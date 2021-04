Bogdan Sajovic

Unia Euro­pe­jska nier­oztro­pnie finan­suje orga­ni­zacje pozar­zą­dowe Sorosa dzie­siąt­kami milionów euro ze wspól­nego budżetu. UE finan­suje również orga­ni­zacje zwią­zane z islamskim terro­ryzmem. Z drugiej strony, prawi­cowe, konser­wa­tywne orga­ni­zacje pozar­zą­dowe nie otrzy­mują ani centa z budżetu UE.

Niemiecki euro­poseł Joachim Kuhs, który został wybrany z listy Alter­na­tywy dla Niemiec (AfD), bardzo kryty­cznie ocenił finan­so­wanie z budżetu lewi­cowo-libe­ral­nych orga­ni­zacji pozar­zą­do­wych. Według ofic­ja­l­nych danych, orga­ni­zacja pozar­zą­dowa Sorosa „Open Society“ tylko w 2019 roku otrzy­mała 34 miliony euro z ogól­nego budżetu euro­pe­js­kiego. Kuhs uważa, że to nawet nie wszystko, bo orga­ni­zacje pozar­zą­dowe są finan­so­wane na różne sposoby, które nie są najbard­ziej prze­jr­zyste, i sądzi, że ta liczba jest w rzec­zy­wis­tości znacznie wyższa. Jeśli chodzi o wyso­kość środków z budżetu euro­pe­js­kiego, Kuhs stwier­dził, że nie uważa już nawet za stosowne używania nazwy „orga­ni­zacje pozar­zą­dowe“, ale bard­ziej odpo­wiednie byłoby nazy­wanie tych orga­ni­zacji „orga­ni­za­c­jami quasi-rządowymi“.

Finan­so­wane są tylko lewi­cowe orga­ni­zacje pozarządowe

Open Society Sorosa nie jest jedyną lewi­cową „orga­ni­zacją pozar­zą­dową“, która otrzy­muje pieniądze z euro­pe­js­kiego budżetu. Kuhs poddaje w wątpli­wość racjo­nal­ność finan­so­wania tych orga­ni­zacji, których jedynym celem jest wywro­towy akty­wizm zmier­za­jący do zniszczenia społec­zeństwa euro­pe­js­kiego, jakie znamy, w dobie kryzysu gospod­ar­c­zego spowo­do­wa­nego nową pandemią koro­na­wirusa. „Biorąc pod uwagę kryzys gospod­arczy spowo­do­wany pandemią COVID-19, trudno jest wyjaśnić podat­nikom, dlac­zego UE wydaje nasze pieniądze na lewi­cowe orga­ni­zacje pozar­zą­dowe broniące rady­kalnej agendy ‚No Borders‘, prowad­zące kampanie ‚wojny prawnej‘ prze­ciwko demo­kra­ty­cznie wybranym rządom i ataku­jące konser­wa­tywnych przy­wódców, takich jak Matteo Salvini i Viktor Orbán“ – powied­ział Kuhs. Dodał, że nie może znaleźć ani jednego przy­kładu prawi­cowo-konser­wa­tywnej orga­ni­zacji pozar­zą­dowej finan­so­wanej z budżetu europejskiego.

Finan­so­wanie terro­rystów islamskich

Z drugiej strony orga­ni­zacje zwią­zane z terro­ryzmem islamskim są w znacznym stopniu finan­so­wane z budżetu. Na przy­kład, „Auto­nomia Pale­s­tyńska“ otrzy­mała oszała­mi­a­jącą sumę 257 milionów euro z budżetu euro­pe­js­kiego w ciągu ostat­nich dwud­zi­estu pięciu lat, mimo że jest kontro­lo­wana przez Hamas i OWP, z których obie znaj­dują się na liście islams­kich orga­ni­zacji terro­ry­sty­cz­nych. Trzy­naście milionów trafiło do orga­ni­zacji „Pale­s­tyńscy Ucho­dźcy na Bliskim Wschodzie“, która ma bliskie powią­zania z orga­ni­za­c­jami terro­ry­sty­cz­nymi Fatah i Hamas, dobry milion do „Euro­pe­js­kiej Sieci Prze­ciwko Rasizmowi“, którą kieruje były członek Bractwa Muzuł­mańs­kiego, a pół miliona do orga­ni­zacji wspier­ającej isla­mistów w Niemc­zech, która ma powią­zania z orga­ni­za­c­jami terro­ry­sty­cz­nymi Bractwo Muzuł­mańskie, Hamas i Hezbollah. Orga­ni­zacje te nie tylko finan­sują akty terro­ry­sty­czne, ale także udzielają wsparcia krewnym zabi­tych lub uwię­zio­nych terro­rystów. Dlatego absurdem jest, że z budżetu euro­pe­js­kiego mają być finan­so­wane mordercze gangi, które chcą nas zniszczyć, a do tego doch­odzą emery­tury dla rodzin terro­rystów. W 2019 roku 34 mln euro z samego budżetu euro­pe­js­kiego trafi do należącego do Sorosa Open Society, które finan­suje również orga­ni­zacje mające bliskie związki z islams­kimi terrorystami.

