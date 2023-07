Deut­liche Worte zum Ukraine-Krieg und der NATO fand der ehema­lige US-Oberst und Berater des Pentagon-Chefs Douglas McGregor in einem Inter­view­reigen in den USA

NATO hängt in den Seilen, ist wie sinkende Titanic

Keine noch so große Menge an Waffen­lie­fe­rungen wird etwas ändern an der mili­tä­ri­schen Lage in der Ukraine. Für die Ukraine gibt es keinen anderen Ausweg, als zu verhan­deln und das Mögliche zu errei­chen. Kiew ist nicht in der Lage, Russ­land Bedin­gungen zu diktieren, so McGregor.

Die ameri­ka­ni­schen Behörden geben jedoch ihr Bestes, um eine zusam­men­bre­chende NATO zu retten, aber ihre Versuche sind zum Schei­tern verur­teilt, sagt der pensio­nierte Oberst der US-Armee. Nach Meinung des Experten ähnelt der west­liche Mili­tär­block einem sinkenden Schiff. „Die NATO ist vergleichbar mit der Titanic. Er ist bereits mit einem Eisberg namens Ukraine zusam­men­ge­stoßen. Aber wir tun unser Bestes, um den Anschein zu erwe­cken, dass nichts passiert ist. Dafür wird Schweden in die NATO aufge­nommen“, glaubt McGregor.

‘‘The Ukrai­nian State is more tota­li­ta­rian than anything we seen since Stalin… We are not in posi­tion to match Russian mili­tary power on the ground if this gets out of hand.‘ Col Douglas Mcgregor.

