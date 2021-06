Zur Aufstel­lung der Bunde­sta­g­liste in Schleswig-Holstein

Wer heut­zu­tage mit offenen Augen durch die Welt geht, erkennt ein Muster:

So, wie im großen z.B. der Ukrai­ne­kon­flikt, chine­si­sche Handels­stra­te­gien oder der Macht­kampf um das Weiße Haus das poli­ti­sche Klima beein­flussen, geschieht dies auch auf den unteren Ebenen, von denen aus die Volks­ver­treter entsandt werden, um den Willen ihrer Auftrag­geber auf dem poli­ti­schen Parkett durchzusetzen.

Globale wirt­schaft­liche Kräfte arbeiten gegen die Inter­essen der einhei­mi­schen Völker und zerstören ihre Lebens­grund­lagen. Dabei stehen sie nicht außer­halb des poli­ti­schen Gesche­hens, sondern nehmen durch NGOs, Lobby­isten aber auch durch Wahl­ge­schenke und Spenden Einfluß auf Vorgänge, die doch basis­de­mo­kra­tisch gestaltet werden sollten.

Das oben beschrieben Muster zieht sich durch alle Parteien und die Alter­na­tive für Deutsch­land ist da leider keine Ausnahme.

Am Wochen­ende wählt die AfD in Schleswig-Holstein, dem nörd­lichsten Bundes­land, sowohl einen neuen Landes­vor­stand als auch ihre Kandi­daten für den Bundestag.

Der neue Landes­vor­stand wird in den nächsten zwei Jahren den Kurs vorgeben. Dabei ist es kein Geheimnis, daß der AfD-Bundes­vor­stand mit List und Tücke den Vorstel­lungen der Basis zuwider arbeitet; und das, obwohl die Landes­ver­bände doch eigen­ständig und souverän gestaltet sind.

Ohne im Besitz eines rechts­kräf­tigen Urteils zum Ausschluß der zweimal gewählten Vorsit­zenden v. Sayn-Witt­gen­stein zu sein, entblö­dete sich der AfD-Bundes­vor­stand nicht, den Mitglie­dern kurz vor dem Parteitag mitzu­teilen, daß Fürstin v. Sayn-Witt­gen­stein nicht Mitglied der Partei sei. Es läßt tief blicken, daß dies geschah, ohne den zustän­digen Landes­vor­stand vorab hiervon zu informieren.

Groß ist “oben“ die Angst, die erfolg­reiche Landes­vor­sit­zende v. Sayn-Witt­gen­stein (2018 laut FORSA 11% in der Wähler­gunst, Mitglie­der­zu­wachs fast 20%, sanierte Finanzen) könnte mit Hilfe der Mitglieder wieder das Heft des Handelns in die Hand bekommen: So geschehen 2019 trotz anhän­gigen Parteiausschlußverfahrens.

Sayn-Witt­gen­stein steht für eine betont konser­va­tive Linie und Politik – sowohl inner­halb der Partei als auch, was poli­ti­sches Handeln nach außen angeht. Kein Wunder, daß sie – wie alle konser­va­tiven Kräfte, die für ein Europa der Vater­länder stehen, und eine strikte Nicht­ein­mi­schung in die Ange­le­gen­heiten anderer Nationen vertreten – massiv bekämpft wird.

Längst ist es kein Geheimnis mehr, daß „raum­fremde“ Mächte inner­halb der Alter­na­tive für Deutsch­land wirken; die Spen­den­af­fären einiger Bundes­vor­stands­mit­glieder und damit verbun­dene Verdun­ke­lungs­maß­nahmen sind ein starkes Indiz dafür.

Kein vernünf­tiger Mensch kann annehmen, daß z.B. Herr Dr. Meuthen allein seiner blauen Augen wegen erheb­liche Summen aus dem Ausland ange­wiesen erhalten hat. Herr Dr. Meuthen, das beweist seine Vita inner­halb der Partei, steht für jene Kräfte, die inner­halb der Partei spalten und ehrliche Patrioten auf übelste Weise verun­glimpfen; es ist an dieser Stelle auch müßig, über seine Motive zu speku­lieren. Er schadet.

Nur wer das Eigene liebt, kann auch Fremdes schätzen. Patrio­tismus ist für die Fürstin deshalb in erster Linie Liebe zum Eigenen, Alther­ge­brachten; zu Land und Leuten und ihrer eigenen Kultur.

Die Mitglieder haben es am Wochen­ende in Schleswig-Holstein in der Hand, ob sie diesem Bundes­vor­stand auf den Leim gehen oder Partei­mit­glieder in den Vorstand und den Bundestag wählen, die sich schon bewährt haben. Menschen, die ihr Land, seine Leute und seine Kultur lieben und bereit sind, hierfür zu kämpfen.

Quelle: Pres­se­mit­tei­lung von Doris Fürstin von Sayn-Wittgenstein