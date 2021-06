Ein weiteres Tito-Verbrechen

Vor kurzem wurden die Unter­su­chungen des letzten kommu­nis­ti­schen Massa­kers in Slowe­nien abge­schlossen, das im vergan­genen August in der Nähe der Stadt Brežice, in der Ortschaft Mostec, entdeckt wurde. Dort wurden die Über­reste von insge­samt 139 Menschen gefunden, die in drei verschie­denen Phasen zwischen Mai und Oktober 1945 ermordet wurden.



Die Koor­di­na­toren der Unter­su­chung, der Vorsit­zende der slowe­ni­schen Staats­kom­mis­sion für die Entde­ckung von Massen­grä­bern, Jože Dežman, und der Höhlen­for­scher Uroš Košir, haben bestä­tigt, dass die drei Gruppen von Gefan­genen – slowe­ni­sche und kroa­ti­sche Zivi­listen, deut­sche Soldaten und einige Frauen – aus verschie­denen Haftstätten von Titos Parti­sanen, einschließ­lich des Konzen­tra­ti­ons­la­gers Teharje, entführt, am Rande eines großen Panzer­gra­bens getötet und dann verscharrt wurden.

Die Gruppe von Frauen wurde mit einem Bus von Huda Jama nach Mostec gebracht, der zu diesem Zeit­punkt voll besetzt war. Die Opfer des Massa­kers wurden mit mit Draht gefes­selten Hand­ge­lenken gefunden.

Quelle: privat