Die Zipser Burg – eine der schönsten Burgen der Slowakei

Die Zipser Burg, eine der größten Burgen in der Slowakei, die sich über 41.000 Quadrat­meter erstreckt, ist ein außer­ge­wöhn­li­ches Beispiel mittel­al­ter­li­cher Festungsarchitektur.

Dank ihrer stra­te­gi­schen Lage konnten ihre Vertei­diger weite Teile der beiden Handels­wege über­bli­cken, die in Ost-West- und Nord-Süd-Rich­tung zwischen der Hohen und der Niederen Tatra verlaufen. Diese wunder­bare Lage blieb auch den frühesten mensch­li­chen Sied­lern der Region nicht verborgen, und in der Nähe wurde der Schädel eines neoli­thi­schen Menschen entdeckt.

Es gibt auch Hinweise auf Sied­lungen aus dem Jahr 2 v. Chr., und es wurden Münzen aus der kelti­schen und römi­schen Zeit gefunden. Während Reste früherer Bauten gefunden wurden, wurde die heutige Burg zu Beginn des frühen 12. Im 13. Jahr­hun­dert als ein monu­men­taler roma­ni­scher drei­stö­ckiger pris­men­för­miger Palast hinzu­ge­fügt. Heute ist dies ein seltenes Beispiel für einen erhal­tenen profanen roma­ni­schen Bau. Wer den Dom in Spišská Kapi­tula besucht hat, kann Verbin­dungen zwischen der Archi­tektur beider Gebäude ziehen, da sie von denselben italie­ni­schen Archi­tekten und Stein­metze errichtet wurden.

Bis zum Ende des 13. Jahr­hun­derts hatte sich der Burg­kom­plex über den größten Teil des heutigen Geländes ausge­breitet. Die Burg gehörte den könig­li­chen Dynas­tien von Árpád und Anjou. Die Zipser Burg zeich­nete sich im 13. Jahr­hun­dert als eine der stärksten Burgen in der Region aus, da sie 1241 von tata­ri­schen Angrei­fern zwar schwer beschä­digt, jedoch nicht erobert wurde. Im Jahre 1464 ging sie in den Besitz der Familie Zápolya über, die die Burg von einer mili­tä­ri­schen Festung zu einem goti­schen Adels­sitz umbaute. Sie fügten eine Kapelle hinzu, die der heiligen Elisa­beth geweiht war, und orien­tierten sich bei ihrem Umbau am Vorbild anderer euro­päi­scher Burgen aus dieser Zeit.

Die Familie Zápolya besaß die Burg bis zum Jahr 1528, bevor sie an die wohl­ha­bende Familie Thurzo weiter­ge­geben wurde. Diese baute neue Paläste, erwei­terte die Befes­ti­gungs­an­lagen und verwan­delte die Burg in einen komfor­ta­blen Renais­sance­sitz. Im Jahre 1636 wech­selte der Komplex erneut den Besitzer und ging an die Familie Csáky, die die letzte Adels­fa­milie war, die die Burg tatsäch­lich bewohnte. Im 18. Jahr­hun­dert verließ die Familie die Burg, die nach einem Groß­brand im Jahr 1780 zur Ruine wurde. Nach dem Zweiten Welt­krieg wurde das Schloss zum staat­li­chen Kulturgut erklärt.

Später gab es Ausgra­bungen und Rekon­struk­ti­ons­ar­beiten, um ein Museum einzu­richten. Das Schloss wurde 1961 zum Natio­nal­denkmal und wurde 1993 in die UNESCO-Liste des Welt­kul­tur­erbes aufgenommen.

Die Burg ist im Wesent­li­chen eine Ruine, aber genug der Mauern und inneren Paläste sind intakt, um ein Museum und eine Kapelle zu beher­bergen, während das Gelände weit genug ist, um zu langen Erkun­dungen anzu­regen. Es gibt auch einen schönen, steilen Wanderweg auf und um den Hügel, auf dem es steht, und im Sommer wird das Gelände manchmal für Musik- und Thea­ter­auf­füh­rungen genutzt. Wer möchte, kann hier einen ganzen Tag lang etwas unternehmen.

Der Wach­turm bietet dem Besu­cher wahr­schein­lich die meiste Unter­hal­tung. Eine stei­nerne Wendel­treppe führt in einer unmög­li­chen Enge hinauf, vorbei an schmalen Fens­tern, die einen kurzen Blick nach draußen erlauben, sowie an mittel­al­ter­li­chen Latrinen, die in die Wände gehauen wurden und den Soldaten dienten, die hier ihren Dienst versahen. Oben ange­kommen, etwa 640 Meter über dem Meeres­spiegel, wird man mit einer spek­ta­ku­lären Aussicht auf hunderte Hektar umlie­gender Land­schaft und auf die umlie­genden Dörfer belohnt. Das nächst­ge­le­gene Dorf, Spišské Podhradie, diente ursprüng­lich als Gesin­de­sied­lung für die Burg und vermit­telt eine gute Vorstel­lung von der Größe der Burg.

Quelle: Slovak Spec­tator