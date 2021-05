Die Zukunft unseres Landes hängt von unseren Mädchen, Frauen und Männern ab

„Ich empfinde es als meine Pflicht, so viel wie möglich unsere tradi­tio­nelle Lebend­weise am Leben zu erhalten“ (Rebeka Bársony)

Mutter­schaft ist die Erfül­lung des Frauseins. Das ist der Moment, in dem eine Frau glück­lich wird; gleich­zeitig haben Mütter eine große Verant­wor­tung bei der Bestim­mung der Werte, die zukünf­tige Genera­tionen über­nehmen können. Einmal sagte ein rang­hoher Militär zu mir: „Die Zukunft unseres Landes hängt nicht von uns ab, sondern von euch: von Töch­tern, Frauen und Ehefrauen.“ Es wäre gut, wenn man schon in jungen Jahren darauf aufmerksam gemacht würde. Ich frage mich, wie viele Eltern das tun?

Es gibt zwei Arten von Frauen, die ich für vorbild­lich halte. Die erste ist eigen­tüm­lich unga­risch. Das ist der Charakter der unga­ri­schen Grande Dame, die sich immer für die Sache des Unga­ri­schen einge­setzt hat. Das Schicksal dieser Frauen war mit dem Dienst am Vater­land und am Chris­tentum verwoben; ihr Mut, ihr Heldentum und ihre Haltung wett­ei­ferten mit denen der größten Gene­räle. Man denke nur an Ilona Zrínyi, die drei Jahre lang die Burg von Munkács verteidigte.

Die zweite ist univer­sell und war am typischsten für alte, noma­di­sche Völker. Diese Frau lebte im Einklang mit der Natur, sie kannte Mutter Erde, Tiere, Pflanzen und Wasser. Und sie kannte sie nicht nur, sie verstand sie. Ihre Intui­tion, ihre subtile Spiri­tua­lität, verband sie mit den höheren Dimen­sionen, die sie auf ihrer Reise inspi­rierten und leiteten. Solche Frauen waren wissende, heilende Frauen, und im Mittel­alter wurden sie wegen ihrer Fähig­keiten oft Opfer von Hexenverfolgungen.

Die sich verän­dernde Welt und die aktu­ellen Umstände erfor­dern die Verwen­dung der Vergan­gen­heits­form, was aber nicht bedeutet, dass diese Eigen­schaften völlig ausge­storben sind. Als ich Rebeka Bársony traf, war ich erfreut, in ihr die starke Präsenz beider Frau­en­typen zu entde­cken. Trotz ihrer zarten Gestalt strahlt sie die Art von weib­li­cher Urkraft aus, die „die Berge wegschiebt und das Leben gebiert“. Gleich­zeitig fühlt sie sich der unga­ri­schen Nation sehr verbunden, was sie gele­gent­lich auf ihren sozialen Profilen zum Ausdruck bringt.

Sie ist im Komitat Zala (West­un­garn) aufge­wachsen und hat, wie man sagt, Patrio­tismus, Ungarntum und natur­ver­bun­dene Lebens­weise mit der Mutter­milch aufge­sogen. Seit ihrem vierten Lebens­jahr reitet sie auf Pferden und übt sich im Bogen­schießen, ihre Mutter hat sie schon früh in die Kräu­ter­kunde einge­führt, und sie nutzt die Nahrung des Waldes und der Felder. „Die unga­ri­schen Wälder, Wiesen, Hügel und Weiden sind das Funda­ment meiner Werte“, sagt die junge Frau, die schon als Kind mit ihren Eltern Vorle­sungen über die unga­ri­sche Ur- und Früh­ge­schichte besuchte und später eine Leiden­schaft für dieses Thema entwi­ckelte. Sie sagt, dass das unga­ri­sche Altertum in ihrer Seele pulsiert, was sich in jeder ihrer Äuße­rungen wider­spie­gelt, ebenso wie in ihrem Leben mit ihrem Ehemann, dem mit Artisjus und Fono­gram ausge­zeich­neten Saxo­pho­nisten und Kompo­nisten Bálint Bársony.

- Ich glaube, dass die Akzep­tanz unserer selbst damit beginnen muss, dass wir unsere Vorfahren akzep­tieren und respek­tieren, und erst dann werden wir in der Lage sein, alle anderen zu akzep­tieren und zu respek­tieren“, sagt Rebeka, die zugibt, dass sie es als ihre Pflicht ansieht, unsere Vorfahren in sich zum Leben zu erwe­cken. Sie sagt, es sei traurig, dass die sozialen Medien voll von Beiträgen von Personen unga­ri­scher Natio­na­lität sind, die über die Tradi­tionen anderer Nationen spre­chen, aber wenn jemand sein Unga­risch­sein betont, wird er abge­lehnt. Er glaubt, dass unsere Feinde darauf abzielen, den Geist des Volkes zu brechen, weil wir das Volk von MAG sind, die Bewahrer des Wissens. Rebeka Bársony spricht sich, wie viele andere Menschen mit unga­ri­scher Seele, dagegen aus.

- Ich versuche nicht zu erziehen, ich versuche nur, die Waage auszu­glei­chen. Ich empfinde es als meine Pflicht, unserer Abstam­mung so weit wie möglich gerecht zu werden“, sagt er.

Die Frau, die sich um die unga­ri­sche Nation sorgt, verkör­pert eine der weib­li­chen Rollen, die ihr inne­wohnen. Ich habe mich mit der ganzen Liebe meines Herzens darauf vorbe­reitet, getrieben von einer uner­klär­li­chen Kraft und Sehn­sucht, bis ich mein erstes Kind in den Armen hielt und dann mein zweites“, sagt die Mutter, die ihre beiden Töchter zu Hause mit Hilfe einer Hebamme und einer Doula zur Welt brachte, so wie es die Frauen von früher taten. Die Neuge­bo­renen kamen in der liebe­vollen Umge­bung an, in der sie seither leben, will­kommen geheißen von der Wärme der Haut ihrer Geburts­mutter. Anders als im Kran­ken­haus werden bei der Haus­ge­burt die Nabel­schnüre nicht sofort durch­trennt, sondern die Babys dürfen sich allmäh­lich an die Lungen­at­mung und die äußeren Bedin­gungen gewöhnen, statt von Fremden wegge­bracht zu werden, um wenige Minuten später gewogen und gewi­ckelt zu werden. Unter diesen Bedin­gungen weinen die Babys nicht, und die älteste Tochter der Bársony, Bodza Büvellő, lächelte sogar.

Zwei­ein­halb Jahre sind seit ihrer Geburt vergangen und sie ist schon ein rich­tiges Natur­kind. Sie ist den ganzen Tag draußen, bei Sonnen­schein, Frost, Schnee und Regen; sie erforscht, entdeckt und nimmt die Energie der Erde auf“, sagt Rebeka, die versucht, das Wissen weiter­zu­geben, das sie als Kind von ihren Eltern erhalten hat. Und während sie über den Respekt der Vorfahren, das Baum­system, die Liebe zu den Tieren und den Gott spricht, der die Erde so erschaffen hat, dass er ihr die Heilung von Krank­heiten schenkte, stellt sie oft fest, dass ihre kleinen Mädchen – sogar die neun Monate alte Bejke Bíbor – ihr genauso viel beibringen wie sie selbst: Respekt, Demut, Liebe. Und wenn sie schließ­lich müde ist, legt sie sich mit dem Wissen vieler Jahr­tau­sende auf den Boden, und wie sie sagt: „Ich flüs­tere Mutter Erde meine Schwie­rig­keiten zu, ich bitte sie, mich ein wenig zu halten, weil ich mich nicht mehr halten kann, und ich wache immer mit neuer Kraft und neuer Ladung auf.“

Wenn ich einen Wunsch für meine Nation, für mein Heimat­land, für das Karpa­ten­be­cken äußern könnte, würde ich mir wünschen, dass immer mehr unga­ri­sche Kinder die Möglich­keit bekommen, in den Bedin­gungen und dem Geist aufzu­wachsen, die die Familie Bársony geschaffen und vertreten hat.

Quelle: Magyar Nemzet (Autorin: Diána Zana)