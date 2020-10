Ein Gast­kom­mentar von Dr. Norbert van Handel (Steinerkirchen/Traun) *)

Schon Bismarck meinte: „Kapital regiert die Welt“. Inwie­weit dies in der Mitte des vorletzten Jahr­hun­derts so war, kann nicht mehr beur­teilt werden.

Nur einige wenige Beispiele zeigen, wie sehr dies heute wirk­lich der Fall ist:

So gründet Micro­soft in den nächsten Monaten ein riesiges Daten­un­ter­nehmen in Öster­reich, das mehrere tausend Arbeits­kräfte beschäf­tigen soll.

Dieses Zentrum ist nur eines von vielen in der Welt.

Bill Gates verfolgt also ganz offen seinen globalen Einfluss.

Elon Musk konkur­ren­ziert ebenso ganz offen in Deutsch­land die deut­sche Auto­in­dus­trie.

Niemand regt sich darüber auf, wobei längst bekannt ist, dass Elek­tro­autos zwar von der Politik massiv geför­dert werden, jedoch aus vielen Gründen, die hier zu weit führen würden, niemals tradi­tio­nelle und stets verbes­serte Verbren­nungs­mo­toren ersetzten kann.

Dass Soros ein Befür­worter einer möglichst großen Immi­gra­tion bzw. einer völlig multi­kul­tu­rellen Gesell­schaft vor allem in Europa ist, ist kein Geheimnis.

Ob das Groß­ka­pital die so genannte Pandemie fördert, ist unklar.

Sicher­lich können fallende Börsen­kurse Inves­toren die Möglich­keit geben billig einzu­steigen, um bei wieder stei­genden Börsen einer­seits einen kräf­tigen Gewinn zu lukrieren, ande­rer­seits substan­ti­eller als bisher an quali­tativ hoch­wer­tigen Indus­trie­be­trieben betei­ligt zu sein.

Da aber letzt­end­lich der Corona Wahn­sinn genau jene Indus­trien drama­tisch schwächt, ist der Vorteil, der so erwirt­schaften werden kann, mit entspre­chenden Risken behaftet.

Aller­dings finan­zieren Bill und Melinda Gates direkt oder indi­rekt über Stif­tungen zu etwa 20 Prozent die WHO. Insge­samt waren das in den letzten Jahren mehrere hundert Millionen Dollar. Da die Familie Gates am Pharma Sektor wesent­liche Inter­essen hat, kann man nur vermuten, dass die Erzeu­gung und der Vertrieb von Impf­stoffen hohes Inter­esse besitzt.

Corona

Unab­hängig von den einzelnen Maßnahmen der Corona Diktatur führt Beat Kappeler in seinem Buch „Der Super­staat“ folgendes aus: „Viele Bürge­rinnen und Bürger haben genug vom ausufernden Staat, seinen Steuern, seinen Regeln, von der Büro­kratie. Wutbürger treten auf. Die Schraub­stellen sind aber klar benennbar: die Partei­zen­tralen bestimmen heute in West­eu­ropa die Regie­rungen, sie beherr­schen die Parla­mente, deren Minister bestimmen die EU Regeln und führen sie durch. Die Gewal­ten­tei­lung kam abhanden. Die Noten­banken stützen die Schul­den­wirt­schaft der Staaten durch Geld­schöp­fung, sie dispen­sieren die Poli­tiker vom Sparen. Schritt für Schritt bauen sich Regu­lie­rungen im Alltag auf, die bereits an die Endzeit geschei­terter Impe­rien erin­nern.“

Besser könnte man den Corona Irrsinn gar nicht beschreiben.

Nur am Rande vermerkt sei, dass etwa 1999 in Öster­reich 7.000 Grip­pe­tote zu verzeichnen waren. Niemand hat damals die Rechte der Bürger, vor allem auch der Wirt­schaft so exis­tenz­be­dro­hend einge­schränkt, wie dies heute der Fall ist.

Wider­stand auf allen Ebenen ist ange­sagt, aber immer schwerer möglich, da das völlig verschreckte Volk auto­ri­täts- und obrig­keits­hörig der Nomen­kla­tura folgt. Poli­ti­sche Abweichler, denen die Sorge für einen demo­kra­ti­schen, sozialen, markt­wirt­schaft­li­chen Staat wirk­lich wichtig ist, werden ausge­bremst. Ihre Chancen entschei­dend mitzu­reden sind gering.

Kürz­lich hörte man von einem bedeu­tenden Partei­führer: „Ich fürchte mich vor dem Koran mehr, als vor Corona.“

Wie recht er hat: Köpfe abschneiden, Messer­at­ta­cken, Totschläge mit allen mögli­chen Geräten, wie sie aus der Welt der Immi­gra­tion bekannt sind, sind wahr­lich erschre­ckender und angst­er­re­gender als ein noch so unan­ge­nehmes Virus, dessen Todes­folgen aller­dings nur im Promil­le­be­reich liegen.

Dazu erhielten wir äußerst inter­es­sante Infor­ma­tionen (leider nur bis Anfang 2019) vom Schweizer Portal „Politoonline.ca “. Zusam­men­ge­fasst (hier bezogen auf Deutsch­land): „wir haben weder die Situa­tion „geschafft“, noch werden wir dies tun, wenn etwa 2,5 Millionen Migranten jähr­lich in Zukunft in Asyl­zen­tren der EU Kommis­sion admi­nis­trie­rend bear­beitet werden sollen.“

. . Inte­gra­tion funk­tio­niert natür­lich nicht.

Sieben von zehn Auszu­bil­dende aus Syrien, dem Irak und Afgha­ni­stan brechen ihre Ausbil­dung früh­zeitig ab.

Die jähr­li­chen Zahlungs­an­sprüche auslän­di­scher HARTZ IV Bezieher sind im Jahr 2018 bis auf 12,9 Milli­arden Euro ange­stiegen. 2007 waren es 6,6 Milli­arden Euro.

Die „ Süddeut­sche Zeitung “ kommen­tiert, dass die Regie­rung die Einwan­de­rung in die Sozi­al­sys­teme und die daraus resul­tie­renden finan­zi­ellen Belas­tungen völlig unter­schätzt hat.

Der Eigen­tümer von Knorr, Heinz Hermann Thiele , hat bereits Ende 2018 zum Wider­stand aufge­rufen: Das Sprach­ni­veau der Migranten sei hoff­nungslos und der deut­sche Abge­ord­nete Dr. Gott­fried Curio bringt es auf den Punkt: „Deutsch wird nicht gelernt, Schul­ab­schluss nicht erstrebt, Ausbil­dungen nicht abge­schlossen und warum sollte dies auch geschehen? Unsere „Gäste“ wissen doch, dass sie so oder so voll umfäng­lich versorgt werden.“ – Nein, wir schaffen das nicht – denn inzwi­schen behauptet kein Ökonom oder Manager mehr, dass die massen­hafte Zuwan­de­rung für den deut­schen Staat ein Segen sei.

Im Gegen­teil, der deut­sche Finanz­wis­sen­schaftler Bert Rafell­hü­s­chen führt aus: „dass jeder Flücht­ling in seiner Lebens­zeit per Saldo 450.000 Euro kostet. Bei

2 Millionen Zuge­wan­derten bis 2018 summiere sich das auf Gesamt­kosten von

900 Milli­arden Euro. Aller­dings können die Zahlen noch höher sein – wegen der vielen neuen Lang­zeit­ar­beits­losen.“

Tatsäch­lich sind bis heute nur 13 Prozent der Flücht­linge erwerbs­tätig und das meis­tens nur als Prak­ti­kanten oder Hilfs­kräfte, die keinerlei Abgaben in die Sozi­al­kassen leisten.

93,6 Milli­arden Euro berechnet.

50 Milli­arden pro Jahr !

Gutmensch­lich und töricht unter­stützen sie die Immi­gra­tion und vor allem die NGO-Taxis für Flücht­linge nach Europa, wo immer dies möglich ist.

Und der Heilige Vater in Rom kommt einem so vor wie ein Anwalt, der nicht die Inter­essen seines Mandanten, sondern die der Gegen­seite vertritt.

Höfli­cher Wider­stand ist auch hier ange­sagt, bevor wir gänz­lich in der „schönen neuen Welt“ vernichtet werden.

