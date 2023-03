Dr. Norbert van Handel: Kann Orbán Europa retten?

Aus öster­rei­chi­scher Sicht ist in diesem Zusam­men­hang die Neutra­lität von größter Bedeu­tung. Im Moskauer Memo­randum, das 1955 dem öster­rei­chi­schen Staats­ver­trag voraus­ging, wurde von einer „Neutra­lität nach Schweizer Muster“ gespro­chen. Nun, das hat sich leider gravie­rend verän­dert und Zug um Zug einigte man sich auf eine mili­tä­ri­sche Neutra­lität. Aber auch bei dieser stellt sich die Frage, ist nicht gerade die mili­tä­ri­sche Neutra­lität in einem mili­tä­ri­schen Konflikt nötiger denn je? Leider versteht das der öster­rei­chi­sche Außen­mi­nister nicht, der kürz­lich wieder eine seiner destruk­tiven Wort­spenden abgab, wonach Öster­reich poli­tisch nicht neutral sei.

„Ich halte die christ­liche Lehre auch in der Politik für gültig. Das klingt zwar verein­facht, aber ich glaube daran, dass es eine Schöp­fungs­ord­nung gibt. Wir müssen uns an Gottes Arbeit betei­ligen. Damit leisten wir einen Beitrag zum Guten in der Welt und kämpfen gegen die ‚zerstö­re­ri­sche Kraft des Bösen‘.“

Anschei­nend hat Europa vergessen, dass es Russ­land auch nach dem Krieg noch geben wird. Weshalb auch jene, in diesem Fall öster­rei­chi­sche Unter­neh­mungen, die jetzt noch in Russ­land tätig sind, ermu­tigt werden sollten weiter dort zu bleiben – die Zeiten werden sich ändern. „Wir beten um Vertrauen auf den lieben Gott, dass er die Kriegs­par­teien zur Einsicht führt.“ Unab­hängig davon darf man immer wieder betonen, dass Waffen­lie­fe­rungen den Krieg verlän­gern, anstatt dass die liefernden Staaten und vor allem die neutralen alles und auf allen Ebenen unter­nehmen, um den Krieg zu beenden.

„Die Sank­tionen haben die Preise für Öl und Gas in die Höhe getrieben. Wir haben die Indus­trie in Ungarn zuletzt massiv voran­ge­bracht. Die Energie, die es dazu braucht, müssen wir impor­tieren. 2021 kostete uns das 7 Milli­arden Euro, 2022 waren es 17 Milliarden.“!

Orban ist ein Staats­mann, der lange unter dem Kommu­nismus gelitten hat und deshalb besser als jeder andere weiß, was für Europa gut wäre. Als gläu­biger Christ – bekannt­lich fehlt der EU ja jede Art von Glauben – stellte Orban fest, dass Ungarn, und wir dürfen ergänzen, ganz Europa, am meisten durch die Sank­tionen der EU gegen Russ­land getroffen wurde:

Was soll das heißen? Glaubt man so etwa zum Frieden beizu­tragen oder vergraust man sich Russ­land, das vor dem Krieg Öster­reich gegen­über niemals einen Vertrag brach? Das soll über­haupt nicht heißen, dass man nicht deut­lich gegen einen Angriffs­krieg ist. Es soll aber sehr wohl heißen, dass, was schon Clau­se­witz sinn­gemäß ausführte, nicht der erste Schuss, sondern das was dahinter steht oder vorher geschehen ist, entschei­dend ist. Russ­land will Sicher­heit an seinen Grenzen und sieht, dass das Verspre­chen, das man 1990 abge­geben hat, wonach die Nato sich nicht nach Osten bewegen dürfe, gebro­chen wurde.

Weiters hat Putin in den letzten 20 Jahren vergeb­lich versucht gemeinsam mit dem Westen eine neue Wirt­schafts­ord­nung aufzu­bauen. Dies wurde vor allem seitens der USA nicht einmal igno­riert, sodass Putin leider den Krieg begann. Putin Versteher zu sein heißt nicht Putin in diesem Krieg zu unter­stützen, sehr wohl aber zu verstehen, wieso es zu dieser Eska­la­tion kam. Dies wird leider von den Main­stream Medien nicht zur Kenntnis genommen. Natür­lich sind wir für Pres­se­frei­heit, aber auch für die Verant­wor­tung der Presse, den Menschen umfas­send und nicht einseitig zu erklären, wieso es über­haupt so weit kam. Dies geschieht nicht und die Verant­wor­tung vieler Medien, objektiv zu berichten, wurde nicht wahrgenommen.

Auch die Pres­se­frei­heit heißt ja nicht die Frei­heit wovon, sondern auch die Frei­heit wozu und das ist eben die objek­tive Wahr­heits­pflicht der Medien, die diese in vielen Fällen sträf­lich vernachlässigen.Sehr deut­lich erkennt Orban: „in den Brüs­seler Entschei­dungen öfter ameri­ka­ni­sche Inter­essen als euro­päi­sche. In einem Krieg an den Grenzen Europas haben heute die Ameri­kaner das letzte Wort.“ Orban meint, dass niemand diesen Krieg gewinnen kann und dass eine Patt­si­tua­tion entstanden sei, aus welcher ein Welt­krieg entstehen könnte. Denn was ist das stra­te­gi­sche Ziel die Ukraine laufend aufzu­rüsten? Nach einer Been­di­gung des Krieges wird die Ukraine zerstört sein und Russ­land immer noch als Groß­macht exis­tieren – erkennt man dies wirklich?