wurden.

Das bedeutet, ihr Volk mit allen Mitteln vor dem Virus zu schützen, und wenn nötig auch vor Brüssel.

Quelle: Magyar Nemzet