Der Hass, der in den „seriösen Medien“ dem ameri­ka­ni­schen Präsi­denten Donald Trump entge­gen­ge­bracht wird, muss dermaßen groß sein, dass dort jede Form jour­na­lis­ti­scher Sorg­falts­pflicht buch­stäb­lich über Bord geworfen wird: Man hetzt und lügt, dass sich die Balken biegen. Und verdreht Fakten ins Gegen­teil.

Solche und ähnliche Bewer­fungen sind nur dadurch zu erklären, dass hier ein System verzwei­felt erkennet, in den letzten Zügen zu liegen. Fake-News-Schleu­dern, wie das ehema­lige Nach­rich­ten­ma­gazin DER SPIEGEL sind offen bar auf Almosen ange­wiesen, um über­haupt über­leben zu können. So hat Bill Gates gerade mit einer milden Gabe in der Höhe von 2.500.000 Millionen Euro dort diesen Wahr­heits­ver­dre­hern unter die Arme gegriffen. Das Resultat: „Qualis dominus, talis et servus“ auf Deutsch „Wie der Herr, so auch der Sklave“. Vermut­lich werden die verblei­benden Leser dort demnächst auf die „Alter­na­tiv­lo­sig­keit“ von Massen­imp­fungen einge­peitscht werden.