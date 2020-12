Nachdem bereits im April eine von dpa-„Faktencheckern“ Face­book empfoh­lene Zensur­maß­nahmen kläg­lich schei­terte (der Zensur­ver­merk dort musste wieder entfernt werden, nachdem unsere, im gegen­ständ­li­chen Artikel gebrachten Fakten sich als richtig erwiesen – probierten es jetzt die dpa-„Faktenchercker“ im zweiten Anlauf gegen UNSER MITTELEUROPA vorzugehen.

Zensur: Meinung von Ex-Pfizer unerwünscht

Die genannten Fakten­che­cker“ rieten Face­book uns zu zensieren, nachdem wir über einen Streit zwischen einem ange­se­henem Wissen­schaftler und der briti­schen Regie­rungs­be­hörde Scien­tific Advisor Group for Emer­gen­cies (SAGE) wert­neu­tral berich­teten. Unser „Vergehen“: Wir erlaubten uns Dr. Michael Yeadon, immerhin ehema­liger Vize­prä­si­dent und Chief Scien­tific Officer von Pfizer im Artikel zu zitieren.

Wir möchten unsere Leser über die Hinter­gründe und genauen Umstände dieses skan­da­lösen Vorge­hens voll­ständig infor­mieren, denn wir leben Transparenz.

(Sperr-)Vermerk bei Facebook-Artikel

Gegen­stand der Bericht­erstat­tung war die Fest­stel­lung von Dr. Yeadon, dass seiner Ansicht nach dieje­nigen, die in der Vergan­gen­heit mit einem oder mehreren von vier bekannten ende­mi­schen Coro­na­viren infi­ziert wurden, „über eine lang anhal­tende und robuste Immu­nität gegen diese Viren, aber auch gegen eng verwandte Viren verfügen. SARS-CoV 2 ist ein solches eng verwandtes Virus.“

Das hat natur­gemäß Feinde der Rede- und Meinungs­frei­heit auf den Plan gerufen, denn das Berichten unbe­queme Aussagen oder Vorkomm­nisse ist ihnen spätes­tens seit der Flücht­lings­krise 2015 ein Dorn im Auge. Sobald eine kriti­sche Masse mit bestimmten Themen erreicht wird, fängt die Zensur an zu wirken. Also schickte man Unser Mittel­eu­ropa die selbst­er­nannten „Fakten­prüfer“ der Deut­schen Pres­se­agentur (dpa) auf den Hals.

Dabei stellt sich schon alleine die Frage, was DEUTSCHE „Fake-News-Jäger“ mit einem Bericht über eine inner-briti­sche Ange­le­gen­heit am Hut haben und warum plötz­lich eine Seite ins Visier gerät, die ihren Redak­ti­ons­sitz in Polen und nicht in Deutsch­land hat. Stehen wir etwa wieder unter dem Gene­ral­gou­ver­ne­ment Deutschlands?

Wie allge­mein bekannt sein dürfte, setzen Regie­rungen in Europa (vor allem Deutsch­land) Social-Media-Platt­formen wie Face­book massiv unter Druck, um ihren Kampf gegen „Fake-News“ gnadenlos voran­zu­treiben. Und so verwun­dert es nicht, dass die dpa-Fakten­prüfer Face­book anhielten, unseren Beitrag von dem Social-Media-Giganten mit einem Vermerk versehen zu lassen. Dort steht nun zu lesen: „Teil­weise falsche Infor­ma­tionen – Von unab­hän­gigen Fakten­prü­fern geprüft“:



Das bewirkt, dass der geneigte Leser in die Irre geführt wird und denkt, wir würden Falsch­in­for­ma­tionen verbreiten. Dabei ist genau das Gegen­teil der Fall: Wir achten stets darauf unsere Beträge mit Quel­len­an­gaben zu versehen, damit nicht der Eindruck erweckt wird, wir erfinden Unwahr­heiten. In diesem Punkt wollen wir uns bewusst von vielen Main­stream­m­edien unterscheiden.

dpa-Fakten­prüfer versu­chen uns nicht gezeigtes Video­ma­te­rial unterzujubeln

Klickt man bei dem (Sperr-)Vermerk auf Face­book auf „Grund anzeigen“, so gelangt man auf das Pres­se­portal der dpa, genauer in die Rubrik „dpa-Fakten­check“. Dort wurde uns ein eigener Artikel gewidmet, der den Versuch unter­nimmt, unseren Bericht als (teil­weise) unwahr darzustellen.



Dazu ist festzuhalten:

1/ dpa-Behaup­tung:

»BEWERTUNG: Zur Immu­nität gegen das neuar­tige Coro­na­virus gibt es bislang keine abschlie­ßend gesi­cherten Erkennt­nisse. Forscher unter­su­chen noch, inwie­weit sich Infek­tionen mit Erkäl­tungs­viren positiv auf die Immun­ab­wehr gegen Sars-CoV‑2 auswirken.«

Unser Artikel, aus einem ameri­ka­ni­schen Meldung entnommen/übersetzt, die dem anglo­säch­si­schen jour­na­lis­ti­schen Prinzip der Gegen­über­stel­lung von Meinungen folgt, hat Mike Yeadon zitiert, aber nicht seine Meinung als die einzig rich­tige propa­giert. Mike Yeadon als einen aner­kannten und kompe­tenten Forscher in Frage zu stellen, blieb somit der dpa vorbe­halten. Die von der dpa präsen­tierten „Gegen­mei­nungen“ stellen fest, dass die Frage der Kreu­zim­mu­nität „noch unge­klärt“ sei bzw. dass es sich „um vorläu­fige Ergeb­nisse handelt und die Bedeu­tung der nach­ge­wie­senen T‑Zellen noch nicht erforscht ist.“ Das zitierte RKI räumt sogar – somit Yeadon de facto zustim­mend! – ein, dass eine voran­ge­gan­gene Infek­tion mit anderen Vari­anten eine «kreuz­re­ak­tive Immun­ant­wort» könne.

Erwi­de­rung: alle vorge­brachten „Gegen­ar­gu­mente“ belegen, dass die Frage der Kreu­zim­mu­nität entweder „noch uner­forscht“ oder jeden­falls poten­tiell zu bejahen sein könnte.

2/ dpa-Behaup­tung:

»FAKTEN: In dem weit verbrei­teten Video argu­men­tiert Mike Yeadon mit dem Prinzip der Kreuzimmunisierung…«

Erwi­de­rung: Dieses Video wurde von UNSER MITTELEUROPA über­haupt nicht gebracht (weil Englisch).

3/ Der Gene­ral­an­griff Yeadons, dass ein Impf­stoff gegen Covid-19 gar nicht benö­tigt würde (= Über­schrift unseres Arti­kels) wird von der dpa über­haupt nicht behan­delt. Anzu­nehmen ist, dass Yeadon in diesem Punkt höchste Kompe­tenz hat, zumal er sich damit ja gegen die wirt­schaft­li­chen Inter­essen seines eigenen (Ex-)Unternehmens wendet. Das Schweigen der dpa dazu spricht Bände. Es lässt zudem annehmen, dass die dpa-„Stellungnahme“ gar nicht für unseren Artikel gedacht war, sondern nur von Dritten als solche „heran­ge­zogen“ wurde, um uns eins „über­zu­ziehen“…

4/ Ergo ist die Behaup­tung von dpa und Face­book, unsere Meldung sei eine „Falsch­mel­dung“, schlicht und einfach eine falsche Behaup­tung, die presse- wie straf­recht­lich äußerst bedenk­lich ist. Mit der Logik der Zensoren wäre in Zukunft das Zitieren von unter­schied­li­chen Meinungen zu glei­chen Sach­ver­halten nicht mehr möglich. Das kann wohl nicht sein. Oder?

5/ Andere Medien, beispiel­weise die ange­se­hene Neue Züri­cher Zeitung befassen sich sehr wohl „unge­straft“ mit dem Thema Corona/Kreuzimmunität. Das beweist, dass die gegen uns gerich­teten Zensur­maß­nahmen selbst inhalt­lich nicht gerecht­fer­tigt sind, unab­hängig von der laut Grund­ge­setz Wider­recht­lich­keit einer derar­tigen Zensur­maß­nahme (GG Abs. 5/1).



6/ Frage an Face­book und an die konge­nialen dpa-Fakten­prüfer: Würde auch ein Bericht von apotheke adhoc unter Ihr Zensur­re­gime fallen, wenn es dort etwa heißt:

„Die Immu­nität gegen Sars-CoV‑2 spielt eine zentrale Rolle bei der Eindäm­mung der Corona-Pandemie. Forscher der Berliner Charité und des Max-Planck-Insti­tuts für mole­ku­lare Genetik (MPIMG) haben nun Hinweise auf eine Kreu­zim­mu­nität von heimi­schen Coro­na­viren und Sars-CoV‑2 gefunden.“

Oder wird auch dieser Artikel von uns auf Face­book erneut zensiert, weil wir das gerade zitierten? In dieser „Herr­schaft des Unrechtes“ (Horst Seehofer lt. FAZ) scheint mitt­ler­weile alles, vom glatten Verfas­sungs­bruch abwärts, bis hin zur Duldung des Faust­rechtes gegen unlieb­same Personen alles möglich.



dpa-„Fakenchecker“ fügen uns, aber auch Face­book Schaden zu

Obwohl wie eingangs erwähnt, diesem Zensur­ver­such bereits ein weiterer zuvor ging, der jedoch wider­rufen werden musste, da sich unsere Recherche als richtig erwies, werden wir offen­sicht­lich jetzt bei Face­book als „Wieder­ho­lungs­täter“ gelistet. Die Folgen davon sind, dass unsere Beiträge nicht mehr beworben werden dürfen (auch FB entgehen dadurch Einnahmen). Weiters wurde dort auch der Algo­rithmus dahin­ge­hend geän­dert, sodass von unsren 12.000 Follower oder Lesern seit wenigen Tagen nur mehr ein paar hundert unsere Artikel „ausge­lie­fert“ werden. Face­book begrün­dete das wie folgt:



Sollte das von den dpa-„Faktencheckern“ nicht inner­halb von 7 Tagen repa­riert werden, werden wir Straf­an­zeige gegen den/die verant­wort­li­chen Meldungs­leger bei der dpa erstatten und auf Ruf- und Kredit­schä­di­gung Klage gegen die dpa einrei­chen. Weiters werden wir auch Scha­den­er­satz­for­de­rungen geltend machen. Anwälte prüfen gerade die Vari­anten einer recht­liche Würdi­gung dieser in mehr­fa­cher Hinsicht ille­galen Vorgansweise.