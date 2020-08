Neue Entde­ckungen einer kleinen Gruppe von Gelehrten, die mit den alten klas­si­schen Spra­chen Grie­chisch, Sans­krit und Pâli vertraut sind, haben unsere tradi­tio­nelle Sicht­weise auf das frühe Chris­tentum geän­dert, einschließ­lich der des Neuen Testa­ments (NT). So liefern die 27 auf Grie­chisch verfassten Bücher des NT im Vergleich zu alten buddhis­ti­schen Evan­ge­lien (sutram = euag­ge­lion) erstaun­liche Ergeb­nisse.

Wenn diese als Philo­logen bekannten Gelehrten Wort für Wort, sogar Silbe für Silbe, frühe buddhis­ti­sche Evan­ge­lien mit den vier früh­christ­li­chen Evan­ge­lien des NT verglei­chen, können sie einfach nicht über­sehen, dass das Grie­chi­sche oft aus dem Pâli und dem Sans­krit über­setzt wurde.

Die Methode der „Über­set­zung“ erscheint uns oft seltsam, aber dennoch auf ihre Weise konsis­tent und auch typisch; sie ist bekannt aus Über­set­zungen eines Aquila vom Hebräi­schen ins Grie­chi­sche.

Sehr häufig ist eine „Über­set­zung“ eine solche, die bloß den Klang eines Wortes wieder­gibt und nicht die exakte Bedeu­tung des Origi­nals. In vielen Fällen sind die Konso­nanten gleich, aber Vokale wurden geän­dert. Zum Beispiel ist der erste Schüler des Buddha als PuTRaS bekannt. Er wird dann als erster Jünger Jesu „wieder­ge­boren“, jetzt PeTRoS genannt. Dieser Petros, unser (St.) Peter, wird mit einem Felsen vergli­chen, dem grie­chi­schen PeTRa. Er wird „der erste Schüler“ genannt, grie­chisch PRôToS = „der erste“.

Die Über­set­zung erfolgte oft über eine „Gema­tria“ benannte Methode, was bedeutet, dass jedes Wort zugleich eine Zahl ist, die durch Addi­tion der Zahlen­werte jedes Buch­sta­bens ermit­telt wird. Die Zahlen werden zudem in geome­tri­schen Mustern ange­ordnet. Zum Beispiel ist die Zahl von Petros 80 + 5 + 300 + 100 + 70 + 200 = 755. Wenn man einen Kreis mit 755 als Umfang zeichnet, ist das einge­schrie­bene Siebeneck 729, was die Zahl eines der vielen anderen Namen des Petros ist, nämlich Kêphas = 20 + 8 + 500 + 1 + 200 = 829. Wenn man dann das 729-Siebeneck in einen 729-Kreis ändert, enthält dieser Kreis einen „Fisch“ von 486. Doch 486 ist wiederum die Zahl des Felsens = Petra = 80 + 5 + 300 + 100 + 1 = 486.

Im Buddhismus lautet sein voll­stän­diger Name Sâri-Putras = 312 + 1081, was 1393 entspricht.

Dies steht im Einklang mit dem 729-Kreis von Kêphas. Der Durch­messer im 729-Kreis beträgt nämlich 232,1656, und somit betragen sechs Durch­messer (= zwei Sechs­ecke) 1393 = Sâri-Putras.

Gleich­zeitig ist 1393 auch die Zahl von Sâri-Putta = 312+ 1091 = 1393; es handelt sich um die Voka­tiv­form in Pâli.

Wenn wir zum 729-Kreis von Kêphas zurück­kehren, werden wie sehen, dass das in diesen Kreis einge­schrie­bene Quadrat 656 ist. Dies ist die Zahl des Messias, mit denen Kêphas hier im Matthäus-Evan­ge­lium ein Gespräch führt.

Philo­logen, die diese drei oder vier Spra­chen Wort für Wort studiert haben, können auf Hunderte solcher „Übersetzungs“-Beispiele verweisen. Dies sind Fakten, die nur ein Igno­rant leugnen kann.

Leider sind es nicht bloß Igno­ranten, sondern auch profes­sio­nelle Theo­logen, die zu Tausenden ihren Lebens­un­ter­halt verdienen, indem sie selbst an Univer­si­täten ihren Glauben an einen „histo­ri­schen“ Jesus und seine Jünger verbreiten.

Diese „aber­gläu­bi­schen“ Theo­logen bilden derzeit eine Mehr­heit, während die Philo­logen eine kleine Minder­heit bilden. Der Kampf Letz­terer heut­zu­tage kann mit dem alten Kampf zwischen Geozen­trismus und Helio­zen­trismus vergli­chen werden.

Mögli­cher­weise gibt es auch immer noch eine Minder­heit, die der Meinung ist, dass die Erde flach und im Zentrum des Univer­sums gelegen ist. Diese Minder­heit ähnelt den heutigen profes­sio­nellen Theo­logen, doch irgend­wann müssen sie kapi­tu­lieren. Und ihre Kapi­tu­la­tion wird eine bedin­gungs­lose sein!

Dr. Chris­tian Lindtner (Nærum, Däne­mark)

Sans­kri­to­loge, Heraus­geber eines kriti­schen Pâli-Wörter­buchs, Über­setzer der Werke Nagar­junas, etc.

Webseite: www.jesusisbuddha.com