Die katho­li­sche Tages­zei­tung Avve­nire zitiert Matteo Salvini wie folgt:

„Einwan­de­rung? Ich denke, es ist sinn­voll, uns mit den anderen euro­päi­schen Ländern zu verbünden und daran zu denken, dass das, was in Italien passiert, auch in Europa passiert. Was Abschie­bungen, Zurück­wei­sungen und Grenz­kon­trollen angeht, können wir dem Beispiel Spaniens, Deutsch­lands oder Frank­reichs folgen, die viel strenger sind als wir. (…) Die derzeit geltenden Gesetze sind für mich ausrei­chend, zusammen aller­dings mit einer Kontroll­po­litik, die diesen Namen verdient.“