Wywiad z Doris Fürstin von Sayn-Witt­gen­stein, posłanką do parla­mentu kraju związ­ko­wego Szle­zwik-Holsztyn. Była prze­wod­nic­ząca Alter­na­tywy dla Niemiec (AfD) w Szle­zwiku-Holsz­tynie i wybrana na posła do parla­mentu krajo­wego w 2017 roku. W dniu 28 sierpnia 2019 r., mimo że w czerwcu została ponownie wybrana na stano­wisko państ­wo­wego prze­wod­nic­zącego AfD, została wyda­lona z partii za rzekome wspier­anie stowar­zy­szenia uzna­nego za ekstre­mis­ty­czne przez Turyńskie Biuro Ochrony Konsty­tucji w 2014 r. Było to stowar­zy­szenie „Memo­riał Niemców wysied­lonych ze Wschodu“ (po wojnie jej matka musiała opuścić Śląsk). Posłanka potę­piła wyda­lenie jej z AfD za naruszenie podsta­wo­wych zasad prawa cywil­nego i włas­nych statutów, a sprawa jest w sądzie.

W swoim ostatnim wystą­pieniu przed parla­mentem kraju związ­ko­wego Szle­zwik-Holsztyn w połowie grudnia zwróciła uwagę, że wiązanie dotacji z rzekomym „państwem prawa“ jest szan­tażem dla suwe­ren­nych państw narodo­wych. Dokąd zmierza Unia Europejska?

Unia Euro­pe­jska była pier­wotnie pomyślana jako unia suwe­ren­nych narodów. Przy­najm­niej w ten sposób stał się dla nas bard­ziej przy­jazny. Jesteśmy jednak świad­kami regu­la­cy­j­nego szaleństwa z Bruk­seli, które w coraz większym stopniu inge­ruje w życie narodów euro­pe­js­kich w sposób, który nie jest już zrozu­miały i nie do przy­jęcia. Indy­wi­du­al­ność, różno­rod­ność i kultura narodów euro­pe­js­kich, która moim zdaniem jest tak charak­te­ry­sty­czna i cenna dla Europy, jest porzucana. Zamiast tego, inte­resy ekono­miczne wydają się dyktować życie ludziom. Musimy również pamiętać, że w tej rzekomo demo­kra­ty­cznej Unii Euro­pe­js­kiej nawet nie każdy obywatel liczy się tak samo; na przy­kład Niemcy są niedosta­tecznie repre­zen­to­wane pod względem liczby miejsc w Parla­mencie, a wielu Niemców chce Dexit (wyjście Niemiec z UE).

Szcze­gólnie w odnie­si­eniu do niedawno porus­zonej kwestii prawor­ząd­ności Niemcy powinny były działać z powścią­g­li­wością. Przy­kładem mogą być organy ścigania zwią­zane dyrek­ty­wami poli­ty­cz­nymi, obec­ność byłych poli­tyków w Feder­alnym Trybu­nale Konsty­tu­cy­jnym (gdzie jest podział władzy?), wybór pracow­ników Feder­al­nego Trybu­nału Konsty­tu­cy­j­nego według propor­c­jo­nalnej repre­zen­tacji party­jnej, finan­so­wanie partii oraz agitacja Urzędu Ochrony Konsty­tucji w wolnej demokracji.

To odda­lenie się od UE ma konse­kwencje. Poja­wiają się głosy, takie jak głos austria­ckiego poli­tyka van Handla, wzywa­jące do utwor­zenia w ramach UE bloku M7, bloku środ­ko­wo­eur­o­pe­js­kiego utwor­zo­nego przez kraje wyszehr­adzkie z Austrią, Słowenią i Chor­wacją. Czy uważasz, że ten model jest wykonalny?

Państwa wymi­e­n­ione przez barona van Handla (M7) mają podobne zain­te­re­so­wania geostra­te­giczne (w tym geogra­ficzną blis­kość Rosji), jak również pokry­wają się histo­rycznie i kulturowo. Brat­er­stwa“, takie jak poli­ty­czny pater­na­lizm tych krajów w odnie­si­eniu do tak zwanego „kryzysu ucho­dźc­zego“ oraz niedawne incy­denty w debacie na temat rządów prawa prowadzą do kryty­cz­nego pode­jścia do UE, co wydaje się zrozu­miałe. To jeszcze bard­ziej zbliża te kraje do siebie. Ich wzajemna soli­dar­ność w odpo­wiedzi jest całkiem zrozu­miała; poja­wiają się tu konflikty, które mogą sprzyjać dalszym niepo­ro­zu­mi­e­niom w UE.

Niek­tórzy obser­wa­torzy z Europy Środ­kowej i Wschod­niej uważają, że poli­tyka Angeli Merkel idzie w ślady Fried­richa Naumanna (protes­tanckiego pastora z początku XX wieku i niemieckiego poli­tyka, który w swojej książce Europa Środ­kowa opowiadał się za libe­ralnym niemieckim impe­ria­lizmem w regionie).

Punktem wyjścia UE, jaką znamy dzisiaj, była Euro­pe­jska Wspól­nota Gospod­arcza. Jeżeli, jak się wydaje, UE jest postrz­egana przede wszystkim jako projekt gospod­arczy, to należy to uczciwie powied­zieć; ale wtedy surowsze i spra­wi­ed­liwsze zasady fiskalne powinny mieć zasto­so­wanie również w sferze gospod­ar­czej. Nie mogę powied­zieć, czy pani kanclerz Merkel angażuje się w jakąś formę impe­ria­lizmu gospod­ar­c­zego; w każdym razie nie mogę też zrozu­mieć decyzji pani kanclerz Merkel.

W każdym razie nie dziwi fakt, że poli­tyka Angeli Merkel wobec państw wyszehr­adzkich w Europie Środ­kowej i Wschod­niej jest postrz­egana jako swego rodzaju wzór dla koncepcji „Europy Środ­kowej“ Fried­richa Naumanna. Jego pomysł prze­widywał zinte­gro­waną konfe­der­ację państw, zwłaszcza w zakresie poli­tyki gospod­ar­czej. Dzisiaj widzimy, że wiele zachod­nich firm, zwłaszcza z Niemiec Zachod­nich, inwestuje w tych krajach, przen­osząc tam swoje fabryki, aby produ­kować taniej i kupując firmy w celu wyeli­mi­no­wania proble­ma­ty­cznej konku­rencji. W związku z tą sytu­acją niemiecki gigant gospod­arczy jest często postrz­egany jako hege­mo­niczna potęga w tym regionie. Wyst­arczy spojrzeć na wielkie niemieckie łańcuchy żywnościowe, które są obecne w prawie wszyst­kich państ­wach byłego Cesarstwa Austro-Węgierskiego.

Jakie siły poli­ty­czne w Niemc­zech uważa Pan za konstruk­tywne w twor­zeniu „Europy ojczyzn“?

W ramach Alter­na­tywy dla Niemiec istnieją silne prądy, które opowia­dają się za Europą suwe­ren­nych państw. Jednak zewnę­trzny wize­runek partii jest zdomi­no­wany przez libe­ralne skrzydło gospodarcze.

Widzę też obie­cu­jące pode­jścia w tak zwanym „ruchu ponad­par­ty­jnym“. Kryzys koro­naa­wiru­sowy, z towar­zy­szą­cymi mu kata­stro­fal­nymi decyzjami ekono­mic­z­nymi, uwię­zi­e­niem, ogra­nicze­niem swobód obywa­tel­skich i dyskusją na temat przy­mu­so­wych szcze­pień, przy­c­zynił się do mobi­li­zacji ludzi. Dobrą wiado­mością jest to, że ta sytu­acja spowo­do­wała, że wielu się obud­ziło; zbliża ludzi bez względu na ich wcześ­nie­jsze poglądy poli­ty­czne. Również w tym ruchu istnieje dobra kultura dyskusji i szacunku. To daje nam nadzieję.

Przeżyłeś proces wyda­lenia i byłeś świad­kiem ostrych sporów wewnę­trz­nych między dwoma skrzy­dłami partii.

W Alter­na­tywie dla Niemiec istnieją nie tylko wypędzenia, wielu aktywnych członków jest oczer­nianych. Zwłaszcza wielcy zwycięzcy partii są często ostraszeni przez tych, którzy do tej pory nie odnieśli sukcesu ekono­mic­z­nego i są okreś­lani jako „społecz­ność grabieżców“ w orga­ni­zacji. Ci człon­kowie partii nie tylko margi­na­li­zują innych towar­zyszy, ale publi­cznie ich oczer­niają, szkodząc całej sprawie, bo zależy im tylko na ich rozwoju gospodarczym.

Jestem prze­ciwny „wyklucze­niom“. Nie jest prze­cież tajem­nicą, że partie rząd­zące porwały państwo i naduży­wają go, aby zniszczyć swoich prze­ciw­ników poli­ty­cz­nych. „Wyłączenie“ jest stra­te­gicznym błędem w debacie poli­ty­cznej. Często szkodzi to współ­pro­wad­zącym kampanie, którzy trzy­mają się tych starych wartości, które do tej pory zapew­niały przetrwanie narodom euro­pe­jskim. Jest więc całkiem jasne, że zwol­en­nicy wykluczenia pracują dla wroga. To, czy robią to celowo, czy nie, jest zupełnie niei­s­totne, ponieważ tak naprawdę liczy się efekt polityczny.

Na początku stycznia 2021 roku Urząd Ochrony Konsty­tucji ma ogłosić, że będzie prze­strz­egał alter­na­tywy dla Niemiec. Jestem ciekaw, jak urzęd­nicy AfD będą odnosić się do twojej partii. W każdym razie będzie to ekscytujące.