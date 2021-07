Anläss­lich des 100jährigen Jubi­läums der kommu­nis­ti­schen Partei Chinas titelte eine seriöse öster­rei­chi­sche Zeitung „Eine selbst­be­wusste Geburts­tags­feier“ und das ist es auch.

Abge­sehen davon, dass China ein völlig anderes gesell­schaft­li­ches System als Europa oder die USA hat, müssen einen die Entwick­lungen der letzten 100 Jahre mit Bewun­de­rung erfüllen.

In den letzten 100 Jahren ist es gelungen China von einem Land, in dem die Bevöl­ke­rung Hunger litt und das teil­weise ein Spiel­ball der West­mächte war, zu einem prospe­rie­renden Groß­reich zu entwi­ckeln, das mit großer Wahr­schein­lich­keit die USA als domi­nie­rende Super­macht ablösen wird.

Auf fast allen Gebieten, von der Wirt­schaft, über die Bildung, bis zu inno­va­tiven Tech­no­lo­gien ist die Entwick­lung Chinas beispielgebend.

Wenn der Westen kriti­siert, dass China ein Über­wa­chungs­staat ist, so fällt manchem objektiv denkenden Euro­päern ein, dass leider Gottes die EU und die einzelnen Staaten nicht einmal in der Lage sind die Über­wa­chung von straf­fäl­ligen Asyl­wer­bern zu kontrollieren.

Wenn wir, als Vertreter von freien Menschen in einer freien Gesell­schaft, die Chinesen kriti­sieren, dann müssen wir gleich­zeitig fest­stellen, dass wir selbst unter einer Fülle von Maßnahmen und Regeln einer Über­bü­ro­kra­ti­sie­rung leiden, die nicht nur von der EU, sondern auch von den einzelnen demo­kra­ti­schen Staaten ausgehen und die der Wirt­schaft die Luft zum Atmen nehmen.

Wenn man mit ausge­strecktem Finger auf Hong­kong zeigt und bedauert, dass dessen Auto­nomie immer mehr schrumpft, so sollte man wissen, dass Hong­kong nach den verbre­che­ri­schen Opium­kriegen der Engländer den Chinesen abge­presst wurde und es demnach mehr als verständ­lich ist, wenn die Chinesen, viel­leicht nicht immer auf vertrags­kon­forme Art, aber auf jeden Fall konse­quent, sich diesen Teil Chinas wieder einver­leiben wollen.

Ähnli­ches gilt für Taiwan, das in der Geschichte immer zu China gehörte und erst durch die mili­tä­ri­sche Expan­sion von Japan japa­nisch kulti­viert wurde.

In jedem Falle ist auch die Taiw­an­frage eine Ange­le­gen­heit Chinas und nicht eine solche der USA.

Kritik an der Politik Chinas gegen­über Tibet oder gegen­über den Uiguren verlangt einen Blick in die Geschichte. Tibet war Jahr­hun­derte lang ein Bestand­teil Chinas und die Uiguren waren ebenso Jahr­hun­derte lang ein Unru­he­herd an der West­grenze Chinas.

Viele von den Kriti­kern kennen im Detail gar nicht das, was China in diesen Berei­chen macht, sollten aber zur Kenntnis nehmen und das kann nicht oft genug betont werden, dass dies Probleme sind, die China selbst zu lösen hat.

Und wenn Präsi­dent Xi Jinping meint, China werde auslän­di­schen Kräften niemals erlauben es „zu schi­ka­nieren, zu unter­drü­cken und zu unter­jo­chen“ und „Jeder, der das versu­chen würde, würde sich auf einem Kolli­si­ons­kurs mit einer großen Mauer aus Stahl finden, die 1,4 Milli­arden Chinesen geschmiedet haben“, muss man dies im Lichte der Gescheh­nisse des 19. Jahr­hun­dert verstehen.

Diese Aussage ist keine Drohung, sondern eine Feststellung.

China war immer bemüht sein Terri­to­rium zu schützen – die tausend Jahre alten Mauern verschie­dener Art beweisen dies – selten aber außer­halb des eigenen Terri­to­riums war China aggressiv.

Sogar der große Admiral Zheng He, der mit riesen Schiffen und tausenden von Soldaten die Ufer des Indi­schen Ozeans im Mittel­alter befuhr, wollte jene Städte und Regionen, mit denen China Handel treiben wollte, nicht erobern oder in einer Art Kolo­ni­al­po­litik besetzen, sondern ledig­lich demons­trieren, dass hinter dem Angebot Handel zu betreiben die Macht des Reichs der Mitte stehen würde.

China hat niemals ganze Regionen zerstört, wie dies die USA etwa völker­rechts­widrig im Irak und im mitt­leren Osten demons­trierten, sondern meist nur sein eigenes Terri­to­rium zu ordnen und zu schützen versucht.

Allein schon unsere Intel­li­genz sollte uns sagen, dass es nicht unsere Sache ist China zu kriti­sieren, sondern viel­mehr im diplo­ma­ti­schem Wege mit China respekt­voll wirt­schaft­liche und poli­ti­sche Kontakte zu pflegen.

Entschei­dend mag noch sein, dass, wie Präsi­dent Xi ausführte, die kommu­nis­ti­sche Partei Chinas einen Kommu­nismus beson­derer Art pflegt. Man könnte sagen, eine Kombi­na­tion zwischen kommu­nis­ti­schen und kapi­ta­lis­ti­schen Ideen.

Uns kommt China wie ein Haus vor, in dem oben die Eigen­tümer sitzen und unten markt­wirt­schaft­lich gear­beitet wird.

Dass die Ausbil­dung und der Fleiß der chine­si­schen Jugend vorbild­lich ist und sich zuneh­mend mehr der großen chine­si­schen Geschichte annä­hert, sei nur am Rande erwähnt.

Objek­tive Beob­achter können China nur aus voller Über­zeu­gung zu seiner Leis­tung gratulieren.