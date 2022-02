Fest­zu­halten ist, dass Russ­land auf eigenem Gebiet Manöver macht. Wie nahe oder ferne von der Grenze, ist eine zweite Frage. Die Bewe­gungen der Nato, domi­niert von den USA, sind jedoch solche, die auf fremdem Gebiet, wenn auch in Bünd­nis­ver­pflich­tung gegen­über Mitglieds­staaten der Nato zu sehen sind.

Der west­li­chen Politik wäre es ein Leichtes gewesen Luft aus der Aggres­si­ons­blase zu nehmen, wenn zum Ausdruck gekommen wäre, dass es zwar den einzelnen Ländern über­lassen bleiben muss eine Mitglied­schaft bei der Nato anzu­streben, dass aber seitens der Nato eine Aufnahme der Ukraine nicht ange­dacht ist. Eine Diplo­matie dieser Art wäre wichtig gewesen, um lang­fristig die vor allem wirt­schaft­liche Part­ner­schaft mit Russ­land wieder auf normale Geleise zu bringen.

Wenn nun Präsi­dent Putin mit Präsi­dent Jinping spricht, so fragt man sich, was der Inhalt dieser Gespräche sein wird? Eine Über­le­gung wäre die, dass Putin Jinping­fragt, ob dieser bereit wäre das russi­sche Gas zu west­li­chen Preisen anzu­nehmen. Würde China dies tun, könnte Putin mit einem Schlag vom Westen das bitter benö­tigte Gas abziehen.

Ein zweiter Teil des Gesprä­ches könnte sein, dass eine wesent­lich engere Verschrän­kung zwischen Russ­land und China statt­findet. China hat in etwa 10 mal so viel an Bevöl­ke­rung als Russ­land, während Russ­land eine zweimal so große Fläche hat. Das Brut­to­na­tio­nal­pro­dunkt Chinas ande­rer­seits ist etwa 10 mal so hoch, wie das Russ­lands. China ist reicher und moderner, Russ­land stärker. Stärker deshalb, weil die Trup­pen­stärke als solches zwar in China etwa doppelt so groß ist, wie in Russ­land, ande­rer­seits aber Russ­land mehr als doppelt so viele Panzer und gepan­zerte Kampf­fahr­zeuge hat, weiters eine Artil­lerie, die mehr als doppelt so groß ist und schließ­lich über 20 Prozent mehr an Flug­zeugen und Heli­ko­pter verfügt. Hinsicht­lich der Schiffe verhält sich zwar die Rela­tion so, dass China 742 und Russ­land 664 hat, wobei die Moder­nität und die Ausrüs­tung hier nicht beur­teilt werden kann. Ganz wichtig ist jedoch, dass China nur 280 Atom­spreng­köpfe, Russ­land aber 6490 besitzt.

Alles in allem: Die aggres­sive ameri­ka­ni­sche Politik könnte dazu führen, dass östlich von Europa ein riesiger sozia­lis­ti­scher Block entsteht, Part­ner­schaften mit Russ­land fast nicht mehr möglich sind, was Europa, vor allem am Rohstoff-und Energie Sektor, mehr als hart treffen würde. Das Ergebnis der so genannten west­li­chen Diplo­matie wäre also ein Total­schaden, haupt­säch­lich für Europa. Nur als kleine Anmer­kung: dass Boris Johnson wohl nicht nur aufgrund seiner inner­po­li­ti­schen Probleme aufge­regt in die Ukraine reist, ist nur ein Momentum in diesem Desaster.

Wich­tiger ist, dass die Engländer immer nach Gele­gen­heiten suchen, wo sie begeis­tert schießen dürfen. Das war schon immer briti­sche Politik. Man erin­nert sich, dass etwa Elisa­beth I. im 16. Jahr­hun­dert durch lizen­sierte Seeräu­berei die spani­schen, mit Gold und Silber bela­denen Gallonen konfis­zieren ließ, was einen großen Teil ihres Reich­tums ausmachte. Die anglo­ame­ri­ka­ni­sche Politik war auch im 19. Jahr­hun­dert nicht anders, als die USA den Spaniern und Mexi­ka­nern Kuba, Texas, Neume­xiko und andere Länder abpressten.

Dazu noch eine kleine Geschichte: 1916, knapp vor dem Tod des Kaisers, wurde der dama­lige k.u.k. Innen­mi­nister Erasmus von Handel zur Audienz befohlen und Franz Josef fragte ihn, wer seiner Meinungnach die größten Feinde Öster­reich-Ungarns wären. Hande lant­wor­tete: „Natür­lich die Italiener Majestät!“ Der Kaiser jedoch meinte: „Sie irren Baron Handel, es sind die Engländer.“ –und wie recht hatte der alte Herr. Alles in allem eine Ausgangs­lage, die alles andere als hoff­nungs­froh stimmt.