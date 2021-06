Von Nathan Greppi

In einem Inter­view mit „Il Venerdì di Repub­blica“ erzählte der italie­ni­sche Comic-Veteran Milo Manara, der für seine sinn­liche Art, Frauen zu zeichnen, bekannt ist und an der Seite von Federico Fellini gear­beitet hat, wie ihm 2014 Sexismus vorge­worfen wurde, weil er ein Cover der weib­li­chen Version von Spider-Man gezeichnet hatte, das halb­nackt und in einer verfüh­re­ri­schen Posi­tion zu sehen war. Er erklärte, dass „die meisten Proteste nicht von Femi­nis­tinnen, sondern von einer LGBTQ-Gruppe ausgingen, nach deren Ansicht die Zeich­nungen weder poli­tisch noch anato­misch korrekt waren. Tatsache ist, dass ich keine weiteren Cover für Marvel gemacht habe“. Er fügte auch hinzu, dass, obwohl in der Vergan­gen­heit die Erotik, mit der er Frau­en­körper zeichnet, keinen allzu großen Skandal auslöste, „die größten Probleme heute von der Beses­sen­heit mit der poli­ti­schen Korrekt­heit kommen würden“.

Seine Hypo­these erwies sich kürz­lich als richtig; nicht für ihn, sondern für einen anderen Marvel-Illus­trator, den Ameri­kaner J. Scott Camp­bell, der kürz­lich eine retu­schierte Version eines seiner alten Cover aus dem Jahr 2009 in den sozialen Netz­werken kursieren sah.

Der Sach­ver­halt stellt sich wie folgt dar: Camp­bell ist in der ameri­ka­ni­schen Comic­welt für seine Zeich­nungen bekannt, in denen er Super­hel­dinnen oder Disney-Prin­zes­sinnen in provo­kanten Versionen, für ein reifes Publikum, porträ­tiert. Letzten Monat ging eine retu­schierte Version eines seiner bekann­testen Cover, Ausgabe 601 der Serie „The Amazing Spider-Man“, in den sozialen Medien viral. Das Original zeigt Spider-Mans Frau, Mary Jane Watson, auf der Couch sitzend, während sie, mit einer Tasse Kaffee in der Hand, ihrem Mann beim Kampf gegen das Verbre­chen zusieht. Der Autor hat sie so gezeichnet, dass ihre Brüste hervor­ge­hoben werden, und mit einem hoch­ge­klappten Bein.

Letztes Jahr postete ein „Tumbrl“-Benutzer, der sich selbst als „nonbi­na­ry­finn­mer­tens“ unter­zeich­nete („nonbi­nary“ ist eine Anspie­lung auf soge­nannte „nonbinary“-Personen, also solche, die sich weder als Mann noch als Frau iden­ti­fi­zieren), eine retu­schierte Version des Bildes, auf der Mary Jane weniger Dekol­leté und in einer normalen Posi­tion zu sehen ist. Die Absicht war, Moral­un­ter­richt zu geben, wie man den weib­li­chen Körper darstellen darf oder nicht. Hinzu kommt die Tatsache, dass sich eine anonyme Person das Kunst­werk eines anderen ohne Erlaubnis ange­eignet hat, um diese Moral­lek­tion zu erteilen.

Da das Cover online unter Fans des Genres weit verbreitet worden war, sprach Camp­bell das Thema in einem Beitrag auf seinem Insta­gram-Profil an: „Norma­ler­weise igno­riere ich diese Art von Dingen einfach, aber es scheint, dass das Thema dieses Mal sogar unter Freunden und Kollegen viral gegangen ist, die das Bild auf ihren Seiten geteilt haben und versucht haben zu erklären, dass diese Form der „Korrektur“ berühmter Künstler … geschmacklos ist. Und das ist es.“ Er ironi­sierte weiter, indem er schrieb: „Hey, nonbi­nary hat recht, anderen unauf­ge­for­dert Ratschläge zu geben, macht Spaß.“

Da er sich in einer Kontro­verse über Sexismus wieder­fand, hat Camp­bell es geschafft, diese zu Marke­ting­zwe­cken zu jonglieren: Wie eine einge­hende Analyse der Seite „Fumet­to­lo­gica“ erklärt, hat der Cartoo­nist die „modi­fi­zierte“ Version des Covers auf „eBay“ verstei­gert, um den Erlös an die Verei­ni­gung Fresh Artists zu spenden, die Gelder zur Unter­stüt­zung von Kunst­fä­chern in öffent­li­chen Schulen sammelt. Der Entwurf wurde für 14.700 $ verkauft.

Um die in den sozialen Medien entfachte Diskus­sion weiter auszu­nutzen, ergriff er weitere Initia­tiven. So forderte er seine Follower auf, ein anderes seiner Cover, Amazing Spider-Man 607, nach­zu­malen, auf dem er die Figur der Black Cat, die mit ihrer neuesten Beute spielt, im Spider-Man-Kostüm darge­stellt hatte. Mit all diesen Initia­tiven nutzte Camp­bell die Kontro­verse um das retu­schierte Cover aus, um an Bekannt­heit zu gewinnen, so dass sich die Inter­ak­tionen anderer Nutzer mit seinen Beiträgen verzehnfachten.

Die Moral von der Geschicht‘: Wenn Sie sich in einer Kontro­verse wieder­finden, die mit Sexis­mus­vor­würfen oder, allge­meiner, mit poli­ti­scher Korrekt­heit zu tun hat, ist der beste Weg, sich daraus zu befreien, selbst­iro­nisch zu sein. Erwe­cken Sie nicht den Eindruck, dass Sie Zensoren und poli­tisch korrekte Mora­listen zu ernst nehmen: ein Lachen wird sie begraben.

Nathan Greppi ist freier Jour­na­list und hat für Mosaico, Cult­week und Il Giornale Off geschrieben. Er war Chef­re­dak­teur von HaTikwa und Kommu­ni­ka­ti­ons­be­auf­tragter des US-Italy Global Affairs Forum.

Dieser Beitrag erschien zuerst bei CENTRO MACHIAVELLI, unserem Partner in der EUROPÄISCHEN MEDIENKOOPERATION.