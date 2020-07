Ein Gast­kom­mentar von Dr. Norbert van Handel (Steinerkirchen/Traun)

Nach dem Gefeil­sche in Brüssel darf man folgendes fest­stellen:

Die Staats- und Regie­rungs­chefs verstanden sich darauf, die EU als Sozi­al­in­sti­tu­tion einer Art euro­päi­scher Caritas zu sehen, um jenen Ländern, denen Corona angeb­lich beson­deren Schaden verur­sacht hat, zu helfen.

Schön – nur hat das mit den EU Verträgen über­haupt nichts zu tun.

Jeder liebt Italien, aber die Schäden, die das Land angeb­lich durch Corona erfuhr, resul­tieren vor allem daraus, dass sowohl die Finanz­wirt­schaft in diesem Land, als auch das Gesund­heits­system chao­tisch sind, was über­haupt nichts mit Corona zu tun hat.

Der Kompro­miss, der in Brüssel ausge­han­delt wurde, wider­spricht allen EU Verträgen, die bisher mit den Mitglieds­län­dern verein­bart waren:



Dem Verbot der gegen­sei­tigen Haftung der Mitglieds­länder.

Dem Verbot der Staats­fi­nan­zie­rung durch die Noten­bank.

Der Einhal­tung von Schul­den­ober­grenzen.

Er bringt Mega­schulden und Haftungen bibli­schen Ausmaßes, wie ein Jour­na­list der seriösen Wiener Presse deut­lich ausführte. Wirk­same Kontrollen der Zuschüsse, die drin­gend notwendig wären, gibt es nicht.

Die Regie­rungs­chefs, die zu Hause groß­artig ihre Erfolge in Brüssel betonten, verschweigen keusch, dass die Finanz­union damit Realität geworden ist.

Gleich­zeitig bekommen die kleinen Länder viel weniger Geld aus der Corona Hilfe, als die EU Kommis­sion seiner­zeit vorge­schlagen hat: die frugalen Vier – von einem versierten deut­schen Seni­or­po­li­tiker zutref­fend als „neue Hanse“ bezeichnet – erhalten z.B. nach einer Analyse der Brüs­seler Denk­fa­brik Bruegl nur:

Öster­reich statt 4,79 Milli­arden, nur 3,17 Milli­arden,

Die Nieder­lande statt 8,9 Milli­arden, nur 6,4 Milli­arden,

während

Deutsch­land statt 33,8 Milli­arden, 47,2 Milli­arden und

Frank­reich statt 42,3 Milli­arden, 50,7 Milli­arden

bekommen.

Nun, es sei Deutsch­land und Frank­reich gegönnt, aber es zeigt auf der anderen Seite, wie verant­wor­tungslos mit den Milli­arden, für die letzt­end­lich die Steu­er­zahler haften, umge­gangen wird.

Beson­ders kurios ist, dass nunmehr das Euro­päi­sche Parla­ment den mühsam ausge­han­delten Kompro­miss wieder in Frage stellt. Und genau das zeigt die zahl­rei­chen Schwach­punkte der EU auf:

Wenn der Rat, also die Staats­chefs, die in ihren Ländern demo­kra­tisch legi­ti­miert sind, etwas aushan­delt, dann fragt man sich, wozu man eigent­lich das EU Parla­ment noch braucht?

Sollten nicht die EU Verträge auf einen ganz normalen völker­recht­li­chen Vertrag herunter dimen­sio­niert werden, wenn die Kommis­sion ohne­dies nichts zu reden hat?

Frau Von der Leyen wirkte auch in Brüssel für alle aufmerk­samen Beob­achter wie eine Gast­wirtin, die schaut, dass ihre Gäste zu Essen und zu Trinken haben.

Ein weiterer Punkt ist das Recht der Steu­er­erhe­bung durch die EU.

Steuern können nur souve­räne Staaten erheben – sind die EU etwa schon die Verei­nigten Staaten von Europa?

Hier zeigt sich die Verlo­gen­heit von Insti­tu­tionen, die zwar von Ungarn oder Polen „Rechts­staat­lich­keit“ verlangen, selbst aber alle Rechte durch­bre­chen. Dies entspricht wohl kaum dem euro­päi­schen Geist, falls es einen solchen über­haupt gibt.

Wenn wir ohne Volks­ab­stim­mungen in den Mitglieds­staaten in ein Europa hinein­tau­meln, das letzt­end­lich einen Bundes­staat Europa als Ziel hat, so wider­spricht dies allen Rechts­normen, die in den letzten Jahren und Jahr­zehnten entwi­ckelt wurden.

Die Menschen in Europa wollen kein euro­päi­sches Misch­masch, weil ihre Geschichten, zum Unter­schied etwa von den ameri­ka­ni­scher Bundes­staaten, eine starke histo­ri­sche Kultur haben, die durch einen Bundes­staat Europa nicht reprä­sen­tiert werden, da sie diame­tral gegen­läufig sind.

Ein neues Europa kann nur in Redu­zie­rung der Zustän­dig­keiten der EU und in Subsi­dia­rität gefunden werden. Im Vorder­grund stehen müssen:

Sicher­heit für Europa

Die vier großen Frei­heiten (Personen, Waren, Dienst­leis­tungen, Geld)

Und darüber hinaus für beson­dere Fälle weitere völker­recht­liche Verträge, die im Einzel­fall ausge­han­delt werden müssen.



Wenn man nur auf die Sicher­heit blickt, stellt sich folgendes dar:

Die NATO wird sich über kurz oder lang aus Europa verab­schieden, womit Europa auf sich selbst gestellt sein wird.

Außer den Englän­dern, die aus der EU ausge­treten sind, hat nur noch Frank­reich eine eini­ger­maßen wirk­same Vertei­di­gung.

Die Bundes­wehr in Deutsch­land ist keine mili­tä­ri­sche Macht mehr.

Die kleinen Länder, beson­ders auch Öster­reich, noch weniger.

Also, wie soll eigent­lich eine Vertei­di­gung Europas funk­tio­nieren?



Aus öster­rei­chi­scher Sicht kann nur eine mittel­eu­ro­päi­sche Zusam­men­ar­beit in Zukunft sinn­voll sein. Daran müssen wir arbeiten.

Webseite des Gast­au­tors: norbert.vanhandel.at/