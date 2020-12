Vermö­gens­zu­wachs über­steigt Höhe des geplanten staat­li­chen Corona-Hilfspakets

Die US-Milli­ar­däre zählen offen­kundig zu den Gewin­nern der Coro­na­krise. Zu diesem Ergebnis kommt jeden­falls die Inter­es­sens­ver­tre­tung „Ameri­cans for Tax Fair­ness“ auf Grund­lage von Daten des Wirt­schafts­ma­ga­zins „Forbes“. Demnach ist das kollek­tive Vermögen der 651 ameri­ka­ni­schen Milli­ar­däre seit dem Beginn der Coro­na­krise bis zum 7. Dezember um über eine Billion Dollar auf nunmehr insge­samt vier Billionen Dollar gestiegen. Und damit über­steigt der Vermö­gens­zu­wachs der Milli­ar­däre das Corona-Hilfs­paket in Höhe von 908 Milli­arden US-Dollar, über das in wenigen Tagen der Kongress abstimmen wird.

„Ameri­cans for Tax Fair­ness“ hat ausge­rechnet, dass der Vermö­gens­zu­wachs von einer Billion US-Dollar mehr ausmacht, als würde man jedem einzelnen der rund 330 Millionen Einwohner der Verei­nigten Staaten einen Scheck in Höhe von 3.000 Dollar zur Ankur­be­lung der Konjunktur zukommen lassen. Und er ist fast das Vier­fache der 267 Milli­arden Dollar, die seit Beginn dieses Jahres an 159 Millionen Menschen als Förder­gelder ausbe­zahlt wurden.

Inter­es­sant ist auch, welche US-Milli­ar­däre beson­ders von der Coro­na­krise profi­tierten: Ange­führt wird die Liste von Jeff Bezos. Der Chef des Inter­net­händ­lers konnte sein Vermögen zwischen 18. März und 7. Dezember von 113 auf 184,4 Milli­arden US-Dollar stei­gern. Dahinter folgt Elon Musk: Der Gründer des Auto­bauers Tesla vermehrte im genannten Zeit­raum sein Vermögen um unglaub­liche 481,7 Prozent von 24,6 auf 143,1 Milli­arden Dollar. Auf den weiteren Rängen folgen Micro­soft-Gründer und Impf-Lobbyist Bill Gates, Face­book-Chef Mark Zucker­berg sowie der Investor Warren Buffet.

