Die Migranten-Attacke jüngst in Ceuta, wo 8000 Afri­kaner wider­recht­lich nach Spanien eindrangen, zeigt, dass das Thema ille­gale Massen­mi­gra­tion nach Europa unver­än­dert aktuell ist. Dabei bemühen sich die zwangs­fi­nan­zierten Regie­rungs­sender sonst gene­rell darum, das unver­än­derte Migra­ti­ons­ge­schehen in Corona-Zeiten in der Unsicht­bar­keit zu halten – General-Motto: wir haben es endlich „geschafft“ (frei nach Angela Merkel). Offen­sicht­li­ches Kalkül dabei ist, das Thema bewußt medial und poli­tisch unter der Wahr­neh­mungs­schwelle zu halten, damit die AfD in Umfra­ge­werten klein­ge­halten wird – gerade in einem Super­wahl­jahr. Und das auch noch, wo die EU aktuell die verhee­rendsten Auswei­tungen forcierter ille­galer Zuwan­de­rung auf den Weg bringen will. Sehen sie hierzu einen Vortrag von Dr. Gott­fried Curio, innen­po­li­ti­scher Spre­cher, im Rahmen einer Veran­stal­tung des Arbeits­kreises Inneres der AfD-Bundestagsfraktion.

(Tran­skript:)

Meine Damen und Herren!

Die Realität der Ereig­nisse holt einen an so einem Tag wieder ein. Wir alle haben die Meldungen aus Ceuta, der spani­schen Exklave in Marokko, gehört. Dort sind also in einer einzigen Bewe­gung 6 000 Migranten auf spani­sches Terri­to­rium einge­drungen, schlicht weil sie von der marok­ka­ni­schen Regie­rung und ihren Kräften nicht aufge­halten wurden. Dahinter steckt eine poli­ti­sche Absicht. Es geht gar nicht darum, was die konkreten poli­ti­schen Hinter­gründe sind, was die spani­sche Regie­rung gemacht hat, was den Marok­ka­nern nicht gefällt. Anschei­nend sind diese afri­ka­ni­schen Migranten wohl­feil als poli­ti­sches Druck­mittel, als poli­ti­sche Waffe.

Etwas, was wir sonst von der anderen Seite des Mittel­meers sehr gut kennen. Vor gut einem Jahr, März-April 2020, hatte Erdoğan eine ähnliche Aktion unter­nommen, wo er in Bussen mal eben Migranten an die grie­chi­sche Grenze verfrachtet hat. Das ist also ein poli­ti­sches Druck­mittel der Tages­po­litik und wir werden das heute noch auf viel­fäl­tige Weise ausleuchten. Ich halte heute den ersten Vortrag dazu und will deshalb erst einmal die vielen verschie­denen Dimen­sionen, die das Thema birgt, über­haupt aufreissen. In einem ersten Teil spreche ich zu den zahl­rei­chen Fehl­jus­tie­rungen in den verschie­denen Dimen­sionen der Migra­ti­ons­po­litik mehr tech­nisch: Welche Stell­schrauben gibt es da? Und danach dann dazu, was diese unbe­stritten forcierte Massen­mi­gra­tion für Deutsch­land, für die deut­sche Gesell­schaft bedeutet? Und am Schluss will ich noch einen Ausblick geben in dieser kleinen Einlei­tung als Impuls­vor­trag, welche poli­ti­schen Konse­quenzen jetzt gezogen werden können, in Europa, in Nach­bar­län­dern, aber auch hier in Deutsch­land von verschie­denen Kräften.

Lassen Sie uns also beginnen. Wie wir alle wissen, wird das Asyl­recht zu großen Teilen eben leider auch miss­braucht, um illegal in die EU einzu­wan­dern. Wie wird das ange­trieben? Wie wird das befeuert? Nun, durch hohe Sozi­al­leis­tungen und Aner­ken­nungen von Phan­tasie-Flücht­lingen werden massen­haft Migranten aus afri­ka­ni­schen und isla­mi­schen Ländern ins Land gelockt. Und jetzt kommen wir gleich zu einer ersten Dimen­sion des Themas: Flucht­ur­sa­chen bekämpfen. Es ist tatsäch­lich auch ein Haus­halts­titel. Was damit gemeint ist, sind leider einfach euro­päi­sche Geld­spritzen in die Heimat und Herkunfts­länder. Das ist unge­fähr ein Dieb­stahl von 25 Milli­arden Euro in den nächsten vier Jahren am deut­schen Steu­er­zahler. Die bekämpfen natür­lich gerade nicht Flucht­ur­sa­chen, denn euro­päi­sches Sozi­al­ni­veau wird dort vor Ort so nie erreicht. Was aber geschieht ist, dass mehr Reise­mittel für die Schlep­per­wege gelie­fert werden. Damit zusam­men­hän­gend: Finan­zi­elles und die Situa­tion in den Herkunfts­län­dern, das Thema der Rück­über­wei­sungen der Trans­fer­leis­tungen. Für viele afri­ka­ni­sche Staaten über­steigen diese Trans­fer­leis­tungen der bereits hier Zuge­wan­derten sogar die Entwick­lungs­hilfe und sind ein ganz wesent­li­cher Bestand­teil der dortigen Staats­haus­halte. Die Migranten unter­stützen über diese Geld­trans­fers ihre Fami­lien in der Heimat, die umge­kehrt erst die ille­gale Migra­tion finan­ziert haben. Dieser Druck auf die EU-Außen­grenzen resul­tiert also aus vielen Faktoren: den fehlenden Verein­ba­rungen etwa über Flücht­lings­ver­sor­gung in Dritt­län­dern, dem fehlendem poli­ti­schen Druck auf die Herkunfts­länder und eben die unnö­tige und gesetz­wid­rige Anreiz-Maschi­nerie, dieses ganze Anreiz­system der EU, was wir heute noch viel­fältig ausleuchten werden.

Weitere Dimen­sionen: der Arbeits­markt. Man muss sich fragen, was aus den Leuten hier eigent­lich lang­fristig werden soll. Es ist leider nur Propa­ganda: Migra­tion hülfe dem Arbeits­markt. Ein Groß­teil dieser Menschen ist hier nicht einsetzbar, wird abseh­barer Weise sehr lange alimen­tiert werden, ruiniert dadurch de facto die Sozialsysteme.

Nächste Dimen­sion: Inte­gra­tion. Die abseh­bare demo­gra­fi­sche Entwick­lung – es klang in der Intro­duk­tion schon an – zeigt dieser Klientel natür­lich, dass eine Inte­gra­tion für ihre eigenen Inter­essen eigent­lich bereits unnötig ist. Man lebt und spricht auch in eigenen exklu­siven Gesell­schaften. Man handelt in diesen exklu­siven Gesell­schaften. Und so verhält man sich dann auch. Wir sehen Beset­zung des öffent­li­chen Raumes mit impli­ziter Droh­ge­bärde gegen­über der einhei­mi­schen Bevöl­ke­rung durch aggres­sive Männer­gruppen, stei­gende Krimi­na­li­täts­raten. Frauen können den öffent­li­chen Raum nicht mehr betreten und es wird uns dieser Tage sehr deut­lich und sehr schmerz­haft und in sehr offen­ba­render Weise in Erin­ne­rung gerufen: nicht nur Frauen, sondern eben auch Juden können den öffent­li­chen Raum nicht mehr ohne Angst­ge­fühle betreten. Das, meine Damen und Herren, ist eine Schande für Deutschland.

Nichts von all diesen Fehl­ent­wick­lungen ist nun natür­lich im Inter­esse Deutsch­lands oder irgend­eines euro­päi­schen Staates. Was liegt zugrunde? Das Ideo­lo­gi­sche klang schon an. Das Problem heißt hier eigent­lich Deutsch­land oder die deut­sche Regie­rung mit ihren bevor­mun­denden Sugges­tionen vermeint­li­cher mora­li­scher Pflichten. Es ist ganz wichtig. Neben den harten Faktoren des Geldes meine ich auch diese weichen Faktoren der Ideo­logie und der Rhetorik zu erkennen, zu adres­sieren, aufzu­greifen, zu entlarven, weil sie ein Druck­mittel gegen­über der Wähler­schaft sind. Mitnichten ist es eben so, dass die EU für ille­gale Migranten etwa „Verant­wor­tung“ hätte.

Im Orient sind die flächen­de­ckenden Kriege aus. Aus Afrika kommen vor allem Wirt­schafts­mi­granten. Die vorgeb­lich Schutz­be­dürf­tigen sind dort bereits durch zig sichere Dritt­staaten gezogen, also nicht mehr auf der Flucht, falls sie es denn je waren. Und schon gar nicht braucht es ein anderes dieser Mode­worte „Soli­da­rität“ mit Erst­zu­tritt­staaten. Deutsch­land hat propor­tional schon mehr aufge­nommen als diese – Italien, Grie­chen­land. Aber die fort­ge­setzte recht­bre­chende Verlet­zung von Dublin III durch Merkel ‑wir erin­nern uns ihres Wortes Dublin III sei obsolet -, die soll lega­li­siert, der Weg nach Deutsch­land auto­ma­ti­siert werden. Und eine dritte Stan­dard­floskel, Vokabel: Das Ganze ist auch nicht etwa „human“. Diese Migranten leiden keine Not, die haben hohe Schlep­per­kosten gezahlt. Wirk­lich Hilfs­be­dürf­tige, die es natür­lich gibt in den Herkunfts Regionen, tauchen hier nie auf. Dasselbe Geld, das Deutsch­land oder die EU hier aufbringt, würde vor Ort hundertmal mehr Menschen helfen. Das Ganze ist also das Gegen­teil von human. Dublin III hätte sogar Vorteile: es gäbe keine Mittel­meer-Toten mehr, wenn diese Anreiz­sys­teme aufhören; Fami­lien könnten in Sicher­heit und im eigenen Kultur­kreis zusam­men­bleiben. Es ist also hohe Zeit, und der Punkt ist mir wichtig, sich gegen all diese hoch tönenden Täuschungs­ver­such-Voka­beln zu wenden: Verant­wor­tung über­nehmen, Soli­da­rität zeigen, Huma­nität beweisen, die doch alle nur letzt­lich dazu dienen sollen, die poli­ti­sche und finan­zi­elle Entrech­tung der hiesigen einhei­mi­schen Bevöl­ke­rung zu verbrämen, den gutmei­nenden Bürger, der das alles hört, mora­lisch zu erpressen. Es ist hohe Zeit, sich zu wenden gegen diese Reiß­brett-Utopie der globa­lis­ti­schen Gesell­schaft, die den Bürgern hier über­ge­stülpt werden soll. Was wir in Deutsch­land nicht brau­chen, sind Leute, die sich ständig und in falschem Zusam­men­hang auf die Mensch­heit und die entspre­chenden Werte berufen, aber sich um die eigenen Menschen gar nicht mehr kümmern.

Ille­galer Grenz­über­tritt ist kein Menschen­recht, Aufent­halt in Deutsch­land auch nicht – auch wenn der globale Migra­ti­ons­pakt etwas anderes lang­fristig beför­dern möchte. Deshalb ist es wichtig, dass wir auch die Begriffs­ho­heiten neu über­nehmen und korrekter ausfüllen. Verant­wor­tung zu ergreifen muss bedeuten, die gesell­schaft­li­chen Werte Deutsch­lands auch für die Zukunft zu sichern. Mit einer entspre­chenden Politik. Soli­da­risch wäre es, die Bürger nicht immer länger für andere arbeiten zu lassen. Human wäre es, unsere Bürger vor 300 000 Zuwan­derer-Straf­taten jähr­lich zu bewahren.

Ein weitere Dimen­sion: Das Gesell­schafts­bild. Die afri­ka­ni­sche Bevöl­ke­rungs­ex­plo­sion, von der wir schon hörten, nach Europa umzu­leiten, ist natür­lich ein völlig falsches Ziel. Das wird aber bewusst betrieben – ein Wahn­sinn. Der Import des Menschen und Gesell­schafts­bild des Islams samt seiner Rechts­vor­stel­lungen, schließ­lich auch des Systems der Klas­sen­ge­sell­schaften, das ist nichts anderes als eine Kampf­an­sage an unsere Frei­heit. Demo­kratie – man muss es konstatieren‑, ist dem Islam wesens­fremd. Reli­gion und Staat sind ja bei ihm eine Einheit. Statt­dessen sind Gewalt gegen Frauen, Gewalt gegen Anders­gläu­bige, Lehr­stoff des Islam. Deshalb: was wir nicht länger in der Regie­rung brau­chen, ist diese Umsiedlungs-Mafia.

Schließ­lich noch ein letztes Wort zu diesen tech­ni­schen Punkten. Die EU will ja nun diese bisher schon falsche Politik weiter Geset­zes­form annehmen lassen in dem von der Kommis­sion vorge­schla­genen neuen Migra­ti­ons­pakt, der sozu­sagen ein Zwischen­schritt ist auf diesem Konti­nent zu dem noch radi­ka­leren globalen Migrationspakt.

Nur wenige Schlag­lichter hier zunächst. Wir hören später dazu ja eindrück­lich aus den Eindrü­cken vor Ort. Dort heißt es, das Umsied­lungs­pro­gramme ganz explizit umzu­setzen seien; konti­nu­ier­liche Ansied­lung aus Türkei, Libanon, Jorda­nien; Schutz­be­dürf­tige seien umzu­sie­deln aus Libyen, Niger, Tschad, Ägypten, Äthio­pien, Sudan; neue legale Wege sein zu eröffnen. Dass dies alles mit der Idee der Soli­da­ge­mein­schaft kolli­diert, dass nur noch Nutz­nießer der hiesigen Soli­dar­ge­mein­schaft impor­tiert werden, aber die Balance zwischen Eingaben in die Soli­dar­ge­mein­schaft und ihre Benut­zung voll­ständig verloren geht, wird bewusst negiert. Auch wichtig zu sehen in diesem Zusam­men­hang die Erwei­te­rung der Defi­ni­tion des Begriffs der Familie. Jetzt sollen Geschwister einbe­zogen werden und Berück­sich­ti­gung von fami­liären Bezie­hungen, die erst nach Verlassen des Herkunfts­landes, aber vor Ankunft in der EU entstanden sind. Das heißt, die Bildung falscher oder echter Fami­li­en­be­zie­hungen in den Lagern erhöht dann die Chancen auf Verbleib in der EU.

Der globale Migra­ti­ons­pakt, nicht der der EU, setzt dann zudem alle bisher geltenden Bedin­gungen außer Kraft. Kein Flucht­grund mehr, kein Asyl­grund mehr erfor­der­lich. Statt­dessen Grund­recht auf Einwan­de­rung per Völker­wan­de­rung. Das darf es nicht geben.

Dann gibt’s dort diese Vorschläge, eine weitere tech­ni­sche Stell­schraube: das Rück­füh­rungs­ver­fahren an der Grenze. Da sollen Migranten nicht in Gewahrsam genommen werden. Natür­lich bleiben sie dann aber nicht in den Grenz­an­lagen. Oder die Frist, nachdem diese Grenz­ver­fahren abge­schlossen sein sollen. Viele Asyl­be­werber haben keine Reise­pa­piere, Ausweise. Die Iden­ti­täts­fest­stel­lung ist zeit­auf­wendig. Doku­mente müssen gege­be­nen­falls aus dem Herkunfts­land beschafft werden. Aber die Rege­lung soll dann werden: ist bei der Einreise das Asyl-Grenz­ver­fahren nach 12 Wochen nicht abge­schlossen, dann soll die Einreise zum Abschluss des Verfah­rens schlicht gestattet werden. Das verleitet natür­lich dazu, das Verfahren zu verlän­gern. Schließ­lich sagt die EU-Kommis­sion: diese Einzel­fall­prü­fungen Schiff für Schiff, von denen wir immer wieder hören, das führte zu Warte­zeiten und gefährde die Immi­granten, verzö­gere den Schutz; es solle vermieden werden, derar­tige Akti­vi­täten zu krimi­na­li­sieren. Eine Richt­linie sagt dann, dass die huma­ni­täre Hilfe von solcher Krimi­na­li­sie­rung auszu­nehmen sei. Das sorgt aber de facto nur dafür, dass die NGOs prak­tisch völlige Straf­lo­sig­keit bekommen bei ihrer Beihilfe zum Schleu­sertum. Denn italie­ni­sche Staats­an­wälte haben Beweise vorge­legt, dass die NGOs mit den Schlep­pern in Libyen konspi­rieren. Und die Empfeh­lung zeigt, dass die Kommis­sion der EU diese NGOs für diese Mission gera­dezu anheuert, und damit Schlep­pertum erleich­tert und lega­li­siert. Und noch ein aller­letzter Punkt hierzu: die Vertei­lung. Jedes Jahr werden hundert­tau­sende ille­gale Ausländer aufge­for­dert, die EU zu verlassen. Aber nur ein kleiner Teil tut das. Und wir haben auch das Problem der inner­eu­ro­päi­schen Grenz­über­tritte: Asyl­tou­rismus, wie ein bekannter Unions­po­li­tiker – leider im Kern tref­fend – es einmal nannte. Es ist aber eben keine Lösung euro­päi­scher Einig­keit, dass, wie jetzt vorge­schlagen, wer nicht aufnehmen will, als Land dann halt abschieben solle. Gelingt das nicht, wie in Deutsch­land auch schon die ganze Zeit nicht, sollen diese Staaten nämlich dann auf den Migranten sitzen bleiben. Also ins Deut­sche über­setzt: Das soll die Bestra­fung für die Visegrád-Staaten werden. Es ist ein tolles Angebot. Diese Zwangs­über­nahme durch andere Länder ist natür­lich auch Streit­punkt. Die Verfechter solcher Vorstel­lungen berufen sich auf „Soli­da­rität“. Länder, die keine Migranten aufnehmen wollen, sollen eben rück­führen. Das ist natür­lich der schwarze Peter im Migra­ti­ons­spiel. Die einen können sich dann der Huma­nität rühmen, die anderen schieben herzlos ab. An der EU-Außen­grenze ist aber natür­lich niemand schutzlos und Schutz könnte auch außer­halb der EU gewährt werden. Soli­da­rität bedeutet eben nicht, dass EU-Mitglieds­staaten für singu­läre Entschei­dungen einzelner anderer Länder haften müssten. Dublin III ist geschei­tert, weil es miss­achtet und nicht durch­ge­setzt wurde, ja bekannt­lich von Merkel für obsolet erklärt wurde. Das hat immense Pull-Faktoren geschaffen und auch in diesem neuen soge­nannten „Soli­da­ri­täts­me­cha­nismus“ bleibt unge­klärt, wie viele schon sichere Länder ein Asyl­be­werber passiert haben darf, bevor er hier Schutz im Land seiner Wahl bean­tragt; weil es unge­klärt bleibt, demnach also beliebig viele. Eigent­lich sollte doch aber wohl gelten: keines. Kein einziges.

Nach diesen Auflis­tung einiger der tech­ni­schen Stell­schrauben jetzt zur Bedeu­tung der Migra­ti­ons­pro­ble­matik hier inlän­disch, nachdem wir zunächst den Weg ange­schaut haben, die gesell­schaft­liche Bedeu­tung. Im zweiten Corona-Jahr könnte man ja meinen, Migra­tion nach Deutsch­land sei kein Thema mehr. In den Nach­richten tritt das gar nicht mehr in Erschei­nung. Tatsäch­lich lag die Anzahl der Asyl­ge­suche auch letztes Jahr bei 122 000 Anträgen, übri­gens bei mehr als der Hälfte dieser Asyl­be­wer­bungen ab 18 Jahren ohne Iden­ti­täts­pa­piere. Gleich­zeitig gibt es so gut wie keine Abschie­bungen und Über­stel­lungen. Nur 3 000 wurden in die für ihr Verfahren zustän­digen Staat rück­über­stellt, während wir 4 500 dazu bekamen.

Hinzu kommt ein Urteil des Ober­ver­wal­tungs­ge­richts in Nieder­sachsen, dass Rück­füh­rungen nach Grie­chen­land unter­sagt, da man dort nicht ange­messen unter­ge­bracht werde. Deutsch­land hat sich daraufhin bereit­erklärt, für die Kosten von Hotel­un­ter­brin­gungen für diese Asyl­be­werber aufzu­kommen. Ein anderes ähnli­ches Urteil besagt, dass Asyl­be­werber auch dann Anspruch auf höhere Sozi­al­leis­tungen in Deutsch­land haben, wenn sie schon in einem anderen EU-Land als Flücht­linge aner­kannt waren, wenn sie denn dort angeb­lich prekäre Verhält­nisse erdulden mussten. Das alles heizt natür­lich die Migra­tion nach Deutsch­land an. Apropos anheizen: Mit dem guten Wetter sinken nicht nur die Corona-Fälle, gleich­zeitig steigt die Migra­tion wieder. Italien berichtet, dass schon jetzt die Aufnah­me­lager über­füllt sind und wir haben gerade erst Mai. Es ist davon auszu­gehen, dass das im Sommer noch steigen wird. Wirk­liche Retter – wir hören jetzt wieder von den voll werdenden Schiffen, die retten zum nächsten Hafen, die NGOs. Aber sie betreiben nichts anderes als Schlepperei.

Jetzt einige der anriss­halber nur verschie­denen Dimen­sionen. Da sind einmal die Kosten. Migra­tion ist ein Quer­schnitts­thema, welches in viele Bereiche hinein­reicht, laut Seehofer ja die Mutter aller Probleme. Bei den Kosten ist es so, dass da ein gigan­ti­sches finan­zi­elles Loch ohne Boden in die Kassen gerissen wird. Wie viel die Migra­tion kostet, das wird auch nicht syste­ma­tisch voll­ständig offen­ge­legt. Die Bürger werden bewusst im Unklaren gelassen, damit sie sich kein Bild machen können und nicht am Ende etwa noch zu AfD-Wählern werden. Dabei entstehen Kolla­te­ral­kosten der Merkel­schen Will­kom­mens­kultur in sämt­li­chen Berei­chen in Verwal­tung, Polizei, Justiz, bei Sozi­al­sys­temen, Kran­ken­kassen, Inte­gra­tions- und Sprach­kursen, Abschie­bungen, geschei­terten Abschie­bungen, Erst­auf­nah­me­ein­rich­tungen. Überall fallen insge­samt Kosten in Milli­ar­den­höhe an, die durch Fami­li­en­nachzug, durch hier gebo­rene Kinder nochmal um ein Viel­fa­ches höher ausfallen. Hoch­ka­rä­tige Wirt­schafts­wis­sen­schaftler gehen von lang­fris­tigen Kosten in Billio­nen­höhe aus mit jähr­li­chen Kosten um die 50 Milli­arden Euro, nach seriösen Schät­zungen nur für die Versor­gung von Migranten, die illegal hier sind. Mit einer solchen Summe müssen die Minis­te­rien für Inneres, Bildung, Familie, Umwelt, Finanzen zusammen in ihrem Haus­halt auskommen.

Die Linken behaupten dann immer gerne, Migranten nehmen doch niemandem etwas weg. Ja klar. Niemand hat durch ille­gale Einwan­de­rung Nach­teile, außer Mietern viel­leicht, außer Mietern und Gering­ver­die­nern am Arbeits­markt, außer Mietern und Gering­ver­die­nern und Krimi­na­li­täts­op­fern, außer Mietern und Gering­ver­die­nern und Krimi­na­li­täts­op­fern und Steu­er­zah­lern und allen, die sich um sozialen Zusam­men­halt und kultu­relle Iden­tität sorgen. Von den über­schul­deten Kindern und Kindes­kin­dern, die schon als Schuldner geboren werden, werden in diesem Land am Ende die ganze Party bezahlen dürfen noch ganz zu schweigen.

Eine andere Dimen­sion: die Krimi­na­li­täts­sta­tistik spricht eine eindeu­tige Sprache. Jeder zweite isla­mis­ti­sche Atten­täter in Deutsch­land kam als Flücht­ling. In der EU gab es seit 2012 über 90 isla­mis­ti­sche Anschläge, unter den Tätern 25 Asyl­be­werber. In Deutsch­land haben wir 600 isla­mis­ti­sche Gefährder, 530 rele­vante Personen, Perso­nen­po­ten­zial im Bereich Isla­mismus rund 28 000 Personen, 12 000 Sala­fisten, 10 000 Milli Görüs-Anhänger, über 3800 von der Muslim­bru­der­schaft. Und in den letzten 10 Jahren erhöhte sich die Zahl auslän­di­scher Straf­täter um über 50 Prozent. Wenn man das alles mal durch­rechnet: wie viele Straf­taten hätten durch Grenz­schlie­ßung 2014 verhin­dert werden können, inklu­sive der nicht aufge­klärten Straf­taten? Propor­tional hoch­ge­rechnet inklu­sive Dunkel­feld, kommen sie auf etliche Millionen Straf­taten zusätz­lich durch Zuwan­derer seit 2014, nicht gerechnet auslän­der­recht­liche Verstöße. Frau Merkel, von mir mal hier nach ihrer Verant­wor­tung befragt, meinte, sie hätte ja auch Menschen glück­lich gemacht.

Eine letzte Dimen­sion: Bildung und Demo­grafie. Möchte man wissen, wie Deutsch­land in einer Genera­tion aussieht, muss man nur einen Blick in die Schulen und Grund­schulen werfen. Bundes­weit liegt der Anteil von Schü­lern mit Migra­ti­ons­hin­ter­grund jetzt bereits bei 37 Prozent, bei der Gesamt­be­völ­ke­rung 26. In den Städten natür­lich, wie sie sich denken können, ungleich mehr, um den nied­ri­geren Anteil im länd­li­chen Raum auszu­glei­chen. In Berlin, wo wir heute sind, hat schon jede zweite Grund­schule über­wie­gend Kinder mit Migra­ti­ons­hin­ter­grund und es gibt etliche Schulen mit fast 100 Prozent. Unter­richt ist laut Eltern und Lehrern dort wegen des geringen Sprach­ni­veaus nicht mehr möglich. Das ist die Zukunft in Berlin. 30 Prozent der Neunt­klässler verfehlen die Mini­mal­an­for­de­rungen beim Lesen. Da geht also alles runter in der Quali­fi­ka­tion. Es geht auch was rauf gleich­zeitig: ja, die Gewalt gegen Lehrer.

Ein kleiner Ausblick. Wie kann man mit all dem umgehen? Ein Blick ins Ausland und danach schließe ich mit einem Blick ins Inland. Eine normale Migra­ti­ons­po­litik. Schauen wir mal ein Nach­bar­land an: Däne­mark, wo eine sozi­al­de­mo­kra­ti­sche Regie­rungs­chefin regiert. Däne­mark hat als erstes euro­päi­sches Land Flücht­lingen aus Syrien den Schutz­status entzogen. Sie sollen zurück. Sie werden, solange in Abschie­be­ein­rich­tungen beher­bergt und übri­gens zur Finan­zie­rung der Unter­brin­gung können den Migranten auch Wert­sa­chen abge­nommen werden oder Bargeld. So wird dort gedacht. Ziel sei – wört­li­ches Zitat der Regie­rungs­chefin – null neue Asyl­be­werber. Und weiter sagt sie: wir müssen sicher­stellen – ich zitiere -, dass nicht zu viele Menschen in unser Land kommen, sonst kann unser Zusam­men­ge­hö­rig­keits­ge­fühl nicht exis­tieren. Nicht Inte­gra­tion ist dort das Ziel, sondern Rück­füh­rung. Im Gesetz wurde der Begriff Inte­gra­tion ersetzt durch den wunderbar tönenden Begriff Selbst­ver­sor­gungs- und Heim­reise-Leis­tung. Auch mittels Sozi­al­leis­tungs­kür­zung versucht man für die Asyl­be­werber möglichst unat­traktiv zu werden. Oder Schweden als letztes Beispiel im Ausland, für seine libe­rale Asyl­po­litik bekannt. Auch die voll­ziehen die Kehrt­wende. Die Vorstädte von Stock­holm, Göte­borg, Malmö haben sich bereits in migran­ti­sche Paral­lel­welten verwan­delt. Krimi­na­lität und Arbeits­lo­sig­keit sind dort bei Migranten und ihren Nach­kommen ungleich höher als im Rest der Bevöl­ke­rung. Es gibt da Schie­ße­reien zwischen Drogen­banden, Bomben­an­schläge. 2019 wurden dort relativ zur Bevöl­ke­rung viermal so viele Menschen durch Schuss­waffen getötet wie hier in Deutsch­land. Vor einigen Jahren schaffte die Regie­rung schon das unbe­fris­tete Blei­be­recht ab. Jetzt soll es so sein, dass nach Ablauf der Blei­be­frist von Asyl­be­wer­bern nur der eine Chance auf dauer­hafte Aufent­halts­ge­neh­mi­gung hat, der für sich und seiner Familie sorgen kann, die schwe­di­sche Sprache ausrei­chend beherrscht und landes­kund­liche Kennt­nisse besitzt. In Deutsch­land wird derglei­chen erst für die Staats­bür­ger­schaft verlangt und das wird auch gerade aufge­weicht. Landes­kund­liche Kennt­nisse: wenn das in Berlin einge­führt würde, dann würde hier viel­leicht nach lebens­welt­lich rele­vanten Sachen gefragt werden: Wo geht’s zum Görlitzer Park? Also Schweden ist Vorbild, ebenso wie Dänemark.

Und zum Abschluss also Deutsch­land. Ich gucke mal auf die beiden Enden des Spek­trums. Wir sind ja in dieser großen, dieser End-Ausein­an­der­set­zung zwischen den Grünen und den Blauen, wie im alten Byzanz. Gucken wir mal ins grüne Wahl­pro­gramm. Die Grünen. Ihnen reichen die Zugangs­wege nach Deutsch­land nicht aus. Ich zitiere: an deut­schen und euro­päi­schen Botschaften im Ausland braucht es die Möglich­keit, digital Anträge zu stellen. Das heißt, ganz Afrika kann also bald digital Antrag stellen und hoffen, das Flug­ti­cket nach Deutsch­land zu erhalten. Dann soll das Resett­le­ment verstärkt werden gemäß globalen Migra­ti­ons­pakt. Zudem sollen Städte und Kommunen, die mal eben skan­dieren „Wir haben Platz“ eigen­stän­dige Gestal­tungs­mög­lich­keiten bei der Aufnahme von Flücht­lingen erhalten, das öffnet eine weitere Schleuse. Wer sind diese Städte, die Platz haben? Osna­brück, Nürn­berg, Ingol­stadt, Fürth, Kassel, München, Berlin – was haben die alle gemeinsam? Da sind in den letzten zehn Jahren die Miet­preise um über 50 Prozent gestiegen, in Berlin um über 100 Prozent. Und trotzdem behaupten sie dreist „Wir haben Platz“. Was aber ange­sichts dras­tisch gestie­gener Mieten ja gar nicht stimmen kann. Wo Platz entsteht, der Wohn­raum frei wird, da fallen die Mieten. Zudem fordern die Grünen zivil­ge­sell­schaft­liche Rettungs­in­itia­tiven zu entkri­mi­na­li­sieren. Hier im Bundestag haben Sie den Antrag gestellt, dass die EU zivile Seenot­retter finan­zieren soll, unge­achtet der Tatsache, dass sie so noch weitaus mehr Menschen auf die gefähr­liche Fahrt machen, in der Hoff­nung, von Sea-Watch und Co. aufge­griffen und hierher verschifft zu werden, dabei aber tatsäch­lich etliche bekla­gens­werter Weise ums Leben kommen. Was ist daran human? Nur wenn ein solcher Shuttle-Transfer der NGOs komplett unter­bunden wird, werden keine falschen Anreize gesetzt. Eine weitere Forde­rung: es soll keine sicheren Herkunfts­länder mehr geben. Es ist eine grüne Forde­rung. Wer da ist, bleibt, unter Baer­bock sowieso. Und beim Resett­le­ment-Programm des UNHCR soll es mehr huma­ni­täre Visa geben. Ausbil­dungs­visa, Stipen­dien, Aufent­halts­er­laubnis sollen nicht mehr erlö­schen, wenn man ausreist. Überall dasselbe, dieses „darfs nicht noch einen Löffel Migra­tion mehr sein“. Und die Parti­zi­pa­tion, wie das so schön heißt, schreitet voran. Das kommu­nale Wahl­recht erhalten sollen alle. Die dauer­haft ihren Lebens­mit­tel­punkt hier haben, wobei in grüner Welt­sicht de facto jeder Migrant, der nach Deutsch­land kommt, hier auto­ma­tisch ab der ersten Sekunde seinen neuen Lebens­mit­tel­punkt hat. Denn abge­schoben wird ja eh kaum mehr. Und weiter: – ich zitiere – heran­wach­sende Jugend­liche und Fami­lien mit minder­jäh­rigen Kindern sollen nach drei Jahren einen Aufent­halts­titel bekommen, und wer ohne Aufent­halts­titel hier lebt, aber inte­griert ist, kann den Spur­wechsel von illegal nach legal voll­ziehen. Und Einbür­ge­rung soll nach fünf Jahren Aufent­halt, legal oder illegal, Anspruchs­recht werden. Man muss also nur fünf Jahre durch­halten, mithilfe von Anwälten klagen, die vom deut­schen Steu­er­zahler finan­ziert werden, dann erhält man Blei­be­recht und Staats­bür­ger­schaft. Mehr­staat­lich­keit kein Problem. Unge­klärte Iden­tität auch nicht.

Ein aller­letztes Schlag­licht zu den Grünen: Arbeits­markt. Schon jetzt haben ja die meisten Hartz-Vierer Migra­ti­ons­hin­ter­grund. Allein eine Million Menschen aus den Haupt­asyl­her­kunfts­län­dern. Die brau­chen ja auch Jobs. Wie lösen wir das Problem? Kein Problem für die Grünen. Sie wollen, ich zitiere, verbind­liche Ziel­vor­gaben zur Erhö­hung des Anteils von Menschen mit Migra­ti­ons­hin­ter­grund einführen. Die Viel­falt Deutsch­lands solle sich auch in der Verwal­tung und den Bundes­be­hörden wider­spie­geln, im öffent­li­chen Dienst, bei Einstel­lungs und Beför­de­rungen. Praxis sei nicht nur Gleich­stel­lung der Geschlechter, sondern auch gesell­schaft­liche Viel­falt zu beachten und Reprä­sen­tanz diskri­mi­nierter Gruppen. Wo es mit Quali­fi­ka­tion nicht klappt, soll es künftig die Migran­ten­quote und gar die Diskri­mi­nier­ten­quote richten statt Quali­fi­ka­tion. Erzwun­gene Schein­in­te­gra­tion und Reprä­sen­tanz nach Quote. Das sind die Grünen und mit ihr ganz ähnlich die Union.

Und um das alles zu verhin­dern und dem Recht wieder zu seinem Recht zu verhelfen, um den Rechts­staat Deutsch­land zu bewahren, dafür braucht es die Partei, die von den schwarz-grün-roten Zerstö­rern des Rechts verleumdet und terro­ri­siert wird. Dafür braucht es die AfD. Keine andere Partei hat den Mut, meist nicht einmal den Willen, die Probleme zu erkennen und an der Wurzel zu packen. Den Altpar­teien geht es maximal um eine Symptom­dok­torei, weil sie natür­lich nicht zugeben wollen und können, dass sie eine Lüge leben. Es kann aber keine rich­tige Politik im Leugnen der Realität geben, keinen Rechts­staat in der Herr­schaft des Unrechts.

Die AfD ist nicht Feind von Auslän­dern, sondern Feind von Ille­ga­lität und jedweder ideo­lo­gi­schen Gesetz­wid­rig­keit. Sie ist uner­schüt­ter­lich Vertreter und Schützer des Grund­ge­setzes. Die AfD muss und wird mit allen parla­men­ta­ri­schen Mitteln und mit der Hilfe des Bürgers die Verhält­nisse in Deutsch­land hier vom Bundestag ausge­hend wieder vom Kopf auf die Füße stellen. Ich danke Ihnen!

Quelle: YouTube