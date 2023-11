Dr. Norbert van Handel – Die Abwärtsspirale

Dass sich im Verhältnis zum Globus unsere kleine poli­ti­sche Welt wesent­lich verän­dert hat, sollte Mittel­eu­ropa nicht hindern seine tausend­jäh­rige Vergan­gen­heit zu erkennen, die mehr oder minder fried­lich im Heiligen Römi­schen Reich bzw. in der Habs­burger Monar­chie zusam­men­ge­fasst war.



Nicht immer zum Vergnügen aller, aber immer in dem Bemühen der Krone einen für alle erträg­li­chen Kompro­miss zu finden. O‑Ton Kaiser Franz Josef: „Wenn alle ein biss­chen unzu­frieden sind, weiß ich, dass ich richtig regiert habe.“ So gelang es etwa die Moham­me­daner in Bosnien und Herze­go­wina fried­lich einzu­binden, als sie erkannten, dass Öster­reich-Ungarn enorme Summen in die Entwick­lungs­ge­biete fließen ließ, Schulen, Spitäler, Verwal­tungs­ge­bäude, Straßen, später auch Bahnen usw. einzu­richten und die gesamte Infra­struktur neu zu orga­ni­sieren. Die Moslems waren es auch dann, die im ersten Welt­krieg tapfer an der Seite Öster­reich-Ungarns und Deutsch­lands kämpften, mit rotem Fes und Stolz der k&k Armee anzugehören.

Wohl­stands­ver­lust

Heute hat sich die Welt drama­tisch geän­dert. Der Wohl­stand, der in den vergan­genen Jahr­zehnten erwirt­schaftet wurde, schwindet dahin, weil man nicht nur fleißig sondern auch freudig arbeiten wollte, statt­dessen beschäf­tigt man sich heute mit Work-Life-Balance oder einer 32-Stunden-Woche. Die Sozi­al­part­ner­schaft, die so lange funk­tio­niert hat, scheint Geschichte zu sein. Über­trie­bene Lohn­for­de­rungen, Streiks, die früher fast nie vorkamen, etc. schwä­chen die Finanzen des Staates zuneh­mend. Werte, wie Chris­tentum und Familie, ebenso wie Eigentum gelten nur noch wenig. Die Regie­rungs­par­teien geben keine Werte vor, sondern orien­tieren sich am kleinsten gemein­samen Nenner, also an der Meinung jener Menschen, die glauben es gibt kein Morgen, der Staat sei reich und der Wohl­stand wachse auf den Bäumen. Die Demo­kratie, die täglich heilig­ge­spro­chen wird, scheint dagegen keine Mittel zu haben.

Ausnahme Ungarn

Ausnahmen sind Viktor Orban und Zsolt Semjen in Ungarn. Die unga­ri­sche Politik stärkt Familie und Ehe wirk­lich und erkennt die Notwen­dig­keit, jungen Ehepaaren auch finan­ziell die Möglich­keit zu geben sich eine Exis­tenz aufzu­bauen und stärkt damit die junge Gene­ra­tion. Aber Viktor Orban ist auch der posi­tive Stachel im Fleisch der EU. Statt, wie Frau von der Leyen von Ort zu Ort zu hasten, ohne irgendwo irgend­etwas zu errei­chen, fährt Orban gezielt nach Peking, trifft dort die Präsi­denten Xi Jinping und Wladimir Putin und kommt mit der realis­ti­schen Möglich­keit zurück den euro­päi­schen Teil des größten chine­si­schen Elek­tro­au­to­un­ter­neh­mens in Ungarn zu etablieren. So etwas nennt man erfolg­reiche Wirtschaftspolitik.

Migra­tion eindämmen

Hier quält man sich nach wie vor mit der Unfä­hig­keit oder Unwil­lig­keit einen klaren Stopp uner­wünschter Immi­granten zu setzen, aus lauter Angst asyl- oder menschen­rechts­be­zo­gene Bestim­mungen zu verletzen. Doch diese Bestim­mungen müssen verän­dert werden können, wie alle völker­recht­li­chen Normen, sonst würden wir ja noch den Rechts­status des Wiener Kongresses haben! Es müssen noch viel mehr unwill­kom­mene Besu­cher abge­schoben werden und wenn ihre Herkunfts­länder sie nicht aufnehmen, sollte die Entwick­lungs­hilfe an diese Staaten gestri­chen werden. Außerdem sollten reiche Flücht­linge einen finan­zi­ellen Beitrag zu ihren Aufent­halts­kosten leisten müssen, gleich­zeitig sollte man, wo immer möglich, mit Sach­zu­wen­dungen (Essen, Klei­dung, Heizen), statt mit finan­zi­ellen Mitteln, die der Staat nicht mehr hat, vorgehen.

Es ist zu hoffen, dass nach den Wahlen in Öster­reich 2024 eine neue Regie­rung die Kraft hat, sich aller dieser Probleme anzu­nehmen, denn im Wesent­li­chen ist seit 2015 viel mehr kaputt gegangen, als unmit­telbar wieder aufge­baut werden kann!

Dr. Norbert van Handel 28.11.2023, Steinerkir­chen a.d. Traun

Bitte unter­stützen Sie unseren Kampf für Frei­heit und Bürgerrechte.

Für jede Spende (PayPal oder Bank­über­wei­sung) ab € 10.- erhalten Sie als Danke­schön auf Wunsch ein Dutzend Aufkleber „CORONA-DIKTATUR? NEIN DANKE“ porto­frei und gratis! Details hier.