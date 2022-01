Dr. Norbert van Handel: Dunkle Jahre

Ein Beitrag von Dr. Norbert van Handel (Steinerkirchen/Traun) *) Im 12. und 13. Jahr­hun­dert vor Christus erschienen die so genannten Seevölker in der Geschichte. Ihr Ursprung ist histo­risch nicht genau bestimmt, jedoch handelte es sich um kampf­be­reite mari­time Horden, die in etwa einem Jahr­hun­dert sukzes­sive die florie­renden kleinen König­reiche und Stadt­staaten der nörd­li­chen Levante zerstörten. Dies, ohne ihre Kultur zu respek­tieren, ohne ihren weit­aus­grei­fenden Handel zu verstehen und ohne Respekt für ihre Jahr­hun­derte alte über­wie­gend humane Gesell­schafts­ord­nung zu begreifen. Die Seevölker been­deten die Bron­ze­zeit und zerstörten die klein­asia­ti­sche Kultur nach­haltig. Die Stadt Ugarit ist ein gutes Beispiel dafür. Dunkle Jahre folgten. Die Geschichte wieder­holt sich zwar nie, wesent­liche Para­meter jedoch bleiben. Man darf sich fragen, ob nicht die Inva­sion von Fremd­völ­kern, Immi­granten, Isla­misten etc. ähnliche Gefahren für Europa bringen. Es geht dabei nicht um Auslän­der­feind­lich­keit, sondern um Vertei­di­gung kultu­reller Iden­ti­täten, die seitens einer grot­ten­schlechten Politik, entweder nicht verstanden oder im schlimmsten Fall sogar gewollt werden. Rich­tige Politik, aber wie? Korre­spon­denz­partner von uns weisen immer wieder zurecht darauf hin, dass Politik gelernt werden muss. Nur Poli­tiker, die verstehen, dass sie das ganze Volk reprä­sen­tieren und nicht nur einzelne Strö­mungen – hier beson­ders links­grüne Konzepte -, gibt es anschei­nend nicht. Auch wenn jene Wenigen, die dies verstehen, nicht wirk­lich agieren, über­lässt man das Feld halb­ge­bil­deten Funk­tio­nären, die weder aus der Geschichte lernen wollen noch die Zukunft erkennen können. Eine fatale Situa­tion, die jedoch Realität ist. Die Sicher­heit des Staates erodiert Ein anderer Partner unserer poli­ti­schen Über­le­gungen wies darauf hin, dass in Deutsch­land (wahr­schein­lich auch in Öster­reich), die Poli­zei­kräfte völlig über­for­dert sind, wenn sie gewalt­tä­tige oder auch nicht gewalt­tä­tige Demons­tra­tionen sonder Zahl, die zugleich an verschie­denen Orten statt­finden, über­wa­chen müssen. Ja, wie soll denn eine noch so gut aufge­stellte Polizei über­haupt in der Lage sein dem normalen Staats­bürger Sicher­heit zu geben, wenn einfach die perso­nellen und sach­li­chen Mittel dafür nicht mehr ausrei­chen? Sicher­heit ist teil­weise zu einem Begriffe verkommen, der das eigent­liche Ziel verfehlt.

Corona und die Folgen

Da wir keine Medi­ziner sind mischen und mischten wir uns in die Diskus­sion nicht ein. Fest­zu­stellen ist aber, dass niemals und das ist der große Fehler, in den deutsch­spra­chigen Demo­kra­tien gut mode­rierte Diskus­sionen im öffent­li­chen Raum statt­fanden, die versuchten ein objek­tives Bild der beiden verschie­denen Rich­tungen: für Impfen oder gegen Impfen, darzu­stellen. Auf der einen Seite finden wir die verschwo­renen Vertreter der Impf­pflicht – meis­tens die Regie­rungen -, auf der anderen Seite die ebenso verschwo­renen Impf­gegner. Das, was nicht verstanden wird, ist, dass Menschen nur durch sach­liche und verbind­liche Argu­mente über­zeugt werden können. Nicht, indem man sie in aufge­heizter Stim­mung auf die Straße lockt und dort Spal­tungen der Bevöl­ke­rung sonder Zahl auslöst. Eine Politik, die auf der Straße statt­findet, ist weder demo­kra­tisch noch erfolg­reich. Sie zerstört und sät Hass zwischen den verschie­denen Gruppen – einen Hass, der sogar bis in die Fami­lien geht. So gewinnen Poli­tiker und Parteien keine Freunde.

Das Ukraine Desaster

Ohne hier in die Details aller außen­po­li­ti­schen Vorkomm­nisse zu gehen: wenn Europa nicht versteht, dass auch Russ­land seine Einfluss­sphäre hat, wenn Europa nicht versteht, dass die USA wesent­lich aggres­siver reagieren würden (siehe Kennedy – Chruscht­schow in der Kuba­krise), wenn Russ­land an der ameri­ka­ni­schen Grenze Raketen, Militär etc. statio­nieren würden, so ist dies tragisch. Gerade hier fehlt jede poli­ti­sche Kenntnis globaler Zusam­men­hänge. Man kann hier nicht mehr von Politik, sondern nur noch von der Dumm­heit des Westens spre­chen. Dazu kommen noch wirt­schaft­liche Fehl­ent­schei­dungen größter Dimen­sion, wenn beispiels­weise North Stream 2 nicht in Betrieb genommen wird. Es würde nicht wundern, wenn Russ­land gegen allfäl­lige (sinn­lose und unge­recht­fer­tigte) Sank­tionen die Gaslie­fe­rungen an den Westen stoppen würde. Dass das nicht wahr­schein­lich ist, liegt einer­seits an der Vertrags­treue, ande­rer­seits darin, dass Russ­land die Devisen drin­gend braucht. Wenn die west­liche Politik nicht rasch sich den globalen Reali­täten öffnet, gehen auch wir dunklen Jahren entgegen.