Die ‚Fach­kom­mis­sion Flucht­ur­sa­chen‘ hat im Rahmen einer Bundes­pres­se­kon­fe­renz ihren Bericht vorge­stellt, welcher mit zahl­rei­chen Hand­lungs­vor­schlägen für diese, aber ausdrück­lich auch für die kommende Bundes­re­gie­rung aufwartet. Zentrales Motto ist dabei offenbar, die ille­gale Migra­tion nach Deutsch­land zu verrin­gern, indem man sie schlicht legalisiert.

(Tran­skript des Videos:)

Bundes­ent­wick­lungs­mi­nister Gerd Müller (CSU): „Die Flücht­lings­krise ist nicht vorbei. Ein total wert­voller Bericht mit klaren Analysen und Vorschlägen für die poli­ti­schen Weichen­stel­lungen für die kommenden Monate, aber insbe­son­dere auch für die nächste Regierung.“

Dr. Gott­fried Curio: Die dortigen Forde­rungen und Hand­lungs­emp­feh­lungen lesen sich wie das Programm einer links­ex­tremen Zuwan­derer-Partei und über­treffen in ihren Forde­rungen sogar noch das Wahl­pro­gramm der Grünen. Hier mal einige Punkte:

Erstens wird empfohlen, dass Deutsch­land mehr Flücht­linge über Resett­le­ment aufnehmen soll. Als Ziel­marke wird null komma null fünf Prozent der eigenen Bevöl­ke­rung vorge­schlagen. Das hieße über 40 000 Umsied­lungen nach Deutsch­land im Jahr. Aktuell sind es fünf­ein­halb Tausend. Bewusst verschlei­ernd wird auf der Pres­se­kon­fe­renz immer wieder diese Größe null komma null fünf Prozent genannt, als wäre das wenig. Tatsäch­lich sind das über 5 Prozent eines Gebur­ten­jahr­ganges in Deutsch­land und die ganzen anderen Zuwan­de­rungs­wege kommen ja noch oben­drauf mit akku­mu­lie­rendem Effekt.

Gerda Hassel­feldt, Vorsit­zende der Fach­kom­mis­sion: „Und vier­tens schlagen wir eine inter­na­tio­nale Resett­le­ment-Allianz vor, um beson­ders schüt­zens­werte Personen auf geord­neten und legalem Weg aufzunehmen.“

Dr. Gott­fried Curio: Mitglieds­staaten dieser Allianz sollen jedes Jahr ein bestimmtes Kontin­gent an aner­kannten Flücht­lingen dauer­haft aufnehmen. Explizit wird auf die Globalen Pakte für Migra­tion bzw. Flücht­linge von 2018 verwiesen, deren Verpflich­tungen unzu­rei­chend nach­ge­kommen würde. Man höre und staune: diese angeb­lich unver­bind­li­chen Pakte werden schon heute als Argu­men­ta­ti­ons­anker benutzt, um eine Über­frem­dungs-Allianz in Europa durch­zu­setzen. Man sieht da 120 000 Resett­le­ment-Zusagen pro Jahr durch eine solche Koali­tion als mittel­fristig erreichbar. Offen­sicht­lich hat man sich für einen deut­schen Sonderweg entschieden. In Frank­reich etwa stimmen laut Umfrage 58 Prozent dem Brand­brief der Gene­räle zu, die vor bürger­kriegs­ähn­li­chen Zuständen warnen. Aber sicher wird Deutsch­land dann wieder für alle Unwil­ligen einspringen.

Zudem wird bemän­gelt, dass insbe­son­dere Menschen mit geringen oder nicht formalen Quali­fi­ka­tionen kaum Möglich­keiten haben, auf legalem Wege zu migrieren. Es gelte, zusätz­liche Möglich­keiten der Einreise für geringer quali­fi­zierte Personen zu schaffen. Warum Deutsch­land diesen Leuten über­haupt zur Migra­tion verhelfen soll, bleibt schlei­er­haft. Hinter dieser offenbar vernunft­freien Politik verbirgt sich anschei­nend die Maxime, grund­sätz­lich jeden Menschen auf dem Planeten, der viel­leicht irgendwie Lust drauf hat, nach Deutsch­land zu holen und hier zu versorgen. Es wird erst eine mora­li­sche Verpflich­tung konstru­iert, um es dann als Miss­stand auffassen zu können, dass noch immer nicht allen Erden­be­woh­nern Einwan­de­rungs­mög­lich­keiten nach Deutsch­land unter­breitet wurden.

Die von der Politik sonst immer ange­führten wirt­schaft­li­chen Gründe – Fach­kräf­te­mangel, Über­al­te­rung, Probleme, die mit internen Mitteln behoben werden könnten -, sind also anschei­nend vorge­schoben, um im Schlepptau das eigent­liche Ziel – mehr Einwan­de­rung um jeden Preis – durch­zu­setzen. Und wie sollen die alle herkommen? Nun, im Bericht heißt es: Darüber hinaus sollte die Bundes­re­gie­rung die Ertei­lung huma­ni­tärer Visa ausweiten, um Menschen in akuten Krisen­si­tua­tionen rasch zu helfen. Hier will man die Bürger mit Kata­stro­phen­bil­dern mora­lisch erpressen. Dabei ist Akut­hilfe vor Ort weit einfa­cher zu orga­ni­sieren als der Aufwand, den deut­schen Sozial- und Verwal­tungs­ap­parat für die Folgen solcher Heli­co­pter-Visa umzufunktionieren.

Und weiter. „Zudem sollte die Bundes­re­gie­rung Möglich­keiten der Asyl­an­trag­steller in Dritt­staaten außer­halb der EU prüfen.“ Motto lautet hier: Wenn es irgendwo auf der Welt Miss­stände gibt, soll Deutsch­land gleich mit Visa wedeln und die Last der ganzen Welt auf sich laden. In Eritrea freut sich dann irgendein Diktator auf Devi­sen­ein­nahmen durch Rück­über­wei­sungen aus deut­schen Sozi­al­leis­tungen und hat natür­lich kein Inter­esse daran, die huma­ni­täre Lage vor Ort zu verbessern.

Gerd Müller: „Die Bundes­re­gie­rung sollte mit rele­vanten Herkunfts­län­dern substan­zi­elle Migra­ti­ons­part­ner­schaften abschließen, um auch sichere Wege der Migra­tion zu schaffen.“

Dr. Gott­fried Curio: Regie­rungen sollen für poli­ti­sche Miss­stände und Miss­wirt­schaft also auch noch belohnt werden. Welchen Nutzen bitte haben die Deut­schen von solchen angeb­li­chen Part­ner­schaften, die einzig bezwe­cken, immer noch mehr Zugangs­wege nach Deutsch­land zu schaffen?

Im Bericht heißt es weiter: „Ange­sichts der welt­weit zuneh­menden Zahlen Schutz­su­chender sollte die Bundes­re­gie­rung ihre Vorbe­halte gegen­über einem Enga­ge­ment von Kommunen bei der Flücht­lings­auf­nahme über­denken. In Zusam­men­ar­beit mit den über 220 deut­schen Gemeinden, die eine Aufnahme von Flücht­lingen ange­boten haben, sollte sie nach Wegen suchen, dieses Enga­ge­ment zu würdigen und zu nutzen.“

Statt dieses staats­fernen Angebot am bestehenden Auslän­der­recht vorbei als Enga­ge­ment zu preisen, gehört es bloß­ge­stellt als das, was es ist: Als linke Schau­fens­ter­po­litik auf Kosten der eigenen Bevöl­ke­rung, Selbst­be­weih­räu­che­rung linker Provinz­fürsten, die sich um die Folgen nicht kümmern wollen, explo­die­rende Mieten, soziale Span­nungen, kultu­reller Heimatverlust.

Weiter: „Die Bundes­re­gie­rung sollte Gedul­deten, die absehbar nicht in ihre Heimat­länder zurück­kehren können, sichere Blei­be­per­spek­tive bieten und damit die Zahl ausrei­se­pflich­tiger Personen redu­zieren. Wer illegal – denn Gedul­dete haben kein Blei­be­recht – nach legal umeti­ket­tiert, senkt viel­leicht die Ille­ga­lität auf dem Papier, sodass die Union von legal und geordnet herum­schwa­dro­nieren kann. Das ist aber nur Plan­erfül­lung nach dem Prinzip Augen­wi­scherei: Gesetz weg, Geset­zes­bruch weg. Es ändert nämlich gar nichts am zugrun­de­lie­genden Problem, sondern verschärft es noch, dass man sich ein Aufent­halts­recht nämlich de facto ersitzen kann. Ein wesent­li­cher Pull-Faktor für ille­gale Zuwan­de­rung. Dieselbe Fehl­kon­struk­tion, die auch hinter dem soge­nannten Spur­wechsel steckt.

Gerd Müller: „Aber es ist zu wenig, wenn Brüssel nur den Außen­grenz­schutz aufbaut und, was ich für fatal halte, die Seenot­ret­tung ausschaltet und wir nicht mehr sehen, dass das Mittel­meer das Meer des Todes auch heute nach wie vor ist.

Dr. Gott­fried Curio: Hierzu fordert der Bericht Deutsch­land sollte sich für eine euro­pa­weite Entkri­mi­na­li­sie­rung der Seenot­ret­tung einsetzen. Bezeich­nen­der­weise sieht man die Ille­ga­lität nicht aufseiten der Schlepper und ihrer Helfer. – das sind offenbar die Partner und Verbün­deten der Bundes­re­gie­rung, nicht Frontex und EU-Grenz­länder. Dabei würde, wie in Austra­lien, durch sofor­tige Rück­füh­rung die Zahl der Boots­mi­granten schnell gegen Null tendieren und das Seenot­ret­tungs-Gesetz schreibt Verschif­fung schlicht in den nächsten sicheren Hafen vor.

Gerda Hassel­feldt: „Wir schlagen drit­tens vor, Aufnah­me­länder von Flücht­lingen und Migranten länger­fristig und planbar durch neue mehr­jäh­rige Pakte zu unter­stützen, mit dem Ziel, erstens Weiter­wan­de­rung zu verhin­dern und zum zweiten, dass die Flücht­linge nach spätes­tens 10 Jahren keine öffent­liche Hilfe mehr brauchen.“

Dr. Gott­fried Curio: Das heißt, Deutsch­land soll Migranten und soge­nannte Flücht­linge aus aller Welt und in aller Welt 10 Jahre lang versorgen, wo immer sie sitzen. Dass im Falle diese dann immer noch nicht Selbst­ver­sorger sind – nach den 10 Jahren – die soziale Unter­stüt­zung danach trotzdem weiter­geht, bleibt natür­lich klar.

Und welche Gründe sind denn nun fürs Migrieren nach Deutsch­land anzuerkennen?

Gerda Hassel­feldt: „Die Haupt­ur­sa­chen sind Krieg, Verfol­gung, Not, Perspek­tiv­lo­sig­keit. Dazu kommen aber zuneh­mend auch Konse­quenzen aus dem Klima­wandel, Umwelt­zer­stö­rung, aber auch der demo­gra­phi­sche Druck oder schlechte Regierungsführung.“

Dr. Gott­fried Curio: Wenn man den letzten Grund hier hört – schlechte Regie­rung -, können Deut­sche im Rahmen der Entwick­lungs-Part­ner­schaft also auch bald anderswo auswärtig aufge­nommen werden? Und Deutsch­land passt flächen­mäßig 85 mal in Afrika hinein. Die Bevöl­ke­rungs­dichte ist fünfmal höher. Warum sollte sich der demo­gra­fi­sche Druck in Afrika dann bitte nach Deutsch­land entladen dürfen?

Gerd Müller: „Und es ist Corona. Diese Corona Pandemie hat 115 Millionen Menschen in absurde Armut zurückgeworfen.“

Dr. Gott­fried Curio: Hier weih­nachtet es sehr und Müller will endlich die Gaben austeilen für migra­ti­ons­wil­lige Afri­kaner. Um das den Deut­schen schmack­haft zu machen, sucht er wie jeder gute Bauern­fänger nach einem Anknüp­fungs­punkt aus der alltäg­li­chen Erfah­rung, um Vertraut­heit zu sugge­rieren und daraus Schein­kon­se­quenzen zu ziehen. Dafür will er das abseh­bare Ende der Pandemie nicht abwarten, sondern perma­nente Zugangs­wege für eine tempo­räre Lage schaffen. Motto: Wie kann man Deutsch­land so schnell wie irgend möglich über­fremden? Was ist ein univer­saler Grund, den prak­tisch jeder vorweisen könnte? Corona. Wer in diesen September also glaubt, CDU oder FDP wählen zu müssen, um Rot-Rot-Grün zu verhin­dern, der wird ein böses Erwa­chen erleben. Wohl­ge­merkt: Dieses Programm wurde von Urge­steine wie Gerd Müller und Gerda Hassel­feldt aus dem angeb­lich stramm konser­va­tiven Unions­teil der CSU vorge­stellt. In Wahr­heit hat man sich ideo­lo­gisch längst den Grünen ange­gli­chen und ist nicht einmal mehr bereit, auch nur hinhal­tenden Wider­stand zu leisten, ergeht sich viel­mehr gera­dezu in einem Über­bie­tungs­wett­be­werb. Der angeb­lich unver­bind­liche Migra­ti­ons­pakt wird mit der Pedan­terie eines Multi-Kulti-Muster­schü­lers Punkt für Punkt umge­setzt. Es wird ausdrück­lich betont, dass die Empfeh­lung in die Verhand­lungen zur Regie­rungs­bil­dung einfließen sollte, um schon in der nächsten Legis­la­tur­pe­riode umge­setzt zu werden. Die Grünen werden bei den Koali­ti­ons­ver­hand­lungen hinter diesen von der Union selbst vorge­legten Diskus­si­ons­stand nicht zurück gehen wollen. Wer CDU-CSU wählt, wählt Links-Grün.