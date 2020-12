Nachdem unser Redak­teure weder Bakte­rio­logen, Viro­logen oder Medi­ziner sind, wollen wir hier, um nicht in den Verdacht geraten, Verschwö­rungs­theo­rien oder Fake-News zu verbreiten, kompe­tente Fach­leute in Sachen Coro­na­virus-Muta­tion zu Wort kommen lassen.

Es tut gut, wenn in einer Zeit, da man uns einrichten will, dass das Corona-Virus jetzt in mutierter Form uns alle dahin­raffen wird, wenn wir uns nicht rasch impfen lassen, es auch Wissen­schaftler gibt, die uns Beru­hi­gendes vermit­teln. Wir zitieren deshalb zum Ersten den lt. Spiegel „gefrag­testen Viro­logen“ des Landes, Chris­tian Drosten, also jemanden dessen Urteil bekannt­lich Gewicht hat.

Noch im Juni zitierte Merkur.de den aner­kannten Fach­mann von der Charité Berlin zu mögli­chen Muta­tionen des Corona-Virus, dessen Erscheinen von „Verschwö­rungs­theo­re­tiker“ eben­falls erwartet und prognos­ti­ziert wurde. Wir zitieren hier Teile des Merkur-Arti­kels wört­lich, auch um „unab­hän­gigen Fakten­che­ckern“ die Arbeit zu erleichtern“

Mutierter Virus vermut­lich harmloser

„Doch keine Panik, das ist weitest­ge­hend normal – und kann sogar gut sein für uns. Das erklärt zumin­dest Chris­tian Drosten in seinem NDR-Podcast anhand einer Studie aus England. Dort erläu­tert der Top-Viro­loge, dass sich das Virus grob gesagt weiter­ent­wi­ckelt. Und zwar in dem Sinne, „dass das Virus eine bessere Aussicht auf eine Opti­mie­rung auf den Menschen hat auf lange Sicht“, so Drosten: „Das hat die Chance, dass es sich besser anpasst auf den Menschen, als wenn es nicht diese größeren Über­tra­gungs­dosen hätte.“

Das klingt auf den ersten Blick kritisch, doch Drosten sieht eine Muta­tion durchaus positiv. Denn so könne sich das Coro­na­virus „noch besser in der Nase repli­zieren und auch besser über­tragen werden“. Drosten erklärt weiter: „In der Nase werden wir aber nicht allzu krank davon, das heißt, das Ganze wird auf lange Sicht zu einem Schnupfen, der sich für die Lunge gar nicht mehr inter­es­siert. Das könnte passieren, das wäre gut und eine Verharm­lo­sung dieser Krankheit.“

Zwar könne das Virus auch weiterhin die Schleim­häute in der Lunge befallen, doch das habe dann zur Folge, dass man sich wesent­lich kranker fühle, als mit einem Schnupfen – und am Ende zu Hause bleibe und so weitere Über­tra­gung vermeide. Daher könne sich das Virus nicht mehr so gut verbreiten.

Durch eine Muta­tion, die vorrangig den Nasen­be­reich betreffe, könne sich das Virus also besser vermehren, was „dazu führt, dass tatsäch­lich Virus­epi­de­mien über die Zeit harm­loser werden.“

Ein abschlie­ßender Satz von Drosten macht zudem eben­falls große Hoff­nung: „Wie wir es auch drehen und wenden, es wird auf jeden Fall harm­loser werden – schon allein durch die Popu­la­ti­on­s­im­mu­nität“, so der Viro­loge: „Aber viel­leicht spielt auch die Evolu­tion noch eine Rolle dabei.“

Virus bereits abgeschwächt

Und Drosten war mit seiner Analyse nicht allein. Auch der Direktor der Viro­logie des Unikli­ni­kums Essen, Professor Ulf Dittmer, kam zu ähnli­chen Ergeb­nissen. Es gäbe nämlich Anzei­chen, so der Wissen­schaftler, dass das Virus mutiert und dadurch auf Dauer schwä­cher werden könnte. Zu BILD sagte Prof. Dittmer:

„Es gibt tatsäch­lich Hinweise darauf, dass sich das Virus bereits abschwächt. Und es könnte auch sein, dass das Virus im Zuge der Verän­de­rungen irgend­wann nur noch eine Erkäl­tung oder einen Schnupfen auslöst.“

Das sagte aller­dings auch bereits im Sommer (August). Heute wäre er gut beraten, sich nicht soweit hinaus­zu­lehnen. Heute blasen sich nämlich wieder Poli­tiker und die von ihnen abhän­gigen „unab­hän­gigen Medien“ als Experten auf. Und geben die Rich­tung vor. Da erfährt man natur­gemäß Gegen­tei­liges. So bringt Die Presse als Titel­über­schrift beispiels­weise : „Viro­loge Drosten über Muta­tion: „Das sieht nicht gut aus““, was Drosten gerade rich­tig­stellte, wie die Berliner Morgen­post heute berichtete.

Dass die gerade entdeckte Corona-Muta­tion weit gefähr­li­cher sei die Vari­ante Convid19 und dass die gerade anlau­fenden Impfungen natür­lich auch gegen diese Muta­tion Wirkung zeigen soll, wird uns eben­falls medial einge­häm­mert. Das aller­dings wissen vermut­lich nicht mal die Wissen­schaftler. Aber welche Rolle spielt das schon in Zeiten wo die Lüge wahrer als die Wahr­heit ist.