Dr. Norbert van Handel: „Corona Diktatur“ und was dann?

Ein weiterer Punkt ist der Tourismus. Man glaubt doch nicht im ernst, dass man Tourismus und Reise­ver­kehr so lange einfrieren kann, bis ein entspre­chender Impf­stoff gefunden wird? Es müsste klar­ge­stellt werden, dass, nachdem sich die diversen Corona Kurven abfla­chen, Tourismus und Reise­tä­tig­keit in Öster­reich wieder möglich ist. Alles andere wäre glatter Mord an einem der wich­tigsten Wirt­schafts­zweige in diesem Land.