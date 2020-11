Die „Zweite Front“ – Lehren aus der Geschichte

Liwa­dija Palast, Krim: Sommer­re­si­denz von Zar Niko­laus II und Schau­platz der

Jalta Konfe­renz vom 4.2. – 11.2.1945

Vortrag gehalten am 7.10.2020 vor dem Jalta Kultur Club von Yuri Tavrovsky

Die Konfe­renz von Jalta vor 75 Jahren ruft ein Szenario wach, welches noch heute Gültig­keit besitzt: Es handelt von der ‚Zweiten Front‚. Histo­riker wissen, dass die Kriegs­nie­der­lagen Deutsch­lands und Japans zum Teil dem Umstand geschuldet waren, dass ihre Führer den Krieg an zwei Fronten entfes­selten. Umge­kehrt erklärt sich der Sieg der Sowjet­union aus der Tatsache, dass die sowje­ti­sche Führung es verstand einen Zwei­fron­ten­krieg zu verhin­dern und den Krieg mit Japan erst nach der Nieder­lage Deutsch­lands aufzunehmen.

Dank der sowje­ti­schen Stra­tegie China im Kampf gegen die japa­ni­sche Angreifer zu unter­stützen, vermochte Stalin die japa­ni­sche Streit­kräfte zu binden und den drohenden Angriff der Japaner auf die Sowjet­union vom Osten her in kriti­schen Zeiten abzu­wenden. Die geeig­nete Stra­tegie und der erfolg­reiche Einsatz neuester Waffen durch das sowje­ti­sche Militär im sieg­rei­chen direkten Schlag­ab­tausch mit japa­ni­sche Kräften am Khasan See (29.7.–11.8.1938) und Chal­chin-Gol (11.5. – 16.9.1939) mussten die Angriffs­pläne des kaiser­li­chen Haupt­quar­tiers nach­haltig durchkreuzen.

Die Absicht der Japaner die UdSSR nahezu zeit­gleich zum deut­schen Unter­nehmen ‚Barba­rossa‚ gemäß ihrem soge­nannten ‚Kanto­kuen‚ Plan anzu­greifen, musste nun unter verschie­denen Vorwänden verschoben werden: Der von Tokio ursprüng­lich für den 29. August 1941 vorge­se­hene Angriffs­termin auf die UdSSR war damit zu Fall gebracht. Ein Zwei­fron­ten­krieg im Jahr 1941 oder 1942 hätte die sowje­ti­schen Streit­kräfte vor schwerste Heraus­for­de­rungen gestellt.

Ande­rer­seits bewirkte der Wider­stand Chinas gegen die japa­ni­schen Angreifer für Moskau Entlas­tung durch eine „zweite Front“, die jedoch nur auf Seite des Westens noch mehrere Jahre auf sich warten ließ. Nicht zufällig fielen die ersten beiden Siege des Zweiten Welt­kriegs auf den Winter 1941/42: Die Nieder­lage der Wehr­macht vor Moskau und die erfolg­reiche chine­si­sche Abwehr­schlacht um die Groß­stadt Changsha, welcher aufgrund ihre Lage eine stra­te­gi­schen Bedeu­tung – ähnlich der von Stalin­grad – zukam. Die sibi­ri­schen Divi­sionen der Sowjets wurden erst nach Moskau abge­zogen, nachdem dem sowje­ti­schen Haupt­quar­tier Infor­ma­tionen über die Verschie­bung des japa­ni­schen Angriffs bis zur „endgül­tigen Lösung des chine­si­schen Vorfalls“ vorge­legt werden konnten.

China verschaffte nach dem japa­ni­schen Angriff auf Pearl Harbor am 7. Dezember 1941 nicht nur der Sowjet­union, sondern auch den Verei­nigten Staaten entschei­dende Entlas­tung durch ihre ‚zweite Front‚ gegen die Japaner. Zu diesem Zeit­punkt waren nahezu zwei Drittel der japa­ni­schen Boden­truppen an den Fronten und im Hinter­land Chinas gebunden: Das verblei­bende Drittel hatte für die japa­ni­schen Blitz­kriege gegen die Länder Südost­asiens zu sorgen.

Die japa­ni­sche Blockade von Hong Kong vom 8. bis zum 25. Dezember 1941 gipfelte in der Über­gabe der Kron­ko­lonie samt ihrer großen briti­schen Garnison. Nur wenige Wochen benö­tigte Japan, um die briti­schen Streit­kräfte in Malaysia nieder­zu­werfen. Singapur fiel in nur sechs Tagen. Der Wider­stand Nieder­län­disch-Ostin­diens (Indo­ne­sien) gegen japa­ni­sche Kräfte beschränkte sich auf drei Monate. Fünf Monate benö­tigte Japan, um die ameri­ka­ni­schen Streit­kräfte auf den Phil­ip­pinen zu schlagen. Keine der west­li­chen Kolo­nien vermochte länger durch­zu­halten als Wuhan (vier Monate), Shanghai (drei Monate), Changsha oder andere chine­si­sche Städte, die jedoch helden­haften Abwehr­kampf leisteten.

Schwach gestal­tete sich der west­liche Wider­stand gegen das Deut­sche Reich vor und zu Beginn des Krieges in Europa: Die Tsche­chi­sche Repu­blik übergab sich kampflos, trotz mäch­tiger Befes­ti­gungen und einer starken Armee samt gut entwi­ckelter Mili­tär­in­dus­trie. Polen hielt der deut­schen Wehr­macht 28 Tage stand – Belgien 18 und Holland gerade vier Tage. Die Fran­zosen kapi­tu­lierten schon nach 43 Tagen, obwohl die Zahl ihrer Divi­sionen, Panzer und Flug­zeuge im Vergleich zum Deut­schen Reich nicht geringer war.

Die Sowjet­union errich­tete ihrer­seits eine entlas­tende ‚zweite Front‚ für das gegen das japa­ni­sche Kaiser­reich kämp­fende China: Sie schickte nicht nur Waffen und Frei­wil­lige, sondern fesselte auch die millio­nen­starke Kwan­tung-Armee. Nachdem die Sowjet­union im August 1945 in den Krieg gegen Japan einge­treten war, besiegte sie deren Elite­truppen und verhin­derte fort­ge­setzten Wider­stand, der in der Mandschurei, selbst nach der Kapi­tu­la­tion des japa­ni­schen Mutter­landes, noch sehr lange hätte fort­dauern können.

Moskau spielte eine Schlüs­sel­rolle beim Sieg der Kommu­nisten im chine­si­schen Bürger­krieg sowie bei der Bildung der Volks­re­pu­blik China. Einige Monate nach der Staats­pro­kla­ma­tion und Unter­zeich­nung eines Mili­tär­bünd­nisses mit der UdSSR spielte China erneut die Rolle einer entlas­tenden ‚zweiten Front‚, indem es dieses Mal die Haupt­bürde der Konfron­ta­tion mit Amerika im Korea­krieg auf sich nahm. Die Volks­re­pu­blik China und die UdSSR standen „Rücken an Rücken“ und trugen dazu bei, den bevor­ste­henden dritten Welt­krieg abzu­wenden. Jene Inter­ak­tion zwischen Moskau und Peking konnte auf geopo­li­ti­scher Ebene maßgeb­lich zur Stabi­li­sie­rung der Lage im Kalten Krieg beitragen.

Der sowje­tisch-chine­si­sche Kalte Krieg der 60er und 80er Jahre verän­derte hingegen das globale Kräf­te­gleich­ge­wicht. China begann, die Rolle einer ‚zweiten Front‚ gegen die UdSSR einzu­nehmen. Die Möglich­keit eines Krieges sowohl im Westen als auch im Osten zog die fatale Über­deh­nung der sowje­ti­schen Kräfte nach sich. Der Zusam­men­bruch der Sowjet­union, bestärkte die Verei­nigten Staaten in ihrem gött­li­chen Sendungs­be­wusst­sein und Glauben ihre Hege­mo­ni­al­an­sprüche auf alle ihre Verbün­deten einschließ­lich China perma­nent ausdehnen zu können.

Doch die erfolg­reiche Umset­zung des Entwick­lungs­mo­dells „Sozia­lismus mit chine­si­scher Charak­te­ristik“ verschaffte China phäno­me­nale Erfolge und been­dete seine geoöko­no­mi­sche Abhän­gig­keit gleich einer Befreiung aus dem „prokrus­ti­schen Bett“. Ein neues Kapitel der Geopo­litik wurde aufge­schlagen, doch der Prozess der De-Globa­li­sie­rung hatte einge­setzt. Die Verei­nigten Staaten glaubten neben Russ­land auch China in einen neuen Kalten Krieg zu verwi­ckeln zu können. Sie wieder­holen den Fehler von Hitler und Hiro­hito und führen jetzt einen Krieg an zwei Fronten. Die drohende Nieder­lage macht Amerika jedoch unbe­re­chenbar und die Versu­chung nach wenigs­tens einem ‚sieg­rei­chen kleinen Krieg‚ wird kaum weichen.

Die Erhal­tung des Frie­dens in ange­spannten Zeiten verleiht der stra­te­gi­schen Part­ner­schaft zwischen Moskau und Peking beson­deres Gewicht. Putin und Xi Jinping haben dazu konkrete Initia­tiven einge­bracht: Der Vorschlag die „großen fünf Mächte“ wie seiner­zeit, wieder nach Jalta zu rufen, klingt viel­ver­spre­chend und konstruktiv, wie auch der chine­si­sche Aufruf die ganze Mensch­heit stets nur als eine Schick­sals­ge­mein­schaft zu betrachten. Die Große Eura­si­sche Stra­tegie und die Initia­tive der Neuen Seiden­straße könnten neue Wege aus der globalen Krise weisen.

Künftig wird der prak­ti­schen Zusam­men­ar­beit als Ergebnis der russisch-chine­si­schen Part­ner­schaft größte Bedeu­tung zukommen: Inzwi­schen patrouil­lierten stra­te­gi­sche Bomber aus beiden Ländern in gemein­samer Forma­tion im Luft­raum nahe den Grenzen von Japan und Südkorea, wo sich immer noch ameri­ka­ni­sche Mili­tär­basen befinden. Putin hat die Liefe­rung eines streng geheimen Rake­ten­früh­warn­sys­tems an China frei­ge­geben. Russ­land und China scheinen sich dank gegen­seitig stüt­zender ‚zweiten Fronten‚ einmal mehr näher zu kommen. Moskau und Peking haben die Lehren aus dem Zweiten Welt­krieg gezogen und werden auf die etwaigen Fehler anderer bestens vorbe­reitet sein.

Zum Autor:

Yuri Vadi­mo­vich Tavrovsky ist Professor und Orien­ta­list, Vorstand des Exper­ten­zen­trums Sino-Russi­scher Affären

Über­set­zung aus dem Russischen:

Conti­nental Council / Fried­rich P. Ost