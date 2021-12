Von ZOLTÁN W.-NEMESSURI | Kanon und Sekten. Dieses geniale Gegen­satz­paar wirft mehr Fragen auf, als es möglich ist, in einem einzigen, dicken Band beant­wortet zu werden. Die beiden Konzepte sind so alt wie die Mensch­heits­ge­schichte, aber ihr Inhalt ändert sich. Ihre Deter­mi­nante, der Zeit­geist, bewegt sich in unter­schied­liche Rich­tungen. Meis­tens in Rich­tung Wahn­sinn, Deka­denz und reli­giös-ideo­lo­gi­scher Fana­tismus, während der Pendel nur schwer zurück­schwingt. Dies ist der Fall seit dem Unter­gang der grie­chi­schen Stadt­staaten, des Römi­schen Reiches, der Inqui­si­tion, des Bolsche­wismus, des Natio­nal­so­zia­lismus, des sich über drei Konti­nente ausbrei­tenden Eroberer-Islam, der Kolo­ni­al­reiche und der früh­ge­bo­renen Staatsgebilde.

Aber die Mensch­heit ist unfähig, diese Lektion zu lernen. “Nie wieder Krieg!” – sagen sie schon seit Jahr­hun­derten. Unter­dessen hat sich eine der dümmsten Phrasen über­haupt, der “Frie­dens­krieg”, bis zur Auflö­sung der Sowjet­union und der staat­li­chen Dikta­turen hart­nä­ckig gehalten. Mit anderen Worten, sie dient auch heute noch als Deck­mantel für eine gewalt­same wirt­schaft­lich-poli­ti­sche Expansion.

In der Kunst ist das nicht anders. Der zügel­lose Extre­mismus ist auf dem Vormarsch, der sich selbst vom Kult zum Kanon erklärt, d.h. zu Trends, die von einem Teil der Richter gebil­ligt werden. Wenn es sich nur um einen Wett­be­werb handeln würde, hätte niemand etwas dagegen. Es geht um kurz­le­bige Moden, die zerbrö­ckeln, erneut aufflammen und schließ­lich aussterben, die aber dennoch solange das Gefüge der Gesell­schaft erfolg­reich zu zerstören vermögen. In der Vergan­gen­heit war der Aufstieg der antiken Kultur und dann der Länder, die die euro­päi­sche Kunst wieder­be­lebten, entschei­dend: Italien, Frank­reich, Deutsch­land, Groß­bri­tan­nien, die deut­schen Nieder­lande, das zaris­ti­sche Russ­land und nicht zuletzt Ungarn, aber heute gibt es vor der USA kein Entrinnen, – mit gewissen lobens­werten Ausnahmen – vor ihren mate­ri­ellen und lügne­ri­schen oder zumin­dest kitschigen Darstel­lungen, die welt­weit expor­tiert werden. Von der Propa­gie­rung der Homo­erotik bis hin zu einer Art umge­kehrtem Rassismus wird sie auf die gewalt­tä­tigste Art und Weise präskriptiv.

Es ist der poli­ti­sche und kultu­relle Impe­ria­lismus einer schmalen Schicht, der sich wie eine Seuche ausbreitet.

Sie wäre nicht einmal der Rede wert, wenn sie nicht von einer mäch­tigen finan­zi­ellen und poli­ti­schen Unter­stüt­zung begleitet würde, die alles vom Sport über die Massen­kultur, das Bildungs­wesen und die Justiz bis hin zu den Einkaufs­ge­wohn­heiten zerreißt und bespuckt.

Dieses Phänomen ist nicht wirk­lich neu, denn es reicht vom stali­nis­ti­schen Barock über Albert Speers Nazi-Biotop-Archi­tek­tur­stil bis hin zu den wider­keh­rend wilden Auswüchsen der Moderne. Die früher allen­falls tren­dige Fiktion – z.B. die Volks­nahen ‑Urba­nisten – dient seit geraumer Zeit direkten poli­ti­schen Zwecken und wird nicht einmal verheimlicht.

Reli­gionen, Glau­bens­vor­stel­lungen und Rituale werden seit langem als Kulte bezeichnet, und Kanons sind ihre aner­kannten und akzep­tierten Darstel­lungen. Heute sind die beiden jedoch sehr verworren.

Ihre blinden oder bezahlten Anhänger schreien nach Ausgren­zung, sei es in der Lite­ratur, in der bildenden Kunst, im öffent­li­chen Leben, in allen Berei­chen, wo es eine Gegen­kultur gibt. Die jüngste Mani­fes­ta­tion ist die so genannte kriti­sche Rassen­theorie, d. h. der mili­tante Kulturm­ar­xismus, die Ausbrei­tung von Gender­theo­rien und die wütende Verleug­nung von Werken und Stilen, die seit Jahr­tau­senden als wert­voll ange­sehen werden. Wir wundern uns nicht mehr über die Umschrei­bung von Werken, das Abreißen von Statuen, die Umbe­nen­nung von öffent­li­chen Räumen und sogar von Produkten und Firmen­namen als “rassis­tisch”. Dies war das Schicksal der jahr­hun­der­te­alten Apotheke in Wien, die an den Mohren adres­siert war, aber es ist auch das Schicksal von Dutzenden histo­ri­scher Apotheken in Deutschlang, die eben­falls nach dem Mohren benannt sind.

Natür­lich hat die links­ex­treme-wild­li­be­rale Macht­über­nahme eine Vorge­schichte, die so weit in die junge Vergan­gen­heit zurück­reicht wie die anderen Gewalt­ex­pe­ri­mente. Ihr frühester und erfolg­reichster Theo­re­tiker, Antonio Gramsci, ein Begründer der Kommu­nis­ti­schen Partei Italiens, und der ausge­spro­chene Stali­nist Palmiro Togliatti, entwi­ckelten gemeinsam eine Methode, die von der Kultur über die Bildung und die Justiz bis hin zur totalen Umge­stal­tung der Lebens­weise reichte und die nicht nur von der Sowjet­union ange­wandt wurde. Es waren (auch) ihre Grün­dungs­prin­zi­pien, die zur Entste­hung des Euro-Kommu­nismus nach dem Zweiten Welt­krieg und zur Schaf­fung der Terror­bri­gaden, vor allem in Deutsch­land und Italien, führten. Einer ihrer Nach­folger, der ameri­ka­ni­sche Poli­tak­ti­vist Saul Alinsky, Autor des Buches “Die 12 Regeln der Radi­kalen”, fasste in einer rich­tigen kleinen Bedie­nungs­an­lei­tung zusammen, wie man Unruhen schürt (“Attack, attack from all direc­tions…” und “Look for ways to increase inse­cu­rity”), kurz gesagt, die Gesell­schaft desta­bi­li­siert. Seine Methode wird seit langem von Geheim­diensten vom KGB bis zur CIA ange­wandt, aber

Alinsky war der erste, der sie in die Praxis links­ex­tremer “zivil­ge­sell­schaft­li­cher” Orga­ni­sa­tionen einführte.

Der sanfte Hippie­kult der 1960er Jahre und der inno­va­tive und inte­gra­tive lite­ra­ri­sche, musi­ka­li­sche und künst­le­ri­sche Ansatz der Beat-Bewe­gung wurden zu einer offenen Verhet­zung, ähnlich der des russi­schen Anar­chisten Bakunin, mit starker inter­na­tio­naler Unterstützung.

In jüngster Zeit hat sich dieses Über­schreiten der Grenzen der Norma­lität von einem kranken Expe­ri­ment der “Sensi­bi­li­sie­rung” zu einer tägli­chen Praxis entwickelt.

Im Westen sind Homo­erotik und sogar Pädo­philie in alle Lebens­be­reiche einge­drungen, von Kinder­gärten und Schulen bis hin zu Hoch­schulen und der Justiz. Sie hat sich zu einem eigenen Genre in Film, Lite­ratur, bildender Kunst und popu­lärer Musik entwi­ckelt. Jüngstes Beispiel dafür ist der Film “Titane”, der bei den dies­jäh­rigen Film­fest­spielen in Cannes mit der Goldenen Palme ausge­zeichnet wurde, was das Publikum scho­ckierte und empörte. Die Regis­seurin Julia Dicourna nahm den Preis mit den Worten entgegen: “Danke, dass Sie die Monster herein­ge­lassen haben”. Kurzum:

Der mehr oder weniger geschlos­sene Kult einer auffäl­ligen Zwerg­min­der­heit ist zum Kanon geworden, so sehr, dass er in Ungarn – zumin­dest unseren Kindern zuliebe – gesetz­lich einge­schränkt werden musste.

Das beun­ru­hi­gendste euro­päi­sche Beispiel für diesen neuen Zeit­geist sind die fast zenso­risch ausgren­zenden deut­schen Medien mit ihren schwer­wie­genden Verzer­rungen des öffent­li­chen Lebens und selbst­er­nannten Rich­tern. Dazu gehören eine Reihe von Angriffen auf die natio­nal­staat­liche Souve­rä­nität, die Abkehr vom tradi­tio­nellen Fami­li­en­mo­dell, die Propa­gie­rung einer unkon­trol­lierten Migra­tion, die abso­lute Darstel­lung der Klima­si­tua­tion und nicht zuletzt der direkte poli­ti­sche Einsatz von Kunst. Gleich­schritt, marsch! Ein vertrautes Bild aus der Vergan­gen­heit, nicht wahr?

Ein Professor namens Joachim Krause, Direktor des Insti­tuts für Sicher­heits­po­litik an der Univer­sität Kiel, beschreibt ein solches Verhalten wie folgt:

„Ein Deutsch­land, wo die Politik vom post­mo­dernen Libe­ra­lismus bestimmt wird, ist eine Last für Europa“.

Krause erkannte, dass eine selbst­zer­stö­re­ri­sche Propa­ganda, die vom Kult zum Kanon wird, leicht die Ressourcen des Konti­nents, seinen sozialen Frieden, seine kultu­rellen Errun­gen­schaften, all das Schöne und Gute, das unsere Jahr­tau­sende des Kampfes hervor­ge­bracht haben, aufzehren kann. Ostmit­tel­eu­ropa hört (vorerst) zu, aber die große Frage ist, welche Wendung der Kampf weiter west­lich nehmen wird.

Zum Autor: Zoltán W.-Nemessuri ist Schriftsteller

Deut­sche Über­set­zung: Dr. Gergely Muraközi

Quelle: Magyar Nemzet