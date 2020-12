Im April soll es losgehen: Das bisher größte „Rettungs­schiff“ samt Klinik an Bord wird gerade in Bremen start­klar gemacht.

BREMEN: Gute Nach­richt für nord­afri­ka­ni­sche Schleu­ser­banden: Ein gewal­tige Schiff norwe­gi­scher Herstel­lung, mit einer Länge von 72 Metern und 1.850 Tonnen, das bisher für die tech­ni­sche Unter­stüt­zung von Ölplatt­formen verwendet wurde, wird in Bremen für Such- und „Rettungs­ak­tionen“ nach­ge­rüstet. Der Zweck der Missionen: die Suche, „Rettung“ und medi­zi­ni­sche Versor­gung von Migranten beim Versuch der Über­fahrt nach Europa. Ob die Passa­gieren auch an Bord gegen Covid19 behan­delt werden, um topfit und kern­ge­sund uns berei­chern zu können, ist nicht bekannt. Es war ursprüng­lich vorge­sehen bis zu 700 Migranten pro Über­fahrt aufzu­nehmen, aber das Haupt­deck bietet Platz für bis zu 1.000 Versor­gungs­su­chende. Das Schiff wird auch mit Drohnen und einem Heiß­luft­ballon ausge­stattet sein. Die „Rettungen“ sollen eine neue Dimen­sion erfahren. Das Boot wird unter italie­ni­scher Flagge in See stechen und heißt – der Name ist vorläufig – „Mare Jonio 2″.

Enorme Kosten für laufenden Betrieb

Die laufenden Kosten werden pro Monat 100.000 Euro betragen, eine Besat­zung von 36 (!) Personen werden benö­tigt, um den Betrieb auf See aufrecht zu halten. Eine italie­ni­sche Bürger­platt­form behauptet, sich nur durch private Spenden, Crowd­fun­ding und Wohl­tä­tig­keits­in­itia­tiven zu finan­zieren, berichtet repubblica.it.

Auch EKD plant Turboschub für weitere „Seenot­ret­tungen“

Nachdem auch für die Evan­ge­li­schen Kirchen in Deutsch­land (EKD) noch immer zu wenig „Flücht­linge“ aus Afrika in Italien anlanden, bereitet gerade mit Unter­stüt­zung der Kirche das Bündnis „United4Rescue“ ein weiteres Seetaxi-Schiff vor. So hatte der von den genannten Wohl­tä­tern geför­derte Regens­burger Verein „Sea-Eye“ bereits vor Wochen ein ehema­liges Versor­gungs­schiff gekauft, welches eben­falls in Bremen zum „Rettungs­schiff“ umge­baut wird. An Passa­gieren wird es sicher nicht fehlern – dafür werden die nord­afri­ka­ni­schen Partner der „Retter“ sicher sorgen. Und das alles unter dem Mantel selbst­loser Nächstenliebe.