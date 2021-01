Dr. Norbert van Handel: Eine Schande!

Wenn Ober­stu­fen­schüler, die immer fleißig waren und gute Noten schrieben, nach einer Schul­ar­beit verzwei­felt nach Hause kommen, weil sie einfach die Aufgaben nicht in der übli­chen Weise bear­beiten konnten, weil die entspre­chende Vorbe­rei­tung fehlte, so ist dies einfach ein Skandal!

Der coro­nabe­dingte Fern­un­ter­richt bringt die Schüler an ihre psychi­schen Grenzen – will man das?



Lang­at­mige, virtu­elle Erklä­rungen über Prüfungs­ge­gen­stände können niemals den persön­li­chen Unter­richt ersetzen.

Im Gegen­teil, je flei­ßiger und ordent­li­cher ein Schüler ist, desto mehr wird er darunter leiden.



Auch die völlig über­for­derten Lehrer können wenig machen.



Schuld ist eine Politik, die die Bildungs­ferne der Regie­rung zum System macht

.

So stiehlt man ganzen Jahr­gängen die Chance auf Bildung und dies nicht nur etwa den sprachun­kun­digen Immi­gran­ten­kin­dern, sondern auch den hoch moti­vierten Kindern erst­klas­siger Schulen.



Wenn sich ein etwas theo­re­ti­scher Bildungs­mi­nister nicht gegen­über einem bildungs­re­sis­tenten Kanzler durch­setzen kann, ist es kein Kunst­stück die Verdum­mung der Nation zu prophezeien.