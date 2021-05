Seit dem Ende des Zweiten Welt­kriegs fristet die euro­päi­sche Politik ein Schat­ten­da­sein neben den riva­li­sie­renden Groß­mächten. Deutsch­land hat es (scheinbar) aufge­geben, die führende Kultur- und Mili­tär­macht in Europa zu sein; dafür hat es einen wirt­schaft­li­chen Vorsprung erlangt, wie es ihn seit dem Zweiten Welt­krieg nicht mehr gegeben hat. Von Zeit zu Zeit sind Staats­männer (wie Charles de Gaulle) aufge­taucht, die in Europa einen Allein­gang wagen wollten, aber letzt­lich ging es in der euro­päi­schen Politik immer darum, sich den Forde­rungen der Groß­mächte zu beugen.

Wich­tigste Trends

Die Dynamik der euro­päi­schen Geschichte wurde von zwei Faktoren bestimmt: von den Kräften der Stabi­lität und denen des Fort­schritts. Die erfolg­rei­chen Führer der euro­päi­schen Länder waren dieje­nigen, denen es gelungen ist, zwischen bewah­rens­werten und erneue­rungs­be­dürf­tigen Dingen zu unter­scheiden. Die Geschichte ist voll von wieder­keh­renden Mustern, aber die Probleme sind immer neu, und es dauert oft Jahr­zehnte, um die rich­tigen Lehren aus den Ereig­nissen zu ziehen: Die west­liche öffent­liche Meinung hat sich lange gewei­gert zu akzep­tieren, dass Libe­ra­lismus und Sozia­lismus verwandte Ideo­lo­gien sind – die feind­li­chen Zwil­linge des Fort­schritts. Ober­fläch­liche Beob­achter der Welt­po­litik inter­pre­tieren die Jahr­zehnte des Kalten Krieges als einen Kampf zwischen diesen beiden Ideo­lo­gien, obwohl die späteren Entwick­lungen deut­lich gemacht haben, dass eine solche Inter­pre­ta­tion illu­so­risch ist.

Der klas­si­sche Libe­ra­lismus ist seit 1914 im Nieder­gang begriffen.

Der große Gewinner der letzten hundert Jahre war der Sozia­lismus, inso­fern als die erste Hälfte des zwan­zigsten Jahr­hun­derts als Kampf zwischen seinen verschie­denen Vari­anten zusam­men­ge­fasst werden kann. 1989/90 hat nicht der Sozia­lismus verloren, sondern nur dessen sowje­ti­sche Vari­ante. Heute ist es China – das zweit­mäch­tigste Land der Welt in wirt­schaft­li­cher und mili­tä­ri­scher Hinsicht –, das es in aktua­li­sierter Form perfek­tio­niert und damit eine veri­table Orwell­sche Gesell­schaft aufge­baut hat. Gleich­zeitig bewegt sich auch die führende Welt­macht, die Verei­nigten Staaten von Amerika, stetig in Rich­tung Sozia­lismus: Seit dem Zweiten Welt­krieg wurde die Auswei­tung der Vorrechte der Bundes­re­gie­rung nie gebremst, ebenso wenig wie der Anstieg der sozi­al­staat­li­chen Ausgaben oder die paral­lele Zunahme der nomi­nalen Staats­ver­schul­dung. Nach den Terror­an­schlägen von 2001 hat die Macht der aufein­an­der­fol­genden Bundes­re­gie­rungen die der Regie­rungen vor 2001 um eine oder mehrere Größen­ord­nungen über­troffen. Sie über­wa­chen das Leben ihrer Bürger in noch nie dage­we­senem Ausmaß und über­nehmen die Kontrolle über immer mehr Bereiche der Zivil­ge­sell­schaft. Bernie Sanders warb 2016 mit dem Verspre­chen eines Sozia­lismus nach skan­di­na­vi­schem Vorbild, während Joe Bidens Präsi­dent­schaft vom Beginn des Aufbaus eines gigan­ti­schen Wohl­fahrts­staates gekennz­einet wird.

Inmitten dieser ober­fläch­li­chen Erschüt­te­rungen wächst auch die Macht der Tech­no­lo­gie­riesen unauf­haltsam, was zur Bildung von Macht­zen­tren führt, wie sie die Welt­ge­schichte noch nicht gesehen hat, die die Akti­vi­täten von Einzel­per­sonen und Unter­nehmen durch Big Data über­wa­chen und bereits poten­ziell in der Lage sind, den Ausgang von Wahlen zu beeinflussen.

Heute hat die Globa­li­sie­rung alle Systeme des poli­ti­schen Denkens über­holt. Sie hat den Libe­ra­lismus bis auf die Anbe­tung des freien Marktes ausge­weidet und die Linke moder­ni­siert: die harten Versionen des Kommu­nismus ebenso wie dessen weiche Versionen. Der Progres­si­vismus hat sogar viele der Kräfte kolo­ni­siert, die sich selbst für konser­vativ halten. Inner­halb dieses Prozesses hat sich das Erwa­chen eines mittel­eu­ro­päi­schen Selbst­be­wusst­seins in den 2010er Jahren, gefolgt von der Präsi­dent­schaft von Donald Trump (2017–2020), als Stör­faktor erwiesen.

Die Euro­päi­sche Rechte: eine Diagnose

Die euro­päi­sche Rechte glie­dert sich in zwei Haupt­strö­mungen: 1) Der radi­kale Flügel zeichnet sich durch einen Diskurs aus, der sich durch eine zu offene Darstel­lung der Probleme oft selbst unge­nießbar macht, sowie durch eine Politik der falschen Alli­anzen. Im Westen waren die Karrieren von Enoch Powell oder Jean-Marie Le Pen typi­sche Beispiele dafür, während es in Ungarn natür­lich István Csurka war, der dieses Team am besten darstellte. Damit unter­liegt diese Radi­ka­lität immer einer gläsernen Decke. In Zeiten der Krise sehen diese Parteien ihre Unter­stüt­zung in der Bevöl­ke­rung anschwellen, aber ihre Versuche, die Kontrolle über die poli­ti­sche Mitte zu über­nehmen, enden im Scheitern.

2) Das euro­päi­sche Mitte-Rechts-Lager hingegen ist immer auf der Suche nach Einheit. Sein Ziel ist es, inner­halb der Grenzen eines gege­benen lokalen Kontextes, Stabi­lität und Fort­schritt vereinbar zu machen. Es strebt danach, das Zentrum des poli­ti­schen Spiels durch Kompro­miss­lö­sungen zu domi­nieren und dabei so weit wie möglich tradi­tio­nelle Werte – euro­päi­sche und natio­nale – zu bewahren. Tradi­tio­nell stützt das euro­päi­sche Mitte-Rechts-Lager seine Leit­bilder auf das Argu­ment des Natur­rechts. Die aus dem Chris­tentum abge­lei­teten säku­laren Prin­zi­pien (Schutz der Menschen­würde, Subsi­dia­rität, Soli­da­rität) werden oft durch die Beru­fung auf das Chris­tentum selbst ergänzt, manchmal in Form von expli­ziten Verweisen auf die Sozi­al­lehren der histo­ri­schen Kirchen. Die wich­tigste Dach­or­ga­ni­sa­tion für diesen Trend war bis vor kurzem die Euro­päi­sche Volks­partei (EVP), deren Stärke in zwei Faktoren lag. Einer­seits die Unter­stüt­zung der Massen – breiter Bevöl­ke­rungs­schichten, denn die Mitglieds­par­teien sind meist breit aufge­stellte Mitte-Rechts-Parteien. Auf der anderen Seite die wirt­schaft­li­chen Kräfte, die es begüns­tigen: die Finanz­kraft und der wirt­schaft­liche Einfluss des euro­päi­schen Groß­ka­pi­tals. Die Parteien, die der EVP beitraten, gewannen an Hand­lungs­spiel­raum und Einfluss auf inter­na­tio­naler Ebene.

Diese Art von Politik – die Politik des Kompro­misses – brachte also gewisse Vorteile mit sich – als Ausgleich für gewisse akzep­table Verluste und gewisse akzep­table Verzichte. Der in den 1990er Jahren etablierte Status quo wurde jedoch durch mehrere Ereig­nisse erschüt­tert: die Finanz­krise, die die EU 2008 traf, die ihren Höhe­punkt in der Migran­ten­krise 2015 fand, und dann, im Jahr 2020, die Rück­kehr einer seit langem nicht mehr gese­henen Natur­geißel – der Coro­na­virus-Pandemie. Ange­sichts jeder dieser drei Heraus­for­de­rungen hat sich die Union als inef­fektiv erwiesen und war nicht in der Lage, schnell zu reagieren, was wieder­holt zur Unter­gra­bung der sozialen Ordnung und zum Rück­gang des Lebens­stan­dards geführt hat. Die Politik der Union zeichnet sich durch ihre büro­kra­ti­sche Lang­sam­keit und die Tatsache aus, dass niemand jemals zur Verant­wor­tung gezogen wird.

Bereits nach 2008 haben diese Mängel schäd­liche Folgen gehabt: Die Krise der Immo­bi­lien- und Finanz­märkte hat zu erheb­li­chen Vermö­gens­trans­fers geführt, von denen die Bürger der Mitglieds­staaten nicht profi­tieren konnten. Die Migran­ten­krise hat das Sicher­heits­ge­fühl in Europa weiter unter­graben: In mehreren Groß­städten hat sie ein zuvor fragiles ethni­sches Gleich­ge­wicht gestört, Gewalt gegen Frauen entfes­selt, die Zahl der Verbre­chen gegen Juden und Schwule drama­tisch erhöht und zuneh­mend Christen ins Visier genommen. In Frank­reich sind Angriffe auf Kirchen syste­ma­tisch geworden, es werden reli­giös moti­vierte Morde begangen.

Während der Coro­na­virus-Pandemie hat die büro­kra­ti­sche Politik noch mehr Schaden ange­richtet als in der Vergangenheit.

Die Ange­wohn­heit, „die Probleme auf sich beruhen zu lassen“, hat bisher Zehn­tau­senden von euro­päi­schen Bürgern das Leben gekostet, und die Brüs­seler Elite hat immer noch nicht die notwen­digen Konse­quenzen gezogen, obwohl ein Ereignis nach dem anderen die Argu­mente der natio­nalen, rechten und souve­rä­nis­ti­schen Parteien bestätigt.

Der Progres­si­vismus über­nimmt den Westen

Die 2008 ausge­bro­chene Wirt­schafts­krise hat sich als histo­ri­sche Chance für die „Kräfte des Fort­schritts“ erwiesen: Der Progres­si­vismus hat einen höheren Gang einge­legt, die Trans­for­ma­ti­ons­pro­zesse beschleu­nigen sich. Wir alle stehen vor der Heraus­for­de­rung einer dyna­mi­schen Globa­li­sie­rung, und im Rahmen dieser großen Umstruk­tu­rie­rung unter­liegt auch die Inter­pre­ta­tion der Welt einem Wett­be­werb. Die Globa­li­sie­rung selbst hat eine nivel­lie­rende Wirkung auf die Welt: Die Unter­schiede zwischen den Konti­nenten schrumpfen ständig – wie bereits zu Beginn des letzten Jahr­hun­derts fest­ge­stellt wurde (Ortega y Gasset: Der Aufstand der Massen, 1929). Es liegt im Inter­esse des inter­na­tio­nalen Groß­ka­pi­tals, diesen spon­tanen Prozess zu beschleu­nigen, aber auch zu kana­li­sieren. Zu diesem Zweck stärkt sie konti­nu­ier­lich ihren Einfluss, auch über das System der kultu­rellen und wissen­schaft­li­chen Insti­tu­tionen. Sie bestimmt die vorherr­schenden Trends in der Unter­hal­tungs­in­dus­trie (die Themen von Fern­seh­sen­dungen, Filmen, Video­spielen) und die Medi­en­agenda. Im Westen hat sie sich bereits die fast totale Kontrolle über sozi­al­wis­sen­schaft­liche Forschung und Publi­ka­tionen gesi­chert – eine Opera­tion, die mehreren Zwecken dient: zum einen der Schaf­fung eines Begriffs­re­per­toires, das die Beschrei­bung laufender Prozesse in einer Weise ermög­licht, die ihren Inter­essen entspricht. Zum anderen die Schaf­fung eines selbst­re­gu­lie­renden Abwehr­me­cha­nismus: eine Sprache, in der die Probleme, die er nicht hören will, gar nicht erst formu­liert werden.

Dieser Prozess beinhaltet die Imprä­gnie­rung der gemä­ßigten euro­päi­schen Rechten mit den Idealen des Progressivismus.

Daraus hat sich unter anderem die heute domi­nie­rende Strö­mung der „christ­li­chen Demo­kratie ohne Christus“ entwi­ckelt, die als univer­selles Modell für die Staaten des west­li­chen Kultur­kreises verordnet wird. Es wird eine rechte Fassade aufge­baut, bei der die Requi­siten, Slogans und visu­ellen Elemente die Atmo­sphäre des Konser­va­tismus herauf­be­schwören, ohne jedoch eines der stra­te­gi­schen Ziele der progres­siven Kräfte zu gefährden. Das Ziel dieses weit­rei­chenden Prozesses ist die Verwäs­se­rung der Unter­schiede zwischen den Kulturen, die Vermi­schung der Bevöl­ke­rungen zwischen den Konti­nenten und die Schwä­chung des inneren Zusam­men­halts der Gesell­schaften. In einem der wich­tigsten halb­of­fi­zi­ellen Entschei­dungs­gre­mien der Welt (dem Welt­wirt­schafts­forum) wird die Auffas­sung vertreten, dass es an der Zeit ist, die Idee aufzu­greifen, dass das Privat­ei­gentum in den nächsten zehn Jahren abge­schafft werden sollte. Doch all diese Absichten stoßen auf das Hindernis des souve­ränen euro­päi­schen Natio­nal­staates. So ist der Gegen­satz von Globa­lismus und Souve­rä­nität zur eigent­li­chen poli­ti­schen Kluft im heutigen Europa geworden.

Die geopo­li­ti­sche Falle, in die wir tappen

Die euro­päi­sche Rechte möchte das bewahren, was unsere Kultur in der Vergan­gen­heit groß gemacht hat und auch heute noch die Quelle ihrer Stärke ist. Dieses scheinbar selbst­ver­ständ­liche Ziel ist jedoch vielen Inter­essen abträg­lich. Die effek­tive euro­päi­sche Zusam­men­ar­beit starker euro­päi­scher Natio­nal­staaten steht im Wider­spruch zu den Inter­essen von Macht­zen­tren wie den ameri­ka­ni­schen Demo­kraten und dem sie unter­stüt­zenden Finanz­ka­pital oder den Big-Tech-Unter­nehmen. Ein starkes Europa dient weder den Inter­essen des kommu­nis­ti­schen Chinas noch denen der arabi­schen Monar­chien, die im glei­chen Atemzug Öl und poli­ti­schen Islam expor­tieren. Es ist auch üblich, Russ­land als einen Staat zu bezeichnen, der kein Inter­esse am Erfolg Europas hat – was in Wirk­lich­keit alles andere als selbst­ver­ständ­lich ist. Diese völlig ameri­ka­ni­sierte EU, die in den Dienst der Ideo­logie des Demo­kra­tie­ex­ports gestellt wird, ist sicher­lich kein guter Nachbar für Russland.

In dieser globa­li­sierten Welt wäre es im Inter­esse Europas, das im Schraub­stock von Amerika, China und der arabi­schen Welt gefangen ist, eine effek­tive Zusam­men­ar­beit zu haben. Aber das ist nicht der Zweck der Rich­tung, die dieser Bund derzeit einschlägt. Die Vergrö­ße­rung der Brüs­seler Verwal­tung wirkt sich eindeutig nach­teilig auf die Wett­be­werbs­fä­hig­keit und die Vertei­di­gungs­fä­hig­keit aus. Die poli­ti­sche Entschei­dungs­fin­dung wird büro­kra­ti­siert, und gleich­zeitig wird die Büro­kratie ideo­lo­gisch aufge­bläht – nicht rechen­schafts­pflich­tige Beamte entscheiden, in welche Rich­tung die Welt­an­schauung von 446 Millionen Menschen gelenkt werden soll (Cancel Culture, Gender-Ideo­logie, LGBT-Lobby), selbst wenn die Beschaf­fung von Impf­stoffen ins Stocken gerät, was in den letzten Monaten zu Zehn­tau­senden von Todes­fällen führte.

Bis vor kurzem waren die para­dig­ma­ti­schen Konzepte der euro­päi­schen Politik die neoli­be­rale Wirt­schafts­theorie und die libe­rale Demo­kratie. Im Jahr 2008 ist ersteres defi­nitiv geschei­tert – im Jahr 2015 letz­teres. Die Wirt­schafts­krise, die von Amerika ausging, machte deut­lich, dass die Finanz­märkte unter eine viel stren­gere Kontrolle gestellt werden sollten. Die Migran­ten­krise und die zyni­sche Argu­men­ta­tion der Anhänger der „Menschen­rechts­du­selei“, die diese großen Inva­sionen befür­worten, haben deut­lich gemacht, dass das natür­liche Bestreben Europas, seine Iden­tität zu bewahren, in der Sprache des Libe­ra­lismus weder formu­lierbar noch zu vertei­digen ist.

Das bishe­rige intel­lek­tu­elle Gerüst der Welt­ord­nung ist ausein­an­der­ge­fallen, aber ein neues Gerüst hat sich noch nicht gebildet: Wir befinden uns in einer Zeit der para­dig­ma­ti­schen Krise.

Wir erleben die Verschmel­zung von poli­ti­schen Kräften, die einst als „liberal“ und als „sozia­lis­tisch“ etiket­tiert wurden: Der Progres­si­vismus hat ein neues hybrides poli­ti­sches Phänomen geschaffen, das einer­seits einen totalen (quasi-libe­ralen) Liber­ti­nismus des Privaten befür­wortet, dieses von allen natür­li­chen Bindungen befreite Indi­vi­duum aber in eine neue Art von globaler (quasi-sozia­lis­ti­scher) Abhän­gig­keit stellen will, die von Struk­turen umrahmt wird, über die keine demo­kra­ti­sche Kontrolle möglich ist.

Die Heraus­for­de­rungen für die neue euro­päi­sche Rechte

Sich gegen die globalen Struk­turen zu stellen, birgt ein großes Risiko. Die Rechte muss sich also etwas einfallen lassen – notfalls auch von der inter­na­tio­nalen Linken, die immer noch lieber Instru­mente außer­halb des Systems der poli­ti­schen Insti­tu­tionen einsetzt. Aggior­na­mento scheint unver­meid­lich: In ganz Europa besteht die Notwen­dig­keit, eine Bewe­gung des konser­va­tiven Geistes und profes­sio­nelle Unter­stüt­zung für die Gemein­schafts­bil­dung zu orga­ni­sieren (Lobbys, Akti­ons­gruppen, Demons­tra­tionen, Auffüh­rungen). Um dies zu errei­chen, sollte eine wirt­schaft­liche Kraft auf prag­ma­ti­scher Basis orga­ni­siert werden, wofür die ameri­ka­ni­sche Pro-Life-Bewe­gung ein Beispiel sein könnte. Diese effek­tive und erfolg­reiche Initia­tive hat eine Koali­tion für die Vertei­di­gung des Lebens zwischen den neopro­tes­tan­ti­schen, katho­li­schen und ortho­doxen Glau­bens­rich­tungen geschaffen.

Ein weiteres stra­te­gi­sches Ziel, das nur lang­fristig erreichbar, aber auch unum­gäng­lich ist, ist die Mini­mie­rung unserer Abhän­gig­keit von der Infor­ma­ti­ons­tech­no­logie. Durch den Aufbau einer eigenen Infra­struktur könnten wir unsere Abhän­gig­keit vom Einfluss der Tech­no­lo­gie­riesen verrin­gern. Eine Möglich­keit, dies zu tun, ist der Aufbau unab­hän­giger inter­na­tio­naler Medi­en­netz­werke – ein Projekt, an dem die ameri­ka­ni­schen Repu­bli­kaner ihr Inter­esse erkennen könnten. Aufgrund der viel disku­tierten Doppel­moral in der Medi­en­po­litik wäre es in unserem Inter­esse, eigene TV‑, Radio‑, Social Networ­king- und andere Online-Platt­formen zu schaffen.

Hand­lungs­spiel­raum für die unga­ri­sche Rechte

Die unga­ri­sche Rechte ist derzeit in der Lage, auf drei Ebenen Einfluss auszu­üben. 1) Die erste ist, aus offen­sicht­li­chen Gründen, die unga­ri­sche Innen­po­litik. 2) Die zweite ist das Karpa­ten­be­cken, auf das die unga­ri­sche Linke tradi­tio­nell verzichtet, während die unga­ri­sche Rechte die Verant­wor­tung dafür über­nimmt und es sogar seit 2010 in ihren Akti­ons­ra­dius aufge­nommen hat. 3) Die dritte Ebene hingegen ist neu: Die 2015 ausge­löste Migran­ten­krise hat die unga­ri­sche Rechte auf die euro­päi­sche Land­karte gebracht. Unser Land ist dann wieder – zusammen mit seinen Verbün­deten in Mittel- und Südeu­ropa – zu einem vorge­la­gerten Boll­werk der euro­päi­schen Vertei­di­gung geworden. Diese uner­war­tete Rück­kehr in eine Rolle der Vergan­gen­heit hat aber auch Konflikte zurück­ge­bracht, die wir schon lange nicht mehr erlebt haben: In den letzten Jahren sind kultur­his­to­ri­sche Unter­schiede, die in einer jahr­hun­der­te­alten Vergan­gen­heit wurzeln, an die Ober­fläche gekommen.

1989/90 haben die Menschen in Mittel­eu­ropa durch die Befreiung vom Kommu­nismus wieder die Möglich­keit erhalten, ein inte­graler Bestand­teil Europas zu werden. Im Westen hingegen wurden am Ende des zwan­zigsten Jahr­hun­derts die Trans­for­ma­tionen abge­schlossen, die dem Modell der Säku­la­ri­sie­rung entspre­chen: Jenes Europa, auf das die Ungarn und Polen durch die Lücken des Eisernen Vorhangs blickten – jenes Europa gibt es nicht mehr. Nach dem Beginn des Prozesses des Regime­wech­sels brauchten diese mittel­eu­ro­päi­schen Völker noch etwa zwei Jahr­zehnte, um mit Erstaunen fest­zu­stellen, dass das Wesen Europas immer noch in Mittel­eu­ropa selbst liegt – der Westen ist nichts als ein Wohlstandsversprechen.

Spätes­tens zu Beginn des 21. Jahr­hun­derts ist jedoch klar geworden, dass der Westen kein Inter­esse an einer Verbes­se­rung des Lebens­stan­dards in Mittel­eu­ropa hat.

Die Logik der Kolo­ni­sie­rung bleibt unver­än­dert: Die Groß­mächte weigern sich zuzu­geben, dass unsere Region eigene Inter­essen haben könnte, versu­chen, die Länder der Region radikal zu annek­tieren und unter­graben die Soli­da­rität, die uns vereinen kann. Ungarn und Polen halten jedoch an den ange­stammten Tradi­tionen Europas fest: Gegen Post­mo­derne und Trans­hu­ma­nismus vertei­digen sie das von der Antike und dem Chris­tentum geschaf­fene Bild des Menschen. In der Folge hat sich im gerade zu Ende gegan­genen Jahr­zehnt ein eigen­stän­diger mittel­eu­ro­päi­scher Konser­va­tismus heraus­ge­bildet, der noch immer auf das setzt, was der Westen nicht mehr bekennt. Es ist dieser neue Konser­va­tismus, der jetzt insti­tu­tio­na­li­siert wird, mit seinen eigenen Foren.

Damit ein poli­ti­sches Bündnis nach­haltig sei, muss es auf gemein­samen Inter­essen beruhen, aber auch eine Reihe gemein­samer Werte vertei­digen. Die unga­risch-polni­sche Allianz, verstärkt durch Italiener, befindet sich in der stra­te­gi­schen Planungs­phase. Das Haupt­ziel ist es, einen mini­malen Text zu errei­chen, dem sich andere rechte Kräfte anschließen können. Die euro­päi­sche Rechte ist souve­rä­nis­tisch: Sie will dem wach­senden Demo­kra­tie­de­fizit der Euro­päi­schen Union ein Ende setzen. Es ist zu erwarten, dass sie auf dem Abbau von Büro­kratie und der Beibe­hal­tung der Gültig­keit des Subsi­dia­ri­täts­prin­zips bestehen wird. Und um die Inter­essen der einhei­mi­schen Nationen zu vertei­digen, ist zu erwarten, dass sie auch in ihrer Oppo­si­tion gegen unkon­trol­lierte Einwan­de­rung beispiellos radikal sein wird.

In Bezug auf die Werte gibt es folgende mögliche Berüh­rungs­punkte: In West­eu­ropa hat die tradi­tio­nelle Reli­gio­sität zwar im Wesent­li­chen aufge­hört zu exis­tieren, aber das Chris­tentum ist immer noch Teil der kultu­rellen Grund­lagen der Gesell­schaft. Aus spiri­tu­eller Sicht ist es daher wahr­schein­lich, dass die neue euro­päi­sche Rechte, auch wenn sie sich nicht offi­ziell als christ­lich dekla­riert, sich eindeutig zu den jusna­tu­ra­lis­ti­schen Lehren des Chris­ten­tums bekennt. Auf einer solchen Grund­lage wird sie ihr Fest­halten am Prinzip der Tradi­tion, an der legi­timen kultu­rellen Vertei­di­gung und an der Vertei­di­gung des Lebens begründen können. Zum Zwecke der legi­timen Vertei­di­gung der einhei­mi­schen Nationen wird sie erheb­liche wirt­schaft­liche Ressourcen für die Förde­rung einer einhei­mi­schen und natür­li­chen Gebur­ten­rate einsetzen. Damit einher­gehen muss die Propa­gie­rung eines konser­va­tiven Femi­nismus: Die Bildungs­sys­teme müssen radikal refor­miert werden, damit die euro­päi­schen Frauen Mutter­schaft mit einer beruf­li­chen Karriere und einem ersten Abschluss verbinden können. Wir können davon ausgehen, dass all dies auch mit der Forde­rung nach einer Verein­fa­chung des Steu­er­sys­tems, nach nied­ri­geren Steuern für Fami­lien und nach einer Besteue­rung des Finanz­ka­pi­tals verbunden sein wird.

Die Bildung einer neuen poli­ti­schen Gemein­schaft wird dann möglich, wenn der poli­ti­sche Wille über Jahre hinweg demons­triert wird.

Es ist auch notwendig, eine wirt­schaft­liche Kraft zu orga­ni­sieren, die in der Lage ist, die euro­päi­sche Rechte zu unter­stützen, deren Über­leben ohne eine solche Kraft eine illu­so­ri­sche Aussicht ist. Dazu ist es notwendig, Berüh­rungs­punkte mit jenen Wirt­schafts­zweigen herzu­stellen, deren Inter­esse – auch finan­zi­elles Inter­esse – darin besteht, dass die Natio­nal­staaten ihre Vorrechte sowohl in der Steu­er­po­litik als auch in der Regu­lie­rung der wirt­schaft­li­chen Akti­vi­täten behalten. Wir brau­chen Partner, die bereit sind, mittel­fristig finan­zi­elle Einbußen in Kauf zu nehmen, um lang­fristig die poli­ti­sche Vertre­tung zu sichern.

Zusam­men­fas­sung

Die meisten poli­ti­schen Eliten in Europa denken nicht eigen­ständig und sind nicht in der Lage, Probleme sinn­voll zu stellen. Sie impor­tieren poli­ti­sche Produkte, die von den Insti­tuten des ameri­ka­ni­schen Progres­si­vismus erfunden, vom ameri­ka­ni­schen poli­ti­schen System in Verbin­dung mit den inter­na­tio­nalen Medien entwi­ckelt und mit Hilfe der Instru­mente der Soft Power (wissen­schaft­liche Zusam­men­ar­beit, NGOs, Film und andere Platt­formen der Massen­kultur) verbreitet werden. Nennen wir dieses Phänomen der Einfach­heit halber „Links­drift“. Wenn die euro­päi­sche Rechte über­leben will, muss sie sich einen viel brei­teren Hori­zont aneignen als ihren derzei­tigen. Sie muss über Europa und sogar über die west­liche Welt hinaus­schauen. Sie muss sich von der enormen kultu­rellen Gestal­tungs­kraft des ortho­doxen Chris­ten­tums inspi­rieren lassen und auch das aus Südame­rika kommende konser­va­tive Gedan­kengut mit einbe­ziehen. Und sie muss auch poli­ti­sche Verbün­dete auf anderen Konti­nenten suchen.

Miklós Pogrányi Lovas

—