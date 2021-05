Digi­ta­li­sie­rung ist seit längerer Zeit ein beliebtes Schlag­wort aller Poli­tik­dar­steller. Jeder macht sich für die Digi­ta­li­sie­rung stark. Doch was soll man unter diesem Schlag­wort verstehen? Digi­ta­li­sie­rung ist offenbar ein Begriff, der über die simple Compu­te­ri­sie­rung und Auto­ma­ti­sie­rung hinaus­geht. Man muss sich verge­gen­wär­tigen, was die Compu­te­ri­sie­rung gebracht hat:

Viele sich wieder­ho­lende Vorgänge wurden durch die Compu­te­ri­sie­rung auto­ma­ti­siert. Dies brachte vor allem in Produk­ti­ons­pro­zessen eine uner­hörte Effi­zi­enz­stei­ge­rung. Man denke beispiels­weise an die Ferti­gung elek­tro­ni­scher Baugruppen, die in den Anfangs­gründen des Elek­tro­nik­zeit­al­ters noch händisch bestückt wurden, in der Zwischen­zeit jedoch ohne irgend­eine mensch­liche Inter­ven­tion vom Fließ­band direkt in die Verpa­ckung gelangen. Noch phan­tas­ti­scher ist die moderne Auto­pro­duk­tion: Der Kunde füllt beim Kauf ein seiten­langes „Wünsch-Dir-Was“ aus. Dieser indi­vi­du­elle Auftrag wird dann zusammen mit Millionen anderen Aufträgen gebün­delt und über die gesamte Logis­tik­kette auto­ma­ti­siert abge­ar­beitet und letzt­lich fahren Millionen maßge­schnei­derte Autos vom Band und können so ausge­lie­fert werden.

Soweit zu den unbe­streit­baren Erfolgen der Automatisierung.

Über simple Auto­ma­ti­sie­rungs­vor­gänge hinaus, sind jedoch in der Zwischen­zeit alle mögli­chen Inter­ak­tionen des mensch­li­chen Lebens auto­ma­ti­siert worden. Ange­fangen hat es mit simplen Bank­über­wei­sungen. Es ist sicher prak­tisch, vom Computer oder vom Smart­phone aus, einen Blick auf sein Konto zu werfen und gege­be­nen­falls Trans­ak­tionen durch­zu­führen. Dies ist solange vorteil­haft, als im Notfall auch die Möglich­keit besteht, in eine Bank­fi­liale zu gehen und diese Trans­ak­tion am Schalter durch­zu­führen. Falls diese Möglich­keit nicht mehr exis­tiert, kann es gefähr­lich werden. Man stelle sich vor, der Computer ist defekt und man hat seine Zugangs­codes nicht ander­wärtig gespei­chert. Da kann die Sache mühsam werden.

Auch wenn alles funk­tio­niert, werden Bank­trans­ak­tionen „aus Sicher­heits­gründen“ immer mühsamer. Entweder benö­tigt man wieder ein Handy dafür um den Tan-Code zu empfangen (was ist, wenn das Handy gerade mal aus irgend einen Grund nicht funk­tio­niert), oder man hat eine kompli­zierte Instal­la­tion am Computer oder Smart­phone durch­ge­führt, die dann bei einem neuen Gerät wieder­holt werden muss.

Trans­ak­tionen dauer­haft nachvollziehbar

Die Sache hat aber einen wesent­lich größeren Haken. Jede elek­tro­ni­sche Trans­ak­tion kann und wird in irgend­einem Computer dauer­haft gespei­chert. Bei einem Geschäfts­konto ist dies ein Muss, um eine Über­prü­fung zu erleich­tern. Bei Privat­konten ist dies ein lästiger Neben­ef­fekt, den man in Kauf nehmen muss, wenn man elek­tro­nisch zahlt. Sollte eines Tages das Bargeld abge­schafft werden, ist der bargeld­lose Zahlungs­ver­kehr einer der Pfade in die Diktatur.

In der Zwischen­zeit sind jedoch nicht nur Bank­trans­ak­tion mit dem Computer oder Smart­phone möglich, sondern auch eine Viel­zahl anderer Trans­ak­tionen des mensch­li­chen Lebens. Dies beginnt bei der Steu­er­erklä­rung, die nur mehr elek­tro­nisch akzep­tiert wird und endet bei Einkäufen im Internet über die verschie­densten Portale. Solange einem der Weg in das Geschäft ums Eck offen­bleibt, sind Einkäufe im Internet sicher bequem und erfreuen sich stei­gender Beliebt­heit. Sollte jedoch der Händler ums Eck wegfallen, werden die gravie­renden Nach­teile des Kaufens im Internet offenkundig:

Keine indi­vi­du­elle Bera­tung, was teuer werden kann

Bezah­lung wieder nur elek­tro­nisch, also überprüfbar

Stän­dige Wege auf die Post wegen der Retouren, was den Vorteil des Kaufens im Internet konterkariert

Probleme, falls die Ware am Postweg verloren geht

Zahl­lose Emails, die verwaltet werden müssen

Verlust des Einkaufs­er­leb­nisses „shoppen“

Ein bislang einfa­cher Vorgang (Einkauf) wird zu einem kompli­zierten, fehler­an­fäl­ligen büro­kra­ti­schen Prozess. Diese Verkom­pli­zie­rung des tägli­chen Lebens ist ein wesent­li­ches Merkmal der Digitalisierung.

Zwar haben fast alle Portale irgend­eine „Hotline“ für Problem­fälle, jedoch sind diese in der Regel mühsam: Man wird zuerst von einer Tele­fon­zen­trale auto­ma­ti­siert ange­wiesen, irgend­eine Durch­wahl anzu­wählen. Hier beginnt ein neues Prinzip, das für die Digi­ta­li­sie­rung charak­te­ris­tisch ist: man kommu­ni­ziert nicht mehr mit einem hoffent­lich vernunft­be­gabten Menschen, sondern mit einem Computer, der nur vorge­dachte Möglich­keiten abar­beiten kann. Hat man ein, vom Computer nicht anti­zi­piertes Problem, wird es nun wirk­lich schwierig. Man muss irgend­eine andere Durch­wahl wählen, um so wieder auf die-Mensch-zu-Mensch-Schnitt­stelle zurück­zu­fallen, in der Hoff­nung doch noch mit einem leib­li­chen Wesen zu kommu­ni­zieren. Manche Portale (wie z.B. von Micro­soft) treiben den Irrsinn noch weiter: Die Antwort auf ein Problem gibt der Computer. Hat der Computer die Problem­stel­lung nicht richtig verstanden, so hat man eben Pech gehabt.

Entmenschte Gesell­schaft

Dieser Verlust der Mensch-zu-Mensch-Schnitt­stelle ist ein weiteres wesent­li­ches Merkmal der Digi­ta­li­sie­rung. Der Ersatz durch eine Mensch-Maschine-Schnitt­stelle ist hingegen erstens extrem fehler­an­fällig und zwei­tens auch extrem fehler­in­to­le­rant. Man kann eine durch­gängig digi­ta­li­sierte Gesell­schaft daher auch als eine völlig entmenschte Gesell­schaft betrachten.

Computer als sturer und unein­sich­tiger „Tyrann“

Der Einzelne ist einem Computer völlig hilflos ausge­lie­fert. Was der Program­mierer nicht vorge­dacht hat, kann der Computer eben nicht. Eine „künst­liche Intel­li­genz“ von Compu­tern kann es nicht geben, da ein Computer nur Proze­duren abar­beiten kann, die irgendwer vorge­dacht hat. Alles was vom Program­mierer nicht berück­sich­tigt wurde, fällt zwangs­läufig unter dem Tisch. Der Computer spielt jetzt die Rolle eines sturen, engstir­nigen und unein­sich­tigen Tyrannen. Den Macht­eliten wird es somit möglich, zwischen sich selbst und dem Volk eine unsicht­bare Wand zu errichten. Die Macht der Mäch­tigen wird auf diese Tour voll­kommen anony­mi­siert. Der Einzelne hat auf dieser Ebene keine Möglich­keit der Gegen­wehr. Es bleibt ihm nur die Resignation.

Probleme mit dem Computer können jetzt unbe­ab­sich­tigt sein, wenn der Program­mierer schlampig program­miert hat, oder aber auch beab­sich­tigt. Der Betrof­fene hat keine Möglich­keit heraus­zu­finden, ob hinter einem „Problem“ viel­leicht Politik oder irgend eine Schi­kane steckt. Durch die Vernet­zung mit allen mögli­chen Daten kann man Einzelne beliebig schi­ka­nieren, ohne dass dies nach­weisbar wäre. „Queru­lanten“ kann man auf diese Tour das Leben beliebig schwer machen.

Qualität der Waren nicht mehr vordergründig

Die tech­ni­schen Vorläufer der Digi­ta­li­sie­rung sind bis zum Anfang der Neun­ziger Jahre des vorigen Jahr­hun­derts zurück verfolgbar. Damals entstand in großen Firmen oder inter­na­tio­nalen Konzernen die Tendenz alle Abläufe unter dem Deck­män­tel­chen der „Quali­täts­si­che­rung“ zu forma­li­sieren. Die Hype um die diversen ISO-Zerti­fi­zie­rungen ist bereits Legende. Nicht mehr die tatsäch­liche Qualität eines Produktes war in einer Liefer­kette ausschlag­ge­bend, sondern die Zerti­fi­zie­rungen der Firma, die es produ­ziert hatte. Es soll hier nicht geleugnet werden, dass kompli­zierte büro­kra­ti­sche Abläufe genau gere­gelt werden müssen, um Chaos zu vermeiden. Diese Regeln müssen irgendwo nieder­ge­schrieben und deren Einhal­tung auch über­prüft werden.

Update-Terror

Aller­dings gibt es in jedem Betrieb auch Dinge, die sich nicht sche­ma­ti­sieren lassen. Diese Dinge betreffen alles, was mit Krea­ti­vität zu tun hat. Wir Euro­päer bilden uns viel auf unsere Krea­ti­vität ein, die durch die Sche­ma­ti­sie­rung von Abläufen behin­dert wird. Trotzdem wurde versucht, auch die Krea­ti­vität in das enge Korsett von irgend­wel­chen Vorschriften zu zwängen, was dann zu einer Kosten­ex­plo­sion in so manchen Entwick­lungs­ab­tei­lungen führte und im Weiteren zu einem Argu­ment, eben diese Abtei­lung in ein Billig­lohn­land auszu­la­gern. Beispiels­weise sind die Soft­ware­schmieden in Banga­lore dadurch legendär geworden. Diese Art der sche­ma­ti­sierten Soft­ware­ent­wick­lung hat uns den fast tägli­chen Update-Terror beschert, da die Produkt­qua­lität durch diesen Büro­kra­tismus gelitten hat.

Büro­kra­ti­sche Proze­duren statt Hausverstand

Wesent­lich an dieser ganzen ISO-Tyrannei war, den normalen Haus­ver­stand auszu­schalten und durch büro­kra­ti­sche Proze­duren zu ersetzen. Im Nach­hinein betrachtet erscheint dieser Trend als eine wesent­liche Voraus­set­zung für die spätere Digi­ta­li­sie­rung. Nur durch die Sche­ma­ti­sie­rung aller Abläufe waren diese später auch program­mierbar. Es soll hier diese Entwick­lung nicht ausschließ­lich negativ konno­tiert werden, jedoch muss noch­mals darauf hinge­wiesen werden, dass nicht alles im mensch­li­chen Leben sche­ma­ti­sierbar ist. Dabei kam insbe­son­dere der Wert erfah­rener Mitar­beiter in großen Firmen unter die Räder. Erfah­rung war plötz­lich negativ besetzt, da der Erfah­rene wusste, was möglich war und was nicht, ohne dass er dazu irgendein stun­den­langes Meeting für Brain­stor­ming mit unwis­senden Mana­gern benö­tigte. Mana­gern waren solche Leute suspekt und wurden deshalb schnell in Früh­pen­sion geschickt.

Statt Poli­tiker mit Lebens­er­fah­rung geben „Experten“ den Ton an

In der Politik können wir heute eine ganz ähnliche Entwick­lung sehen: Immer mehr treten irgend­welche Jung­spunde als Poli­tiker auf, denen es sowohl an Lebens­er­fah­rung als auch am Haus­ver­stand mangelt. Solche Poli­tik­dar­steller sind dann ganz beson­ders leicht mani­pu­lierbar, wie man in der aktu­ellen Corona-Hysterie sehen kann. Politik wird derzeit von „Experten“ vorge­geben, die compu­ter­haft und digital agieren und den Poli­tik­dar­stel­lern eindi­men­sio­nale Maßnahmen als alter­na­tivlos einreden. Irgend­eine Abwä­gung verschie­dener (Rechts-)Güter erfolgt nicht mehr, was eigent­lich die Aufgabe der Politik wäre.

Die digi­tale Welt ist eine Entweder-Oder-Welt. Eine quali­ta­tive Abwä­gung verschie­dener Inter­essen kann es gar nicht geben. Die Digi­ta­li­sie­rung kolli­diert offen­sicht­lich mit dem Prinzip des demo­kra­ti­schen Ausgleichs verschie­dener Inter­es­sens­gruppen. Gesell­schaft­liche Groß­kon­flikte sind in der Digi­ta­li­sierten Welt vorprogrammiert.

Die gegen­wär­tige Corona-Hysterie ist somit ein Beispiel, was in einer komplett digi­ta­li­sierten, entmenschten Welt auf uns zukommt.

„User­namen“ ersetzen Persönlichkeit

Ein weiterer, immer lästiger werdender Aspekt der Digi­ta­li­sie­rung ist Besser­wis­serei der Compu­ter­an­wen­dungen. Beson­ders pene­trant ist der Pass­wort-Terror! Man darf sich nicht mehr irgendein Pass­wort aussu­chen, sondern das Pass­wort muss aus „Sicher­heits­gründen“ irgend­welche Anfor­de­rungen erfüllen. Hinzu kommt, dass manche Anwen­dungen regel­mäßig wieder aus „Sicher­heits­gründen“ eine Ände­rung des Pass­worts einfor­dern. Dies führt dazu, dass man in der Regel für jede Appli­ka­tion ein eigenes Pass­wort benö­tigt. Das Ganze läuft auf eine völlige Entmün­di­gung des Benut­zers hinaus. Diese Entmün­di­gung ist eben­falls eine weitere Eigen­heit der Digi­ta­li­sie­rung. Der Mensch ist nicht mehr durch seinen Namen und viel­leicht noch einer Sozi­al­ver­si­che­rungs­nummer defi­niert, sondern durch eine Viel­zahl von „Konten“ mit User­name und Passwörtern.

Der Mensch soll daran gewöhnt werden, dass der Computer eben alles besser als der dumme Benutzer weiß. Diese Tendenz korre­spon­diert wieder mit dem bereits ange­spro­chenen „Exper­ten­terror“, der sich grund­sätz­lich als alter­na­tivlos präsentiert.

Die Digi­ta­li­sie­rung entwi­ckelt sich mehr und mehr zu einer eigen­stän­digen Ideo­logie, ähnlich wie der ISO-Terror. Ihre Jünger versu­chen grund­sätz­lich alles zu digi­ta­li­sieren, egal ob der betrof­fene Ablauf dafür geeignet ist, oder nicht. Es wird versucht hoch­kom­plexe Abläufe (wie z.B. Bauein­rei­chungen) zu auto­ma­ti­sieren, was dann zu Dysfunk­tio­na­li­täten führt, da es unmög­lich ist, alle mögli­chen eintre­tenden Fälle in einem Programm vorherzusehen.

Das Schlimmste an der Digi­ta­li­sie­rung ist jedoch ihre Anfäl­lig­keit gegen­über uner­war­teten Ereig­nissen, wie beispiels­weise eines groß­flä­chigen Strom­aus­falls, provo­ziert durch die unsin­nige Ener­gie­po­litik. In so einem Fall kommt die digi­ta­li­sierte Welt zum Erliegen mit unvor­stell­baren Konse­quenzen. Ein länger andau­ernder Strom­aus­fall wird zwei­fellos in der total durch­di­gi­ta­li­sierten Welt aus vielerlei Gründen unzäh­lige Menschen­leben kosten.

Die digi­ta­li­sierte Welt ist also eine Welt, die gekenn­zeichnet ist durch

Entper­so­na­li­fi­zie­rung des Menschen

die totale Über­wa­chung und Schi­ka­nieren jedes Einzelnen,

den Verlust der mensch­li­chen Inter­ak­tion, wodurch keine Fehler­kor­rektur oder Anpas­sung an spezi­elle indi­vi­du­elle Anfor­de­rungen möglich ist,

Vorschriften, die selbst­stän­diges Denken ersetzen sollen,

die Sche­ma­ti­sie­rung des mensch­li­chen Denkens, wodurch ein Verlust an Krea­ti­vität und Indi­vi­dua­lität entsteht,

den Zwang zur totalen Konfor­mität jedes Einzelnen, insbe­son­dere ein inhä­renter Zwang zur „poli­ti­schen Korrektheit“,

die totale Regu­lie­rung aller Lebensbereiche,

compu­ter­hafte, digi­tale Entschei­dungen ohne Konfliktlösungsmöglichkeiten.

totale Vulnera­bi­lität gegen­über Defekten.

Offenbar ist die Digi­ta­li­sie­rung der Weg um einen Einheits­men­schen zu schaffen, als Basis für den „Green Deal“ und den Aktio­närs­so­zia­lismus. Wem wundert es, dass die Digi­ta­li­sie­rung eines der Haupt­ziele des „Great Reset“ ist?